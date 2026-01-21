Eșecul managementului de la TNB: Ministerul Culturii reia concursul pentru gestionarea bugetului de 14 milioane de euro, după ce toți candidații au picat evaluarea
Buletin de București, 21 ianuarie 2026 05:50
Ministerul Culturii a relansat procedura de selecție pentru postul de manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale" din București (TNB) și a stabilit data de 5 martie 2026 ca termen limită pentru depunerea dosarelor. Decizia vine pe fondul unui blocaj administrativ major, după ce tentativa anterioară de a numi un director plin s-a soldat cu un […]
• • •
Acum 30 minute
05:50
Pe 24 si 24 ianuarie 2026, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti organizează evenimentul „Hora Unirii". Evenimentul este menit pentru a sărbători Unirea Principatelor Române. „Hora Unirii", la Muzeul Satului. Programul evenimentelor Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 11:00, atât copiii, cât și adulții sunt așteptați în Sala de Sticlă la un atelier de lână […]
05:50
Eșecul managementului de la TNB: Ministerul Culturii reia concursul pentru gestionarea bugetului de 14 milioane de euro, după ce toți candidații au picat evaluarea # Buletin de București
Ministerul Culturii a relansat procedura de selecție pentru postul de manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale" din București (TNB) și a stabilit data de 5 martie 2026 ca termen limită pentru depunerea dosarelor. Decizia vine pe fondul unui blocaj administrativ major, după ce tentativa anterioară de a numi un director plin s-a soldat cu un […]
Acum o oră
05:40
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor întâmpină greutăți în îngrijirea animalelor pe timp de ger. Reprezentanții ASPA precizează că angajați desfășoară constant acțiuni de deszăpezire, schimbare a paielor din padocuri, verificare și asigurare a apei potabile, care îngheață frecvent. „În adăposturile ASPA Bragadiru și ASPA Mihailesti îngrijirea câinilor în perioada de iarnă este mult mai […]
Acum 2 ore
05:10
Cetățenii Sectorului 3 pot primi, de la autoritatea locală, pubele pentru colectarea separată a deșeurilor. Acestea sunt disponibile atât pentru asociațiile de proprietari, cât și pentru persoanele fizice care au nevoie de infrastructură suplimentară. Pentru simplificarea procesului de colectare, la nivelul Sectorului 3 s-a stabilit ca deșeurile să fie colectate pe două fracții: Pentru colectare, Primăria Sectorului, prin Direcția […]
04:40
Magistrala M6 | Cârtița „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa. Scutul de forat a străpuns peretele stației # Buletin de București
Cârtița „Sfânta Maria" a ajuns la Gara Băneasa. Scutul de forat a străpuns peretele stației, a anunțat Metrorex într-un comunicat de presă despre lucrările în desfășurare de pe Magistrala 6 de metrou din Capitală. „Începem anul 2026 marcând încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou! Parcursul ambelor două utilaje de foraj – […]
Acum 12 ore
20:00
Ilfov | Un tren și o mașină s-au ciocnit in Chiajna. O persoană este încarcerată # Buletin de București
Echipajele ISU intervin în cazul unei persoane încarcerate, în Chiajna. Victima a rezultat în urmă unei coliziuni dintre un tren și o mașină. Incidentul a avut loc pe strada Tineretului. La sosirea primelor echipaje de pompieri, autoturismul se afla blocat sub tren, iar pasagerii coborâseră din tren. În momentul de față victima este conștientă. Echipajele […]
18:20
S-a surpat asfaltul pe Strada Făinari din Obor. Trafic restricționat temporar # Buletin de București
Brigada Rutieră a anunțat că, luni, 20 ianuarie, în jurul orei 14:00, o parte din carosabil s-a surpat pe strada Făinari din Obor, în dreptul imobilului de la nr. 19, aproape de intersecția cu strada Luncșoara. Potrivit Brigăzii Rutiere, polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma apariției unor imagini în spațiul public. Zona afectată are […]
17:20
ELCEN, compania care produce agentul termic pentru Capitală, a primit de la Guvern un ajutor financiar de 150 de milioane de lei (circa 30 de milioane de euro) pentru a susține termoficarea din București, scrie Economedia. Banii provin din Fondul de Rezervă 2026 aflat la dispoziția Guvernului, potrivit unei Hotărâri de Guvern având ca inițiator […]
Acum 24 ore
17:00
Un tren care circulă pe ruta Vatra Dornei – București Nord a avut peste șase ore întârziere. Explicațiile CFR Călători # Buletin de București
Un tren care circulă pe ruta Vatra Dornei – București Nord a avut o întârziere de peste șase ore, mai exact de 373 de minute. Este vorba despre garnitura IR 1658, care ar fi trebuit să ajungă în Gara de Nord în dimineața de 20 ianuarie. Trenul a plecat la timp de la Vatra Dornei […]
16:10
Primăria Capitalei anunță o primă soluție pentru problema sistemului de termoficare: containere modulare pentru prepararea agentului termic # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde din București, pe fondul dificultăților sistemului de termoficare: amplasarea de containere modulare pentru prepararea agentului termic. Măsura a fost discutată în urma analizelor interne și a negocierilor de luni, 19 ianuarie, de la ANRE. Edilul, împreună cu Ministerul Energiei, […]
16:10
Linia 5 de tramvai va fi deschisă abia la primăvară. Trebuia deschisă pe 9 decembrie 2025 # Buletin de București
Primăria Capitalei a anunțat că linia 5 de tramvai va fi deschisă abia în această primăvară, chiar dacă șina este gata. Inițial, administrația locală a anunțat că tramvaiele vor reveni pe această linie la începutul lunii decembrie 2025. Circulația tramvaielor pe linia 5, între Băneasa – Barbu Văcărescu – Terminal, este suspendată de mai bine […]
14:30
OFICIAL | A început demolarea stadionului Dinamo. Suporterii au plecat acasă cu scaune din tribune sau bucăți din plasa porților # Buletin de București
Lucrările pentru demolarea stadionului Dinamo au început oficial marți, 20 ianuarie. La fața locului, au fost prezenți zeci de suporteri și foști jucători pentru a-și lua la revedere de la vechea arenă din Ștefan Cel Mare, scrie Sport.ro. Dornici să păstreze vie amintirea stadionului, dinamoviștii au plecat acasă cu scaune smulse din tribune sau bucăți […]
13:40
Noile trenuri electrice PESA au ajuns la gara București Obor. De când vor fi puse în circulație # Buletin de București
Două trenuri electrice PESA au ajuns luni seară la gara București Obor, în baza contractului semnat cu Autoritatea pentru Reforme Feroviară (ARF). Cele două au fost preluate de la intrarea în țară, la Curtici, de o locomotivă Siemens Smartron a E-P Rail. Numărul trenurilor regionale construite de polonezi pentru România a ajuns, acum, la cinci. […]
12:40
Ciucu: Gata cu parcarea „pe gratis” în București. Poliția Locală va da amenzi celor care nu plătesc pe locurile albastre # Buletin de București
Vestea că angajații Companiei Municipale de Parking nu pot sancționa pe cei care nu plătesc când parchează pe locurile albastre, deținute de Primăria Capitalei, a făcut ca mulți bucureșteni să parcheze acolo „pe gratis. Noul primar general, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că acest lucru nu mai este posibil, pentru că activitatea de amendare a […]
12:00
Capacitatea aeroportului Otopeni a fost din nou depășită. Trafic record în 2025 # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a înregistrat un trafic aerian record în 2025 pe aeroporturile din București ,„Henri Coandă" (Otopeni) și „Aurel Vlaicu" (Băneasa), cu peste 17,7 milioane de pasageri. Potrivit unui comunicat emis de CNAB, este vorba despre un număr total de 17.700.242 pasageri, cu 10,26% mai mult decât în 2024. Pe de altă […]
11:40
