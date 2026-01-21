Ministrul Dragoș Pîslaru la RFI: Prezența la Davos e importantă și utilă pentru România
RFI, 21 ianuarie 2026 10:30
Prezența la Forumul Economic de la Davos este importantă pentru România, declară la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. El participă la acest eveniment alături de ministrul de Externe, Oana Țoiu, cel al Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum 30 minute
10:30
Prezența la Forumul Economic de la Davos este importantă pentru România, declară la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. El participă la acest eveniment alături de ministrul de Externe, Oana Țoiu, cel al Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete.
Acum 2 ore
09:10
Guvernul anunță un deficit bugetar mai mic decât se aștepta în 2025. Cum a fost posibil? E o veste bună sau nu? (Europa Liberă) # RFI
Dominic Fritz despre coaliție: USR este responsabil până la limita durerii / PSD e nemulțumit de Bolojan pentru că Bolojan nu e Ciucă (G4Media) - Cum îngheaţă de frig România, cel mai mare producător de gaze din UE (Ziarul Financiar) - Cine și câte conducte magistrale a înlocuit, în fiecare din ultimii 10 ani, în București (SpotMedia) - Fascinația intelectualilor pentru fascism. Studiu de caz: asociația interbelică Criterion. „Există o amnezie colectivă a societății din România față de trecut” (Libertatea)
Acum 4 ore
07:10
Ieri, ministrul finanțelor a prezentat într-o conferință de presă o serie de date bugetare din anul 2025. Cea mai importantă informație este fără îndoială nivelul deficitului bugetar. Să reamintim că ținta asumată de guvern pentru anul trecut era de 8,4% din PIB.
Acum 12 ore
00:30
Pe 21 ianuarie 1941 a izbucnit la București rebeliunea legionară împotriva guvernului condus de Ion Antonescu, ocazie cu care legionarii au ucis 123 de evrei și au distrus peste 1.000 proprietăți. Istoricul Radu Ioanid a acordat un interviu la RFI România despre ceea a rămas în istorie drept Pogromul de la București.
Acum 24 ore
21:00
La Cluj, cultura este prescrisă pe reteța medicală. Este singura prescripție care nu are nici un fel de contraindicații. Nu este o glumă, ci rezultatul unui parteneriat dintre un spital, un muzeu și o operă. Ca urmare a acestui parteneriat, pacienții primesc bilete gratuite la muzeu sau la operă, pentru a-și îmbunătăți starea psihologică, de mare ajutor în procesul de vindecare.
16:10
Alexandru Nazare: În acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, este în jurul cifrei de 7,7% din PIB # RFI
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, confirmă informaţiile potrivit cărora în acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, situându-se în jurul cifrei de 7,7% din PIB. El explică faptul că deficitul cash este mai mic în urma renegocierilor PNRR cu Comisia Europeană, renegociere care a fost posibilă în urma ”câştigării încrederii” Comisiei.
16:00
1 din 4 români are încredere în justiție, arată o cercetare realizata INSCOP publicată marți. Peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice însă 67% cred că acest lucru nu se întâmplă în realitate.
15:30
Șeful Statului Major al Apărării: Trebuie să avem populația pregătită pentru susținerea unui efort de război # RFI
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat marți, într-o conferință de presă, că ''trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război'' și a subliniat că Armata română are ''foarte multe programe de pregătire împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență'', potrivit Agerpres.
14:40
Sorin Grindeanu: Mă aştept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în faţa Comisiei Europene # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite marţi că se aşteaptă ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în faţa Comisiei Europene, el precizând că nu te poţi lăuda că ai tăiat de la investiţii şi ai crescut taxele şi impozitele. Grindeanu arată că măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administraţiei publice, o decizie unanimă a Coaliţiei de guvernare luată după prea multe luni în care au făcut eforturi susţinute să-l convingă pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susţinerea firmelor româneşti reprezintă o prioritate absolută a Guvernului, potrivit news.ro.
13:40
Coaliția aflată la guvernare trebuie să-și continue activitatea, spune la RFI ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. El consideră că disputele dintre partidele aflate la putere ar trebui purtate doar în interiorul arcului guvernamental.
13:00
Bugetul de stat pe 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare, anunță la RFI ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. El precizează că nu va fi un buget de austeritate.
12:40
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele româneşti furate din Muzeul Drents # RFI
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro în legătură cu furtul important de opere de artă din Muzeul Drents la începutul anului trecut, în 25 ianuarie, în care printre obiectele furate se afla şi Coiful de la Coţofeneşti din România, potrivit unei scrisori trimise către Tweede Kamer din Haga de către ministrul interimar al Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei, Gouke Moes (BBB), potrivit news.ro.
