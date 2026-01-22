O femeie susține că Barron Trump i-a salvat viața după ce a alertat poliția, într-un caz de agresiune judecat la Londra
Digi24.ro, 22 ianuarie 2026 12:20
O femeie a declarat în fața unei instanțe din Londra că Barron Trump a alertat poliția după ce ar fi văzut-o, într-un apel video, cum este agresată de fostul ei iubit, intervenție care, potrivit acesteia, i-ar fi putut salva viața, scrie The Guardian.
Acum 10 minute
12:30
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Donald Trump să-și impună agenda globală în fața liderilor lumii?
„Lumea este amenințată de toanele unui lider imprevizibil. Trump se comportă ca o putere imperialistă de secol XIX și dă apă la moară autocraților precum Vladimir Putin", avertizează Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru observă: „România nu are o strategie, nu are o voce, ci doar adoptă, tăcut, poziția de țară mică aflată în analiza eternă."
Acum 30 minute
12:20
Academia Română nu a refuzat vreodată găzduirea de către România a patrimoniului Constantin Brâncuşi aflat la Paris
Academia Română revine asupra unor informații care circulă de mai mulți ani în spațiul public, referitoare la o presupusă respingere a ofertei făcute de scultorul Constantin Brâncuși statului român în anii comunismului. Mai exact, ar fi vorba despre o donație care ar fi fost refuzată de Academie: atelierul sculptorului, cu tot conținutul său. Într-un comunicat amplu, semnat de președintele Ioan Aurel Pop, Academia explică de unde vine confuzia de la baza acestor informații și precizează, cu această ocazie, că sculptorul Constantin Brâncuși „nu a avut niciodată intenția să lase moștenirea sa artistică unui stat cu regim comunist stalinist, unei Românii proletcultiste, cu trupe sovietice staționate pe teritoriul său”.
12:20
Trump lansează „Consiliul pentru Pace", la Davos. Președintele SUA susține un discurs în cadrul ceremoniei
Președintele american Donald Trump urmează să susțină, la Davos, o ceremonie de semnare pentru „Consiliul pentru Pace”, o structură de lideri internaționali propusă chiar de liderul SUA, relatează BBC. Circa 35 dintre cele 50 de națiuni invitate participă la ceremonie, potrivit unui înalt funcționar al administrației SUA.
12:20
12:10
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda"
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău Marcel Ciolacu, fost premier şi lider PSD, îl acuză pe Ilie Bolojan că a „tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor”, a crescut „aberant taxele” şi a recurs la „o scamatorie contabilă” pentru a da impresia unei reduceri a deficitului. Fostul premier și lider al PSD a susținut că reformele guvernamentale nu au adus niciun efect real asupra bugetului şi a criticat dur modul în care Bolojan ar fi gestionat economia și resursele publice.
Acum o oră
12:00
Şofer de ride-sharing, reţinut după ce a făcut avansuri sexuale unei cliente şi a deviat traseul. Femeia a fugit şi a anunțat Poliţia
Un şofer de ride-sharing din Craiova a fost reţinut după ce i-a făcut avansuri sexuale unei cliente, o tânără de 23 de ani, şi a deviat de la traseu, ducând maşina într-o zonă slab luminată. Femeia a fugit, fiind urmărită de bărbat, dar a reuşit să scape şi să anunţe Poliţia. Bărbatul a fost prins la mai bine de două săptămâni de la comiterea faptei.
11:50
Percheziții la fosta contabilă MAE acuzată că a delapidat 8 milioane de lei. Schema prin care banii au ajuns la fostul ei iubit
DNA face percheziții la o fostă angajată MAE, într-un dosar de abuz în serviciu, după ce în trecut aceasta a fost acuzată că ar fi delapidat 8 milioane de lei din conturile Ministerului Afacerilor Externe. Banii ar fi ajuns la fostul iubit și la fiul acestuia.
11:50
O femeie a fost găsită moartă în propria curte, după ce a fost atacată de un câine. Poliţia a deschis o anchetă
Poliţiştii din Caraş-Severin fac cercetări după ce o femeie de 75 de ani din localitatea Brebu a fost găsită moartă, în curtea casei, existând suspiciunea că a fost atacată de un câine.
