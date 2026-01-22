Venezuela - Preşedinta a numit noi comandanţi militari după căderea lui Maduro/ Delcy Rodriguez, invitată la Casa Albă
News.ro, 22 ianuarie 2026 06:40
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a numit noi comandanţi militari după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către Statele Unite, a anunţat miercuri un înalt oficial al armatei pe contul său Telegram.
Acum 30 minute
06:40
Blue Origin lansează ”TeraWave”, o reţea globală cu 5.408 sateliţi pentru comunicaţii de mare viteză # News.ro
Blue Origin, compania spaţială a lui Jeff Bezos, a anunţat miercuri lansarea unui proiect masiv de infrastructură orbitală: o constelaţie de 5.408 sateliţi care va forma noua reţea de comunicaţii TeraWave, destinată centrelor de date, guvernelor şi marilor companii, relatează Reuters.
06:40
06:30
Oficiali americani au încercat să facă lobby împotriva interzicerii alegerii liderului extremei drepte Marine Le Pen, afirmă un judecător francez # News.ro
Un magistrat francez a declarat că doi emisari ai administraţiei Trump au abordat-o pentru a face lobby împotriva interzicerii participării la alegeri a liderului francez de extremă dreapta Marine Le Pen, scrie The Guardian.
Acum o oră
06:20
O’Leary ironizează ameninţarea lui Elon Musk de a prelua Ryanair, pe fondul unui conflict tot mai vizibil între cei doi # News.ro
Pe fundalul tensiunilor transatlantice generate de ameninţările preşedintelui Donald Trump privind Groenlanda, un alt duel, de această dată corporatist şi extrem de vocal, a acaparat atenţia publicului: schimbul acid de replici dintre Michael O’Leary, directorul Ryanair, şi Elon Musk, fondatorul Starlink şi X, relatează Reuters.
06:20
Peste o sută de angajaţi ai ANRE cer suspendarea actelor privind reorganizarea instituţiei/ Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să ia joi o decizie/ Şi salariaţi ai ASF au făcut o astfel de cerere/ CAB a dat câştig de cauză ANCOM într-o speţă similară # News.ro
Peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au cerut în instanţă suspendarea actelor care vizează reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Curtea de Apel Bucureşti ar urma să judece, joi, în contencios administrativ, această solicitare. O cerere similară au făcut, tot la Curtea de Apel, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), dosarul având termen de judecată în 3 februarie. La sfârşitul anului trecut, CAB a dat câştig de cauză celor peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) care au contestat concedierile şi reducerile de venituri cuprinse în planul de reorganizare, blocând astfel aplicarea acestor măsuri, în condiţiile în care, deşi nu este definitivă, decizia este executorie.
06:10
Curtea de Apel Alba Iulia, aşteptată să se pronunţe joi în dosarul privind solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis # News.ro
Curtea de Apel Alba Iulia este aşteptată să se pronunţe, joi, în dosarul în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) solicită instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis. Apelul se judecă după ce Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie anul trecut, solicitarea ANAF de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor lui Iohannis şi ale familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Familia fostului preşedinte a refuzat să plătească voluntar banii, după ce a pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului.
06:00
Şeful NATO, Mark Rutte, a declarat că subiectul suveranităţii Groenlandei nu a fost abordat, miercuri, în cadrul discuţiilor sale cu preşedintele american Donald Trump.
Acum 2 ore
05:50
Jensen Huang (Nvidia): Europa are o oportunitate ”o dată într-o generaţie” în domeniul roboticii AI # News.ro
Nvidia CEO Jensen Huang a declarat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa se află în faţa unei oportunităţi care apare ”o dată într-o generaţie” de a deveni lider global în domeniul roboticii alimentate de inteligenţă artificială, datorită bazei sale industriale ”incredibil de puternice”, transmite CNBC.
05:30
Preţurile petrolului au urcat miercuri, pe fondul forţei majore în Kazahstan şi al exporturilor lente din Venezuela # News.ro
Preţurile petrolului au închis şedinţa de miercuri în creştere cu 0,5%, susţinute de perspectivele unei oferte mai reduse după oprirea temporară a producţiei la două mari câmpuri petroliere din Kazahstan şi pe fondul volumelor scăzute de export ale Venezuelei, care continuă să întâmpine dificultăţi în restabilirea producţiei, transmite Reuters.
05:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a invitat zeci de lideri mondiali să se alăture iniţiativei sale „Board of Peace” (Consiliul Păcii), care vizează rezolvarea conflictelor globale, dar diplomaţii spun că aceasta ar putea afecta activitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite, relatează Reuters.