12:40
Pachetul privind reforma administrației publice nu se îndreaptă împotriva contribuabilului de bun simț, spune la RFI ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. El vorbește despre abuzurile comise de unii cetățeni care evită plata impozitelor: ”Am avut situații în care autocare înregistrate au fost scoase din evidența primăriilor”. Guvernul își va asuma răspunderea pentru reforma administrației și un pachet de redresare economică.
Ieri
09:00
O capodoperă de diplomație românească: șpagat perfect executat de Nicușor Dan între SUA și UE peste Groenlanda (G4Media) # RFI
Analiză: România alături de SUA în Criza Groenlandei? (DW) - Reforma administrației locale provoacă furie în rândul primarilor: „Guvernanții trăiesc pe altă planetă” / „Să ne dăm demisia” (Adevărul) - Guvernul își va asuma pe 29 ianuarie răspunderea pe reforma administrației, la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD (SpotMedia) - Gabriel Liiceanu, mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan în scandalul de plagiat al ministrului Justiției (Hotnews)
07:00
Consiliul de administrație al BNR a decis ieri că dobânda de politică monetară rămâne la același nivel de 6,5%. Era de așteptat ca aceasta să fie hotărârea, chiar dacă banca centrală se află într-o situație delicată.
19 ianuarie 2026
21:30
Coaliţia a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică (surse) # RFI
Coaliția de guvernare a decis, astăzi, ca Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrației publice doar împreună cu adoptarea, în mod similar, a pachetului de relansare economică propus de PSD, potrivit unor surse citate de News.ro.
21:10
Asistăm la o ușoară distanțare a României față de partenerii europeni, iar mișcarea poate reprezenta o greșeală în actualul contex internațional. Este ceea ce constată profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Bjola, care a analizat cele mai recente poziționări ale Bucureștiului.
19:00
Numărul infracțiunilor comise de cetățenii români, condamnate în anul 2025 de instanțe judecătorești din Londra s-a cifrat 1.853, din totalul de 8.355 (22,17%) comise de cetățenii celor 27 de state UE, potrivit datelor obținute în exclusivitate de RFI România de la National Police Chiefs’ Council (NPCC, Consiliul Național al Șefilor de Poliție). Pe locul 2 s-au situat cetățenii Republicii Irlanda cu 1.327 și cei din Polonia cu 1.904.
17:30
Străinii care vin în România din țări în care mai există boli care au fost eradicate la noi, ar putea fi supuși unui screening mai amănunțit. Propunerea va fi inclusă în modificarea legii migrației, care reglementează în special situația celor care vin să muncească în România. Ideea a fost supusă atenției autorităților centrale, după cazurile de lepră de la Cluj.
16:10
Ce avantaje va avea România dacă va construi încă 250 de km de autostradă până la finalul anului (interviu) # RFI
Anul acesta ar putea sa se încheie cu aproape 250 de noi kilometri de șosele de mare viteză în România, asta după ce în anul 2024 s-au inaugurat 195 de km iar în anul 2025 s-au dat în folosință alți 146 de kilometri de autostradă și drumuri expres. Astfel am putea sa avem până la finalul anului puțin peste 1600 de kilometri de șosele de mare viteză.
14:50
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul din Spania a fost rănit uşor # RFI
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor, anunţă MAE, care precizează că bărbatul a fost deja externat din spital. MAE precizează că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară.
14:40
România va fi prezentă la ediția din 2026 a Bienalei de la Veneția cu proiectul „Marea Neagră la plural – Compoziții pentru ochiul sonor”. Proiectul, realizat de o echipă cu legături puternice cu scena artistică din Timișoara, propune o explorare a Mării Negre ca spațiu geopolitic, istoric și senzorial, într-un context internațional marcat de tensiuni, migrație și fragilitate.
13:40
Coaliţia de guvernare s-a reunit pentru prima dată în acest an | Reforma administraţiei și bugetul pe 2026 pe agenda discuţiilor # RFI
Coaliţia de guvernare s-au reunit, luni, de la ora 13.00, pentru prima dată în acest an, liderii partidelor urmând să discute despre reforma administraţiei, proiectul bugetului pe 2026, dar şi controversele legate de acordul Mercosur, după ce PSD a anunţat că nu este de acord cu votul MAE pe acest document, pentru că reprezintă o trădare a intereselor fermierilor români. Partidele urmează să discute şi despre asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul de reformă din administraţie, Guvernul dorind ca săptămâna aceasta să adopte proiectul Ministerului Dezvoltării şi să îl trimită Parlamentului.
12:40
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași s-a transformat, în ultimele zile, și într-o instituție de protecție socială. Vârstnici singuri din județ ajung să transforme saloanele de spital în „acasă”. Coordonatorul SMURD Iași, prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, acuză primăriile că nu își fac datoria de a asigura încălzirea bătrânilor aflați în situații de vulnerabilitate.
