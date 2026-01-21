SUA și aliații europeni au convenit asupra Groenlandei, spune Trump
MainNews.ro, 22 ianuarie 2026 01:20
SUA a ajuns la un acord preliminar cu aliații europeni privind Groenlanda, conform lui Donald Trump. Negocierile, ce vizează cooperarea pe subiecte precum Domul de Aur și drepturile minerale, vor continua pentru a preveni influența Rusiei și Chinei în regiune. Acordul va dura „pentru totdeauna”. SUA și aliații europeni au ajuns la un acord preliminar … Articolul SUA și aliații europeni au convenit asupra Groenlandei, spune Trump apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
01:50
Comuna Lapoș din Prahova se confruntă cu o criză administrativă fără precedent, după ce primarul Viorel Barbu și mai mulți funcționari publici au fost trimiși în judecată pentru corupție. Activitatea primăriei este paralizată din cauza suspendării angajaților implicați, generând un blocaj total în livrarea serviciilor publice. Primăria Lapoș din Prahova se confruntă cu un blocaj … Articolul Funcționarii dintr-o comună din Prahova, judecați pentru corupție, lipsesc la lucru apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
01:40
Jeff Bezos lansează rețeaua TeraWave, cu 5.408 sateliți, intrând pe piața comunicațiilor satelitare. Programată pentru 2027, oferă viteze de 6 Tb/s și se concentrează pe clienți business și guvernamentali. Comparația cu Starlink subliniază competiția în industria datelor și AI. Racheta New Glenn va sprijini lansările. Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, lansează rețeaua de sateliți … Articolul Jeff Bezos lansează o rețea de 5.408 sateliți pentru comunicații spațiale apare prima dată în Main News.
01:40
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a afirmat că nu crede în coincidențe, referindu-se la atacurile recente asupra justiției și la documentarul Recorder. El subliniază necesitatea de a îmbunătăți sistemul judiciar prin dezbateri solide și nu prin scandaluri mediatice. CSM a votat pentru verificarea acuzațiilor aduse lui Voineag. Marius Voineag, procuror-șef al DNA, exprimă scepticism față … Articolul Atacuri în cascadă: Coincidențele nu există, ci o strategie bine pusă la punct apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
01:30
Ilie Bolojan a anunțat că a încheiat anul 2025 cu un deficit mai mic decât cel preconizat, însă datele oficiale contrazic această afirmație. Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin subliniază contradicțiile între declarațiile guvernamentale și cifrele raportate de ministrul de Finanțe, ridicând semne de întrebare asupra acurateței acestora. Premierul Ilie Bolojan a anunțat un deficit bugetar … Articolul Ilie Bolojan a redus deficitul anual în 2025 prin măsuri economice eficiente apare prima dată în Main News.
Acum o oră
01:20
Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, va lansa 5.408 sateliți pentru rețeaua TeraWave, oferind viteze de date de până la 6 Tb/s. Proiectul vizează clienți din sectorul privat și guverne, diferențiindu-se de Starlink al lui Musk prin focusul pe business. Implementarea începe în 2027, răspunzând cererii de procesare a datelor. Blue Origin, compania lui Jeff … Articolul Viteze de 6 Tb/s cu rețeaua de sateliți a lui Bezos, rival pentru Starlink apare prima dată în Main News.
01:20
Premierul Ilie Bolojan anunță o reducere a deficitului bugetar sub ținta asumată, contrar avertismentului lui Sorin Grindeanu. Bolojan subliniază importanța menținerii investițiilor în vederea relansării economice. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, confirmă că investițiile au crescut cu 15%. Ilie Bolojan a anunțat o reducere a deficitului bugetar sub nivelul asumat, continuând să promoveze investițiile Sorin … Articolul Ilie Bolojan ignoră avertismentul lui Grindeanu și se laudă cu deficitul redus apare prima dată în Main News.
01:20
SUA a ajuns la un acord preliminar cu aliații europeni privind Groenlanda, conform lui Donald Trump. Negocierile, ce vizează cooperarea pe subiecte precum Domul de Aur și drepturile minerale, vor continua pentru a preveni influența Rusiei și Chinei în regiune. Acordul va dura „pentru totdeauna”. SUA și aliații europeni au ajuns la un acord preliminar … Articolul SUA și aliații europeni au convenit asupra Groenlandei, spune Trump apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
00:50
Dennis Man a fost schimbat în minutul 62 al meciului Newcastle – PSV, cu scorul de 2-0 pentru Newcastle. Evoluția sa a fost evaluată de SofaScore cu nota 6,2. Detalii despre performanța jucătorului și impactul schimbărilor efectuate de antrenorul Peter Bosz în meci sunt disponibile în articolul nostru. Antrenorul Peter Bosz l-a schimbat pe Dennis … Articolul Nota lui Dennis Man la meciul Newcastle – PSV: detalii și analiză apare prima dată în Main News.
00:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis să nu participe la Forumul economic de la Davos, rămânând la Kiev pentru a gestiona criza energetică cauzată de atacurile rusești. Kievul se confruntă cu lipsa căldurii și electricității, afectând mii de locuințe în condiții de iarnă severă. Zelenski nu a participat la Forumul economic de la Davos, rămânând … Articolul Zelenski rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică cauzată de Rusia apare prima dată în Main News.
00:30
Economistul Cristian Socol atrage atenția că reducerea deficitului bugetar în 2025 comparativ cu 2024 s-a realizat prin scăderea drastică a investițiilor, nu prin creșterea eficienței. Aceasta a ridicat îngrijorări privind sustenabilitatea economică, în contextul creșterii dobânzilor și a înghețării salariilor și pensiilor. Economistul Cristian Socol evidențiază că reducerea deficitului bugetar din 2025 a fost rezultatul … Articolul Cristian Socol: Deficit redus prin diminuarea investițiilor apare prima dată în Main News.
00:10
Kaufland inova din Germania prin terminale digitale care permit clienților să comande produse proaspete direct la intrare. Aceasta soluție rapidă și convenabilă economisește timp și reduce stresul cumpărăturilor. Kaufland testează deja această metodă în Rottweil, cu planuri de extindere în alte orașe. Kaufland testează terminale digitale pentru comenzi de produse proaspete în Germania Clienții pot … Articolul Kaufland oferă comandă de mâncare proaspătă la terminale în Germania apare prima dată în Main News.
00:00
AUR conduce în preferințele de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare, având o intenție de vot de 40.9%. 58% dintre români se declară siguri că vor merge la vot. PSD și PNL cumulează aproape 32%, iar raportul de vot între partidele de guvernare și opoziție tinde să se echilibreze. Sondaj INSCOP 2026. AUR conduce în … Articolul Românii la vot: AUR câștigă teren în sondajul INSCOP pentru parlamentare apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
23:50
Slavia Praga întâlnește Barcelona într-un meci electrizant din Champions League, în timp ce alte confruntări notabile se desfășoară simultan. Rezultatele includ Juventus – Benfica, Chelsea – Pafos, Bayern – Royale Union SG și multe altele. Află toate detaliile și scorurile live ale serii de fotbal. Barcelona învinge Slavia Praga cu 4-2 în Liga Campionilor Juventus … Articolul Slavia Praga – Barcelona și alte 6 meciuri intense în desfășurare! apare prima dată în Main News.
23:50
Trump şi Putin: cum plăteşte liderul rus „biletul de intrare” în Consiliul pentru Pace # MainNews.ro
Donald Trump a anunțat că Vladimir Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, un nou organism ce concurează cu ONU. Putin sugerează că Rusia ar putea plăti biletul de intrare de 1 miliard de dolari din „averea rusă înghețată” în SUA, având ca scop final stabilizarea internațională. Donald Trump a anunțat … Articolul Trump şi Putin: cum plăteşte liderul rus „biletul de intrare” în Consiliul pentru Pace apare prima dată în Main News.
23:50
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat la Davos că susținătorii lui Putin ar opta pentru o rachetă Oreșnik în locul reconstrucției locale. Munteanu a evidențiat efectele războiului în regiune, inclusiv provocările propagandei ruse, și a subliniat angajamentul Moldovei față de valorile europene. Premierul moldovean Alexandru Munteanu a afirmat la Davos că susținătorii lui Putin … Articolul Premierul Moldovei la Davos: Rachete Oreșnik vs. reconstrucția locală apare prima dată în Main News.
23:40
Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova pentru negocierile de pace în Ucraina. Witkoff a declarat că Rusia a fost invitată, ceea ce reprezintă un pas important. Discuții constructive au avut loc recent, iar Ucraina a pregătit o propunere de pace. Acordul este aproape finalizat, dar rămân neclarități. Emisarii lui Trump se … Articolul Emisarii lui Trump se întâlnesc cu Putin la Moscova pentru pacea din Ucraina apare prima dată în Main News.
