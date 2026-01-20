Ministrul de Finanţe confirmă datele ZF: Deficitul înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat, în jur de 7,7% din PIB
Ziarul Financiar, 20 ianuarie 2026 16:15
Parapet Renewable, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, caută 300 de oameni pentru proiecte de construcţie a parcurilor fotovoltaice, eoliene şi de instalare a capacităţilor de stocare în România şi Europa # Ziarul Financiar
Parapet Renewable, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, caută 300 de specialişti în energie şi muncitori necalificaţi care vor să fie parte din proiecte de construcţie a parcurilor fotovoltaice, eoliene şi de instalare a capacităţilor de stocare în România şi Europa.
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Privesc cu foarte mult optimism anul 2026. Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investiţiilor. ”Discutăm de peste 20 mld. euro destinate investiţiilor, peste 100 mld. lei în bugetul anului 2026, bani extrem de importanţi pentru relansarea economică. Proiecţia de creştere este în jur de 1%” # Ziarul Financiar
Războiul devine o teamă reală în Norvegia: Ţara a trimis mii de notificări prin care anunţă că armata ar putea prelua case, maşini şi bunuri private dacă izbucneşte un conflict. ”Norvegia se confruntă cu cea mai serioasă situaţie de securitate de la Al Doilea Război Mondial încoace” # Ziarul Financiar
Jaful care a umilit securitatea muzeelor europene: Olanda plăteşte 5,7 milioane de euro pentru tezaurul românesc furat din Muzeul Drents, coiful de aur de la Coţofeneşti rămâne dispărut, iar ancheta scoate la iveală un raid violent, breşe grave de securitate şi inculparea mai multor suspecţi # Ziarul Financiar
ZF Live Olga Juverdeanu, CEO. Global Records a avut un business de 50 mil. euro în 2025, cu un ebitda de 10 mil. euro, într-o piaţă muzicală evaluată la 75-80 mil. euro, fiind cel mai mare jucător independent din Europa Centrală şi de Est # Ziarul Financiar
De la un label independent în industria muzicală, pornit de Ştefan Lucian în 2008, tocmai când se aşeza criza pe economia României, şi care a crescut lent în primii ani, Global Records a ajuns acum lider de piaţă.
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA, râde de răspunsul Europei faţă de tarifele anunţate de preşedintele Trump împotriva ţărilor care au trimis trupe în Groenlanda: Îmi imaginez că vor forma mai întâi temutul grup de lucru european, care pare să fie cea mai puternică armă a lor # Ziarul Financiar
Uniunea Europeană pregăteşte schimbări seismice: Antreprenorii vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore, complet online. Vor beneficia de acelaşi regim de capital peste tot în UE. ”Avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri şi să se finanţeze la fel de uşor ca în SUA sau China” # Ziarul Financiar
Lucian Popovici, Bridging Innovation: Clienţii nu mai vor contracte de outsourcing pe 2-3 ani. Vor proiecte mici, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe # Ziarul Financiar
Companiile din România îşi schimbă comportamentul de achiziţie în IT: în locul contractelor de outsourcing pe 2-3 ani cu echipe de 20 de oameni, cer proiecte scurte, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe cu bugete mici.
Vânzările de locuinţe au scăzut cu 5% în 2025. Când vom vedea şi primele scăderi de preţuri? „Oraşele vor deveni din ce în ce mai inaccesibile pentru oamenii cu venituri medii“. Peste 159.800 de unităţi individuale au fost tranzacţionate în România în 2025, în scădere cu 5,4% faţă de anul anterior, potrivit datelor ANCPI # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Rezultatul vine după un an marcat de turbulenţe politice şi de modificări fiscale care au afectat semnificativ comportamentul cumpărătorilor de pe piaţa rezidenţială.
Cum vede Ioan Nistor, economistul-şef al Băncii Transilvania, următorii ani din punct de vedere economic: „România intră într-o nouă fază de creştere bazată pe investiţii”, cu fonduri UE de peste 50 mld. euro şi deficit bugetar în scădere. Economia este setată să livreze creştere # Ziarul Financiar
România se află într-o nouă etapă de creştere structurală, una bazată pe investiţii, fonduri europene şi realocarea capitalului, dincolo de „zgomotul pe termen scurt”, a spus Ioan Nistor, economist-şef al Băncii Transilvania, în cadrul unui panel dedicat României organizat la Viena, la FT Live – The Central & Eastern European Forum. Where CEE Markets Thrive.
Preşedintele Trump va organiza o serie de întâlniri pe tema Groenlandei la Davos. „Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda. Aşa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este esenţială pentru securitatea naţională şi globală. Nu poate exista cale de întoarcere” # Ziarul Financiar
Bursă. Pensia facultativă a prins viteză: Pilonul 3 a adus în 2025 câştiguri record pe fondul evoluţiei spectaculoase a bursei şi a trecut de 1 milion de participanţi # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private facultative, Pilonul 3, au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria sistemului, cu un randament mediu de 19,6% şi active nete de 7,4 miliarde de lei, în creştere cu 33% faţă de finalul lui 2024, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
Bursă. WSJ: ETF-urile „mănâncă” industria investiţiilor, cresc rapid în detrimentul fondurilor clasice, dar ascund riscuri tot mai greu de ignorat # Ziarul Financiar
ETF-urile (exchange-traded funds) au devenit principalul motor al industriei globale de investiţii, în detrimentul fondurilor mutuale tradiţionale, arată o analiză Wall Street Journal.
