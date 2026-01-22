Weekend de astronomie la Rezidența9. Expoziția „Ce ascundem”

08:30

Un bărbat lovit de o mașină în timp ce traversa strada, în sectorul 4 al Capitalei, a ajuns în stare gravă la spital, azi-noapte. Potrivit unui martor, un autoturism care oprise în dreptul trecerii de pietoni a fost izbit din spate și proiectat peste victima care traversa regulamentar. La locul accidentului au fost trimise mai […]