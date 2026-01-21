Bulgaria se alătură OMV Petrom într-un proiect de miliarde de dolari
MainNews.ro, 21 ianuarie 2026 22:30
Statul bulgar intră în consorțiul de explorare Han Asparuh, alături de OMV Petrom, având o participație de 10%. Proiectul, cu investiții semnificative în Marea Neagră, promite beneficii economice majore și consolidarea securității energetice. Forajul de explorare este în desfășurare, având potențial de dezvoltare regională. Statul bulgar, prin Bulgarian Energy Holding, intră în consorțiul de explorare
Acum 30 minute
22:30
22:30
Donald Trump a anunțat la Davos o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar președintele ucrainean a ales să rămână la Kiev pentru a gestiona o criză energetică gravă cauzată de un atac rusesc. Trump subliniază necesitatea încheierii războiului, în timp ce Zelenski afirmă că alegerea sa este Ucraina, prioritizând siguranța națională. Donald Trump a anunțat o
Acum o oră
22:10
Trump face un pas înapoi anunțând că nu va impune taxe vamale țărilor europene pe 1 februarie, evitând astfel escaladarea tensiunilor legate de Groenlanda. Președintele american discută un posibil acord cu NATO, subliniind importanța negocierilor pentru securitatea regională. Detalii suplimentare vor fi disponibile în curând. Donald Trump anunță că nu va impune taxe vamale pe
22:00
Cristian Tudor Popescu a criticat discursul lui Donald Trump de la Forumul Economic Mondial de la Davos, numindu-l „Președintele Pământului". Trump a subliniat importanța Statelor Unite în menținerea ordinii mondiale și a promovat agenda „America First". Forumul a reflectat o lume în schimbare, cu noi provocări geopolitice. Donald Trump a suscitat controverse cu discursul său
22:00
Sorin Grindeanu propune ca România să plătească un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent în Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump. El crede că securitatea națională este prioritară și că investiția merită, subliniind importanța cooperării internaționale în fața conflictele globale. Sorin Grindeanu susține că România ar trebui să plătească un miliard de
21:50
Fostul fotbalist Nicolae Stanciu, legenda Rapidului, este cercetat penal după un accident rutier în București. Conducând sub influența alcoolului, cu un rezultat de 1.04 mg/l, Stanciu a intrat într-o mașină staționată și a devenit agresiv cu poliția. Detalii complete despre incident și consecințele legale. Fostul fotbalist Nicolae Stanciu este cercetat penal pentru un accident auto
Acum 2 ore
21:40
Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile, rămânând în detenție până pe 22 februarie 2026. Judecătoria Chișinău examinează mai multe dosare penale, inclusiv acuzații legate de „furtul miliardului". Procesele continuă sub o presiune intensificată. Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile,
21:30
Învăță să scapi de datorii cu 7 reguli simple, explicate de Flic Everett, o femeie care a reușit să își restructureze viața financiară. Descoperă pași esențiali precum gestionarea datoriilor, tăierea cheltuielilor inutile și schimbarea mentalității pentru a atinge stabilitatea financiară. Datoriile sunt rezultatul unor alegeri financiare greșite și adesea se acumulează treptat Primul pas în
21:30
Donald Trump a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că Putin și Zelenski ar fi „proști" dacă nu profită de oportunitatea încheierii unui acord de pace privind războiul ruso-ucrainean. Deși a afirmat că se va întâlni cu Zelenski, președinția ucraineană a anunțat că acesta se află în Kiev pentru a gestiona criza energetică.
