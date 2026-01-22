O carieră strălucitoare te așteaptă! Curs acreditat de Coafor Hairstylist în Focșani

13:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz cutremurător a zguduit joi după-amiază comuna Viziru, din județul Brăila. Doi copii, ambii în vârstă de 10 ani, s-au luat la ceartă din cauza unui joc Kendama, iar conflictul a degenerat într-o violență extremă, greu de imaginat chiar și pentru adulți. Unul dintre băieți a pus mâna pe un cuțit și l-a atacat […] Articolul Scene de groază: copil de 10 ani, înjunghiat de 24 de ori de un alt copil din cauza unei jucării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.