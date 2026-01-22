Scandal amoros cu un preot în Polonia: detalii șocante dezvăluite
MainNews.ro, 22 ianuarie 2026 07:20
Preot implicat într-un scandal amoros devastator în Polonia, soția lui Marek și-a înșelat partenerul cu un preot din parohie. Detalii despre relația clandestină, procesul de divorț, controverse legate de custodii și acuzații de interceptare legală au ieșit la iveală. Află întreaga poveste șocantă. Un bărbat din Polonia, Marek, a descoperit că soția sa l-a înșelat … Articolul Scandal amoros cu un preot în Polonia: detalii șocante dezvăluite apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
08:00
Liga Campionilor evidențiază dominația echipelor engleze, cu cinci formații din Premier League în optimile de finală. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle și Chelsea se afirmă în competiția europeană, în timp ce reprezentantele Italiei se află în dificultate. Descoperă scorurile și rezultatele etapei a șaptea. Echipele britanice domină faza grupelor Ligii Campionilor, având 5 reprezentante în optimile … Articolul Diferența uriașă dintre Anglia și granzii Europei în Liga Campionilor apare prima dată în Main News.
08:00
Primul autoturism românesc, Dacia 1100, a revoluționat viața clasei muncitoare în România socialistă din anii ’60. Fabrica de la Mioveni, realizată în colaborare cu Renault, a marcat debutul unei industrii auto locale. Dacia 1100 era eficientă, accesibilă și a pregătit calea pentru popularul model Dacia 1300. Primul model românesc Dacia 1100 a fost lansat în … Articolul Primul autoturism românesc Dacia: viața modernă în România anilor ’60 apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
07:50
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a contrazis afirmațiile fostului șef Crin Bologa privind o încetinire a luptei anticorupție. Voineag a evidențiat o creștere a numărului de persoane trimise în judecată și a abordat nemulțumirile exprimate de tineri pensionari speciali, subliniind importanța rămânerii în sistem. Marius Voineag, șeful DNA, contestă afirmațiile lui Crin Bologa despre încetinirea … Articolul Nemulțumirile tinerilor pensionari speciali: probleme și soluții apare prima dată în Main News.
Acum o oră
07:20
Preot implicat într-un scandal amoros devastator în Polonia, soția lui Marek și-a înșelat partenerul cu un preot din parohie. Detalii despre relația clandestină, procesul de divorț, controverse legate de custodii și acuzații de interceptare legală au ieșit la iveală. Află întreaga poveste șocantă. Un bărbat din Polonia, Marek, a descoperit că soția sa l-a înșelat … Articolul Scandal amoros cu un preot în Polonia: detalii șocante dezvăluite apare prima dată în Main News.
07:10
Diana Șoșoacă critică vehement gestul lui George Simion de a tăia un tort cu Groenlanda sub drapel american, catalogându-l drept rușinos și iresponsabil. Partidul S.O.S. România subliniază că acțiunea afectează imaginea României internațional și cere delimitarea de astfel de comportamente, evidențiind importanța suveranității naționale. Diana Șoșoacă critică dur gestul lui George Simion de a tăia … Articolul Diana Șoșoacă contestă acțiunile lui George Simion: „Rușinos și iresponsabil” apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
07:00
Istoria tristă a participării Irakului la Mondialul din 1986 evidențiază teroarea regimului lui Saddam Hussein asupra jucătorilor. Cu moralul la pământ și echipamente ciudate, echipa a suferit trei înfrângeri, iar la întoarcerea acasă, fotbaliștii au fost supuși abuzurilor fizice și umilințelor de către Uday Hussein. Irakul a participat la Mondialul din 1986 cu moralul scăzut … Articolul Bătaia istorică: Participarea sângeroasă a Irakului la Mondialul din 1986 apare prima dată în Main News.
07:00
Kievul se confruntă cu bombardamente rusești, iar disputa transatlantică privind Groenlanda distrage atenția de la agresiunea din Ucraina. Expertul Oleksandr Kraiev subliniază că diviziunile dintre aliații occidentali pot submina garanțiile de securitate necesare Ucrainei. Situația rămâne critică în Kiev. Disputa transatlantică privind Groenlanda distrage atenția de la agresiunea Rusiei în Ucraina Oleksandr Kraiev afirmă că … Articolul Ucraina sub atac: Criza Groenlandei și efectele asupra aliaților săi apare prima dată în Main News.
