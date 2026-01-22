Alunecare de teren în zona unui camping din Noua Zeelandă. Salvatorii caută mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii
Digi24.ro, 22 ianuarie 2026 10:50
Echipe de salvare din Noua Zeelandă căutau joi mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii, în urma unei alunecări de teren produse într-un camping în urma ploilor torenţiale care au provocat pagube de amploare şi au lăsat mii de rezidenţi fără curent electric, informează Reuters.
Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul Golden Dome în Groenlanda. „SUA își vor atinge obiectivele” (Axios) # Digi24.ro
Acordul privind Groenlanda negociat miercuri de președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, include, printre altele, creșterea securității și a activității Alianței în Arctica, amplasarea unui „Golden Dome” și combaterea „influenței externe” a Rusiei și Chinei, susțin două surse informate cu privire la discuții, citate de Axios.
Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică # Digi24.ro
Rusia va continua probabil să încerce să deterioreze infrastructura submarină din Marea Baltică, a declarat Comandamentul Apărării din Finlanda în raportul său anual de informaţii militare, publicat joi.
FSB anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, acuzat de misiuni „împotriva securităţii Rusiei" # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a capturat un agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis, joi, de departamentul de presă al acestei instituţii, informează EFE, preluată de Agerpres.
Anevrismul de aortă abdominală poate evolua mult timp fără simptome, iar riscul major apare atunci când dimensiunea și fragilitatea peretelui vascular cresc progresiv. În acest context, procedura EVAR a devenit o opțiune terapeutică importantă, folosită pentru a reduce riscul de ruptură printr-o intervenție planificată și atent încadrată clinic.
Turcan propune două măsuri fiscale pentru stimularea veniturilor românilor. „Reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare” # Digi24.ro
Raluca Turcan a prezentat, joi, două propuneri fiscale menite să stimuleze economia și veniturile românilor, după reducerea deficitului bugetar al României la finalul anului trecut. Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time și majorarea plafonului pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la 12 salarii minime brut sunt cele două măsuri care ar trebui avute în vedere de Guvern, consideră deputata PNL.
Răspunsul lui Putin pentru Trump după invitația la „Consiliul pentru Pace”. Ce propune cu activele rusești blocate de SUA # Digi24.ro
Vladimir Putin a reacționat public la invitația lansată de Donald Trump pentru ca Rusia să se alăture „Consiliului de Pace”, sugerând că Moscova ar putea folosi fonduri blocate în Statele Unite pentru contribuția de un miliard de dolari și pentru a contribui la reconstrucția teritoriilor afectate de războiul din Ucraina.
Cum au încercat oficiali americani să facă lobby împotriva interzicerii alegerii liderului extremei drepte Marine Le Pen # Digi24.ro
Tentativă de interferență americană în procesul electoral francez. Un consilier politic important al Departamentului de Stat al SUA a întrebat anul trecut un magistrat francez dacă poate interveni în legătură cu interdicția electorală impusă liderului de extremă dreapta Marine Le Pen. Detaliile acestei întâlniri, care nu au fost făcute publice până acum, vor readuce în atenție eforturile SUA de a sprijini extrema dreaptă europeană. Președintele SUA, Donald Trump, a criticat interdicția electorală impusă lui Le Pen, considerând-o un exemplu de utilizare a „legislației pentru a reduce la tăcere libertatea de exprimare”, scrie POLITICO.
Japonia suspendă repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, închisă după dezastrul de la Fukushima. Care este motivul # Digi24.ro
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, a fost suspendată joi după câteva ore de funcţionare, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), precizând că reactorul repornit rămâne „stabil”.
Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani # Digi24.ro
Polițiști de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, fac joi dimineața 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false.
Un bărbat e anchetat după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici în Sectorul 3. Imaginile au devenit virale pe internet # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost pus sub control judiciar, după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici fără adăpost în sectorul 3 al Capitalei. În imaginile filmate de o femeie și postate pe internet se vede cu bărbatul a dat cu căsuțele de pământ.
