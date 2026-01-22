Zoltán Teszári, acţionarul majoritar al Digi, şi-a crescut astăzi averea cu 120 de milioane de euro, după ce la începutul anului a devenit miliardar

Ziarul Financiar, 22 ianuarie 2026 20:30

Zoltán Teszári, acţionarul majoritar al Digi, şi-a crescut astăzi averea cu 120 de milioane de euro, după ce la începutul anului a devenit miliardar

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
20:30
Zoltán Teszári, acţionarul majoritar al Digi, şi-a crescut astăzi averea cu 120 de milioane de euro, după ce la începutul anului a devenit miliardar Ziarul Financiar
20:30
Trump a găsit un nou duşman: Preşedintele american a dat în judecată JPMorgan, cea mai mare bancă din America, şi pe CEO-ul Jamie Dimon, cărora le cere 5 mld. de dolari pentru că au refuzat să facă tranzacţii bancare cu familia lui. Conflictul dintre cei doi datează încă din primul mandat al lui Trump, când influentul bancher critica administraţia americană Ziarul Financiar
Acum o oră
20:15
Trump dă în judecată JPMorgan Chase, cea mai mare bancă americană, şi pe directorul său general, Jamie Dimon, cerând despăgubiri de peste 5 miliarde de dolari, după ce instituţia financiară i-ar fi închis abuziv conturile Ziarul Financiar
20:00
Ce se mai întâmplă la Liberty Galaţi, fostul SIDEX, care se luptă să evite falimentul? Comitetul interministerial, organizat la nivelul Guvernului, a decis plata parţială a salariilor angajaţilor şi a utilităţilor Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:45
Top 10 preocupări ale şefilor de companii din România: Ofensivă pe creştere, defensivă pe risc Ziarul Financiar
19:30
Ce se mai întâmplă la Liberty Galaţi? Comitetul interministerial, organizat la nivelul Guvernului, a decis plata parţială a salariilor angajaţilor şi a utilităţilor Ziarul Financiar
19:30
Discurs vehement al lui Zelenski la Davos: Preşedintele ucrainean acuză Europa de ”lipsa de voinţă politică şi de acţiune” în războiul cu Rusia. ”În loc să devină o adevărată putere globală, Europa rămâne un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici şi medii. Europa pare pierdută încercând să-l convingă pe Trump să se schimbe. El nu se va schimba” Ziarul Financiar
19:00
Primăria Borşa, judeţul Maramureş, investeşte peste 3 mil. euro în extinderea reţelei de canalizare din cartierul Repedea Ziarul Financiar
19:00
Românii intră în 2026 cu mai multă grijă pentru bani, dar chiar dacă rămân rezervaţi, nu renunţă la investiţii Ziarul Financiar
Acum 4 ore
18:45
Universitatea de Medicină şi Farmacie ’’Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca investeşte 255 mil. lei într-un centru de simulare şi cercetare medicală Ziarul Financiar
18:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 23 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România Ziarul Financiar
18:30
Bursă. Premier Energy anunţă finalizarea achiziţiei unui parc eolian de 158 MW din Ungaria, pentru care a plătit 128 de milioane de euro Ziarul Financiar
18:30
THR Marea Neagră, companie hotelieră listată la bursă, a vândut prin licitaţie publică hotelul Siret din Saturn pentru 3,5 mil. euro Ziarul Financiar
18:30
Zoltán Teszári a câştigat într-o singură zi 120 mil. euro pe bursă, după saltul istoric al acţiunilor Digi Ziarul Financiar
18:15
Bertis, care operează preponderent în domeniul industriei cărnii, comercializării produselor alimentare şi alimentaţiei publice, controlat de familia Berszány din Covasna, investeşte 14 mil. euro într-un nou sediu Ziarul Financiar
Bertis, care operează preponderent în domeniul industriei cărnii, comercializării produselor alimentare şi alimentaţiei publice, controlat de familia Berszány din Covasna, implementează un proiect de investiţii de aproximativ 14 mil. euro, finanţat din credite bancare şi surse proprii, ce presupune realizarea unui nou sediu în parcul industrial din Sfântu Gheorghe, cu termen de finalizare anul 2026.
18:15
Avans major în negocierile pentru pace. Negocieri trilaterale în weekend între SUA, Ucraina şi Rusia. Zelenski: „Documentele menite să pună capăt acestui război sunt aproape gata” Ziarul Financiar
18:00
Cum îşi restructurează guvernele europene datoriile? Reforma pensiilor din Olanda a dat startul goanei după obligaţiuni pe termen scurt. „Cererea structurală s-a schimbat fundamental” Ziarul Financiar
17:45
Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei, a venit cu genunchiere la Davos pentru liderii care „se vând” lui Trump. „Sunt disponibile şi la pachet, în cantităţi mari” Ziarul Financiar