06:20
Donald Trump a suspendat tarifele impuse statelor europene după discuții constructive cu liderul NATO. Anterior, tarifele de până la 25% pentru importurile din Franța, Germania și alte țări europene fuseseră anunțate, dar acum se intenționează un acord benefic pentru Groenlanda, esențial pentru securitatea națională a SUA. Donald Trump a suspendat tarifele de 10-25% impuse importurilor … Articolul Donald Trump a suspendat tarifele pentru Europa după discuția cu NATO apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
06:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un proiect de reglementare a telemedicinei, definind clar serviciile medicale oferite la distanță. Telemedicina este utilă, dar nu poate înlocui complet consultațiile față în față, fiind necesar un cadru legal adaptat pentru siguranța pacienților și eficiența sistemului de sănătate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un proiect de ordonanță … Articolul Dezbatere publică pe tema reglementării telemedicinei: nu e soluție universală apare prima dată în Main News.
06:00
CNA s-a autosesizat rapid după lansarea Rizea TV de către fostul deputat PSD Cristian Rizea. Televiziunea a fost acuzată de utilizarea unei sigle similare cu România TV, generând confuzie. Rizea, condamnat pentru mită, a atras atenția cu acest proiect controversat, afectând imaginea altor posturi de știri. Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat pentru a analiza … Articolul Cristian Rizea, fost deputat PSD, lansează un post TV cu marca România TV apare prima dată în Main News.
05:50
Apple transformă Siri într-un chatbot AI, inspirat de modele precum ChatGPT. Această schimbare, parte a strategiei de inteligență artificială, va fi integrată în iOS 27 și prezentată la WWDC 2026. Proiectul, cunoscut ca „Campos”, va oferi interacțiuni atât vocale, cât și textuale, îmbunătățind experiența utilizatorilor. Apple transformă Siri într-un chatbot AI similar cu ChatGPT Noul … Articolul Apple transformă Siri într-un chatbot AI: o revoluție în inteligența artificială apare prima dată în Main News.
05:50
Daniel Graovac, fost jucător la juniorii lui Dinamo Zagreb, se pregătește pentru un meci crucial cu actuala sa echipă, FCSB. El subliniază importanța victoriei, dorind să evite greșelile și să aducă cele trei puncte. Încrederea dobândită după meciul cu Feyenoord joacă un rol esențial în abordarea acestui meci decisiv. Daniel Graovac, fost jucător al juniorilor … Articolul Daniel Graovac, fost la Dinamo Zagreb, vrea victorie: „Finala ne așteaptă” apare prima dată în Main News.
05:20
Donald Trump va călători săptămânal prin SUA pentru a susține republicanii înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. Prima oprire va fi în Iowa, unde va aborda teme economice și energetice. Alegerile sunt esențiale pentru menținerea majorității republicane în Congres. Donald Trump va călători săptămânal prin SUA pentru a susține campania republicană … Articolul Trump își va desfășura campania săptămânală în SUA înainte de alegeri apare prima dată în Main News.
05:00
Președintele Donald Trump a anunțat un acord pe termen lung pentru Groenlanda, subliniind că oferă SUA tot ceea ce își doresc. De asemenea, a discutat cu lideri europeni despre detașarea militarilor și a exclus folosirea forței. Detalii despre acest cadru au fost prezentate la Forumul Economic Mondial de la Davos. Donald Trump a anunțat un … Articolul Detalii despre acordul istoric privind Groenlanda, anunțat de Trump la Davos apare prima dată în Main News.
05:00
Sorin Grindeanu, liderul PSD, susține că România trebuie să participe la Consiliul de Pace al lui Trump, subliniind importanța securității și disponibilitatea de finanțare. El avertizează că inacțiunea nu este o opțiune și că România nu poate rămâne „într-o zonă mioritică” în timp ce alții se organizează. Sorin Grindeanu susține participarea României la Consiliul de … Articolul Grindeanu: DA pentru Consiliul de Pace Trump! Banii există în România apare prima dată în Main News.
04:50
Mihai Neșu va plăti în 2026 taxe de 36.000 de euro pentru fundația sa, după ce scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilități au fost eliminate. Fostul fotbalist susține că aceasta este o situație temporară și că își va continua eforturile de ajutor pentru copiii cu dizabilități. Mihai Neșu va plăti 36.000 euro anual ca … Articolul Taxele lui Mihai Neșu în 2026 pentru fundația sa: detalii esențiale apare prima dată în Main News.