21:10
Iran: Televiziunea publică dezvăluie numărul mortilor din protestele antiguvernamentale # MainNews.ro
Televiziunea publică din Iran raportează 3.117 decese în timpul protestelor antiguvernamentale, dintre care 2.427 sunt considerați martiri. Organizația Iran Human Rights indică un bilanț mult mai mare, cu cel puțin 3.428 de manifestanți uciși. Nemulțumirea persistă în ciuda liniștii impuse de autorități. Televiziunea de stat iraniană raportează 3.117 morți în timpul manifestațiilor antiguvernamentale din decembrie
21:00
George Simion, președintele AUR, a fost criticat de SOS România pentru participarea la un eveniment în Washington, unde a servit un tort în forma Groenlandei, acoperit de drapelul SUA. Acesta a fost etichetat ca un gest rușinos și iresponsabil, subliniind inconștiența geopolitică și degradarea suveranității statelor. SOS România reproșează lui George Simion participarea la un
20:50
BNR a suspendat platforma e-bloc, afectând plățile online pentru întreținerea asociațiilor de proprietari. Toate tranzacțiile efectuate înainte de 20 ianuarie 2026 vor fi onorate. Asociațiile trebuie să se reorganizeze rapid și să utilizeze metode tradiționale pentru plățile viitoare până la implementarea unei soluții conforme. BNR a suspendat funcționalitatea platformei e-bloc pentru plățile online ale întreținerii
Acum 4 ore
20:40
Fostul fotbalist Nicolae Stanciu, cunoscut pentru cariera sa la Rapid București, a fost implicat într-un accident rutier pe 21 ianuarie. Testat cu 1.04 mg/l alcool, Stanciu a fost reținut de poliție și dus la IML pentru analize. A fost deschis un dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului. Fostul fotbalist Nicolae Stanciu a fost implicat
20:30
Danemarca este îngrijorată de ambiția lui Trump de a cumpăra Groenlanda. Ministrul de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că dorința președintelui SUA rămâne intactă, subliniind că teritoriul nu este de vânzare. Trump insistă asupra nevoii de negocieri imediate pentru achiziționarea acestei insule strategice. Ambiția lui Trump de a achiziționa Groenlanda rămâne intactă, afirmă ministrul
20:30
Economisește apă și energie în baie cu un cap de duș economic. Reducerea consumului de apă la 6-7 litri pe minut fără a sacrifica confortul se traduce în economii semnificative pe facturile de utilități. Instalează-l ușor și contribuie la protecția mediului! Alege inovația pentru o baie sustenabilă. Capul de duș economic reduce consumul de apă
20:30
Un cântec despre lipsa luminii al interpretei ucrainene Tina Karol stârnește controverse, generând critici dureroase pe rețelele sociale. Mesajul său de unitate, în contextul crizei energetice cauzate de bombardamentele rusești, a fost interpretat ca o desconectare de realitatea dură a vieții ucrainenilor. Artista se apără că a dorit să ofere căldură umană și speranță. Un
19:50
Armenia și Azerbaidjanul au convenit să-și integreze sistemele energetice, facilitând importurile și exporturile de energie. Premierul armean Nikol Pașinian a anunțat proiectul în cadrul coridorului TRIPP, menit să îmbunătățească relațiile bilaterale. Proiectul include infrastructuri strategice în Caucaz. Armenia şi Azerbaidjan se vor integra sistemele energetice pentru a facilita comerţul de energie Acordul face parte din
19:50
Donald Trump a stârnit controverse la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că Statele Unite „țin lumea pe linia de plutire". Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a denumit „Președintele Pământului". Discursul său subliniază abordarea „America First" și schimbările geopolitice actuale, atrăgând critici și susținere. Donald Trump a captat atenția la Forumul Economic Mondial de la
19:40
Al treilea suspect în crima lui Kreiner, adus în România: riscă 30 de ani de închisoare # MainNews.ro
Al treilea suspect în crima lui Adrian Kreiner, Costinel-Cosmin Zuleam, a fost capturat în Indonezia și adus în România. Condamnat la 30 de ani de închisoare, Zuleam este acuzat de omor calificat și tâlhărie. Ceilalți complici au primit deja condamnări pe viață, iar ancheta continuă. Costinel-Cosmin Zuleam, principal suspect în crima lui Adrian Kreiner, a
19:40
Statuia lui Cristiano Ronaldo din Funchal, Portugalia, a fost incendiată de un bărbat cunoscut pentru vandalism. Incidentul, filmat și postat pe rețele sociale, a fost descris de autor ca „ultimul avertisment al lui Dumnezeu". Poliția l-a identificat pe suspect, dar nu l-a arestat până acum. Statuia a mai fost vandalizată anterior. Statuia lui Cristiano Ronaldo
19:30
Donald Trump a declarat la Davos că războiul din Ucraina trebuie să înceteze, afirmând că atât Putin, cât și Zelenski doresc un acord. El a subliniat că responsabilitatea pentru Ucraina revine NATO și Europei, și a spus că SUA nu ar trebui să se implice, datorită distanței mari care le separă. Donald Trump a declarat