23:30
Industria produselor din carne din România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat, iar numărul angajaților a crescut cu 24%. În 2024, companiile din sector au avut o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 28 mld. lei și un profit net de 1,6 … Articolul Evoluția industriei produselor din carne în România: Profituri de 8 ori mai mari apare prima dată în Main News.
23:10
Teheranul a raportat 3.117 decese în urma protestelor din Iran, cu 2.427 considerați „martiri”. Organizațiile neguvernamentale sugerează că numărul real ar putea depăși 20.000. Protestele au izbucnit pe 28 decembrie, cerând sfârșitul conducerii religioase, culminând în cele mai violente tulburări din 1979. Teheranul anunță că 3.117 persoane au fost ucise în timpul protestelor din decembrie … Articolul Teheranul anunță numărul martirilor din proteste: bilanț oficial al morților apare prima dată în Main News.
23:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat că partidul vrea să rămână în actuala coaliție, dar nu ca „ridicători de mână”. El a subliniat dorința de a continua, deși se confruntă cu presiuni din partea altor partide. Criticile aduse de social-democrați asupra deciziilor guvernamentale persistă, evidențiind tensiunile interne. Sorin Grindeanu reafirmă dorința PSD de a rămâne … Articolul Grindeanu: PNL și USR pot forma coaliție cu AUR pentru a exclude PSD apare prima dată în Main News.
22:50
Istvan Kovacs a avut o prestație remarcabilă în meciul Galatasaray – Atletico Madrid, în care a acordat șapte cartonașe galbene fără momente controversate. Turcii l-au lăudat pentru gestionarea excelentă a partidei din UEFA Champions League, considerându-l un model pentru arbitrii din Turcia. Istvan Kovacs a arbitrat meciul Galatasaray – Atletico Madrid, terminat 1-1 Arbitrul român … Articolul Arbitrajul lui Istvan Kovacs în Galatasaray – Atletico Madrid, elogiat de turci apare prima dată în Main News.
22:50
Ambasada Ucrainei la București a clarificat legea cetățeniei, evidențiind că ucrainenii pot obține cetățenia altor state, excluzând România inițial. PSD a solicitat clarificări, subliniind impactul asupra comunității românești din Ucraina. MAE român a confirmat focusul legislației pe comunitățile ucrainene din străinătate. Ambasada Ucrainei explică legea cetățeniei care permite ucrainenilor să obțină cetățenia altor state România … Articolul Ambasada Ucrainei clarifică legea cetățeniei după reclamațiile PSD apare prima dată în Main News.
22:30
Statul bulgar intră în consorțiul de explorare Han Asparuh, alături de OMV Petrom, având o participație de 10%. Proiectul, cu investiții semnificative în Marea Neagră, promite beneficii economice majore și consolidarea securității energetice. Forajul de explorare este în desfășurare, având potențial de dezvoltare regională. Statul bulgar, prin Bulgarian Energy Holding, intră în consorțiul de explorare … Articolul Bulgaria se alătură OMV Petrom într-un proiect de miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
22:30
Donald Trump a anunțat la Davos o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar președintele ucrainean a ales să rămână la Kiev pentru a gestiona o criză energetică gravă cauzată de un atac rusesc. Trump subliniază necesitatea încheierii războiului, în timp ce Zelenski afirmă că alegerea sa este Ucraina, prioritizând siguranța națională. Donald Trump a anunțat o … Articolul Trump anunță întâlnire cu Zelenski, dar președintele Ucrainei lipsește de la Davos apare prima dată în Main News.
22:10
Trump face un pas înapoi anunțând că nu va impune taxe vamale țărilor europene pe 1 februarie, evitând astfel escaladarea tensiunilor legate de Groenlanda. Președintele american discută un posibil acord cu NATO, subliniind importanța negocierilor pentru securitatea regională. Detalii suplimentare vor fi disponibile în curând. Donald Trump anunță că nu va impune taxe vamale pe … Articolul Trump renunță la taxe vamale în disputa pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.
22:00
Cristian Tudor Popescu a criticat discursul lui Donald Trump de la Forumul Economic Mondial de la Davos, numindu-l „Președintele Pământului”. Trump a subliniat importanța Statelor Unite în menținerea ordinii mondiale și a promovat agenda „America First”. Forumul a reflectat o lume în schimbare, cu noi provocări geopolitice. Donald Trump a suscitat controverse cu discursul său … Articolul CTP dezvăluie două cuvinte cheie după discursul lui Trump la Davos apare prima dată în Main News.