04:20
Donald Trump a anunțat că Vladimir Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, o alternativă la ONU, în timp ce Putin a declarat că va studia invitația. Rusia ar putea folosi fondurile înghețate în SUA pentru a intra în acest consiliu și pentru reconstrucția teritoriilor afectate de conflict. Donald Trump afirmă … Articolul Trump contrazice pe Putin: A acceptat să intre în „Consiliul pentru Pace” apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
04:00
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunță că evaluarea internă a partidului se va încheia după adoptarea bugetului. Participarea PSD la guvernare depinde de măsurile de stânga, recalibrarea pensiilor și un pachet de relansare economică. Grindeanu subliniază că nu pot rămâne pasivi în fața măsurilor de dreapta. Sorin Grindeanu anunță că deciziile despre participarea PSD la guvernare … Articolul Grindeanu: Evaluarea internă PSD după buget, fără pasivitate în coaliție apare prima dată în Main News.
03:50
Cristiano Ronaldo a marcat un nou gol pentru Al-Nassr, apropiindu-se de borna de 1000 de reușite în carieră. La aproape 41 de ani, starul portughez a înscris în meciul cu Damac, consolidând forma sa excelentă în Arabia Saudită. Al-Nassr rămâne în lupta pentru titlu, cu distanța față de liderul Al-Hilal de patru puncte. Cristiano Ronaldo … Articolul Cristiano Ronaldo marchează din nou la Al-Nassr, aproape de golul 1000 apare prima dată în Main News.
03:50
Oana Țoiu oferă clarificări despre noua lege a dublei cetățenii în Ucraina, subliniind că aceasta nu afectează dreptul românilor la cetățenie. Legea vizează obținerea cetățeniei ucrainene pentru cetățenii străini, iar informațiile false despre discriminarea comunităților românești sunt demontate de ministru. Oana Țoiu a clarificat că legea privind dubla cetățenie în Ucraina nu limitează drepturile românilor … Articolul Oana Țoiu explică legea dublei cetățenii în Ucraina apare prima dată în Main News.
03:20
Agenții ICE au fost desfășurați în Maine pentru a combate imigrarea ilegală, conform unei operațiuni lansate de administrația Trump. Guvernatoarea Janet Mills și comunitățile de refugiați se pregătesc pentru impactul acestei acțiuni, în contextul tensiunilor crescute în Minnesota, unde s-au raportat incidente violente. Administrația Trump a desfășurat agenți ICE în statul Maine, unde sunt comunități … Articolul ICE trimis în Maine, după Minnesota, sub un guvernator democrat apare prima dată în Main News.
03:00
Comunicarea Guvernului Bolojan este afectată de lipsa culturii comunicaționale și a coaliției, potrivit experților. Trei membri au demisionat, iar strategia de comunicare este reactivă, nu anticipativă. Tensiunile și scandalurile subliniază nevoia de transparență și de o politică de comunicare eficientă. Comunicarea Guvernului Bolojan este afectată de lipsa culturii comunicaționale și culturii de coaliție Trei membri … Articolul Gestionarea crizelor de către Guvernul Bolojan: lipsa unei culturi comunicaționale apare prima dată în Main News.
02:50
Qarabag a realizat o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor, după o victorie dramatică cu Eintracht Frankfurt, scor 3-2, în care a marcat golul decisiv în minutul 90+4. Cu 10 puncte acumulate, echipa din Azerbaidjan își asigură un loc în primăvara europeană. Sărbătoare pentru Qarabag! Qarabag a învins Eintracht Frankfurt cu 3-2 Victoria asigură calificarea … Articolul Qarabag face istorie cu calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor apare prima dată în Main News.
02:50
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, denunță ingerința Casei Albe la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a fost împiedicat să vorbească. Newsom acuză administrația Trump de interferență, afirmând că acesta a fost invitat de Fortune, dar a fost refuzat de USA House. Conflictul dintre Trump și Newsom continuă să se intensifice. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, … Articolul Politician american acuză ingerențe la Davos, interzis să vorbească. apare prima dată în Main News.
