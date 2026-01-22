Şeful NATO afirmă că postarea lui Trump despre „cadrul” pentru Groenlanda este „exact la obiect”, însă mai este mult de lucru pentru a ajunge la un acord. Anunţul lui Trump a fost primit cu scepticism în insula arctică. Ce spune Putin
News.ro, 22 ianuarie 2026 01:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că postarea preşedintelui american Donald Trump pe Truth Social despre faptul că s-a ajuns la un „cadru” pentru un acord cu privire la Groenlanda este „exact la obiect”, potrivit CNN. Rutte a declarat însă pentru AFP că „mai este mult de lucru” pentru a ajunge la un acord propriu-zis.
• • •
Acum 30 minute
01:50
Acum 2 ore
01:00
NYT: Acordul lui Trump referitor la Groenlanda ar implica proprietatea asupra unor mici porţiuni de teritoriu, după modelul bazelor britanice din Cipru # News.ro
Acordul avut în vedere de Donald Trump cu privire la Groenlanda ar putea viza doar porţiuni mici de teritoriu, unde Statele Unite ar fi autorizate să înfiinţeze baze militare, potrivit mai multor oficiali de rang înalt ai NATO, citaţi sub acoperirea anonimatului de The New York Times (NYT) . Această idee, adusă în discuţie în cadrul unei reuniuni a NATO, ar fi similară statutului bazelor britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic.
00:50
00:40
UPDATE - Liga Campionilor: Înfrângeri pentru Dennis Man şi Vlad Dragomir / Bayern Munchen, Chelsea, Juventus, Liverpool şi FC Barcelona au obţinut victorii / Bavarezii s-au calificat în optimi # News.ro
Formaţiile PSV Eindhoven şi Pafos, la care joacă Dennis Man şi Vlad Dragomir, au înregistrat înfrângeri în partidele disputate, miercuri, în etapa a şaptea a grupei Ligii Campionilor. Bayern Munchen, Juventus, Liverpool şi FC Barcelona au obţinut victorii. Bavarezii au obţinut calificarea în optimile competiţiei.
00:30
Marius Voineag, şeful DNA: Vorbim de o incapacitate a instituţiilor cu atribuţii de control de a ne livra mai multe sesizări. Nu pot ei trimite cât putem noi livra # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, susţine că există o incapacitate a instituţiilor cu atribuţii de control de a livra mai multe sesizări către DNA, el precizând că ”nu pot ei trimite cât putem noi livra”.
00:20
Două persoane au murit miercuri în Grecia după ce ploi torenţiale au inundat case şi firme în Atena şi în alte părţi ale ţării, au declarat autorităţile, relatează Reuters.
00:20
Doi adolescenţi de 15 ani, reţinuţi în cazul băiatului omorât cu toporul, incendiat şi îngropat în curtea unei case din judeţul Timiş / Al treilea participant are 13 ani şi nu răspunde penal / Fapta a fost planificată # News.ro
Doi adolescenţi de 15 ani au fost reţinuţi de către procurori, în cazul băiatului omorât cu toporul, incendiat şi îngropat în curtea unei case din judeţul Timiş. Al treilea participant la comiterea faptelor are 13 ani şi nu răspunde penal, fiind sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
Acum 4 ore
00:00
Şeful DNA anunţă scăderea ratei achitărilor, de la 27% la 9,59% / Ce îi răspunde lui Crin Bologa, care a acuzat DNA că a încetinit lupta anticorupţie # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a afirmat, miercuri seară, că cifrele înregistrate în activitatea instituţiei contrazic acuzaţiile fostului conducător al DNA Crin Bologa, care a afirmat că lupta anticorupţi a încetinit. ”Ducându-te în peluză, e foarte greu să vezi mingea din teren”, a afirmat Voineag, aluzit la Bologa care s-a pensionat la vârsta de 51 de ani.
