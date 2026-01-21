O româncă a născut, după care și-a ucis bebelușul si l-a abandonat pe marginea unui drum din Austria! S-a urcat apoi într-un autocar și a plecat mai departe

12:10

Alegerea aparatului de bărbierit potrivit poate face diferența dintre un ras confortabil și unul care îți irită pielea, provoacă tăieturi sau lasă senzația de disconfort. Mulți bărbați folosesc același tip de aparat ani la rând, fără să țină cont de schimbările pielii, ale firului de păr sau de stilul de viață. În realitate, pielea și barba fiecăruia sunt diferite, iar un aparat ales corect îți poate transforma complet rutina zilnică de îngrijire.