02:20
Premierul Ilie Bolojan anunță o scădere a deficitului bugetar sub 8,4%, cu o țintă pentru 2026 de peste 6%. Bugetul se va concentra pe investiții și relansare economică, cu fonduri europene de peste 15 miliarde de euro. Inflația este așteptată să scadă spre 4%, iar măsurile adoptate vor viza eficientizarea cheltuielilor statului. Deficitul bugetar al … Articolul Deficitul României scade sub 8,4%; ținta pentru 2026 anunțată de Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
02:20
Donald Trump a anunțat un posibil acord privind Groenlanda, dar groenlandezii au reacționat cu scepticism și dezamăgire. Locuitorii și autoritățile din Nuuk resping ideea unei negocieri fără implicarea lor, evidențiind că insula aparține groenlandezilor. Opiniile sunt clare: anexarea este necorespunzătoare. Anunțul lui Trump despre un acord pentru Groenlanda a fost primit cu scepticism de către … Articolul Reacția groenlandezilor la propunerea lui Trump despre Groenlanda apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
01:50
Comuna Lapoș din Prahova se confruntă cu o criză administrativă fără precedent, după ce primarul Viorel Barbu și mai mulți funcționari publici au fost trimiși în judecată pentru corupție. Activitatea primăriei este paralizată din cauza suspendării angajaților implicați, generând un blocaj total în livrarea serviciilor publice. Primăria Lapoș din Prahova se confruntă cu un blocaj … Articolul Funcționarii dintr-o comună din Prahova, judecați pentru corupție, lipsesc la lucru apare prima dată în Main News.
01:40
Jeff Bezos lansează rețeaua TeraWave, cu 5.408 sateliți, intrând pe piața comunicațiilor satelitare. Programată pentru 2027, oferă viteze de 6 Tb/s și se concentrează pe clienți business și guvernamentali. Comparația cu Starlink subliniază competiția în industria datelor și AI. Racheta New Glenn va sprijini lansările. Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, lansează rețeaua de sateliți … Articolul Jeff Bezos lansează o rețea de 5.408 sateliți pentru comunicații spațiale apare prima dată în Main News.
01:40
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a afirmat că nu crede în coincidențe, referindu-se la atacurile recente asupra justiției și la documentarul Recorder. El subliniază necesitatea de a îmbunătăți sistemul judiciar prin dezbateri solide și nu prin scandaluri mediatice. CSM a votat pentru verificarea acuzațiilor aduse lui Voineag. Marius Voineag, procuror-șef al DNA, exprimă scepticism față … Articolul Atacuri în cascadă: Coincidențele nu există, ci o strategie bine pusă la punct apare prima dată în Main News.
01:30
Ilie Bolojan a anunțat că a încheiat anul 2025 cu un deficit mai mic decât cel preconizat, însă datele oficiale contrazic această afirmație. Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin subliniază contradicțiile între declarațiile guvernamentale și cifrele raportate de ministrul de Finanțe, ridicând semne de întrebare asupra acurateței acestora. Premierul Ilie Bolojan a anunțat un deficit bugetar … Articolul Ilie Bolojan a redus deficitul anual în 2025 prin măsuri economice eficiente apare prima dată în Main News.
01:20
Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, va lansa 5.408 sateliți pentru rețeaua TeraWave, oferind viteze de date de până la 6 Tb/s. Proiectul vizează clienți din sectorul privat și guverne, diferențiindu-se de Starlink al lui Musk prin focusul pe business. Implementarea începe în 2027, răspunzând cererii de procesare a datelor. Blue Origin, compania lui Jeff … Articolul Viteze de 6 Tb/s cu rețeaua de sateliți a lui Bezos, rival pentru Starlink apare prima dată în Main News.
01:20
Premierul Ilie Bolojan anunță o reducere a deficitului bugetar sub ținta asumată, contrar avertismentului lui Sorin Grindeanu. Bolojan subliniază importanța menținerii investițiilor în vederea relansării economice. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, confirmă că investițiile au crescut cu 15%. Ilie Bolojan a anunțat o reducere a deficitului bugetar sub nivelul asumat, continuând să promoveze investițiile Sorin … Articolul Ilie Bolojan ignoră avertismentul lui Grindeanu și se laudă cu deficitul redus apare prima dată în Main News.
01:20
SUA a ajuns la un acord preliminar cu aliații europeni privind Groenlanda, conform lui Donald Trump. Negocierile, ce vizează cooperarea pe subiecte precum Domul de Aur și drepturile minerale, vor continua pentru a preveni influența Rusiei și Chinei în regiune. Acordul va dura „pentru totdeauna”. SUA și aliații europeni au ajuns la un acord preliminar … Articolul SUA și aliații europeni au convenit asupra Groenlandei, spune Trump apare prima dată în Main News.