19:20
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 145 miliarde lei, sub estimări. Experți economici afirmă că reformele necesare ar fi evitat creșterea taxelor. Criticile vizează guvernul și coaliția pentru lipsa reformelor esențiale și gestionarea proastă a bugetului, subliniind necesitatea unei reforme profunde. România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 145
19:10
Donald Trump, la Forumul Economic de la Davos 2026, a declarat că liderii Rusiei și Ucrainei sunt proști dacă nu ajung la un acord de pace. El a subliniat nevoia negocierilor imediate pentru achiziționarea Groenlandei și a criticat NATO pentru relația sa unilaterală cu SUA, generând reacții mixte în rândul liderilor europeni. Donald Trump a
18:50
Nicușor Dan evită întâlnirea cu Donald Trump, România în așteptare pentru „Consiliul pentru Pace” # MainNews.ro
Nicușor Dan nu va participa la Davos și nu va avea o întâlnire cu Donald Trump, conform surselor oficiale. România se află în „expectativă analitică" privind aderarea la „Consiliul pentru Pace". Procesul de evaluare a implicațiilor inițiativei este în curs, iar consultări la nivel european sunt programate. Nicușor Dan nu va participa la reuniunea de
Acum 6 ore
18:40
Miercuri dimineața, milioane de utilizatori din România și SUA au raportat probleme cu serviciile Yahoo, inclusiv Yahoo Mail și AOL. Pana a fost semnalată pe site-uri specializate, afectând accesul la e-mailuri. Serviciile sunt acum funcționale, dar nu s-a oferit o explicație oficială pentru întreruperi. Pana globală a afectat serviciile Yahoo și AOL, blocând milioane de
18:40
Audieri la Washington: Compania canadiană contestă decizia din 2024 pentru Roșia Montană # MainNews.ro
Audierile la Washington pentru cazul Roșia Montană aduc în prim-plan disputa dintre România și compania canadiană Gabriel Resources. Aceasta contesta hotărârea din 2024, care a respins despăgubirile de aproape 6 miliarde de dolari, invocând conflicte de interese ale arbitrilor. România susține că procesul a fost echitabil. Audieri internaționale pentru Roșia Montană programate la Washington pe
18:40
Dinamo București își fortifică echipa cu transferul tânărului fundaș Matteo Duțu, crescut la AC Milan. La 20 de ani, alegerea sa vine într-un moment crucial pentru echipă, care luptă pentru accesul în play-off. Antrenorul Zeljko Kopic este optimist cu privire la integrarea jucătorului și calitățile sale promițătoare. Dinamo București va semna cu fundașul Matteo Duțu,
18:40
O
18:30
Steve Witkoff, emisarul președintelui SUA, se va întâlni joi cu Vladimir Putin la Moscova pentru a discuta despre conflictul Rusia-Ucraina. Împreună cu Jared Kushner, el speră să ajungă la progrese semnificative, în ciuda obstacolelor legate de teritoriile ocupate. Kremlinul a confirmat întâlnirea, subliniind importanța contactului. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, se va întâlni joi cu … Articolul Vladimir Putin se va întâlni cu emisarul lui Trump joi la Moscova apare prima dată în Main News.
18:20
Germania respinge invitația lui Donald Trump de a se alătura „Consiliului Păcii”, temându-se că inițiativa ar putea submina Organizația Națiunilor Unite. Nemulțumirile Berlinului includ și lista țărilor invitate, în contextul extinderii acestui consiliu pentru a include națiuni afectate de conflicte, precum Ucraina. Germania refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura „Consiliului Păcii” din … Articolul Germania refuză invitația lui Trump la „Consiliul Păcii”: motivele Berlinului apare prima dată în Main News.
18:20
Platforma e-bloc.ro, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata întreținerii, a fost suspendată temporar de BNR. Această decizie a fost luată după ce firma a depășit cifra de afaceri de un milion de euro. Proprietarii nu pot efectua plăți până când aplicația nu intră în legalitate. Platforma e-bloc.ro a fost suspendată temporar de … Articolul E-bloc.ro suspendată temporar de BNR, plățile de întreținere afectate apare prima dată în Main News.
17:50
Guvernul a început analiza repartizării impozitului pe venit și TVA către autoritățile locale, condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna. Grupul de lucru reunește reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și formațiuni politice, având ca scop susținerea dezvoltării comunităților locale și elaborarea bugetului de stat pentru 2026. Guvernul a început o discuție despre repartizarea impozitului pe venit și TVA … Articolul Guvernul analizează impozitul pe venit și TVA pentru dezvoltarea comunităților locale apare prima dată în Main News.
