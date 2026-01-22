THR Marea Neagră, companie hotelieră listată la bursă, a vândut prin licitaţie publică hotelul Siret din Saturn pentru 3,5 mil. euro

17:15

Brokerii de asigurări au ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute intermediate de puţin peste 7 mld. lei pe zona asigurărilor RCA, însem­nând peste 56% din tot volumul primelor intermediate pe zona asigu­rărilor generale, de peste 12,4 mld. lei, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Auto­ritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025.