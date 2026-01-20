ZF Live. Operatorii din turism promovează România şi în lipsa sprijinului statului, participând la târgurile internaţionale Asociaţia patronală a hotelierilor din Timiş: Am participat la târgul de la Viena, noi depindem de turiştii din Austria şi Germania, nu este o opţiune să lipsim

Ziarul Financiar, 20 ianuarie 2026 19:15

Târgul Internaţional de Turism de la Viena, care a avut loc în perioa­da 15-18 ia­nuarie, este unul dintre cele mai importante târguri de profil din Europa, de la care România, ca destinaţie turistică, a lipsit. România nu a avut un stand de ţară, în lipsa participării Ministerului Economiei, însă au existat câteva judeţe din ţară, anume Timiş, Arad, Bihor şi Sibiu, care au fost prezente cu standuri proprii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
19:15
ZF Live. Operatorii din turism promovează România şi în lipsa sprijinului statului, participând la târgurile internaţionale Asociaţia patronală a hotelierilor din Timiş: Am participat la târgul de la Viena, noi depindem de turiştii din Austria şi Germania, nu este o opţiune să lipsim Ziarul Financiar
Târgul Internaţional de Turism de la Viena, care a avut loc în perioa­da 15-18 ia­nuarie, este unul dintre cele mai importante târguri de profil din Europa, de la care România, ca destinaţie turistică, a lipsit. România nu a avut un stand de ţară, în lipsa participării Ministerului Economiei, însă au existat câteva judeţe din ţară, anume Timiş, Arad, Bihor şi Sibiu, care au fost prezente cu standuri proprii.
Acum o oră
18:45
De ce a purtat Macron ochelari de soare la Davos? Liderul de la Elysee a mărturisit că are ochii umflaţi. „Este, desigur, ceva complet inofensiv” Ziarul Financiar
Acum 2 ore
18:30
Statul şi băncile se luptă pentru banii tăi. Avantajul neimpozitării în cazul titlurilor de stat dă de furcă băncilor, în ciuda dobânzilor încă atractive la depozite Ziarul Financiar
18:15
Consilierul prezidenţial Radu Burnete: „Nu cred că putem fi mereu primii care sar în ringul de box, nici ultimii. Va fi o coregrafie complicată în anii ce vin care are nevoie de toate resursele intelectuale ale naţiunii noastre” Ziarul Financiar
18:15
Investiţie de 12,8 mil. lei pentru construirea unei creşe în oraşul Hârşova, judeţul Constanţa Ziarul Financiar
18:15
Primăria Sibiu a accesat un proiect european de 52 mil. lei pentru modernizarea parcului Sub Arini Ziarul Financiar
18:15
Iniţiativa de pace a lui Donald Trump ajunge pe masa României: Preşedintele Nicuşor Dan cere o analiză în raport cu obligaţiile globale asumate de România în cadrul Cartei „Board of Peace” Ziarul Financiar
18:15
Scădere de 1% la Bursa de la Bucureşti pe fondul vânzărilor induse de şocurile externe şi tensiunile comerciale, într-o piaţă care rămâne pe creştere în 2026 şi cu interes la cumpărare. Marcările de profit de marţi aduc presiune la Transgaz şi Nuclear cu scăderi de 4-5% Ziarul Financiar
18:00
Bursă. Star Residence Invest cumpără o clădire de birouri de circa 14.000 mp pe strada Polonă din Bucureşti pentru 19 mil. euro. Compania pregăteşte o majorare de capital pentru finanţarea achiziţiei Ziarul Financiar
17:45
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Cum a arătat 2025 pentru societatea românească? Dorin Cazacu, senior client director în cadrul Ipsos, companie globală de cercetare de piaţă şi sondare a opiniei publice: Îngheţul politic venit pe fondul alegerilor prezidenţiale, frica companiilor de situaţia politică, taxele şi polarizarea socială au pus presiune pe societate VIDEO Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:15
Decathlon România estimează că vânzările corporate vor reprezenta peste 10% din cifra de afaceri a companiei până în 2030 Ziarul Financiar
17:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 21 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties Ziarul Financiar
16:45
Ce spune ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, despre controalele la firmele de ridesharing: Era nevoie de intervenţia ANAF în zona de ridesharing. Dimensiunea sumelor anunţate justifică aceste controale Ziarul Financiar
16:45
Avertisment de la vârful armatei: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru diferite situaţii de criză, dar în egală măsură şi o populaţie pregătită pentru susţinerea unui efort de război” Ziarul Financiar
16:30
Companiile din România îşi restrâng numărul de CAEN-uri declarate. Care sunt schimbările legislative care determină acest proces şi ce presupun ele? Ce riscă firmele care nu fac asta? Ce spune Cornel Popa, partner în cadrul casei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii Ziarul Financiar
O serie de schimbări legislative de­ter­mină companiile din România să îşi restrângă numărul de CAEN-ul de­clarate la Registrul Comerţului. Deşi nu există taxe suplimentare pen­tru menţinerea unui număr mare de coduri CAEN şi nici amenzi aplicate automat exclusiv pentru faptul că o firmă are înregistrate coduri pe care nu le foloseşte efectiv, pot apărea ris­curi indirecte, în special din perspec­tivă fiscală. Care sunt acestea?
