Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, susţine că i s-a interzis să vorbească la Davos şi dă vina pe administraţia Trump

Curtea de Apel Alba Iulia este aşteptată să se pronunţe, joi, în dosarul în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) solicită instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis. Apelul se judecă după ce Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie anul trecut, solicitarea ANAF de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor lui Iohannis şi ale familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Familia fostului preşedinte a refuzat să plătească voluntar banii, după ce a pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului.