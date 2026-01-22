Reacția groenlandezilor la propunerea lui Trump despre Groenlanda

19:30

Donald Trump a declarat la Davos că războiul din Ucraina trebuie să înceteze, afirmând că atât Putin, cât și Zelenski doresc un acord. El a subliniat că responsabilitatea pentru Ucraina revine NATO și Europei, și a spus că SUA nu ar trebui să se implice, datorită distanței mari care le separă. Donald Trump a declarat … Articolul Trump la Davos: Oceanul care ne separă și războiul din Ucraina apare prima dată în Main News.