17:40
CSJ suspendă hotărârile Adunării Populare din Găgăuzia, punând sub semnul întrebării alegerile planificate pentru 22 martie 2026. Decizia, considerată irevocabilă, evidențiază probleme juridice majore, având impact asupra organizării scrutinsului și recunoașterii acestuia. Situația provoacă haos politic în autonomiei. Curtea Supremă de Justiție a suspendat hotărârile Adunării Populare din Găgăuzia Alegerile programate pentru 22 martie 2026 … Articolul CSJ anulează hotărârile Găgăuziei, incertitudini pentru alegerile din 22 martie apare prima dată în Main News.
17:40
După înfrângerea surprinzătoare cu Bodo/Glimt, jucătorii de la Manchester City, inclusiv Bernardo Silva și Erling Haaland, au decis să acopere costurile de deplasare pentru cei 374 de fani prezenți, totalizând 9.357 de lire sterline. Gestul lor demonstrează angajamentul față de susținătorii echipei. Bodo/Glimt a învins Manchester City în UEFA Champions League, surprinzând pe toată lumea … Articolul Decizie surprinzătoare a vedetelor Manchester City după eșecul cu Bodo/Glimt apare prima dată în Main News.
17:40
Află actele necesare pentru obținerea numerelor roșii în 2025 și cum să faci înmatricularea provizorie a mașinii. Documente precum cererea, contractul RCA și actul de identitate sunt esențiale. Începe legal circulația vehiculului tău cu numere provizorii, valabile 30 de zile sau 90, în funcție de condiții. Numerele roșii permit circulația legală a mașinilor înmatriculate provizoriu … Articolul Acte Necesare pentru Înmatricularea Provizorie a Mașinii cu Numere Roșii 2025 apare prima dată în Main News.
17:30
Călugărițele de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Belarus, suspectate de legături cu serviciile secrete ruse, ar fi strâns fonduri în bisericile suedeze pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina. Aceste „Măicuțe Z” sunt acuzate de infiltrare și activități de spionaj în Suedia, conform surselor locale. Măicuțele de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Belarus sunt suspectate … Articolul Călugărițele-spion ale lui Putin: Unitatea de Luptă „Măicuțele Z” în Europa apare prima dată în Main News.
17:20
Compania Națională de Investiții Rutiere a publicat un ghid pentru exproprierea pe secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin a Autostrăzii A8. Despăgubirile vor depăși 134 milioane lei pentru 3.178 imobile. Ghidul detaliază etapele procedurii, documentele necesare și termenele legale pentru proprietari. CNIR a publicat un ghid pentru exproprierea pe Secțiunea II a Autostrăzii A8 între Miercurea … Articolul Despăgubiri de 134 milioane lei în exproprierea Autostrăzii A8 apare prima dată în Main News.
17:10
Trei jurnaliști au fost uciși într-un atac aerian israelian în Fâșia Gaza, în ciuda armistițiului. Victimele, inclusiv un freelancer AFP, au fost identificate ca Anas Ghneim, Mohammed Salah Qashta și Abdoul Raouf Shaath. Apărarea Civilă a confirmat incidentul, atrăgând atenția asupra situației jurnaliștilor în zonă. Trei jurnaliști au fost uciși într-un atac aerian israelian în … Articolul Trei jurnaliști uciși în atac aerian israelian în Gaza, în ciuda armistițiului apare prima dată în Main News.
16:50
George Simion, liderul AUR, a tăiat un tort în formă de Groenlanda, învelit în steagul SUA, la o recepție în Washington. Momentul, surprins într-un videoclip, a stârnit controverse, fiind legat de dorința lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Simion susține că relația cu SUA este esențială pentru România. George Simion, liderul AUR, a participat … Articolul George Simion taie un tort Groenlanda învelit în steagul SUA – explicațiile AUR apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:40
Horațiu Potra contestă regimul de detenție de la Penitenciarul Rahova printr-o plângere penală depusă la Judecătoria Sectorului 5. Acesta a fost arestat preventiv în dosarul de acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar plângerea are termen de judecare pe 25 februarie 2025. Horațiu Potra contestă regimul de detenție de la Penitenciarul Rahova printr-o plângere penală Plângerea a … Articolul Horațiu Potra contestă detenția de la Rahova cu plângere penală apare prima dată în Main News.
16:40
Jose Mourinho, la 62 de ani, critică antrenorii tineri ca Cristian Chivu, numit la Inter Milano. După un sezon slab la Fenerbahce, Mourinho se simte frustrat de absentele lui din atenția fotbalului european. Declarațiile sale au stârnit controverse în presa italiană legate de meritele antrenorilor fără experiență. Antrenorul Jose Mourinho critică numirile antrenorilor tineri fără … Articolul Cristian Chivu, atacat de antrenorul care îi datorează istoria apare prima dată în Main News.