Noi măsuri luate de Austria în privința copiilor de origine străină care nu cunosc suficient de bine limba germană # Digi24.ro
Copiii de origine străină al căror nivel de limbă germană este insuficient vor trebui să urmeze două săptămâni de cursuri obligatorii în timpul vacanţei de vară pentru a favoriza integrarea lor, a decis miercuri parlamentul austriac, mergând împotriva avizului cadrelor didactice, relatează AFP, preluată de News.ro.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie
Un judecător a interzis administraţiei Trump să examineze dispozitivele electronice ale unei jurnaliste percheziţionate # Digi24.ro
Un judecător federal din SUA a interzis administraţiei preşedintelui Donald Trump să examineze dispozitivele electronice confiscate săptămâna trecută de la domiciliul unei jurnaliste de la Washington Post.
Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: doi morți și sute de intervenții ale pompierilor în Atena # Digi24.ro
Două persoane au murit miercuri în Grecia după ce ploile torenţiale au inundat locuinţe şi sedii de firme din Atena şi alte părţi ale ţării, au anunţat autorităţile.
Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile # Digi24.ro
Caz cutremurător de crimă într-o localitate din Timiș. Un adolescent de 15 ani a fost ucis, incendiat și îngropat. Suspecți de crimă sunt doi băieți de 15 ani și unul de 13, care ar fi avut un conflict mai vechi cu victima. Adolescenții de 15 ani au fost reținuți. Cel de 13 ani este prea mic și nu răspunde penal pentru faptele sale.
Anunţul preşedintelui american lui Donald Trump despre un proiect de acord privind problema Groenlandei a fost întâmpinat cu scepticism pe insula autonomă daneză unde mulţi locuitori spun că sunt dezamăgiţi de schimbările de poziţie ale liderului de la Casa Albă.
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor # Digi24.ro
Preţul pus de preşedintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere în pofida opoziţiei Danemarcei, este de între 200 de milioane şi un miliard de dolari.
Președintele american Donald Trump a recunoscut că unele dintre persoanele invitate în Consiliul pentru Pace sunt figuri controversate, dar le-a descris ca având o influență enormă și capabile să ducă la bun sfârșit o misiune. El a făcut aceste declarații la Davos, în marja Forumului Economic Mondial, făcând referire la omologul său rus Vladimir Putin, relatează RBC Ukraine.
Curtea de Apel Bucureşti judecă azi cererea de suspendare a reorganizării ANRE. Ce a decis într-o cauză similară # Digi24.ro
Peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au cerut în instanţă suspendarea actelor care vizează reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan. Curtea de Apel Bucureşti ar urma să judece, joi, în contencios administrativ, această solicitare. O cerere similară au făcut, tot la Curtea de Apel, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), dosarul având termen de judecată în 3 februarie.
Iranul a prezentat miercuri primul bilanț al morților emis de guvern după reprimarea protestelor la nivel național, indicând o cifră mult mai mică decât cea avansată de activiștii din străinătate, în timp ce teocrația de la Teheran încearcă să-și reafirme controlul, scrie Euronews.
VIDEO Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată # Digi24.ro
Centrul de conferințe în care se desfășoară Forumul Economic de la Davos a fost evacuat din cauza unui incendiu.
Bonificația de 3% la impozit pentru firme nu mai e garantată: ANAF o poate retrage după controale fiscale # Digi24.ro
Bonificația de 3% acordată firmelor pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor nu mai este garantată definitiv. Un ordin recent al Ministerului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial, permite ANAF să modifice sau să anuleze ulterior acest avantaj fiscal, dacă în urma controalelor se constată diferențe de impozit pentru anul fiscal 2024. Auditorul financiar Kristine Bago a explicat, pentru Digi24.ro, că bonificația devine un avantaj condiționat, care poate fi retras dacă apar diferențe față de situația fiscală declarată.
Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump # Digi24.ro
Într-un interviu televizat acordat emisiunii „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, secretarul general NATO, Mark Rutte, a oferit puține detalii despre presupusul „cadru” al acordului anunțat de Donald Trump după discuțiile sale cu acesta. Mark Rutte a declarat că nu a discutat problema cheie a suveranității daneze asupra Groenlandei în cadrul întâlnirii sale cu președintele american relatează NDTV.
Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlanda # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, anunță Administrația Prezidențială.
