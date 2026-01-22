Taxele lui Mihai Neșu în 2026 pentru fundația sa: detalii esențiale

20:50

BNR a suspendat platforma e-bloc, afectând plățile online pentru întreținerea asociațiilor de proprietari. Toate tranzacțiile efectuate înainte de 20 ianuarie 2026 vor fi onorate. Asociațiile trebuie să se reorganizeze rapid și să utilizeze metode tradiționale pentru plățile viitoare până la implementarea unei soluții conforme. BNR a suspendat funcționalitatea platformei e-bloc pentru plățile online ale întreținerii