Trump lansează „Consiliul pentru Pace”, la Davos. Președintele SUA susține un discurs în cadrul ceremoniei

Guvernele europene au ajuns la o concluzie dificilă: americanii sunt „băieții răi” acum. În timp ce liderii celor 27 de țări ale UE se reunesc joi la Bruxelles pentru un summit de urgență, această evaluare predomină în aproape toate capitalele Europei, potrivit declarațiilor făcute de nouă diplomați ai UE. Acești oficiali provin din țări care au avut grade diferite de apropiere istorică față de SUA și au subliniat că acest mod de gândire este deosebit de pronunțat în locurile care, până nu demult, aveau cele mai strânse legături cu Washingtonul, scrie POLITICO.