Administrația Trump admite posibile abuzuri: echipa DOGE ar fi folosit necorespunzător date sociale # Digi24.ro
Administraţia Trump recunoaşte că echipa DOGE ar fi putut utiliza în mod necorespunzător date ale sistemului de securitate socială, scrie Politico. Potrivit unui document depus la instanţă, unii membri ai personalului DOGE au avut un acces la date mai extins decât fusese recunoscut anterior.
„Populism periculos”. Val de reacții după anunțul că transportul public ar putea fi gratuit în Arad. Cine contestă inițiativa edilului # Digi24.ro
Val de reacții la Arad, după anunțul primarului că transportul public ar putea fi gratuit în oraș. Intenția edilului liberal este contestată vehement chiar de colegii de partid ai edilului: „Mi se pare populism periculos!”, este de părere vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea. Propunerea de a circula gratuit pe raza orașului vine în contextul majorării taxelor și impozitelor, de la început de an. Primăria vrea să atenueze astfel, măcar parțial, cheltuielile localnicilor, dar și să valorifice rețeaua de transport public, în care s-au investit mulți bani în ultimii ani.
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate sunt afirmațiile despre NATO, războaiele încheiate și Groenlanda # Digi24.ro
Adresându-se Forumului Economic Mondial, președintele SUA, Donald Trump, a atacat politicile energetice ale Europei și a susținut că SUA au „returnat” Groenlanda Danemarcei după cel de-Al Doilea Război Mondial. De la repetarea afirmației sale de lungă durată privind încheierea a opt războaie, până la evocarea istoriei recente, președintele american a făcut o serie de declarații îndrăznețe, dar îndoielnice, în timpul discursului său de miercuri de la Davos, potrivit Euronews.
„Rușii vor fi rugați să plece”. Noua conducere a Siriei vrea să expulzeze soldații lui Putin dintr-o bază militară importantă # Digi24.ro
Trupele subordonate guvernului sirian de tranziție au intrat pe teritoriul din nordul Siriei, care era controlat anterior de alianța pro-kurdă „Forțele Democratice Siriene” (FDS). În această regiune, nu departe de granița cu Turcia, se află aerodromul militar El-Kamishli, pe care Rusia îl poate folosi în mod liber, iar acum Damasc se pregătește să ceară Moscovei să părăsească această bază, potrivit unei surse siriene familiarizate cu situația, citată de Komersant.
Acordul lui Trump referitor la Groenlanda s-ar putea face după modelul bazelor britanice din Cipru (New York Times) # Digi24.ro
Acordul avut în vedere de Donald Trump cu privire la Groenlanda ar putea viza doar porţiuni mici de teritoriu, unde Statele Unite ar fi autorizate să înfiinţeze baze militare, potrivit mai multor oficiali de rang înalt ai NATO, citaţi sub acoperirea anonimatului de The New York Times (NYT) . Această idee, adusă în discuţie în cadrul unei reuniuni a NATO, ar fi similară statutului bazelor britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic.
Ce este venitul minim pe incluziune. Categoriile de persoane care primesc indemnizație lunară în 2026 # Digi24.ro
Venitul minim pe incluziune reprezintă un ajutor social destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate financiară, care nu dispun de resurse suficiente pentru a-și asigura un trai decent. Prin acest program, statul oferă o indemnizație lunară menită să sprijine acoperirea cheltuielilor esențiale.
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE # Digi24.ro
Discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a accentuat tensiunile dintre Statele Unite și Europa, după ce președintele american a recurs din nou la ironii, amenințări comerciale și afirmații controversate la adresa aliaților europeni. Deși Trump a exclus explicit folosirea forței militare pentru a prelua Groenlanda, mesajul său a fost perceput de mulți lideri europeni drept jignitor și autoritar, alimentând nemulțumirea față de tonul Washingtonului și reaprinzând disputa privind tarifele și suveranitatea teritorială.
Ochelarii stil „Top Gun” purtaţi de preşedintele Franței au făcut senzație în presa mondială. „Trump: Fii atent... Macron este aici” # Digi24.ro
Ochelarii de soare tip aviator ai preşedintelui francez Emmanuel Macron au atras atenţia utilizatorii reţelelor de socializare care s-au lansat în dezbateri cu privire la alegerea sa pentru un look gen „Top Gun” în timp ce-l critica pe preşedintele american Donald Trump pe tema Groenlandei, în cursul discursului său de la Davos, scrie Reuters.