11:50
Guvernul discută în primă lectură legea care interzice cumulul pensie - salariu la bugetari
Guvernul discută în ședința de joi, în primă lectură, proiectul de lege care interzice cumulul pensie - salariu la stat. Legea, dacă va fi aprobată în forma actuală, va fi în vigoare până la finalul anului 2027, potrivit Digi24.
11:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit, joi, la Forumul Economic de la Davos, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, la ora 12:00, a anunţat preşedinţia ucraineană.
11:40
Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Liderul AUR, George Simion, a explicat, într-o postare pe blogul personal, apariția acestuia la un eveniment din Statele Unite ale Americii unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american. Simion a precizat că discuțiile generate de participarea sa reprezintă „un nou episod de dezinformare".
Acum 2 ore
11:30
Răspunsul lui Macron, „cel mai dur dintre cele ale şefilor de stat", a influenţat schimbarea de poziţie a lui Trump, transmite Franța
Atitudinea preşedintelui francez Emmanuel Macron în apărarea suveranităţii daneze asupra Groenlandei şi disponibilitatea sa de a răspunde ameninţărilor tarifare ale lui Donald Trump au influenţat schimbarea de poziţie a preşedintelui american, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon, informează EFE.
11:20
„Visul nostru american a murit, Donald Trump l-a ucis". UE admite că Trump nu mai este de partea sa (POLITICO)
Guvernele europene au ajuns la o concluzie dificilă: americanii sunt „băieții răi” acum. În timp ce liderii celor 27 de țări ale UE se reunesc joi la Bruxelles pentru un summit de urgență, această evaluare predomină în aproape toate capitalele Europei, potrivit declarațiilor făcute de nouă diplomați ai UE. Acești oficiali provin din țări care au avut grade diferite de apropiere istorică față de SUA și au subliniat că acest mod de gândire este deosebit de pronunțat în locurile care, până nu demult, aveau cele mai strânse legături cu Washingtonul, scrie POLITICO.
11:10
Tanczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026 sunt „semnificativ mai bune". Explicații despre cum vor fi folosiți banii
Perspectivele bugetului pe anul 2026 sunt „semnificativ mai bune” decât în urmă cu un an, a declarat, joi pentru Agerpres, vicepremierul Tanczos Barna, în contextul începerii pregătirilor pentru elaborarea legii bugetului de stat. El a subliniat că prioritatea acestui an rămâne absorbţia fondurilor PNRR.
11:00
Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul Golden Dome în Groenlanda. „SUA își vor atinge obiectivele" (Axios)
Acordul privind Groenlanda negociat miercuri de președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, include, printre altele, creșterea securității și a activității Alianței în Arctica, amplasarea unui „Golden Dome” și combaterea „influenței externe” a Rusiei și Chinei, susțin două surse informate cu privire la discuții, citate de Axios.
10:50
Avertismentul Comandamentului Apărării din Finlanda: Rusia va continua să încerce să deterioreze infrastructura din Marea Baltică
Rusia va continua probabil să încerce să deterioreze infrastructura submarină din Marea Baltică, a declarat Comandamentul Apărării din Finlanda în raportul său anual de informaţii militare, publicat joi.
10:50
Alunecare de teren în zona unui camping din Noua Zeelandă. Salvatorii caută mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii
Echipe de salvare din Noua Zeelandă căutau joi mai multe persoane date dispărute, printre care şi copii, în urma unei alunecări de teren produse într-un camping în urma ploilor torenţiale care au provocat pagube de amploare şi au lăsat mii de rezidenţi fără curent electric, informează Reuters.
10:40
FSB anunţă capturarea unui agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, acuzat de misiuni „împotriva securităţii Rusiei"
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a capturat un agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis, joi, de departamentul de presă al acestei instituţii, informează EFE, preluată de Agerpres.
Acum 4 ore
10:30
Anevrismul de aortă abdominală poate evolua mult timp fără simptome, iar riscul major apare atunci când dimensiunea și fragilitatea peretelui vascular cresc progresiv. În acest context, procedura EVAR a devenit o opțiune terapeutică importantă, folosită pentru a reduce riscul de ruptură printr-o intervenție planificată și atent încadrată clinic.