22:00
Sorin Grindeanu propune ca România să plătească un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent în Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump. El crede că securitatea națională este prioritară și că investiția merită, subliniind importanța cooperării internaționale în fața conflictele globale. Sorin Grindeanu susține că România ar trebui să plătească un miliard de … Articolul Sorin Grindeanu propune un miliard pentru loc permanent în Consiliul Păcii apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
21:50
Fostul fotbalist Nicolae Stanciu, legenda Rapidului, este cercetat penal după un accident rutier în București. Conducând sub influența alcoolului, cu un rezultat de 1.04 mg/l, Stanciu a intrat într-o mașină staționată și a devenit agresiv cu poliția. Detalii complete despre incident și consecințele legale. Fostul fotbalist Nicolae Stanciu este cercetat penal pentru un accident auto … Articolul Legendă a Rapidului implicată în accident auto, poliția ia măsuri severe apare prima dată în Main News.
21:40
Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile, rămânând în detenție până pe 22 februarie 2026. Judecătoria Chișinău examinează mai multe dosare penale, inclusiv acuzații legate de „furtul miliardului”. Procesele continuă sub o presiune intensificată. Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile, … Articolul Arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc se prelungește, dosarele se acumulează apare prima dată în Main News.
21:30
Învăță să scapi de datorii cu 7 reguli simple, explicate de Flic Everett, o femeie care a reușit să își restructureze viața financiară. Descoperă pași esențiali precum gestionarea datoriilor, tăierea cheltuielilor inutile și schimbarea mentalității pentru a atinge stabilitatea financiară. Datoriile sunt rezultatul unor alegeri financiare greșite și adesea se acumulează treptat Primul pas în … Articolul 7 pași simpli pentru a scăpa de datorii: povestea unei femei împrumutate apare prima dată în Main News.
21:30
Donald Trump a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că Putin și Zelenski ar fi „proști” dacă nu profită de oportunitatea încheierii unui acord de pace privind războiul ruso-ucrainean. Deși a afirmat că se va întâlni cu Zelenski, președinția ucraineană a anunțat că acesta se află în Kiev pentru a gestiona criza energetică. … Articolul Trump îi consideră „proști” pe Putin și Zelenski dacă nu ajung la un acord apare prima dată în Main News.
21:10
Iran: Televiziunea publică dezvăluie numărul mortilor din protestele antiguvernamentale # MainNews.ro
Televiziunea publică din Iran raportează 3.117 decese în timpul protestelor antiguvernamentale, dintre care 2.427 sunt considerați martiri. Organizația Iran Human Rights indică un bilanț mult mai mare, cu cel puțin 3.428 de manifestanți uciși. Nemulțumirea persistă în ciuda liniștii impuse de autorități. Televiziunea de stat iraniană raportează 3.117 morți în timpul manifestațiilor antiguvernamentale din decembrie … Articolul Iran: Televiziunea publică dezvăluie numărul mortilor din protestele antiguvernamentale apare prima dată în Main News.
21:00
George Simion, președintele AUR, a fost criticat de SOS România pentru participarea la un eveniment în Washington, unde a servit un tort în forma Groenlandei, acoperit de drapelul SUA. Acesta a fost etichetat ca un gest rușinos și iresponsabil, subliniind inconștiența geopolitică și degradarea suveranității statelor. SOS România reproșează lui George Simion participarea la un … Articolul Controversa Groenlanda: Simion acuzat de inconștiență geopolitică în România apare prima dată în Main News.
20:50
BNR a suspendat platforma e-bloc, afectând plățile online pentru întreținerea asociațiilor de proprietari. Toate tranzacțiile efectuate înainte de 20 ianuarie 2026 vor fi onorate. Asociațiile trebuie să se reorganizeze rapid și să utilizeze metode tradiționale pentru plățile viitoare până la implementarea unei soluții conforme. BNR a suspendat funcționalitatea platformei e-bloc pentru plățile online ale întreținerii … Articolul BNR blochează e-bloc: Ce se întâmplă cu plățile deja efectuate? apare prima dată în Main News.