11:40
Bloggerițele iau atitudine la mesajele de bullying de pe internet. Fie că le primesc personal sau e vorba despre mesaje generale, atitudinile persoanelor care fac body shaming sau hărțuiesc online prin mesaje inadecvate încep să fie puse în discuție și semnalate în spațiul public. Cel mai recent exemplu vine de la Ioana Dumitrache - unul dintre cei mai vocali si vizibili bloggeri de beauty si fashion care a luat atitudine în privința unui mesaj de tip body shaming.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Suntem la începutul unui nou an în care ne așteaptă pe toți o mulțime de provocări. Dar ce îi așteaptă oare pe cei care doresc să devină antreprenori într-un asemenea moment.
08:30
Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților (G4Media) # RFI
Mercosur va permite „inundarea” Americii Latine cu Dacii? Expert: „Ar fi exagerat să spunem că e o efervescență în industria auto” (Adevărul) - Ministra din Groenlanda a resurselor, considerate una din mizele acțiunilor lui Trump, apel pentru români, ca aliați, după ultimele evenimente. „E despre alianța noastră occidentală și e devastator” (HotNews)
07:10
Există în continuare opinii și analize pe tema impozitelor locale. De exemplu, la sfârșitul săptămânii trecute, profesorul de economie Cristian Păun a afirmat într-un dialog găzduit de „Ziarul Financiar” că „în Franța și Italia impozitul pe prima locuință, cea în care stai, este zero”.
18 ianuarie 2026
13:10
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din localitatea Tănăsoaia, judeţul Vrancea.
12:40
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană.
12:30
Administrația Prezidențială: România, invitată de SUA să devină membru al ''Consiliului pentru Pace'' # RFI
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, anunță Administrația Prezidențială de la București.
17 ianuarie 2026
13:30
Explozie într-un bloc din Alba | Un bărbat cu arsuri pe 50% din corp, transferat în străinătate (Ministerul Sănătății) # RFI
O explozie puternică a avut loc sâmbătă dimineață într-un bloc din Alba. Două persoane au ajuns la spital. Un bărbat, de 35 de ani, cu arsuri pe 50% din corp, va fi transferat în străinătate, a anunțat Ministerul Sănătății.
13:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo și mai multe avertizări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, valabile în intervalul 17-21 ianuarie 2026. Temperaturile minime pot coborî până la -20 de grade Celsius, iar intensificările vântului vor accentua senzația de frig, potrivit ANM.
16 ianuarie 2026
21:20
Ambasada Franței în România: Prezența militară franceză pe teritoriul țării nu este legată de negocierile comerciale UE-Mercosur # RFI
Ambasada Franței în România a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, că informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora Franța ar fi „extrem de nemulțumită” de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar și prezența militară franceză pe teritoriul țării noastre, sunt false.
19:40
„Marș la Moscova”, un mesaj pentru revendicarea simbolurilor naționale. Interviu cu Adrian Băzăvan, activistul care a proiectat mesajul # RFI
Motociclistul care a proiectat pe o clădire mesajul "Marș la Moscova", la protestul de joi seara din Piaţa Universităţii, a fost amendat cu 1000 de lei, a transmis Jandarmeria București. Adrian Băzăvan, motociclistul în cauză și fondator al asociației Lupii Tricolori, spune că își asumă amenda. Băzăvan explică la RFI că a proiectat mesajul ca să le amintească suveraniștilor că simbolurile naționale nu trebuie folosite în scop politic.
18:20
Șeful Executivului a început seria întâlnirilor cu primarii în capitala Moldovei. Principalele teme de discuție au fost bugetul de stat ce urmează să fie aprobat în februarie, taxele și impozitele locale stabilite deja în decembrie și finanțările disponibile prin programul Anghel Saligny.
18:20
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, este dezamăgit de amânările succesive ale judecătorilor Curții Constituționale, care trebuie să decidă dacă legea referitoare la pensiile magistraților este constituțională sau nu. În opinia liderului UDMR, aceste amânări ridică o problemă de credibilitate.
13:20
Nicușor Dan salută decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru Programul SAFE # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază, vineri, că aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor incluse de România în Programul SAFE reprezintă ”o oportunitate strategică de a accelera investiţiile necesare în revitalizarea industriei naţionale de apărare”. România primeşte 16 miliarde de euro, având astfel ”o şansă foarte bună de a-şi asuma astfel rolul de partener responsabil şi contribuie la efortul comun european”.
12:20
România a reușit să dubleze în doar șase luni gradul de absorbție a fondurilor europene. O spune la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care precizează că ritmul va fi menținut și anul acesta.