10:30
Turcan propune două măsuri fiscale pentru stimularea veniturilor românilor. „Reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare"
Raluca Turcan a prezentat, joi, două propuneri fiscale menite să stimuleze economia și veniturile românilor, după reducerea deficitului bugetar al României la finalul anului trecut. Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time și majorarea plafonului pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la 12 salarii minime brut sunt cele două măsuri care ar trebui avute în vedere de Guvern, consideră deputata PNL.
10:20
Răspunsul lui Putin pentru Trump după invitația la „Consiliul pentru Pace". Ce propune cu activele rusești blocate de SUA
Vladimir Putin a reacționat public la invitația lansată de Donald Trump pentru ca Rusia să se alăture „Consiliului de Pace”, sugerând că Moscova ar putea folosi fonduri blocate în Statele Unite pentru contribuția de un miliard de dolari și pentru a contribui la reconstrucția teritoriilor afectate de războiul din Ucraina.
10:10
Cum au încercat oficiali americani să facă lobby împotriva interzicerii alegerii liderului extremei drepte Marine Le Pen
Tentativă de interferență americană în procesul electoral francez. Un consilier politic important al Departamentului de Stat al SUA a întrebat anul trecut un magistrat francez dacă poate interveni în legătură cu interdicția electorală impusă liderului de extremă dreapta Marine Le Pen. Detaliile acestei întâlniri, care nu au fost făcute publice până acum, vor readuce în atenție eforturile SUA de a sprijini extrema dreaptă europeană. Președintele SUA, Donald Trump, a criticat interdicția electorală impusă lui Le Pen, considerând-o un exemplu de utilizare a „legislației pentru a reduce la tăcere libertatea de exprimare”, scrie POLITICO.
09:50
Japonia suspendă repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, închisă după dezastrul de la Fukushima. Care este motivul
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, a fost suspendată joi după câteva ore de funcţionare, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), precizând că reactorul repornit rămâne „stabil”.
09:50
Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani
Polițiști de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, fac joi dimineața 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false.
09:40
Un bărbat e anchetat după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici în Sectorul 3. Imaginile au devenit virale pe internet
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost pus sub control judiciar, după ce a distrus mai multe căsuțe pentru pisici fără adăpost în sectorul 3 al Capitalei. În imaginile filmate de o femeie și postate pe internet se vede cu bărbatul a dat cu căsuțele de pământ.
09:10
Noi măsuri luate de Austria în privința copiilor de origine străină care nu cunosc suficient de bine limba germană
Copiii de origine străină al căror nivel de limbă germană este insuficient vor trebui să urmeze două săptămâni de cursuri obligatorii în timpul vacanţei de vară pentru a favoriza integrarea lor, a decis miercuri parlamentul austriac, mergând împotriva avizului cadrelor didactice, relatează AFP, preluată de News.ro.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie
09:10
Un judecător a interzis administraţiei Trump să examineze dispozitivele electronice ale unei jurnaliste percheziţionate
Un judecător federal din SUA a interzis administraţiei preşedintelui Donald Trump să examineze dispozitivele electronice confiscate săptămâna trecută de la domiciliul unei jurnaliste de la Washington Post.
09:10
Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: doi morți și sute de intervenții ale pompierilor în Atena
Două persoane au murit miercuri în Grecia după ce ploile torenţiale au inundat locuinţe şi sedii de firme din Atena şi alte părţi ale ţării, au anunţat autorităţile.
09:00
Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile
Caz cutremurător de crimă într-o localitate din Timiș. Un adolescent de 15 ani a fost ucis, incendiat și îngropat. Suspecți de crimă sunt doi băieți de 15 ani și unul de 13, care ar fi avut un conflict mai vechi cu victima. Adolescenții de 15 ani au fost reținuți. Cel de 13 ani este prea mic și nu răspunde penal pentru faptele sale.
09:00
Anunţul preşedintelui american lui Donald Trump despre un proiect de acord privind problema Groenlandei a fost întâmpinat cu scepticism pe insula autonomă daneză unde mulţi locuitori spun că sunt dezamăgiţi de schimbările de poziţie ale liderului de la Casa Albă.
