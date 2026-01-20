ZF Live. Operatorii din turism promovează România şi în lipsa sprijinului statului, participând la târgurile internaţionale Asociaţia patronală a hotelierilor din Timiş: Am participat la târgul de la Viena, noi depindem de turiştii din Austria şi Germania, nu este o opţiune să lipsim

Târgul Internaţional de Turism de la Viena, care a avut loc în perioa­da 15-18 ia­nuarie, este unul dintre cele mai importante târguri de profil din Europa, de la care România, ca destinaţie turistică, a lipsit. România nu a avut un stand de ţară, în lipsa participării Ministerului Economiei, însă au existat câteva judeţe din ţară, anume Timiş, Arad, Bihor şi Sibiu, care au fost prezente cu standuri proprii.