00:00
Marius Voineag, şeful DNA: Am devenit o instituţie, o organizaţie profitabilă, cum s-ar spune, cu sechestre la zi mai mari decât bugetul pe care îi avem # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a anunţat, miercuri seară, că suma totală care reprezintă sechestrele puse de DNA se ridica, la finalul anului trecut, la 330 milioane de lei, peste bugetul instituţiei pe 2024, el apreciind că DNA a devenit ”o organizaţie profitabilă”.
00:00
21 ianuarie 2026
23:40
Marius Voineag, procuror-şef DNA: Am avut dosare de anvergură în aceşti trei ani de zile, fie că vorbim de dosarul cu privire la Portul Constanţa, de dosarul Iulian Dumitrescu sau de mite de un anumit cuantum # News.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, susţine că instituţia pe care o conduce a încercat să facă dosare care să nu suporte critici privind acuzaţiile formulate, fără să forţeze lucrurile şi să facă ”acte de pompierism”. El a precizat că au fost multe dosare de anvergură în ultimii trei ani la DNA.
23:30
Şeful DNA, Marius Voineag, întrebat dacă există o bătălie în Justiţie dusă de cei care vor să revină în funcţii: Realitatea e că nu prea cred în coincidenţe. Timingul spune totul # News.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, a declarat, miercuri seară, că nu crede în coincidenţe, iar timingul celor care fac tot felul de acuzaţii referitoare la justiţie ”spune totul”, în condiţiile în care se apropie finalul mandatelor pentru procurorii-şefi.
23:30
23:20
Tribunalul Giurgiu a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului inculpat după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani / Edilul, plasat în arest la domiciliu # News.ro
Tribunalul Giurgiu a respins, miercuri, propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani şi a încerat să îi determine pe părinţii acesteia să îşi retragă declaraţiile. Edilul a fost, în schimb, plasat în arest la domiciliu.
23:10
Alexandru Rogobete îşi doreşte introducerea conceptului de stagiatură, întrucât doar 35-40% dintre absolvenţii de Medicină intră la Rezidenţiat: Va fi o nouă categorie de medic generalist cu competenţă în ceva nişat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că a pornit primele discuţii cu universităţile şi cu anumiţi profesionişti pentru introducerea stagiaturii pentru absolvenţii de Medicină. El consideră necesar conceptul, având în vedere că doar 35-40 la sută din absolvenţi intră în rezidenţiat, în timp ce restul, deşi au făcut şase ani de facultate, nu pot intra în sistem.
23:10
Trump afirmă că Putin a acceptat invitaţia de a se alătura „Consiliului pentru Pace”. Liderul de la Kremlin spune că „biletul de intrare” ar putea fi plătit din fondurile ruse îngheţate în SUA # News.ro
Donald Trump a anunţat miercuri, la Davos, că preşedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat un concurent al ONU. „A fost invitat. A acceptat”, a declarat preşedintele american jurnaliştilor, relatează AFP.
23:00
Echipa Corona Braşov a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia olandeză Orion Stars Doetinchem, scor 3-0, în manşa tur din optimile CEV Cup.
23:00
Mai multe spitale din Bucureşti sunt în continuare fără căldură - Ministrul Sănătăţii: Este absolut necesar ca în acest an, pentru acest tip de spitale, să investim pentru a avea propria centrală termică # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri seară, că nu a fost rezolvată în totalitate situaţia lipsei căldurii în mai multe unităţi medicale din Bucureşti şi apreciază că că este necesar ca pentru anumite spitale să fie cumpărate centrale termice. În unităţile medicale încă afectate se face căldură cu calorifere sau instalaţiile de aer condiţionat.
22:50
Polo: Grecia – România, scor 18-9, la Campionatul European; tricolorii vor juca cu Muntenegru, pentru locurile 7-8 # News.ro
Naţionala României a pierdut, miercuri, ultimul meci din grupa principală F a Campionatului European, scor 9-18, cu Grecia. Tricolorii vor juca ultima partidă joi, cu Muntenegru, pentru clasarea pe locurile 7-8.