11:50
Nemulțumiri la Iași după ce, din acest an, persoanele cu dizabilități nu mai sunt scutite de plata taxelor și impozitelor locale. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, spune că a aplicat legea, dar că această categorie va beneficia de alte facilități, cum ar fi locuri gratuite de parcare.
11:50
CCR a amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor| Termen stabilit pentru 11 februarie # RFI
Potrivit unei informări a CCR, judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei şi a expertizei contabile extrajudiciare care a fost depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie joi, 15 ianuarie.
11:30
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, o apără la RFI pe Emilia Șercan, după ce jurnalista de la PressOne a dezvăluit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în teza sa de doctorat. Ulterior, ea a fost atacată public atât de PSD, cât și de diverși internauți. Emilia Șercan trebuie protejată, crede Dragoș Pîslaru.
10:50
”Mai întâi, trebuie să îndeplinim reforma pensiilor speciale, ca să pot redeschide orice discuție cu Comisia Europeană cu privire la banii din PNRR”. Declarațiile au fost făcute la RFI de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. ”Mai întâi pui ceva pe masă, ca să poată cineva să te ia în serios, nu mergi cu dacă și cu parcă”, afirmă el.
08:50
Jurnalista Emilia Șercan a devenit ținta unor atacuri furibunde în mediul online după ce a scris despre plagiatul ministrului justiției, Radu Marinescu.
08:50
Analiză: cine și de ce vrea să elimine un judecător CCR? (DW) - Cine este judecătoarea de la Curtea de Apel care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale (Libertatea) - Jandarmii au dat amenzi de 10.400 de lei în urma manifestaţiei din Piața Victoriei (Adevărul) - Cât gaz mai are România în depozitele subterane? A trecut o lună de iarnă şi o treime din cantităţi s-a ars (Ziarul Financiar) - Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan (HotNews)
07:00
La începutul acestei săptămâni, Consiliul Concurenței a anunțat finalizarea unei anchete în premieră și sancțiunile care au fost aplicate.Este pentru prima oară când în România se dovedește o încălcare a regulilor concurenței pe o piață extrem de sensibilă. Concret, este vorba despre piața muncii.
15 ianuarie 2026
19:50
Numărul cauzelor primite spre soluționare de procurori în legătură cu infracțiuni ca negarea Holocaustului, propagandă legionară sau apologia persoanelor condamnate pentru crime de război s-a dublat în 2025 față de 2024, dar numărul persoanelor inculpate pentru astfel de delicte, deși a crescut de 10 ori, rămâne totuși foarte mic, potrivit datelor oferite în exclusivitate pentru RFI România de Biroul de Informare și Relații Publice al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
18:20
”Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare" este mesajul pe care președintele Nicușor Dan l-a transmis pe Facebook, de Ziua Culturii Naționale. Cu acest prilej, Nicușor Dan a anunțat că sala de teatru din Palatul Cotroceni va fi pusă la dispoziție, gratuit, pentru reprezentații ale trupelor independente de tineri actori și ale trupelor de liceeni. Deși gestul președintelui este o idee bună în teorie, sala de teatru nu este potrivită pentru proiecte independente, spune la RFI Matei Martin, jurnalist Radio România Cultural și redactor-șef la Observator Cultural.
16:10
Curtea Constituțională așteptată să se pronunțe pe legea pensiilor speciale | Am putea vedea un blocaj la nivelul CCR (Expert) # RFI
Pe 16 ianuarie, Curtea Constituțională este așteptată să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Asta dupa ce în luna decembrie a anului trecut a fost decizia a fost amânată de 3 ori. Primul termen al dezbaterii pe legea reformei pensiilor magistraților a fost stabilit pe data de 10 decembrie. Dar, magistrații constituționaliști au amânat luarea unei decizii până pe 28 decembrie. Atunci, patru dintre cei nouă membri ai CCR au părăsit însă ședința în timpul unei pauze. Pronunțarea a fost programată pentru a doua zi, pe 29 decembrie, însă nu a mai avut loc, după ce aceiași patru judecători au decis să nu participe deloc la ședință, așa încât nu a fost asigurat cvorumul necesar.
15:30
Nicuşor Dan: Mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei între marile puteri| România va continua să fie un partener de încredere # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în cadrul întâlnirii cu cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei între marile puteri şi că a solicitat diplomaţilor noştri să aibă capacitatea să se adapteze acestor realităţi, să anticipeze realităţile viitoare şi să reacţioneze prompt faţă de acestea. Şeful statului a mai anunţat că, pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere şi va urmări aceiaşi politică externă, întemeiată pe triada Uniunea Europeană-NATO - Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.