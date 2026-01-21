Cât valorează electrocasnicele din casa ta?

16:10

Pe 16 ianuarie, Curtea Constituțională este așteptată să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Asta dupa ce în luna decembrie a anului trecut a fost decizia a fost amânată de 3 ori. Primul termen al dezbaterii pe legea reformei pensiilor magistraților a fost stabilit pe data de 10 decembrie. Dar, magistrații constituționaliști au amânat luarea unei decizii până pe 28 decembrie. Atunci, patru dintre cei nouă membri ai CCR au părăsit însă ședința în timpul unei pauze. Pronunțarea a fost programată pentru a doua zi, pe 29 decembrie, însă nu a mai avut loc, după ce aceiași patru judecători au decis să nu participe deloc la ședință, așa încât nu a fost asigurat cvorumul necesar.