22:40
Ministrul Sănătăţii: Eu am avut un mandat în care s-au întâmplat lucruri, o serie de reforme, dar şi un mandat greu / România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, primul rând, o lege cerebrală, o lege raţională a malpraxisului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, nu ”o cârpeală”, ci o lege care să asigure demnitatea personalului medical.
22:40
Victimă a unui stop cardiac în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat cu Watford şi va juca din nou fotbal # News.ro
Absent de pe terenuri de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat miercuri cu Watford în Championship, liga a doua engleză. Italianul a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate.
22:30
Rogobete: Dacă discutăm despre servicii medicale la distanţă, asta înseamnă telemedicină. Ea poate fi împărţită în consultaţii, diagnostice la distanţă, apoi, poate exista componenta de tele-terapie intensivă, adică o terapie intensivă de rang inferior # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că proietul privnd introducerea telemedicinei în România urmează să fe supus aprobării Guvernului, cel mai probabil săptămâna viitoare. Telemedicina înseamnă servicii medicale la distanţă sau chiar o terapie intensivă de rang inferior.
22:30
Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia KK Bosna, scor 76-63 (33-32), în etapa a IV-a din grupa L a FIBA Europe Cup.
22:20
Grindeanu, întrebat câte procente a pierdut PSD de când se află în coaliţie: Avem scorul obţinut la parlamentare, 21-22% / În urmă cu câteva luni aveam 15% / Suntem pe un trend uşor ascendent # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că social-democraţii au în sondaje 21-22%, cât au înregistrat şi la alegerile parlamentare din 2024. El a recunoscut că în urmă cu câteva luni PSD ajunsese la 15% şi a menţionat că partidul se află pe un trend uşor descendent.
Acum 6 ore
22:10
Farmacistul Beatrice Speteanu: Exportăm mai multe medicamente decât importăm / În România avem preţurile cam printre cele mai mici din Europa la majoritatea medicamentelor # News.ro
Preşedintele Asociaţiilor Farmaciilor Tradiţionale şi a Practicienilor, Beatrice Speteanu, a declarat, miercuri seară, că România exportă mai multe medicamente decât importă, deoarece preţul medicamentelor este foarte mic.
22:00
22:00
Grindeanu: Văd că sunt tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din această coaliţie. Poate doresc să facă coaliţie cu AUR / Dorim să facem parte din această coaliţie, dar nu doar pe post de ridicători de mână # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reclamat, miercuri seară, că ”sunt tot felul de domni” care încearcă să împingă social-democraţii afară din această coaliţie, sugerând că poate aceştia doresc să facă alianţă cu AUR în locul PSD-ului. El a menţionat că social-democraţii doresc să facă parte din această coaliţie, ”dar nu pe post de ridicători de mână”.
22:00
Liga Campionilor: Galatasaray, 1-1 cu Atletico Madrid într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs / Qarabag, victorie in extremis în partida cu Frankfurt # News.ro
Formaţia Galatasaray a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Atletico Madrid, într-un meci din etapa a şaptea a grupei Ligii Campionilor. Confruntarea a fost arbitrată de Istvan Kovacs.
22:00
Indicele Dow Jones urcă cu 600 de puncte după ce Trump renunţă la tarifele pentru Europa, anunţând un cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda # News.ro
Bursa americană şi-a revenit puternic miercuri, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că renunţă la noile tarife pentru statele europene, invocând ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda şi regiunea arctică, transmite Reuters.
21:50
America va fi un „far” pentru Occident, declară preşedintele argentinian Javier Milei la Davos # News.ro
Preşedintele argentinian Javier Milei, principalul aliat al lui Donald Trump în America Latină, a criticat socialismul în discursul său rostit la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că „America va fi farul care va lumina Occidentul”, relatează Le Figaro.
21:50
21:50
Beatrice Speteanu, farmacist: Găsim foarte greu anumite medicamente din toate ariile terapeutice / Ceea ce mi se pare cel mai periculos şi grav este faptul că lipseşte din farmacii o formă de morfină tablete cu eliberare rapidă # News.ro
Preşedintele Asociaţiilor Farmaciilor Tradiţionale şi a Practicienilor, Beatrice Speteanu, a atras atenţia că sunt foarte multe medicamente care lipsesc din farmacii, printre care morfina tablete cu eliberare rapidă.