05:10
Copiii de origine străină din Austria care cunosc insuficient germana sunt obligaţi să urmeze cursuri de vară: „Limba germană este cheia succesului şcolar şi a unei vieţi de succes” # News.ro
Copiii de origine străină al căror nivel de limbă germană este insuficient vor trebui să urmeze două săptămâni de cursuri obligatorii în timpul vacanţei de vară pentru a favoriza integrarea lor, a decis miercuri parlamentul austriac, mergând împotriva avizului cadrelor didactice, relatează AFP.
05:10
Dolarul se apreciază după ce Trump acceptă cadrul unui acord privind Groenlanda şi renunţă la tarife # News.ro
Dolarul american s-a întărit puternic miercuri în raport cu euro şi francul elveţian, după ce preşedintele Donald Trump a retras ameninţarea de a impune tarife mai multor state europene, anunţând că a ajuns la un acord asupra unui cadru preliminar de acord privind Groenlanda în cooperare cu NATO, transmite Reuters.
Acum 4 ore
03:40
Procedură iniţiată împotriva lui Bill şi Hillary Clinton pentru obstrucţionarea Congresului în cazul Epstein # News.ro
O comisie a Congresului american a votat miercuri pentru a iniţia oficial o procedură împotriva lui Bill şi Hillary Clinton, acuzaţi de obstrucţionarea Congresului pentru că au refuzat să se prezinte la o audiere legată de o anchetă parlamentară în cazul Epstein, relatează AFP.
03:20
O femeie acuzată că a furnizat Moscovei informaţii despre ajutorul militar acordat Ucrainei a fost arestată în Germania. În cazul de spionaj sunt implicaţi şi foşti angajaţi ai armatei germane # News.ro
O femeie cu dublă cetăţenie, germană şi ucraineană, acuzată că a furnizat informaţii Ambasadei Rusiei în Germania despre ajutorul militar acordat Ucrainei şi despre industria de apărare germană, a fost arestată miercuri, potrivit Berlinului, care a recunoscut şi implicarea unor foşti responsabili ai Bundeswehr, relatează AFP.
Acum 6 ore
02:50
Preşedinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, spune că abordează „fără teamă” dialogul cu Statele Unite. Ea ar putea fi primul lider venezuelean invitat la Casa Albă după 25 de ani # News.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat miercuri că va iniţia un proces de dialog cu Statele Unite „fără nicio teamă”, în timp ce Casa Albă a anunţat că doreşte să o invite la o dată ce urmează să fie stabilită, relatează AFP.
02:40
Negociatorul ucrainean Rustem Umerov anunţă că s-a întâlnit cu Jared Kushner şi Steve Witkoff la Davos. Cei doi reprezentanţi ai lui Trump sunt aşteptaţi joi la Moscova # News.ro
Negociatorul ucrainean Rustem Umerov a declarat într-o postare pe Telegram că s-a întâlnit miercuri la Davos cu ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, şi cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, relatează CNN.
02:20
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, susţine că i s-a interzis să vorbească la Davos şi dă vina pe administraţia Trump # News.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a declarat miercuri că i s-a interzis să ia cuvântul la Forumul Economic Mondial de la Davos, acuzând Casa Albă că a intervenit în legătură cu evenimentul pe care îl planificase, relatează Reuters.
01:50
Şeful NATO afirmă că postarea lui Trump despre „cadrul” pentru Groenlanda este „exact la obiect”, însă mai este mult de lucru pentru a ajunge la un acord. Anunţul lui Trump a fost primit cu scepticism în insula arctică. Ce spune Putin # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că postarea preşedintelui american Donald Trump pe Truth Social despre faptul că s-a ajuns la un „cadru” pentru un acord cu privire la Groenlanda este „exact la obiect”, potrivit CNN. Rutte a declarat însă pentru AFP că „mai este mult de lucru” pentru a ajunge la un acord propriu-zis.
01:00
NYT: Acordul lui Trump referitor la Groenlanda ar implica proprietatea asupra unor mici porţiuni de teritoriu, după modelul bazelor britanice din Cipru # News.ro
Acordul avut în vedere de Donald Trump cu privire la Groenlanda ar putea viza doar porţiuni mici de teritoriu, unde Statele Unite ar fi autorizate să înfiinţeze baze militare, potrivit mai multor oficiali de rang înalt ai NATO, citaţi sub acoperirea anonimatului de The New York Times (NYT) . Această idee, adusă în discuţie în cadrul unei reuniuni a NATO, ar fi similară statutului bazelor britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic.
