Doi morţi în urma unei furtuni puternice care a lovit Grecia - VIDEO

21:40

Preşedintele PSD, Sorin Grindanu, a declarat că, în condiţiile în care lumea se schină, România nu poate rămâne ”într-o zonă mioritică - ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele” în timp ce alte state se organizează şi se pregătesc. De asemenea, Grindeanu crede că România nu-şi permite să refuze o invitaţie de la preşedintele SUA şi este de părere că este necesară o cunsultare largă a forţelor politice pe teme de politică externă şi securitate naţională.