Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, miercuri seară la Digi24, că, conform unor surse, secretarul Trezoreriei Statelor Unite a sunat la Deutsche Bank, pentru că un reprezentant al băncii germane „a pus în discuție dacă nu cumva se poate pune problema măsurilor de anti-coerciție ale UE, create politic pentru o criză privind Rusia și China”, să fie aplicate vizavi de Statele Unite. „I s-a confirmat de la nivelul conducerii că nu se va întâmpla așa ceva”, mai afirmă acesta. În ceea ce privește vânzarea titlurilor de stat americane deținute în Europa, diplomatul susține că dacă statele UE ar aplica această măsură, SUA ar intra într-o recesiune cum nu au avut în 250 de ani de existență. Diaconescu a vorbit și despre ceea ce înseamnă dependența actuală a statelor UE față de SUA.