Am fugit de gerul din București și am vizitat trei „țări” într-una singură: Cipru, o Groenlandă a Mediteranei și un city break la +19 grade cu „numere roșii“ # Buletin de București
Un city-break în luna ianuarie în Cipru nu este despre loțiuni cu factor de protecție 50, ci despre nițică matematică financiară și puțină geopolitică aplicată. Aceasta este realitatea unei escapade planificate scurt, între 16 și 19 ianuarie, când, surprinzător pentru ultimii ani, Capitala se confruntă cu o iarnă autentică. Biletele de avion low-cost către primăvara/vara […]
07:00
Administrația Națională de Meteorologie anunță că se prelungește codul galben de ger, pentru București. Avertizarea este valabilă până pe 21 ianuarie, la ora 10:00. ANM precizează că minimele termice nu vor trece de -11… -8 grade. De altfel, temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger, în cea mai mare parte a […]
Ieri
06:10
Antoniu și Cleopatra 2.0. Povestea lui Shakespeare, recreată digital la Sala „Dalles” # Buletin de București
Premiera Antoniu și Cleopatra 2.0 va avea loc la Sala „Dalles", pe data de 26 ianuarie. Spectacolul începe la ora 19:00. La eveniment va lua parte si Emil Boroghină, Președinte de onoare al Festivalului Internațional Shakespeare. Acesta va da detalii și despre Festivalul Shakespeare 2026. „O poveste tulburătoare despre dragoste, politică și război. Un spectacol puternic, actual, concentrat […]
05:20
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a atribuit, în perioada octombrie–decembrie 2025, mai multe contracte de achiziție publică pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Clinic Colentina, pentru Secția Gastroenterologie și Blocul Operator de Urologie. Valoarea totală estimată a achiziției a fost de 3.883.193 de lei (peste […]
05:10
Au început înscrierile pentru Atelierele „Micul Artist" de la Opera Comică pentru Copii. La cursuri pot participa copii de toate vârstele. La Atelierele „Micul Artist" vor fi zeci de cursuri pentru copii. Pentru 15 ședințe, prețul este de 490 de lei. Copiii vor avea acces la 44 de ateliere variate, menite să-i sprijine în dezvoltarea personală: […]
05:10
Lotul 1 al autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschis cu aproape un an mai devreme. Care este stadiul lucrărilor # Buletin de București
Au fost reluate lucrările pe șantierul lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, iar traficul pe segmentul cuprins între N1A (Mogoșoaia – Buftea) și DN1 (Corbeanca) ar putea fi deschis în mai 2026, cu aproape un an mai devreme decât termenul prevăzut în contract, , scrie profit.ro. Constructorul Retter a anunțat că echipele au revenit pe […]
04:50
Bucureștean condamnat pentru amenințări și promovarea simbolurilor fasciste pe rețelele de socializare # Buletin de București
Un bucureștean a fost condamnat la un an și cinci luni de închisoare, cu suspendare, pentru amenințări și promovarea simbolurilor fasciste pe rețelele de socializare, scrie Știrile Pro Tv. Ancheta a fost deschisă după ce bărbatul a postat imagini cu Adolf Hitler și cu sigla Gărzii de Fier, dar şi mesaje în care promova idei […]
19 ianuarie 2026
18:40
Ciprian Ciucu, despre problemele sistemului de termoficare: „Se repetă exact tiparul RADET”. Regia, premergătoare Termoenergetica, a dat faliment # Buletin de București
Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat că are ca prioritate în mandatul său de primar să se ocupe de problemele sistemului de termoficare, precizând că Termoenergetica se confruntă cu aceleași probleme care au dus la falimentul RADET. Edilul a anunțat că, tocmai de aceea, se va concentra, în primă fază, pe salvarea de la faliment […]
16:20
Peste 100 de milioane de euro, facturi restante la termoficare. Primăria Capitalei se împrumută din nou la Ministerul Finanțelor # Buletin de București