16:30
Ce spune ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, despre controalele la firmele de ridesharing: Era nevoie de intervenţia ANAF în zona de ridesharing. Dimensiunea sumelor anunţate justifică aceste controale Ziarul Financiar
16:30
Ce lecţii importante te pot învăţa deciziile financiare pe care le iei? Ziarul Financiar
16:15
Parapet Renewable, companie antreprenorială din domeniul lucră­rilor energetice, caută 300 de oameni pentru proiecte de construcţie a parcurilor fotovoltaice, eoliene şi de instalare a capacităţilor de stocare în România şi Europa Ziarul Financiar
Parapet Renewable, companie antreprenorială din domeniul lucră­rilor energetice, caută 300 de specialişti în energie şi muncitori necalificaţi care vor să fie parte din proiecte de construcţie a parcurilor fotovoltaice, eoliene şi de instalare a capacităţilor de stocare în România şi Europa.
16:15
Ministrul de Finanţe confirmă datele ZF: Deficitul înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat, în jur de 7,7% din PIB Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:30
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Privesc cu foarte mult optimism anul 2026. Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investiţiilor. ”Discutăm de peste 20 mld. euro destinate investiţiilor, peste 100 mld. lei în bugetul anului 2026, bani extrem de importanţi pentru relansarea economică. Proiecţia de creştere este în jur de 1%” Ziarul Financiar
15:30
​Paralela 45 are un nou CEO. Mariusz Kozlowski este noul director al agenţiei, în timp ce Alin Burcea, fondatorul Paralela 45, rămâne în companie în calitate de preşedinte al boardului de supervizare Ziarul Financiar
15:30
Te-ai gândit vreodată să pleci din România? Un „NU” răspicat de la o tânară care are un mic proiect antreprenorial de design şi îşi ajută familia într-o livadă de cireşi. Cum motivează? Ziarul Financiar
15:15
Războiul devine o teamă reală în Norvegia: Ţara a trimis mii de notificări prin care anunţă că armata ar putea prelua case, maşini şi bunuri private dacă izbucneşte un conflict. ”Norvegia se confruntă cu cea mai serioasă situaţie de securitate de la Al Doilea Război Mondial încoace” Ziarul Financiar
15:00
Scenariul de război devine oficial: Norvegia trimite 13.500 de notificări prin care anunţă că armata ar putea prelua case, maşini şi bunuri private dacă izbucneşte un conflict cu Rusia, într-o Europă de Nord tot mai neliniştită Ziarul Financiar
15:00
Libra Bank: Economia României ar putea creşte cu doar 1,2% în 2026, între presiunea corecţiei fiscale şi miza absorbţiei fondurilor PNRR Ziarul Financiar
14:45
Ce se mai întâmplă cu tezaurul dacic furat? Olanda plăteşte asigurarea de 5,7 milioane de euro după furtul din Muzeul Drents. Coiful de aur de la Coţofeneşti rămâne în continuare dispărut Ziarul Financiar
14:45
Călin Mitică a preluat funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie la Remarul „16 Februarie” din Cluj Ziarul Financiar
14:45
(P) Prisum Healthcare îşi continuă expansiunea geografică prin achiziţia strategică a companiei Vitabiotics Turcia Ziarul Financiar
14:30
Preşedintele Trump ameninţă Franţa cu tarife vamale uriaşe de 200% asupra şampaniei şi vinului francez, după ce Parisul a refuzat să se alăture ”consiliului păcii” din Gaza Ziarul Financiar
14:30
Fortim Trusted Advisors: Investiţiile în proprietăţi comerciale au ajuns anul trecut la 579 milioane de euro, investitorii români având cea mai mare pondere, cu o treime din valoarea tranzacţiilor Ziarul Financiar
14:30
Jaful care a umilit securitatea muzeelor europene: Olanda plăteşte 5,7 milioane de euro pentru tezaurul românesc furat din Muzeul Drents, coiful de aur de la Coţofeneşti rămâne dispărut, iar ancheta scoate la iveală un raid violent, breşe grave de securitate şi inculparea mai multor suspecţi Ziarul Financiar
14:15
ZF Live Olga Juverdeanu, CEO. Global Records a avut un business de 50 mil. euro în 2025, cu un ebitda de 10 mil. euro, într-o piaţă muzicală evaluată la 75-80 mil. euro, fiind cel mai mare jucător independent din Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
De la un label independent în industria muzicală, por­nit de Ştefan Lucian în 2008, tocmai când se aşeza criza pe economia României, şi care a crescut lent în primii ani, Global Records a ajuns acum lider de piaţă.