00:50
Dennis Man a fost schimbat în minutul 62 al meciului Newcastle – PSV, cu scorul de 2-0 pentru Newcastle. Evoluția sa a fost evaluată de SofaScore cu nota 6,2. Detalii despre performanța jucătorului și impactul schimbărilor efectuate de antrenorul Peter Bosz în meci sunt disponibile în articolul nostru. Antrenorul Peter Bosz l-a schimbat pe Dennis … Articolul Nota lui Dennis Man la meciul Newcastle – PSV: detalii și analiză apare prima dată în Main News.
00:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis să nu participe la Forumul economic de la Davos, rămânând la Kiev pentru a gestiona criza energetică cauzată de atacurile rusești. Kievul se confruntă cu lipsa căldurii și electricității, afectând mii de locuințe în condiții de iarnă severă. Zelenski nu a participat la Forumul economic de la Davos, rămânând … Articolul Zelenski rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică cauzată de Rusia apare prima dată în Main News.
00:30
Economistul Cristian Socol atrage atenția că reducerea deficitului bugetar în 2025 comparativ cu 2024 s-a realizat prin scăderea drastică a investițiilor, nu prin creșterea eficienței. Aceasta a ridicat îngrijorări privind sustenabilitatea economică, în contextul creșterii dobânzilor și a înghețării salariilor și pensiilor. Economistul Cristian Socol evidențiază că reducerea deficitului bugetar din 2025 a fost rezultatul … Articolul Cristian Socol: Deficit redus prin diminuarea investițiilor apare prima dată în Main News.
00:10
Kaufland inova din Germania prin terminale digitale care permit clienților să comande produse proaspete direct la intrare. Aceasta soluție rapidă și convenabilă economisește timp și reduce stresul cumpărăturilor. Kaufland testează deja această metodă în Rottweil, cu planuri de extindere în alte orașe. Kaufland testează terminale digitale pentru comenzi de produse proaspete în Germania Clienții pot … Articolul Kaufland oferă comandă de mâncare proaspătă la terminale în Germania apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
00:00
AUR conduce în preferințele de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare, având o intenție de vot de 40.9%. 58% dintre români se declară siguri că vor merge la vot. PSD și PNL cumulează aproape 32%, iar raportul de vot între partidele de guvernare și opoziție tinde să se echilibreze. Sondaj INSCOP 2026. AUR conduce în … Articolul Românii la vot: AUR câștigă teren în sondajul INSCOP pentru parlamentare apare prima dată în Main News.
21 ianuarie 2026
23:50
Slavia Praga întâlnește Barcelona într-un meci electrizant din Champions League, în timp ce alte confruntări notabile se desfășoară simultan. Rezultatele includ Juventus – Benfica, Chelsea – Pafos, Bayern – Royale Union SG și multe altele. Află toate detaliile și scorurile live ale serii de fotbal. Barcelona învinge Slavia Praga cu 4-2 în Liga Campionilor Juventus … Articolul Slavia Praga – Barcelona și alte 6 meciuri intense în desfășurare! apare prima dată în Main News.
23:50
Trump şi Putin: cum plăteşte liderul rus „biletul de intrare” în Consiliul pentru Pace # MainNews.ro
Donald Trump a anunțat că Vladimir Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, un nou organism ce concurează cu ONU. Putin sugerează că Rusia ar putea plăti biletul de intrare de 1 miliard de dolari din „averea rusă înghețată” în SUA, având ca scop final stabilizarea internațională. Donald Trump a anunțat … Articolul Trump şi Putin: cum plăteşte liderul rus „biletul de intrare” în Consiliul pentru Pace apare prima dată în Main News.
23:50
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat la Davos că susținătorii lui Putin ar opta pentru o rachetă Oreșnik în locul reconstrucției locale. Munteanu a evidențiat efectele războiului în regiune, inclusiv provocările propagandei ruse, și a subliniat angajamentul Moldovei față de valorile europene. Premierul moldovean Alexandru Munteanu a afirmat la Davos că susținătorii lui Putin … Articolul Premierul Moldovei la Davos: Rachete Oreșnik vs. reconstrucția locală apare prima dată în Main News.
