Sector 3 | Pubele pentru colectarea separată a deșeurilor

Sistemul de termoficare din București funcționează, în prezent, la aproximativ 77% din capacitate, în condițiile în care Capitala se confruntă cu un val de frig accentuat, iar temperaturile nocturne ajung până la –12 grade Celsius. Situația este cu atât mai complicată cu cât Bucureștiul intră sub cod galben de vreme geroasă, potrivit avertizărilor meteorologice.