Optzeci de companii au părăsit piața rusă în 2025, pe măsură ce Moscova a intensificat practica confiscării forțate a întreprinderilor cu capital străin. De la invadarea Ucrainei în 2022, Rusia a vizat din ce în ce mai mult companiile private străine, o practică considerată pe scară largă ca o modalitate de a-și finanța efortul de război și de a compensa deficitele bugetare cauzate de sancțiunile occidentale, relatează TVPWorld.
Analist militar: De ce America nu-și poate permite să lase Groenlanda în mâinile Danemarcei # Digi24.ro
Progresele înregistrate în tehnologia rachetelor hipersonice au lăsat o breșă evidentă în sistemul de apărare al Occidentului, iar nimeni altcineva în afară de SUA nu o poate umple, scrie în cotidianul britanic The Telegraph Rebekah Koffler, analist militar și autorul volumului „Putin’s Playbook” („Strategia lui Putin”).
Lista celor mai sigure și importante analize de sânge recomandate de medic: „Pot evidenția anemii, infecții sau procese inflamatorii” # Digi24.ro
În condițiile în care numeroase boli pot evolua fără simptome evidente, un control medical de rutină poate face diferența între identificarea din timp a unei probleme și necesitatea unui tratament complex.
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu pierderi de milioane de lei, dar cu 11 șefi # Digi24.ro
Primăria Generală a Capitalei deține o întreagă companie doar pentru administrarea unui service auto care nu are nicio utilitate publică. Service Ciclop S.A. are, în schimb, 11 șefi. Directorul general și președintele Consiliului de Administrație sunt membri de partid. De ani de zile societatea are pierderi financiare de milioane de lei. Cu toate acestea, cei șapte membrii ai Consiliului de Administrație încasează o indemnizație lunară brută de peste 7.500 de lei. Mai mult, deși Primăria este îngropată în datorii, Consiliul General a votat la finalul anului trecut, ca Service Ciclop să primească un ajutor financiar de 30 de milioane de lei. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
Un amiral de top al Marinei SUA cere dotarea navelor de război din „clasa Trump” cu lasere de mare putere # Digi24.ro
Unul dintre cei mai importanți comandanți ai Marinei SUA a cerut accelerarea dotării noilor platforme navale cu lasere de mare putere, în contextul planurilor administrației Trump de a dezvolta o nouă clasă de mari nave de suprafață, parte a inițiativei denumite neoficial „Flota de Aur”. Proiectul, aflat încă în fază de concept și evaluare bugetară, vizează construirea mai multor unități, dacă va primi aprobarea Congresului.
Ghid de supraviețuire în iarna terorii de la Kiev. Reportaj din capitala Ucrainei (Politico) # Digi24.ro
O jurnalistă ucraineană, locuitoare a Kievului, relatează într-un reportaj pentru Politico cum se desfășoară viața de zi cu zi în capitala Ucrainei, care traversează cea mai dificilă perioadă de la începutul invaziei rusești. Kievul are de înfruntat una din cele grele ierni din ultimii ani, cu geruri cumplite, sub bombele rușilor, care au paralizat sistemele de încălzire și electricitate ale orașului. Cu toate astea, oamenii găsesc clipe de „euforie” în mijlocul disperării, iar atitudinea lor arată că nu se vor lăsa înfrânți, spune jurnalista Veronika Melkozerova.
Bogdan Ivan, discuții cu șeful AIEA la Davos. Mesajul ministrului Energiei: „Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică” # Digi24.ro
Prezent la Forumul Economic de la Davos, Bogdan Ivan a transmis că a purtat discuții cu șeful AIEA, Rafael Grossi, despre rolul energiei nucleare în România. Ministerul Energiei a subliniat că energia nucleară nu este o dezbatere teoretică, ci o decizie strategică și că, cu această ocazie, s-a asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor.