Primăria Capitalei a acumulat datorii de peste 100 milioane de euro către Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB). Pentru a putea achita facturi restante, municipalitatea se va împrumuta, din nou, la Ministerul Finanțelor, au decis consilierii generali în ședința de luni, 19 ianuarie. Valoarea împrumutului se ridică la 30 de milioane de euro. Fondurile vor fi […]
15:10
O nouă încercare pentru închirierea vilei pregătite pentru Iohannis. La primele două nu s-a prezentat nimeni # Buletin de București
Cea de-a treia licitație pentru închirierea vilei de pe Bulevardul Aviatorilor din București, pregătite pentru fostul președinte Klaus Iohannis, dar în care acesta nu s-a mai mutat, după un scandal public privind cheltuielile cu renovarea clădirii, va avea loc pe 23 ianuarie. Primele două licitații au fost organizate anul trecut, în lunile noiembrie și decembrie, […]
15:00
Majoratul fiului primarului din Buftea ar fi costat aproape 100.000 de euro. Gheorghe Pistol este unul dintre cei mai bogați primari din Ilfov | Can can # Buletin de București
Majoratul fiului primarului din Buftea , Gheorghe Pistol, desfășurat la etajul 17 al uneia dintre clădirile One, ar fi costat aproximativ 100.000 de euro, scrie Cancan.ro. Buletin de București a scris că Gheorghe Pistol este unul dintre cei mai bogați primari din județul Ilfov, fiind în topul despăgubirilor acordate de stat pentru terenurile de pe […]
13:40
De ce nu funcționează semafoarele în una dintre cele mai grele intersecții din București. Are loc zeci de tamponări pe an # Buletin de București
Intersecție dintre Șoseaua Alexandriei, Strada Antiaeriană, Șoseaua București-Măgurele și alte patru străzi mai mici este una dintre cele mai grele intersecții din București. Deși, în zonă sunt montate semafoare încă de acum 15 ani, acestea funcționează tot de atunci doar pe galben intermitent. Prin urmare, șoferii care circulă prin această intersecție trebuie să se ghideze […]
13:00
Ilfov | Continuă sterilizările și microcipările gratuite, pentru câinii cu proprietar. Programul actualiazat # Buletin de București
Protectia Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov continuă sterilizările și microcipările gratuite pentru câinii cu proprietar. Campania se desfășoară în mai multe localități din județ. Reprezentantii de la Protecția Animalelor au anunțat și programul de sterilizări și microcipări gratuite: Sterilizarea și microc
12:30
VIDEO | Două tiruri au blocat Autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanța, dinspre București. S-au făcut cozi pe câțiva kilometri # Buletin de București
Două tiruri care au derapat pe asfaltul cu zăpadă au blocat Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre Constanța dinspre București. Traficul a fost blocat la kilometrul 139+000, după ce un autocamionul a intrat în parapet, obturând complet circulația. „Autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 139, pe sensul de mers spre litoral, în apropierea localității Fetești, […] The post VIDEO | Două tiruri au blocat Autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanța, dinspre București. S-au făcut cozi pe câțiva kilometri appeared first on Buletin de București.
09:50
Primăria Sectorului 6 a amenajat fără autorizație două parcări pentru biciclete, cu firma unui fost consilier local PNL. Cum explică Ciprian Ciucu # Buletin de București
Parcări pentru biciclete inaugurate și recepționate fără autorizație de construire Primăria Sectorului 6 a amenajat în ultimii ani mai multe parcări pentru biciclete cu ajutorul unor firme contractate de instituții sunordonate. În anul 2024, Administrația Comercială Sector 6, aflată în subordinea Primăriei condusă atunci de Ciprian Ciucu, a atribuit printr-o procedură simplificată un acord-cadru de […] The post Primăria Sectorului 6 a amenajat fără autorizație două parcări pentru biciclete, cu firma unui fost consilier local PNL. Cum explică Ciprian Ciucu appeared first on Buletin de București.