21:40
Ochelarii de soare tip „Top Gun” ai lui Macron cuceresc internetul. Însuşi Trump i-a remarcat în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?” # News.ro
Ochelarii de soare de aviator cu care a apărut în ultimele zile preşedintele francez Emmanuel Macron au atras atenţia, utilizatorii reţelelor sociale dezbătând alegerea sa de a adopta un look „Top Gun” în timp ce îl critica pe preşedintele american Donald Trump în legătură cu Groenlanda. Miercuri, în timpul discursului rostit la Davos, însuşi Donald Trump i-a remarcat ironic, relatează Reuters.
21:40
Preşedintele PSD: Lumea se schimbă / România nu poate să rămână într-o zonă mioritică - ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele în timp ce alţii se pregătesc şi se organizează / E nevoie de o consultare largă pe principale teme de politică externă # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindanu, a declarat că, în condiţiile în care lumea se schină, România nu poate rămâne ”într-o zonă mioritică - ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele” în timp ce alte state se organizează şi se pregătesc. De asemenea, Grindeanu crede că România nu-şi permite să refuze o invitaţie de la preşedintele SUA şi este de părere că este necesară o cunsultare largă a forţelor politice pe teme de politică externă şi securitate naţională.
21:30
Grindeanu, întrebat dacă am fost victimele unei scamatorii în legătură deficitul: Da, dar mai elaborată / Deficitul se dovedeşte a nu fi fost real / E în jur de 8%, ce lucruri extraordinare s-au întâmplat în afară de creşterea TVA?! # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că am fost victimele unei scamatorii în legătură cu deficitul, dar una mai elaborată, precizând că deficitul care fusese anunţat în urmă cu jumătate de an se dovedeşte a nu fi real. El a explicat că deficitul este în jur de 8% şi în afară de creşterea TVA la 21% nu s-au întâmplat alte lucruri extraordinare, încasările la buget fiind asemănătoare.
21:20
Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va înfrunta joi pe japoneza Naomi Osaka în turul doi al turneului de grand slam Australian Open.
21:20
Volei feminin: CSO Voluntari – Volei Alba Blaj şi Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti, în semifinalele Cupei României # News.ro
Miercuri s-au disputat ultimele partide din sferturile Cupei României, iar rezultatele au stabilit tabloul complet al semifinalelor.
21:10
Grindeanu: Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi apreciază că pentru asigurarea securităţii naţionale ”niciodată costurile nu sunt prea mari”.
20:50
Franţa nu intenţionează să boicoteze Cupa Mondială din cauza situaţiei cu privire la Groenlanda # News.ro
Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026 - care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară - din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei. în legătură cu Groenlanda, relatează Reuters.
20:40
Sorin Grindeanu crede că premierul sau preşedintele României ar fi trebuit să fie la Davos: Europa de Est trebuie să se audă la Davos şi cine altcineva în afară de România, până la urmă cea mai importantă voce din sud-estul Europei, să fie reprezentat aco # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că preşedintele Nicuşor Dan sau premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să reprezinte România la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde sunt prezenţi zeci de lideri importanţi ai lumii, în frunte cu preşedintele american Donald Trump. Grindeanu crede că vocea Europei de Est ar fi trebuit să se audă acolo, iar Româna este principalul reprezentant al acesteia.
20:40
UPDATE - Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi din dosarul în care sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, la Curtea de Apel Bucureşti / Judecata, în cameră preliminară/ Instanţa a dat termen pentru 11 februarie # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti a stabilit termen la 11 februarie.
