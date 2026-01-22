Acordul Trump-Rutte: Operațiuni militare ale SUA în Groenlanda

01:20

Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, va lansa 5.408 sateliți pentru rețeaua TeraWave, oferind viteze de date de până la 6 Tb/s. Proiectul vizează clienți din sectorul privat și guverne, diferențiindu-se de Starlink al lui Musk prin focusul pe business. Implementarea începe în 2027, răspunzând cererii de procesare a datelor.