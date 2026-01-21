Premierul Moldovei la Davos: Rachete Oreșnik vs. reconstrucția locală

21:30

Donald Trump a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că Putin și Zelenski ar fi „proști” dacă nu profită de oportunitatea încheierii unui acord de pace privind războiul ruso-ucrainean. Deși a afirmat că se va întâlni cu Zelenski, președinția ucraineană a anunțat că acesta se află în Kiev pentru a gestiona criza energetică. … Articolul Trump îi consideră „proști” pe Putin și Zelenski dacă nu ajung la un acord apare prima dată în Main News.