20:30
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aşteptată să participe la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii, la care va fi prezent Nicuşor Dan. O confirmare oficială ar putea veni în zilele următoare # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este aşteptată să participe la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii la Iaşi, o confirmare în acest sens urmând să vină în zilele următoare. Potrivit unor surse politice, Maia Sandu a fost invitată să participe la manifestările oficiale de la Iaşi, însă prezenţa acesteia la eveniment este deocamdată incertă.
20:30
Preşedinta BCE a ieşit din sală la un dineu la Davos, exasperată de discursul secretarului american al comerţului care critica Europa. Oficialul SUA a fost huiduit, iar gazda a încheiat evenimentul înainte de desert # News.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, scrie şi Financial Times.
20:20
Oana Ţoiu: Legea care a intrat în vigoare astăzi nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina. Aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, că legea care a intrat în vigoare astăzi în Ucraina nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina şi aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic.
20:20
Curtea de Apel Alba Iulia, aşteptată să se pronunţe în dosarul privind solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis # News.ro
Curtea de Apel Alba Iulia este aşteptată să se pronunţe, joi, în dosarul în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) solicită instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis. Apelul se judecă după ce Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie anul trecut, solicitarea ANAF de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor lui Iohannis şi ale familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Familia fostului preşedinte a refuzat să plătească voluntar banii, după ce a pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului.
Acum 8 ore
20:10
Oana Ţoiu: N-aş spune deloc despre România că este o ţară care se află într-o irelevanţă strategică / Diplomaţia economică, în România, are nevoie de revitalizare şi nu putem să subestimăm cât de important este ca celalte ţări să ne vadă activi # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că nu ar spune deloc despre România că este o ţară care se află într-o irelevanţă strategică, ea menţionând despre prezenţa delegaţiei României la Forumul Economic de la Davos că diplomaţia economică, în România, are nevoie de revitalizare şi nu putem să subestimăm cât de important este ca celalte ţări să ne vadă activi.
20:00
Oana Ţoiu: Invitaţia ca preşedintele Nicuşor Dan să se alăture Coaliţiei pentru Pace a fost primită cu bucurie / A rămas sub analiză, nu doar la nivelul României, o componentă juridică mai extinsă care are nevoie de clarificări de la SUA # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că Oana Ţoiu invitaţia transmisă de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, să se alăture Coaliţiei pentru Pace a fost primită cu bucurie, dar a rămas sub analiză, nu doar la nivelul României, o componentă juridică mai extinsă care are nevoie de clarificări de la SUA, ea precizând că este improbabil ca mai multe ţări din lume să poată finanţa şi să poată acţiona în două structuri cu misiuni similare care ar acţiona în paralel, de exemplu, ONU.
19:50
Rectorul Universităţii Politehnica Mihnea Costoiu, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei - FOTO, VIDEO # News.ro
Rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti Mihnea Costoiu, a primit miercuri titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei. În discursul său, Costoiu a declarat că a reuşit să convingă o comunitate să lupte pentru nişte idei care păreau, la început, poate prea ambiţioase. El a mai spus că Universitatea Tehnică a Moldovei este unul dintre partenerii alături de care Politehnica Bucureşti doreşte să construiiască o viziune comună, de universitate antreprenorială. ”Credem că ne aflăm într-un moment istoric în care putem să reprezentăm un punct de inflexiune pentru întreaga regiune. Însă este un proces îndelungat”, a spus el.
19:50
Trump pretinde în continuare Groenlanda, dar insistă că „nu va folosi forţa”. Ministrul de externe al Danemarcei: Problema nu a dispărut # News.ro
Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a salutat asigurările date de Donald Trump în discursul de miercuri de la Davos că SUA „nu vor folosi forţa” pentru a cuceri Groenlanda, dar consideră că discursul preşedintelui american arată că ambiţiile sale sunt încă „intacte”.
19:40
Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global - DOCUMENT # News.ro
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca anunţă, miercuri, că este prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global în Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education, având cea mai puternică prezenţă din România. UBB împarte primul loc la nivel naţional pe diferite domenii cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Bucureşti, dar şi alte universităţi, ocupând singură locul 1 naţional în domeniul Inginerie.
