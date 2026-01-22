Scandal amoros cu un preot în Polonia: detalii șocante dezvăluite

05:00

Sorin Grindeanu, liderul PSD, susține că România trebuie să participe la Consiliul de Pace al lui Trump, subliniind importanța securității și disponibilitatea de finanțare. El avertizează că inacțiunea nu este o opțiune și că România nu poate rămâne „într-o zonă mioritică” în timp ce alții se organizează. Sorin Grindeanu susține participarea României la Consiliul de … Articolul Grindeanu: DA pentru Consiliul de Pace Trump! Banii există în România apare prima dată în Main News.