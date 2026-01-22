Nemulțumirile tinerilor pensionari speciali: probleme și soluții

23:30

Industria produselor din carne din România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 8 ori, afacerile s-au triplat, iar numărul angajaților a crescut cu 24%. În 2024, companiile din sector au avut o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 28 mld. lei și un profit net de 1,6 … Articolul Evoluția industriei produselor din carne în România: Profituri de 8 ori mai mari apare prima dată în Main News.