20:40
Fostul fotbalist Nicolae Stanciu, cunoscut pentru cariera sa la Rapid București, a fost implicat într-un accident rutier pe 21 ianuarie. Testat cu 1.04 mg/l alcool, Stanciu a fost reținut de poliție și dus la IML pentru analize. A fost deschis un dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului. Fostul fotbalist Nicolae Stanciu a fost implicat … Articolul Fost fotbalist al Rapidului, prins băut la volan și dus la poliție în cătușe apare prima dată în Main News.
20:30
Danemarca este îngrijorată de ambiția lui Trump de a cumpăra Groenlanda. Ministrul de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că dorința președintelui SUA rămâne intactă, subliniind că teritoriul nu este de vânzare. Trump insistă asupra nevoii de negocieri imediate pentru achiziționarea acestei insule strategice. Ambiția lui Trump de a achiziționa Groenlanda rămâne intactă, afirmă ministrul … Articolul Danemarca îngrijorată de declarațiile lui Trump despre gheață arctică apare prima dată în Main News.
20:30
Economisește apă și energie în baie cu un cap de duș economic. Reducerea consumului de apă la 6-7 litri pe minut fără a sacrifica confortul se traduce în economii semnificative pe facturile de utilități. Instalează-l ușor și contribuie la protecția mediului! Alege inovația pentru o baie sustenabilă. Capul de duș economic reduce consumul de apă … Articolul Economisește în baie cu acest accesoriu indispensabil apare prima dată în Main News.
20:30
Un cântec despre lipsa luminii al interpretei ucrainene Tina Karol stârnește controverse, generând critici dureroase pe rețelele sociale. Mesajul său de unitate, în contextul crizei energetice cauzate de bombardamentele rusești, a fost interpretat ca o desconectare de realitatea dură a vieții ucrainenilor. Artista se apără că a dorit să ofere căldură umană și speranță. Un … Articolul Controverse în Ucraina: Scuzele unei interprete pentru un cântec despre unitate apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:50
Armenia și Azerbaidjanul au convenit să-și integreze sistemele energetice, facilitând importurile și exporturile de energie. Premierul armean Nikol Pașinian a anunțat proiectul în cadrul coridorului TRIPP, menit să îmbunătățească relațiile bilaterale. Proiectul include infrastructuri strategice în Caucaz. Armenia şi Azerbaidjan se vor integra sistemele energetice pentru a facilita comerţul de energie Acordul face parte din … Articolul Integrăm sistemele energetice: două state foste warring se unesc apare prima dată în Main News.
19:50
Donald Trump a stârnit controverse la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că Statele Unite „țin lumea pe linia de plutire”. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a denumit „Președintele Pământului”. Discursul său subliniază abordarea „America First” și schimbările geopolitice actuale, atrăgând critici și susținere. Donald Trump a captat atenția la Forumul Economic Mondial de la … Articolul Cuvintele cheie ale lui CTP după discursul lui Trump la Davos apare prima dată în Main News.
19:40
Al treilea suspect în crima lui Kreiner, adus în România: riscă 30 de ani de închisoare # MainNews.ro
Al treilea suspect în crima lui Adrian Kreiner, Costinel-Cosmin Zuleam, a fost capturat în Indonezia și adus în România. Condamnat la 30 de ani de închisoare, Zuleam este acuzat de omor calificat și tâlhărie. Ceilalți complici au primit deja condamnări pe viață, iar ancheta continuă. Costinel-Cosmin Zuleam, principal suspect în crima lui Adrian Kreiner, a … Articolul Al treilea suspect în crima lui Kreiner, adus în România: riscă 30 de ani de închisoare apare prima dată în Main News.
19:40
Statuia lui Cristiano Ronaldo din Funchal, Portugalia, a fost incendiată de un bărbat cunoscut pentru vandalism. Incidentul, filmat și postat pe rețele sociale, a fost descris de autor ca „ultimul avertisment al lui Dumnezeu”. Poliția l-a identificat pe suspect, dar nu l-a arestat până acum. Statuia a mai fost vandalizată anterior. Statuia lui Cristiano Ronaldo … Articolul A avut loc un incendiu la statuia lui Cristiano Ronaldo: Ultimul avertisment apare prima dată în Main News.
19:30
Donald Trump a declarat la Davos că războiul din Ucraina trebuie să înceteze, afirmând că atât Putin, cât și Zelenski doresc un acord. El a subliniat că responsabilitatea pentru Ucraina revine NATO și Europei, și a spus că SUA nu ar trebui să se implice, datorită distanței mari care le separă. Donald Trump a declarat … Articolul Trump la Davos: Oceanul care ne separă și războiul din Ucraina apare prima dată în Main News.
