Ucraina este prioritatea principală a NATO și nu Groenlanda, afirmă Mark Rutte

„După război, am returnat Groenlanda. Cât de proști am fost să facem asta? Dar am făcut-o. Cât de nerecunoscători sunt acum?”, a spus Donald Trump la Forumul Mondial de la Davos, insistând că, în lipsa intervenției SUA în al Doilea Război Mondial, Europa ar vorbi acum „germană” „și puțină japoneză”.