23:40
Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova pentru negocierile de pace în Ucraina. Witkoff a declarat că Rusia a fost invitată, ceea ce reprezintă un pas important. Discuții constructive au avut loc recent, iar Ucraina a pregătit o propunere de pace. Acordul este aproape finalizat, dar rămân neclarități. Emisarii lui Trump se … Articolul Emisarii lui Trump se întâlnesc cu Putin la Moscova pentru pacea din Ucraina apare prima dată în Main News.
23:30
Industria produselor din carne din România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat, iar numărul angajaților a crescut cu 24%. În 2024, companiile din sector au avut o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 28 mld. lei și un profit net de 1,6 … Articolul Evoluția industriei produselor din carne în România: Profituri de 8 ori mai mari apare prima dată în Main News.
23:10
Teheranul a raportat 3.117 decese în urma protestelor din Iran, cu 2.427 considerați „martiri”. Organizațiile neguvernamentale sugerează că numărul real ar putea depăși 20.000. Protestele au izbucnit pe 28 decembrie, cerând sfârșitul conducerii religioase, culminând în cele mai violente tulburări din 1979. Teheranul anunță că 3.117 persoane au fost ucise în timpul protestelor din decembrie … Articolul Teheranul anunță numărul martirilor din proteste: bilanț oficial al morților apare prima dată în Main News.
23:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat că partidul vrea să rămână în actuala coaliție, dar nu ca „ridicători de mână”. El a subliniat dorința de a continua, deși se confruntă cu presiuni din partea altor partide. Criticile aduse de social-democrați asupra deciziilor guvernamentale persistă, evidențiind tensiunile interne. Sorin Grindeanu reafirmă dorința PSD de a rămâne … Articolul Grindeanu: PNL și USR pot forma coaliție cu AUR pentru a exclude PSD apare prima dată în Main News.
22:50
Istvan Kovacs a avut o prestație remarcabilă în meciul Galatasaray – Atletico Madrid, în care a acordat șapte cartonașe galbene fără momente controversate. Turcii l-au lăudat pentru gestionarea excelentă a partidei din UEFA Champions League, considerându-l un model pentru arbitrii din Turcia. Istvan Kovacs a arbitrat meciul Galatasaray – Atletico Madrid, terminat 1-1 Arbitrul român … Articolul Arbitrajul lui Istvan Kovacs în Galatasaray – Atletico Madrid, elogiat de turci apare prima dată în Main News.
22:50
Ambasada Ucrainei la București a clarificat legea cetățeniei, evidențiind că ucrainenii pot obține cetățenia altor state, excluzând România inițial. PSD a solicitat clarificări, subliniind impactul asupra comunității românești din Ucraina. MAE român a confirmat focusul legislației pe comunitățile ucrainene din străinătate. Ambasada Ucrainei explică legea cetățeniei care permite ucrainenilor să obțină cetățenia altor state România … Articolul Ambasada Ucrainei clarifică legea cetățeniei după reclamațiile PSD apare prima dată în Main News.
22:30
Statul bulgar intră în consorțiul de explorare Han Asparuh, alături de OMV Petrom, având o participație de 10%. Proiectul, cu investiții semnificative în Marea Neagră, promite beneficii economice majore și consolidarea securității energetice. Forajul de explorare este în desfășurare, având potențial de dezvoltare regională. Statul bulgar, prin Bulgarian Energy Holding, intră în consorțiul de explorare … Articolul Bulgaria se alătură OMV Petrom într-un proiect de miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
22:30
Donald Trump a anunțat la Davos o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar președintele ucrainean a ales să rămână la Kiev pentru a gestiona o criză energetică gravă cauzată de un atac rusesc. Trump subliniază necesitatea încheierii războiului, în timp ce Zelenski afirmă că alegerea sa este Ucraina, prioritizând siguranța națională. Donald Trump a anunțat o … Articolul Trump anunță întâlnire cu Zelenski, dar președintele Ucrainei lipsește de la Davos apare prima dată în Main News.
22:10
Trump face un pas înapoi anunțând că nu va impune taxe vamale țărilor europene pe 1 februarie, evitând astfel escaladarea tensiunilor legate de Groenlanda. Președintele american discută un posibil acord cu NATO, subliniind importanța negocierilor pentru securitatea regională. Detalii suplimentare vor fi disponibile în curând. Donald Trump anunță că nu va impune taxe vamale pe … Articolul Trump renunță la taxe vamale în disputa pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.