08:30
Ninge, atenție cum circulați. Pieton accidentat după ce două mașini au fost lovite din spate de o alta care nu a mai putut frâna # Buletin de București
Un bărbat lovit de o mașină în timp ce traversa strada, în sectorul 4 al Capitalei, a ajuns în stare gravă la spital, azi-noapte. Potrivit unui martor, un autoturism care oprise în dreptul trecerii de pietoni a fost izbit din spate și proiectat peste victima care traversa regulamentar. La locul accidentului au fost trimise mai […] The post Ninge, atenție cum circulați. Pieton accidentat după ce două mașini au fost lovite din spate de o alta care nu a mai putut frâna appeared first on Buletin de București.
08:10
Începe proiectarea drumului de mare viteză București-Giurgiu. Documentul trebuie să fie gata în 16 luni # Buletin de București
Compania care realizează proiectarea drumului de mare viteză București-Giurgiu începe să lucreze la studiul de fezabilitate de luni, 19 ianuarie, a declarat duminică Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). „Avem București – Giurgiu în proiectare, mâine este ordinul de începere. De mâine începem să contabilizăm cele 16 luni în care […] The post Începe proiectarea drumului de mare viteză București-Giurgiu. Documentul trebuie să fie gata în 16 luni appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Sector 6 | Patru unități de învățământ ar putea intra în programul „Masă sănătoasă”. Proiectul așteaptă votul în Consiliul Local # Buletin de București
Programul „Masă sănătoasă” ar putea cuprinde patru școli din Sectorul 6. Proiectul intră în dezbaterea Consiliului Local pe 22 ianuarie 2026. Valoarea zilnică a suportului alimentar este de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată. Potrivit notei de fundamentare, „programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe durata cursurilor, […] The post Sector 6 | Patru unități de învățământ ar putea intra în programul „Masă sănătoasă”. Proiectul așteaptă votul în Consiliul Local appeared first on Buletin de București.
18 ianuarie 2026
19:50
De ce plătește Bucureștiul subvenție pentru transportul public din Ilfov. Argumentul Societății de Transport Volunari: „Îi ajută pe cei care vin la muncă sau la școală în Capitală # Buletin de București
Primarul general al Capitalei a declarat marți că nu înțelege de ce Bucureștiul plătește circa 23 de milioane de euro subvenție pentru transportul public din Ilfov, asigurat de către Societatea de Transport Voluntari (STV). Edilul a anunțat că va reevalua această situație. La scurt timp, conducerea STV a reacționat și a explicat într-un comunicat de […] The post De ce plătește Bucureștiul subvenție pentru transportul public din Ilfov. Argumentul Societății de Transport Volunari: „Îi ajută pe cei care vin la muncă sau la școală în Capitală appeared first on Buletin de București.
17:20
ASSMB înființează secția de chirurgie cardiovasculară a Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” cu aproape 650.000 de euro # Buletin de București
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a inițiat o procedură de achiziție publică pentru furnizarea de echipamente medicale necesare înființării secției de chirurgie cardiovasculară în cadrul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. Valoarea totală estimată a achiziției este de 3.289.663 de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 650.000 de euro, conform Sistemului Electronic […] The post ASSMB înființează secția de chirurgie cardiovasculară a Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” cu aproape 650.000 de euro appeared first on Buletin de București.
17:00
Doi ani de troleibuze cu autonomie: 10 milioane de kilometri și 45 de milioane de călători # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) marchează doi ani de la introducerea în circulație a troleibuzelor Solaris Trollino 12M cu autonomie. Primele vehicule au ajuns în Capitală pe 18 ianuarie 2024, fiind livrate la Depoul Bujoreni, unde au început imediat testele tehnice. Cele 100 de troleibuze achiziționate de Primăria Municipiului București prin fonduri europene au parcurs, […] The post Doi ani de troleibuze cu autonomie: 10 milioane de kilometri și 45 de milioane de călători appeared first on Buletin de București.