14:15
Trump aprinde fitilul unui nou război economic: Şampania Franţei, ameninţată cu tarife de 200%, Macron sfidează „consiliul păcii”, Putin este invitat la masa marilor puteri, iar Europa fierbe între Gaza, Groenlanda şi G7 Ziarul Financiar
14:00
Unu din trei absolvenţi de liceu agricol nu a făcut nicio oră de practică, deşi 75% din fermieri spun ca i-ar primi şi că duc lipsă de personal. „Pentru a atrage tinerii în agricultură este nevoie de un efort conjugat al profesorilor, al guvernului şi al mediului de afaceri” Ziarul Financiar
13:45
Criza din Groenlanda: Dolarul scade puternic, iar acţiunile de pe Wall Street se îndreaptă spre pierderi masive Ziarul Financiar
13:45
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA, râde de răspunsul Europei faţă de tarifele anunţate de preşedintele Trump împotriva ţărilor care au trimis trupe în Groenlanda: Îmi imaginez că vor forma mai întâi temutul grup de lucru european, care pare să fie cea mai puternică armă a lor Ziarul Financiar
13:45
Dacia pregăteşte o revoluţie în gamă şi o avalanşă de modele noi: “SUV-ul nu mai e singura soluţie” Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:30
Schimbare totală de paradigmă în UE. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Lumea trece printr-o schimbare seismică. Este timpul să construim o nouă Europă, independentă. Europa trebuie să se schimbe pentru totdeauna. Nostalgia nu va readuce vechea ordine Ziarul Financiar
13:30
PNL a aprobat propuneri pentru şefia Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior. Cine sunt nominalizaţii Ziarul Financiar
13:30
Uniunea Europeană pregăteşte schimbări seismice: Antreprenorii vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore, complet online. Vor beneficia de acelaşi regim de capital peste tot în UE. ”Avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri şi să se finanţeze la fel de uşor ca în SUA sau China” Ziarul Financiar
13:15
Lucian Popovici, Bridging Innovation: Clienţii nu mai vor contracte de outsourcing pe 2-3 ani. Vor proiecte mici, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe Ziarul Financiar
Companiile din România îşi schimbă comportamentul de achiziţie în IT: în locul contractelor de outsourcing pe 2-3 ani cu echipe de 20 de oameni, cer proiecte scurte, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe cu bugete mici.
13:15
Schimbare de paradigmă în Europa. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Lumea trece printr-o schimbare seismică. Este timpul să construim o nouă Europă, independentă. Europa trebuie să se schimbe pentru totdeauna. Nostalgia nu va readuce vechea ordine Ziarul Financiar
13:00
Raiffeisen Bank şi InnovX lansează un proiect pentru antreprenorii sub 30 de ani, fondatori de companii cu afaceri între 100.000 de euro şi 1 mil. euro, care vor să-şi extindă businessul pe pieţe externe Ziarul Financiar
13:00
Premierul Ilie Bolojan a propus angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, pe 29 ianuarie, pentru pachetul de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, dar şi pe un pachet de măsuri pentru relansare economică Ziarul Financiar
12:45
Grecii de la PPC Renewables România şi-au majorat capacităţile instalate la peste 1,5 GW, după ce au adăugat aproximativ 200 MW în 2025. ”Vom continua proiectele noastre pentru a atinge un nivel de 2GW în capacităţi de producţie în România până la sfârşitul acestui an” Ziarul Financiar
12:30
Surpriză totală la BCE: Miniştrii de finanţe din zona euro l-au ales pe guvernatorul băncii centrale a Croaţiei, Boris Vujčić, în funcţia de viitor vicepreşedinte al Banca Centrală Europeană Ziarul Financiar
12:15
Finlandezii de la Hesburger deschid al 15-lea restaurant din România în Cosmopolis Plaza, cel mai mare retail-park din nordul Capitalei. Investiţia ajunge la 1 milion de euro Ziarul Financiar
12:15
Vânzările de locuinţe au scăzut cu 5% în 2025. Când vom vedea şi primele scăderi de preţuri? „Oraşele vor deveni din ce în ce mai inaccesibile pentru oamenii cu venituri medii“. Peste 159.800 de unităţi individuale au fost tranzacţionate în România în 2025, în scădere cu 5,4% faţă de anul anterior, potrivit datelor ANCPI Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară românească a în­che­iat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tran­­zacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de lo­cu­inţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Rezultatul vine după un an marcat de turbulenţe politice şi de mo­difi­cări fiscale care au afectat semnificativ com­portamentul cumpărătorilor de pe piaţa rezidenţială.
12:15
Cristina Tudoran şi Sebastian Calancea, Filip&Company: „Employee-sharing”, o soluţie practică pentru partajarea unui angajat de către mai multe companii din acelaşi grup Ziarul Financiar
12:00
Raiffeisen Bank vine cu o nouă serie de obligaţiuni în euro, de 500 mil. euro, cu dobândă fixă de 4,136%/an în primii 5 ani. Emisiunea a atras peste 180 de investitori instituţionali internaţionali şi locali, în principal fonduri de investiţii, asigurători şi fonduri de pensii Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.