08:50
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
Preţul pus de preşedintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere în pofida opoziţiei Danemarcei, este de între 200 de milioane şi un miliard de dolari.
08:50
Președintele american Donald Trump a recunoscut că unele dintre persoanele invitate în Consiliul pentru Pace sunt figuri controversate, dar le-a descris ca având o influență enormă și capabile să ducă la bun sfârșit o misiune. El a făcut aceste declarații la Davos, în marja Forumului Economic Mondial, făcând referire la omologul său rus Vladimir Putin, relatează RBC Ukraine.
08:40
Curtea de Apel Bucureşti judecă azi cererea de suspendare a reorganizării ANRE. Ce a decis într-o cauză similară
Peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au cerut în instanţă suspendarea actelor care vizează reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan. Curtea de Apel Bucureşti ar urma să judece, joi, în contencios administrativ, această solicitare. O cerere similară au făcut, tot la Curtea de Apel, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), dosarul având termen de judecată în 3 februarie.
08:40
Iranul a prezentat miercuri primul bilanț al morților emis de guvern după reprimarea protestelor la nivel național, indicând o cifră mult mai mică decât cea avansată de activiștii din străinătate, în timp ce teocrația de la Teheran încearcă să-și reafirme controlul, scrie Euronews.
Acum 6 ore
08:30
VIDEO Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată
Centrul de conferințe în care se desfășoară Forumul Economic de la Davos a fost evacuat din cauza unui incendiu.
08:10
Bonificația de 3% la impozit pentru firme nu mai e garantată: ANAF o poate retrage după controale fiscale
Bonificația de 3% acordată firmelor pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor nu mai este garantată definitiv. Un ordin recent al Ministerului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial, permite ANAF să modifice sau să anuleze ulterior acest avantaj fiscal, dacă în urma controalelor se constată diferențe de impozit pentru anul fiscal 2024. Auditorul financiar Kristine Bago a explicat, pentru Digi24.ro, că bonificația devine un avantaj condiționat, care poate fi retras dacă apar diferențe față de situația fiscală declarată.
07:50
Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump
Într-un interviu televizat acordat emisiunii „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, secretarul general NATO, Mark Rutte, a oferit puține detalii despre presupusul „cadru” al acordului anunțat de Donald Trump după discuțiile sale cu acesta. Mark Rutte a declarat că nu a discutat problema cheie a suveranității daneze asupra Groenlandei în cadrul întâlnirii sale cu președintele american relatează NDTV.
07:50
Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlanda
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, anunță Administrația Prezidențială.
07:10
Administrația Trump admite posibile abuzuri: echipa DOGE ar fi folosit necorespunzător date sociale
Administraţia Trump recunoaşte că echipa DOGE ar fi putut utiliza în mod necorespunzător date ale sistemului de securitate socială, scrie Politico. Potrivit unui document depus la instanţă, unii membri ai personalului DOGE au avut un acces la date mai extins decât fusese recunoscut anterior.
07:10
„Populism periculos". Val de reacții după anunțul că transportul public ar putea fi gratuit în Arad. Cine contestă inițiativa edilului
Val de reacții la Arad, după anunțul primarului că transportul public ar putea fi gratuit în oraș. Intenția edilului liberal este contestată vehement chiar de colegii de partid ai edilului: „Mi se pare populism periculos!”, este de părere vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea. Propunerea de a circula gratuit pe raza orașului vine în contextul majorării taxelor și impozitelor, de la început de an. Primăria vrea să atenueze astfel, măcar parțial, cheltuielile localnicilor, dar și să valorifice rețeaua de transport public, în care s-au investit mulți bani în ultimii ani.
07:10
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate sunt afirmațiile despre NATO, războaiele încheiate și Groenlanda
Adresându-se Forumului Economic Mondial, președintele SUA, Donald Trump, a atacat politicile energetice ale Europei și a susținut că SUA au „returnat” Groenlanda Danemarcei după cel de-Al Doilea Război Mondial. De la repetarea afirmației sale de lungă durată privind încheierea a opt războaie, până la evocarea istoriei recente, președintele american a făcut o serie de declarații îndrăznețe, dar îndoielnice, în timpul discursului său de miercuri de la Davos, potrivit Euronews.
