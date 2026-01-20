Ministrul de Finanţe confirmă datele ZF: Deficitul înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat, în jur de 7,7% din PIB

12:15

Piaţa imobiliară românească a în­che­iat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tran­­zacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de lo­cu­inţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Rezultatul vine după un an marcat de turbulenţe politice şi de mo­difi­cări fiscale care au afectat semnificativ com­portamentul cumpărătorilor de pe piaţa rezidenţială.