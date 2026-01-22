Încep lucrările la noul corp de clădire de la Spitalul Filantropia

15:00

Majoratul fiului primarului din Buftea , Gheorghe Pistol, desfășurat la etajul 17 al uneia dintre clădirile One, ar fi costat aproximativ 100.000 de euro, scrie Cancan.ro. Buletin de București a scris că Gheorghe Pistol este unul dintre cei mai bogați primari din județul Ilfov, fiind în topul despăgubirilor acordate de stat pentru terenurile de pe […]