16:30
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță că încă două rame electrice regionale PESA, din seria 655-5 (RE-R), au plecat din Polonia spre România și urmează să ajungă duminică seara în stația București Obor. Cele două unități fac parte din contractul pentru achiziția a 62 de trenuri electrice destinate traficului regional și suburban, contract derulat de […] The post Două noi rame electrice PESA ajung duminică în București appeared first on Buletin de București.
16:20
Expoziție interactivă pentru copii și spectacole de teatru, în agenda culturală a PMB # Buletin de București
Primăria Municipiului București anunță programul evenimentelor culturale organizate săptămâna viitoare în instituțiile aflate în subordine. Agenda include spectacole de teatru pentru copii și adulți, expoziții, ateliere, tururi ghidate și activități educative, desfășurate în mai multe spații culturale din Capitală. Printre noutăți se numără o expoziție interactivă dedicată copiilor, deschisă la Muzeul Copiilor, pe Bulevardul Decebal […] The post Expoziție interactivă pentru copii și spectacole de teatru, în agenda culturală a PMB appeared first on Buletin de București.
14:10
Cafeneaua BdB | 85 de ani de la Pogromul de la București. Istoric: „Memoria pogromului aproape că lipsește din spațiul public” # Buletin de București
85 de ani de la Pogromul de la București. În zilele de 21-23 ianuarie 1941, o revoltă legionară a izbucnit în Capitală. Criminalii erau conduși de Horia Sima, împotriva mareșalului Ion Antonescu, ca răzbunare pentru asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare. În același timp cu rebeliunea, legionarii au inițiat și condus cel mai […] The post Cafeneaua BdB | 85 de ani de la Pogromul de la București. Istoric: „Memoria pogromului aproape că lipsește din spațiul public” appeared first on Buletin de București.
11:07
Intervalul 18.01.2026 Ora 08:00 – 19.01.2026 Ora 08:00 Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții defulguială. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -6… -5 grade, iar cea minimă va fi de –10…-9 grade. Intervalul 19.01.2026 Ora 08:00 – […] The post Cum va fi vremea în București până pe 21 ianuarie appeared first on Buletin de București.
09:50
Accident produs de un tânăr beat, care nu avea permis și conducea o mașină furată # Buletin de București
Un tânăr de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliţiştii au descoperit că el nu avea permis de conducere, consumase alcool, iar maşina era furată. Conform unui comunicat al Poliţiei Rutiere, citat de Agerpres, joi noapte, în jurul orei 00:05, Brigada Rutieră București a […] The post Accident produs de un tânăr beat, care nu avea permis și conducea o mașină furată appeared first on Buletin de București.
07:10
Sector 1 | Patru terenuri de sport vor fi amenajate pe un spațiu viran de lângă Bulevardul Aerogării. Cost: 1,4 milioane de lei # Buletin de București
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, a lansat o licitație publică simplificată pentru execuția unor lucrări de dezvoltare a 4 terenuri de sport pe un teren viran neamenajat de lângă Bulevardul Aerogării. Mai precis, pe strada Ocna Sibiului (fost nr. 9–21) vor fi construite […] The post Sector 1 | Patru terenuri de sport vor fi amenajate pe un spațiu viran de lângă Bulevardul Aerogării. Cost: 1,4 milioane de lei appeared first on Buletin de București.