16:40
Europarlamentarii români au votat pentru trimiterea acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, majoritatea sprijinind demersul. PSD și AUR au votat „pentru”, în timp ce PNL și UDMR s-au opus. Acordul ar putea întârzia intrarea în vigoare cu doi ani. aflați detalii despre această decizie și impactul ei. Europarlamentarii români au votat … Articolul Votul europarlamentarilor români pe sesizarea Curții de Justiție Mercosur apare prima dată în Main News.
16:30
Kievul se confruntă cu o criză umanitară gravă, după ce 600.000 de oameni au părăsit orașul în decembrie. Attack-urile Rusiei au afectat grav serviciile de electricitate, apă și încălzire, lăsând mii de clădiri în frig extrem. Primarul Vitali Klitschko avertizează despre o situație critică pe timp de iarnă. 600.000 de oameni au părăsit Kievul în … Articolul 600.000 de refugiați din Kiev: Servicii de bază în colaps total apare prima dată în Main News.
16:20
Veronica Toza, expert în drept și politici de mediu, a instruit peste 100 de funcționari publici în dezvoltare durabilă. Fondatoare a Green Advisers, combină consultanța strategică cu educația pe teme de sustenabilitate, contribuind la schimbări climatice pozitive. Află mai multe despre parcursul ei profesional. Veronica Toza are peste 20 de ani de experiență în drept, … Articolul Veronica: Exploratoare în dezvoltare durabilă pentru funcționari publici apare prima dată în Main News.
16:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului Păcii, în ciuda criticilor anterioare la adresa componenței acestuia. Consiliul, creat pentru a supraveghea planul de încetare a focului în Gaza, devine o platformă globală pentru medierea conflictelor, cu participarea mai multor state. Benjamin Netanyahu a acceptat invitația lui Donald … Articolul Netanyahu acceptă invitația lui Trump de a se alătura Consiliului Păcii apare prima dată în Main News.
15:50
Parlamentul European a decis să solicite Curții Europene de Justiție verificarea acordului UE-Mercosur, amânându-i intrarea în vigoare. Votul a fost strâns, iar europarlamentarii români s-au împărțit între susținători și oponenți, cu impact asupra fermierilor români și standardelor de siguranță alimentară. Parlamentul European a cerut CJUE să decidă asupra conformității acordului UE-Mercosur cu tratatele UE Controversatul … Articolul Acordul UE-Mercosur suspendat: Ce poate face Ursula von der Leyen? apare prima dată în Main News.
15:40
Jannik Sinner, jucătorul italian de tenis, a făcut o alegere amuzantă în cadrul unei întrebări „Ai prefera…?”, optând pentru Nick Kyrgios ca partener de dublu în locul dictatorului Kim Jong-un. Reacția sa a stârnit râsete, subliniind concurența tensionată dintre cei doi în urma scandalului de dopaj. Jannik Sinner, jucător italian de tenis, este în turul … Articolul Răspunsul surprinzător al lui Jannik Sinner: cu cine joacă la dublu? apare prima dată în Main News.
15:40
Află actele necesare pentru înscrierea la școala de șoferi și susținerea examenului auto în 2026. Documentele esențiale includ cartea de identitate, cazierul judiciar, adeverința medicală, fișa medicală și altele. Informă-te despre proceduri și taxe pentru a obține permisul de conducere fără întârzieri. Documentele necesare pentru înscrierea la școala de șoferi includ cartea de identitate, cazier … Articolul Acte necesare pentru școala de șoferi și examenul auto 2026 apare prima dată în Main News.
15:40
Mandatul de arestare al oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile de magistrații din Chișinău. Acesta este implicat în mai multe dosare penale, inclusiv furtul miliardului și utilizarea de identități false. Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Mandatul de arestare al oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost … Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest: mandatul de detenție a fost prelungit apare prima dată în Main News.
15:30
Chirurgii ruși Iuri Kuznețov și Andrei Kriaciko sunt acuzați de torturarea prizonierului ucrainean Andri Pereverzev, inscripționându-i cu fier încins fraza „Slavă Rusiei”. Incidentul a avut loc la spitalul DOKTMO din Donbas, iar Pereverzev a relatat detalii șocante despre brutalitățile la care a fost supus. Chirurgii ruși Iuri Kuznețov și Andrei Kriaciko sunt acuzați de torturarea … Articolul Chirurgi ruși torturează un prizonier ucrainean cu fierul încins: Detalii șocante apare prima dată în Main News.