Acum 8 ore
00:50
00:40
UPDATE - Liga Campionilor: Înfrângeri pentru Dennis Man şi Vlad Dragomir / Bayern Munchen, Chelsea, Juventus, Liverpool şi FC Barcelona au obţinut victorii / Bavarezii s-au calificat în optimi # News.ro
Formaţiile PSV Eindhoven şi Pafos, la care joacă Dennis Man şi Vlad Dragomir, au înregistrat înfrângeri în partidele disputate, miercuri, în etapa a şaptea a grupei Ligii Campionilor. Bayern Munchen, Juventus, Liverpool şi FC Barcelona au obţinut victorii. Bavarezii au obţinut calificarea în optimile competiţiei.
00:30
Marius Voineag, şeful DNA: Vorbim de o incapacitate a instituţiilor cu atribuţii de control de a ne livra mai multe sesizări. Nu pot ei trimite cât putem noi livra # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, susţine că există o incapacitate a instituţiilor cu atribuţii de control de a livra mai multe sesizări către DNA, el precizând că ”nu pot ei trimite cât putem noi livra”.
00:20
Două persoane au murit miercuri în Grecia după ce ploi torenţiale au inundat case şi firme în Atena şi în alte părţi ale ţării, au declarat autorităţile, relatează Reuters.
00:20
Doi adolescenţi de 15 ani, reţinuţi în cazul băiatului omorât cu toporul, incendiat şi îngropat în curtea unei case din judeţul Timiş / Al treilea participant are 13 ani şi nu răspunde penal / Fapta a fost planificată # News.ro
Doi adolescenţi de 15 ani au fost reţinuţi de către procurori, în cazul băiatului omorât cu toporul, incendiat şi îngropat în curtea unei case din judeţul Timiş. Al treilea participant la comiterea faptelor are 13 ani şi nu răspunde penal, fiind sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
00:00
Şeful DNA anunţă scăderea ratei achitărilor, de la 27% la 9,59% / Ce îi răspunde lui Crin Bologa, care a acuzat DNA că a încetinit lupta anticorupţie # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a afirmat, miercuri seară, că cifrele înregistrate în activitatea instituţiei contrazic acuzaţiile fostului conducător al DNA Crin Bologa, care a afirmat că lupta anticorupţi a încetinit. ”Ducându-te în peluză, e foarte greu să vezi mingea din teren”, a afirmat Voineag, aluzit la Bologa care s-a pensionat la vârsta de 51 de ani.
00:00
Marius Voineag, şeful DNA: Am devenit o instituţie, o organizaţie profitabilă, cum s-ar spune, cu sechestre la zi mai mari decât bugetul pe care îi avem # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a anunţat, miercuri seară, că suma totală care reprezintă sechestrele puse de DNA se ridica, la finalul anului trecut, la 330 milioane de lei, peste bugetul instituţiei pe 2024, el apreciind că DNA a devenit ”o organizaţie profitabilă”.
00:00
Liga Campionilor: Înfrângeri pentru Dennis Man şi Vlad Dragomir / Bayern Munchen, Chelsea, Juventus, Liverpool şi FC Barcelona au obţinut victorii # News.ro
Formaţiile PSV Eindhoven şi Pafos, la care joacă Dennis Man şi Vlad Dragomir, au înregistrat înfrângeri în partidele disputate, miercuri, în etapa a şaptea a grupei Ligii Campionilor. Bayern Munchen, Juventus, Liverpool şi FC Barcelona au obţinut victorii.
21 ianuarie 2026
23:40
Marius Voineag, procuror-şef DNA: Am avut dosare de anvergură în aceşti trei ani de zile, fie că vorbim de dosarul cu privire la Portul Constanţa, de dosarul Iulian Dumitrescu sau de mite de un anumit cuantum # News.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, susţine că instituţia pe care o conduce a încercat să facă dosare care să nu suporte critici privind acuzaţiile formulate, fără să forţeze lucrurile şi să facă ”acte de pompierism”. El a precizat că au fost multe dosare de anvergură în ultimii trei ani la DNA.
23:30
Şeful DNA, Marius Voineag, întrebat dacă există o bătălie în Justiţie dusă de cei care vor să revină în funcţii: Realitatea e că nu prea cred în coincidenţe. Timingul spune totul # News.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, a declarat, miercuri seară, că nu crede în coincidenţe, iar timingul celor care fac tot felul de acuzaţii referitoare la justiţie ”spune totul”, în condiţiile în care se apropie finalul mandatelor pentru procurorii-şefi.