06:10
De ce întârzie mereu trenul Muntenia, de la Budapesta la București. Întârziere record de 9 ore | Club feroviar # Buletin de București
Trenul internațional Muntenia, al CFR Călători, care face curse zilnice între Budapesta și București și invers întârzie de fiecare dată la sosirea în capitala României, pentru că este considerat un tren „marginal” pe rețeaua maghiară de căi ferate, așa că zi de zi ajunge la intrarea în țară, la Curtici, cu întârzieri semnificative, scrie Club […] The post De ce întârzie mereu trenul Muntenia, de la Budapesta la București. Întârziere record de 9 ore | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
17 ianuarie 2026
20:50
De ce s-a surpat asfaltul pe Calea Victoriei. Autobuzele, blocate peste două ore # Buletin de București
Vineri după-amiază s-a surpat asfaltul în centrul Bucureștiului, afectând o bandă de circulație, la intersecția dintre Calea Victoriei și strada C.A. Rosetti. Brigada rutieră a Capitalei a explicat că surparea a avut legătură cu o țevile care aparțin companiei Apa Nova. „La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 18.30, Brigada Rutieră a fost […] The post De ce s-a surpat asfaltul pe Calea Victoriei. Autobuzele, blocate peste două ore appeared first on Buletin de București.
16:40
TERMOFICARE | Sistemul funcționează la 77%, în timp ce Bucureștiul se confruntă cu –12 grade. Capitala intră sub cod galben de frig # Buletin de București
Sistemul de termoficare din București funcționează, în prezent, la aproximativ 77% din capacitate, în condițiile în care Capitala se confruntă cu un val de frig accentuat, iar temperaturile nocturne ajung până la –12 grade Celsius. Situația este cu atât mai complicată cu cât Bucureștiul intră sub cod galben de vreme geroasă, potrivit avertizărilor meteorologice. Cele […] The post TERMOFICARE | Sistemul funcționează la 77%, în timp ce Bucureștiul se confruntă cu –12 grade. Capitala intră sub cod galben de frig appeared first on Buletin de București.
14:00
Studiul care va enerva mulți fani: rockul românesc, mai aproape de manele decât de hip-hop # Buletin de București
Rockul românesc seamănă lexical mai mult cu manelele și muzica de biserică decât cu hip-hopul – toate trei au vocabular simplu, repetiții la început de vers și ton predominant pozitiv, arată newsletterului Știință și comunicare, care citează un studiu realizat de un cercetător din București, împreună cu unul din Sibiu. Pop-ul, în schimb, repetă finalurile […] The post Studiul care va enerva mulți fani: rockul românesc, mai aproape de manele decât de hip-hop appeared first on Buletin de București.
13:30
Compania care administrează aeroporturile Otopeni și Băneasa a fost evaluată la peste 10 miliarde de lei # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care administrează aeroporturile Otopeni și Băneasa, a fost estimată la peste 10 miliarde de lei, înregistrând o apreciere de circa 35% de la un an la altul, arată o evaluare efectuată de filiala locală a KPMG. Valoarea este inclusă și în rapoartele Fondului Proprietatea (FP) și are la bază evaluarea […] The post Compania care administrează aeroporturile Otopeni și Băneasa a fost evaluată la peste 10 miliarde de lei appeared first on Buletin de București.
12:40
Este gata stația de epurare Glina. Lucrările au durat 7 ani și au costat 160 de milioane de lei # Buletin de București
Stația de epurare Glina, care curăță apele uzate care vin din București, a fost finalizată la finalul anului 2025, a anunțat Primăria Capitalei. Lucrările au început în 2018. „Am finalizat lucrările de reabilitare la STAȚIA DE EPURARE GLINA. Este cea mai modernă din țară și singura care tratează apa uzată la cele mai înalte standarde. […] The post Este gata stația de epurare Glina. Lucrările au durat 7 ani și au costat 160 de milioane de lei appeared first on Buletin de București.
07:10
Muzeul Național Cotroceni va fi deschis pentru public în data de 24 ianuarie 2026. Intrare este gratuită pentru copii și adolescenți. Evenimentul marchează 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza și soția lui, doamna Elena Cuza, au avut drept reședință de vară palatul domnesc de la Cotroceni, […] The post Muzeul Național Cotroceni este deschis pe 24 ianuarie appeared first on Buletin de București.
06:50
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 19-25 ianuarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