07:10
„Rușii vor fi rugați să plece". Noua conducere a Siriei vrea să expulzeze soldații lui Putin dintr-o bază militară importantă
Trupele subordonate guvernului sirian de tranziție au intrat pe teritoriul din nordul Siriei, care era controlat anterior de alianța pro-kurdă „Forțele Democratice Siriene” (FDS). În această regiune, nu departe de granița cu Turcia, se află aerodromul militar El-Kamishli, pe care Rusia îl poate folosi în mod liber, iar acum Damasc se pregătește să ceară Moscovei să părăsească această bază, potrivit unei surse siriene familiarizate cu situația, citată de Komersant.
07:10
Acordul lui Trump referitor la Groenlanda s-ar putea face după modelul bazelor britanice din Cipru (New York Times)
Acordul avut în vedere de Donald Trump cu privire la Groenlanda ar putea viza doar porţiuni mici de teritoriu, unde Statele Unite ar fi autorizate să înfiinţeze baze militare, potrivit mai multor oficiali de rang înalt ai NATO, citaţi sub acoperirea anonimatului de The New York Times (NYT) . Această idee, adusă în discuţie în cadrul unei reuniuni a NATO, ar fi similară statutului bazelor britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic.
07:10
Ce este venitul minim pe incluziune. Categoriile de persoane care primesc indemnizație lunară în 2026
Venitul minim pe incluziune reprezintă un ajutor social destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate financiară, care nu dispun de resurse suficiente pentru a-și asigura un trai decent. Prin acest program, statul oferă o indemnizație lunară menită să sprijine acoperirea cheltuielilor esențiale.
07:10
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE
Discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a accentuat tensiunile dintre Statele Unite și Europa, după ce președintele american a recurs din nou la ironii, amenințări comerciale și afirmații controversate la adresa aliaților europeni. Deși Trump a exclus explicit folosirea forței militare pentru a prelua Groenlanda, mesajul său a fost perceput de mulți lideri europeni drept jignitor și autoritar, alimentând nemulțumirea față de tonul Washingtonului și reaprinzând disputa privind tarifele și suveranitatea teritorială.
07:10
Ochelarii stil „Top Gun" purtaţi de preşedintele Franței au făcut senzație în presa mondială. „Trump: Fii atent... Macron este aici"
Ochelarii de soare tip aviator ai preşedintelui francez Emmanuel Macron au atras atenţia utilizatorii reţelelor de socializare care s-au lansat în dezbateri cu privire la alegerea sa pentru un look gen „Top Gun” în timp ce-l critica pe preşedintele american Donald Trump pe tema Groenlandei, în cursul discursului său de la Davos, scrie Reuters.
07:10
Optzeci de companii au părăsit piața rusă în 2025, pe măsură ce Moscova a intensificat practica confiscării forțate a întreprinderilor cu capital străin. De la invadarea Ucrainei în 2022, Rusia a vizat din ce în ce mai mult companiile private străine, o practică considerată pe scară largă ca o modalitate de a-și finanța efortul de război și de a compensa deficitele bugetare cauzate de sancțiunile occidentale, relatează TVPWorld.
07:10
Analist militar: De ce America nu-și poate permite să lase Groenlanda în mâinile Danemarcei
Progresele înregistrate în tehnologia rachetelor hipersonice au lăsat o breșă evidentă în sistemul de apărare al Occidentului, iar nimeni altcineva în afară de SUA nu o poate umple, scrie în cotidianul britanic The Telegraph Rebekah Koffler, analist militar și autorul volumului „Putin’s Playbook” („Strategia lui Putin”).
07:10
Lista celor mai sigure și importante analize de sânge recomandate de medic: „Pot evidenția anemii, infecții sau procese inflamatorii"
În condițiile în care numeroase boli pot evolua fără simptome evidente, un control medical de rutină poate face diferența între identificarea din timp a unei probleme și necesitatea unui tratament complex.