23:30
UPDATE - Trump, întoarcere la 180 de grade la Davos: Exclude folosirea forţei şi a tarifelor, afirmând că s-a ajuns la un acord pentru Groenlanda # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat brusc miercuri la ameninţările cu impunerea de tarife vamale ca mijloc de presiune pentru a prelua Groenlanda, a exclus utilizarea forţei şi a declarat că se profilează un acord pentru a pune capăt disputei cu privire la teritoriul danez semiautonom, care risca să provoace cea mai profundă ruptură în relaţiile transatlantice din ultimele decenii, relatează Reuters.
23:20
Tribunalul Giurgiu a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului inculpat după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani / Edilul, plasat în arest la domiciliu # News.ro
Tribunalul Giurgiu a respins, miercuri, propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani şi a încerat să îi determine pe părinţii acesteia să îşi retragă declaraţiile. Edilul a fost, în schimb, plasat în arest la domiciliu.
23:10
Alexandru Rogobete îşi doreşte introducerea conceptului de stagiatură, întrucât doar 35-40% dintre absolvenţii de Medicină intră la Rezidenţiat: Va fi o nouă categorie de medic generalist cu competenţă în ceva nişat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că a pornit primele discuţii cu universităţile şi cu anumiţi profesionişti pentru introducerea stagiaturii pentru absolvenţii de Medicină. El consideră necesar conceptul, având în vedere că doar 35-40 la sută din absolvenţi intră în rezidenţiat, în timp ce restul, deşi au făcut şase ani de facultate, nu pot intra în sistem.
23:10
Trump afirmă că Putin a acceptat invitaţia de a se alătura „Consiliului pentru Pace”. Liderul de la Kremlin spune că „biletul de intrare” ar putea fi plătit din fondurile ruse îngheţate în SUA # News.ro
Donald Trump a anunţat miercuri, la Davos, că preşedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat un concurent al ONU. „A fost invitat. A acceptat”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor, relatează AFP.
23:00
Echipa Corona Braşov a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia olandeză Orion Stars Doetinchem, scor 3-0, în manşa tur din optimile CEV Cup.
23:00
Mai multe spitale din Bucureşti sunt în continuare fără căldură - Ministrul Sănătăţii: Este absolut necesar ca în acest an, pentru acest tip de spitale, să investim pentru a avea propria centrală termică # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri seară, că nu a fost rezolvată în totalitate situaţia lipsei căldurii în mai multe unităţi medicale din Bucureşti şi apreciază că că este necesar ca pentru anumite spitale să fie cumpărate centrale termice. În unităţile medicale încă afectate se face căldură cu calorifere sau instalaţiile de aer condiţionat.
Acum 12 ore
22:50
Polo: Grecia – România, scor 18-9, la Campionatul European; tricolorii vor juca cu Muntenegru, pentru locurile 7-8 # News.ro
Naţionala României a pierdut, miercuri, ultimul meci din grupa principală F a Campionatului European, scor 9-18, cu Grecia. Tricolorii vor juca ultima partidă joi, cu Muntenegru, pentru clasarea pe locurile 7-8.
22:40
Ministrul Sănătăţii: Eu am avut un mandat în care s-au întâmplat lucruri, o serie de reforme, dar şi un mandat greu / România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, primul rând, o lege cerebrală, o lege raţională a malpraxisului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, nu ”o cârpeală”, ci o lege care să asigure demnitatea personalului medical.
22:40
Victimă a unui stop cardiac în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat cu Watford şi va juca din nou fotbal # News.ro
Absent de pe terenuri de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat miercuri cu Watford în Championship, liga a doua engleză. Italianul a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate.
22:30
Rogobete: Dacă discutăm despre servicii medicale la distanţă, asta înseamnă telemedicină. Ea poate fi împărţită în consultaţii, diagnostice la distanţă, apoi, poate exista componenta de tele-terapie intensivă, adică o terapie intensivă de rang inferior # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că proietul privnd introducerea telemedicinei în România urmează să fe supus aprobării Guvernului, cel mai probabil săptămâna viitoare. Telemedicina înseamnă servicii medicale la distanţă sau chiar o terapie intensivă de rang inferior.
22:30
Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia KK Bosna, scor 76-63 (33-32), în etapa a IV-a din grupa L a FIBA Europe Cup.