19:20
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 145 miliarde lei, sub estimări. Experți economici afirmă că reformele necesare ar fi evitat creșterea taxelor. Criticile vizează guvernul și coaliția pentru lipsa reformelor esențiale și gestionarea proastă a bugetului, subliniind necesitatea unei reforme profunde. România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 145 … Articolul România în 2025: gaura bugetară sub estimări și nevoie de reforme economice apare prima dată în Main News.
19:10
Donald Trump, la Forumul Economic de la Davos 2026, a declarat că liderii Rusiei și Ucrainei sunt proști dacă nu ajung la un acord de pace. El a subliniat nevoia negocierilor imediate pentru achiziționarea Groenlandei și a criticat NATO pentru relația sa unilaterală cu SUA, generând reacții mixte în rândul liderilor europeni. Donald Trump a … Articolul Trump: „Proști!” dacă Rusia și Ucraina nu fac pace la Davos 2026 apare prima dată în Main News.
18:50
Nicușor Dan evită întâlnirea cu Donald Trump, România în așteptare pentru „Consiliul pentru Pace” # MainNews.ro
Nicușor Dan nu va participa la Davos și nu va avea o întâlnire cu Donald Trump, conform surselor oficiale. România se află în „expectativă analitică” privind aderarea la „Consiliul pentru Pace”. Procesul de evaluare a implicațiilor inițiativei este în curs, iar consultări la nivel european sunt programate. Nicușor Dan nu va participa la reuniunea de … Articolul Nicușor Dan evită întâlnirea cu Donald Trump, România în așteptare pentru „Consiliul pentru Pace” apare prima dată în Main News.
18:40
Miercuri dimineața, milioane de utilizatori din România și SUA au raportat probleme cu serviciile Yahoo, inclusiv Yahoo Mail și AOL. Pana a fost semnalată pe site-uri specializate, afectând accesul la e-mailuri. Serviciile sunt acum funcționale, dar nu s-a oferit o explicație oficială pentru întreruperi. Pana globală a afectat serviciile Yahoo și AOL, blocând milioane de … Articolul Probleme majore Yahoo: milioane de utilizatori din România și SUA afectați apare prima dată în Main News.
18:40
Audieri la Washington: Compania canadiană contestă decizia din 2024 pentru Roșia Montană # MainNews.ro
Audierile la Washington pentru cazul Roșia Montană aduc în prim-plan disputa dintre România și compania canadiană Gabriel Resources. Aceasta contesta hotărârea din 2024, care a respins despăgubirile de aproape 6 miliarde de dolari, invocând conflicte de interese ale arbitrilor. România susține că procesul a fost echitabil. Audieri internaționale pentru Roșia Montană programate la Washington pe … Articolul Audieri la Washington: Compania canadiană contestă decizia din 2024 pentru Roșia Montană apare prima dată în Main News.
18:40
Dinamo București își fortifică echipa cu transferul tânărului fundaș Matteo Duțu, crescut la AC Milan. La 20 de ani, alegerea sa vine într-un moment crucial pentru echipă, care luptă pentru accesul în play-off. Antrenorul Zeljko Kopic este optimist cu privire la integrarea jucătorului și calitățile sale promițătoare. Dinamo București va semna cu fundașul Matteo Duțu, … Articolul Dinamo transferă stoper de 20 de ani crescut de AC Milan, fără șanse în Italia apare prima dată în Main News.
18:40
O femeie a blocat circulația pe DN17, în Suceava, cu un TIR imobilizat de-a latul șoselei. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:30, determinând formarea unor coloane de mașini. Șoferița a suferit leziuni, dar a refuzat transportul la spital. Circulația a fost reluată în jurul orei 20:30. O femeie a blocat complet DN17 cu un … Articolul O femeie blochează TIR pe DN17, oprind circulația în Suceava apare prima dată în Main News.
18:30
Steve Witkoff, emisarul președintelui SUA, se va întâlni joi cu Vladimir Putin la Moscova pentru a discuta despre conflictul Rusia-Ucraina. Împreună cu Jared Kushner, el speră să ajungă la progrese semnificative, în ciuda obstacolelor legate de teritoriile ocupate. Kremlinul a confirmat întâlnirea, subliniind importanța contactului. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, se va întâlni joi cu … Articolul Vladimir Putin se va întâlni cu emisarul lui Trump joi la Moscova apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.