Marius Voineag, procuror-şef DNA: Am avut dosare de anvergură în aceşti trei ani de zile # Digi24.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, susţine că instituţia pe care o conduce a încercat să facă dosare care să nu suporte critici privind acuzaţiile formulate, fără să forţeze lucrurile şi să facă „acte de pompierism”. El a precizat că au fost multe dosare de anvergură în ultimii trei ani la DNA.
Primarul acuzat de pornografie infantilă va fi plasat în arest la domiciliu. Tribunalul Giurgiu a respins propunerea de arest preventiv # Digi24.ro
Tribunalul Giurgiu a respins, miercuri, propunerea DIICOT de arestare preventivă a primarului comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, inculpat pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, după ce a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani şi a încerat să îi determine pe părinţii acesteia să îşi retragă declaraţiile. Edilul a fost, în schimb, plasat în arest la domiciliu.
Șeful DNA, despre acuzațiile referitoare la justiție și o posibilă bătălie pe funcții: „Nu prea cred în coincidenţe” # Digi24.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, a declarat, miercuri seară, că nu crede în coincidenţe, iar timingul celor care fac tot felul de acuzaţii referitoare la justiţie „spune totul”, în condiţiile în care se apropie finalul mandatelor pentru procurorii-şefi. Acesta s-a referit la reportajul Recorder și o bătălie în sistemul judiciar.
Europa va lansa o nouă platformă de socializare pe fondul tensiunilor crescânde cu giganții tehnologici americani # Digi24.ro
Europa se pregătește să lanseze o nouă platformă de socializare, W, în contextul în care dezbaterile privind reglementarea tehnologiei, influența politică și suveranitatea digitală continuă să tensioneze relațiile dintre Europa și Statele Unite.
Trump anunță că Putin a acceptat invitația în „Consiliul pentru Pace”. Kremlinul invocă fondurile ruse înghețate în SUA # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Vladimir Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace", o inițiativă prezentată ca alternativă la ONU. Kremlinul a sugerat totodată că „biletul de intrare" ar putea fi plătit din fondurile ruse înghețate în Statele Unite, în contextul sancțiunilor impuse după invazia din Ucraina.
Ilie Bolojan promite un buget al „relansării”. Deficit de „puțin peste 6%”, investiții din fonduri europene și inflație în scădere # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe „baze realiste”, cu obiectivul unui „buget al relansării și al investițiilor”. Șeful Executivului susține că reducerea deficitului bugetar cu peste 1% din PIB, menținerea investițiilor și creșterea veniturilor au contribuit la recâștigarea credibilității României pe piețele financiare, chiar dacă ajustările fiscale au generat dificultăți economice pentru populație.
Şefa guvernului ultraconservator al Italiei, Giorgia Meloni, a salutat miercuri decizia preşedintelui american Donald Trump de a ridica ameninţarea cu taxele vamale împotriva mai multor ţări europene care au trimis trupe în Groenlanda, transmite AFP.
Spitale din București, în continuare fără căldură. Care sunt unitățile afectate și ce soluții anunță Ministerul Sănătății # Digi24.ro
Mai multe spitale mari din București sunt în continuare fără căldură, iar problema nu a fost rezolvată integral, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul spune că în unele unități temperatura nu este constantă, iar situația arată nevoia unor soluții permanente, precum dotarea spitalelor strategice cu centrale termice proprii.
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, miercuri seară la Digi24, că, conform unor surse, secretarul Trezoreriei Statelor Unite a sunat la Deutsche Bank, pentru că un reprezentant al băncii germane „a pus în discuție dacă nu cumva se poate pune problema măsurilor de anti-coerciție ale UE, create politic pentru o criză privind Rusia și China”, să fie aplicate vizavi de Statele Unite. „I s-a confirmat de la nivelul conducerii că nu se va întâmpla așa ceva”, mai afirmă acesta. În ceea ce privește vânzarea titlurilor de stat americane deținute în Europa, diplomatul susține că dacă statele UE ar aplica această măsură, SUA ar intra într-o recesiune cum nu au avut în 250 de ani de existență. Diaconescu a vorbit și despre ceea ce înseamnă dependența actuală a statelor UE față de SUA.
Alexandru Rogobete: „România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, o lege raţională a malpraxisului, nu de cârpeli” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, nu „o cârpeală”, ci o lege care să asigure demnitatea personalului medical.