22:20
Grindeanu, întrebat câte procente a pierdut PSD de când se află în coaliţie: Avem scorul obţinut la parlamentare, 21-22% / În urmă cu câteva luni aveam 15% / Suntem pe un trend uşor ascendent # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că social-democraţii au în sondaje 21-22%, cât au înregistrat şi la alegerile parlamentare din 2024. El a recunoscut că în urmă cu câteva luni PSD ajunsese la 15% şi a menţionat că partidul se află pe un trend uşor descendent.
22:10
Farmacistul Beatrice Speteanu: Exportăm mai multe medicamente decât importăm / În România avem preţurile cam printre cele mai mici din Europa la majoritatea medicamentelor # News.ro
Preşedintele Asociaţiilor Farmaciilor Tradiţionale şi a Practicienilor, Beatrice Speteanu, a declarat, miercuri seară, că România exportă mai multe medicamente decât importă, deoarece preţul medicamentelor este foarte mic.
22:00
UPDATE - Trump anunţă că a stabilit cu Mark Rutte cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda şi nu va mai impune taxe vamale de la 1 februarie: „Această soluţie, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru SUA” # News.ro
Preşedintele america Donald Trump a anunţat miercuri că a elaborat „cadrul unui viitor acord” cu şeful NATO şi că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le ameninţase cu o asemenea măsură pentru că se opun planurilor sale de preluare a Groenlandei.
22:00
Grindeanu: Văd că sunt tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din această coaliţie. Poate doresc să facă coaliţie cu AUR / Dorim să facem parte din această coaliţie, dar nu doar pe post de ridicători de mână # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reclamat, miercuri seară, că ”sunt tot felul de domni” care încearcă să împingă social-democraţii afară din această coaliţie, sugerând că poate aceştia doresc să facă alianţă cu AUR în locul PSD-ului. El a menţionat că social-democraţii doresc să facă parte din această coaliţie, ”dar nu pe post de ridicători de mână”.
22:00
Liga Campionilor: Galatasaray, 1-1 cu Atletico Madrid într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs / Qarabag, victorie in extremis în partida cu Frankfurt # News.ro
Formaţia Galatasaray a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Atletico Madrid, într-un meci din etapa a şaptea a grupei Ligii Campionilor. Confruntarea a fost arbitrată de Istvan Kovacs.
22:00
Indicele Dow Jones urcă cu 600 de puncte după ce Trump renunţă la tarifele pentru Europa, anunţând un cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda # News.ro
Bursa americană şi-a revenit puternic miercuri, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că renunţă la noile tarife pentru statele europene, invocând ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda şi regiunea arctică, transmite Reuters.
21:50
America va fi un „far” pentru Occident, declară preşedintele argentinian Javier Milei la Davos # News.ro
Preşedintele argentinian Javier Milei, principalul aliat al lui Donald Trump în America Latină, a criticat socialismul în discursul său rostit la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că „America va fi farul care va lumina Occidentul”, relatează Le Figaro.
21:50
Trump anunţă că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le-a ameninţat în cazul Groenlanda # News.ro
Preşedintele america Donald Trump a anunţat miercuri că a elaborat „cadrul unui viitor acord” cu şeful NATO şi că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le ameninţase cu o asemenea măsură pentru că se opun planurilor sale de preluare a Groenlandei.
21:50
Beatrice Speteanu, farmacist: Găsim foarte greu anumite medicamente din toate ariile terapeutice / Ceea ce mi se pare cel mai periculos şi grav este faptul că lipseşte din farmacii o formă de morfină tablete cu eliberare rapidă # News.ro
Preşedintele Asociaţiilor Farmaciilor Tradiţionale şi a Practicienilor, Beatrice Speteanu, a atras atenţia că sunt foarte multe medicamente care lipsesc din farmacii, printre care morfina tablete cu eliberare rapidă.
21:40
Ochelarii de soare tip „Top Gun” ai lui Macron cuceresc internetul. Însuşi Trump i-a remarcat în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?” # News.ro
Ochelarii de soare de aviator cu care a apărut în ultimele zile preşedintele francez Emmanuel Macron au atras atenţia, utilizatorii reţelelor sociale dezbătând alegerea sa de a adopta un look „Top Gun” în timp ce îl critica pe preşedintele american Donald Trump în legătură cu Groenlanda. Miercuri, în timpul discursului rostit la Davos, însuşi Donald Trump i-a remarcat ironic, relatează Reuters.