17:15
Economia SUA accelerează peste aşteptări: în T3 a înregistrat o creştere anualizată de 4,4%. Exporturile şi consumul susţin avansul economiei americane Ziarul Financiar
17:15
Safety Broker conduce clasamentul brokerilor RCA, urmat de Destine Broker şi Inter Broker. Companiile de brokeraj în asigurări au intermediat prime pe peste 7 mld. lei doar pe RCA în 9 luni/2025, în creştere cu 12% Ziarul Financiar
Brokerii de asigurări au ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute intermediate de puţin peste 7 mld. lei pe zona asigurărilor RCA, însem­nând peste 56% din tot volumul primelor intermediate pe zona asigu­rărilor generale, de peste 12,4 mld. lei, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Auto­ritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025.
17:15
Daniel Gross, PENNY: România rămâne o piaţă strategică pentru noi. În 2025 am investit 150 mil. euro aici, iar anul acesta continuăm. Vizăm investiţii de 3 mld. euro în zece ani în România Ziarul Financiar
Lanţul de magazine de tip discount PENNY a investit 150 de milioane de euro pe plan local anul trecut şi continuă să parieze pe piaţa autohtonă şi în 2026 dat fiind că România este strategică pentru grupul originar din Germania.
17:15
Cum încearcă cei mai mari bancheri ai lumii să-şi protejeze clienţii de politicile lui Trump, fără a-l supăra pe preşedinte? „Aşa se întâmplă în regimurile autoritare” Ziarul Financiar
17:15
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Tehnologie multă, bani puţini? De ce 2027 ar putea schimba jocul pentru bugetul de stat VIDEO Ziarul Financiar
Acum 6 ore
16:30
Farmaciile Băjan, o reţea de 40 de unităţi în mai multe judeţe, au şi extinderea în plan în 2026: „Ne reinventăm cu fiecare hop care vine“. Brandul Farmacia Băjan apărea pe piaţă în urmă cu peste 30 de ani, în judeţul Vâlcea Ziarul Financiar
Familia Băjan, care controlează far­maciile cu acelaşi nume din Vâlcea, vrea să reia creşterea numărului de uni­tăţi în 2026, un an care va marca şi inaugurarea unui nou depozit de me­di­camente robotizat după o investiţie de 2 mil. euro. Reţeaua regională are 40 de unităţi în trei judeţe, în Vâlcea, Argeş, dar şi Bucureşti.
16:30
Ministerul Finanţelor împrumută de la bănci 967 mil. lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,91% şi 6,69% pe an Ziarul Financiar
15:30
Studiu: România ar putea face din Constanţa-Oradea o linie de cale ferată de mare viteză, unde trenurile să atingă 250 km/oră Ziarul Financiar
15:15
ZF Live. Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR: Mă aştept ca în a doua jumătate a anului să vedem o reducere mai semnificativă a ratelor dobânzilor din economie. Din 1 ianuarie, IRCC a scăzut cu peste 30 de puncte de bază, la circa 5,7%, însemnând o reducere cu 50 lei a ratei la un credit mediu de tip Prima Casă Ziarul Financiar
Aşteptările sunt ca în a doua jumătate a anului 2026 dobânzile din economie să se reducă semnificativ, mai ales că începând cu prima zi din an IRCC a scăzut cu peste 30 de puncte de bază, ceea ce înseamnă o reducere cu 50 lei la rata unui credit mediu de tip Prima Casă, a spus Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, în cadrul emisiunii ZF Live.
15:15
Europa îşi pune în joc viitorul industrial: Iniţiativa „Made in Europe” pentru subvenţii şi conţinut local ridică tensiuni între comisarul UE şi gigantii auto, în timp ce dependenţa de China devine tot mai vizibilă Ziarul Financiar
15:15
Tinker Labs, un business croat din domeniul educaţiei fondat de Alan Orlic, vrea să intre pe piaţa din România în sistem de franciză, pariind pe modelul STEM şi pe momentele EURIKA. Ce înseamnă asta?. Tinker Labs se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani Ziarul Financiar
Alan Orlic a crescut în Statele Unite, dar s-a stabilit ulterior în Osijek, Croaţia, unde şi-a crescut cele două fiice. Aici, spu­ne el, a realizat un adevăr universal: pă­rin­ţii de pretutindeni vor cel mai bun start posibil pentru copiii lor. Pornind de la acest crez, a fondat Tinker Labs, brand de educaţie STEM pentru copii.
Acum 8 ore
14:45
​Horwath HTL, una dintre cele mai mari companii de consultanţă pentru ospitalitate, turism şi agrement din lume, deschide primul birou în România, în colaborare cu Lucian Marinescu şi Călin Ile Ziarul Financiar
14:45
BNR a suspendat temporar plăţile prin platforma e-bloc. Utilizatorii pot achita întreţinerea prin transfer bancar sau la ghişeu Ziarul Financiar
14:15
ZF Live. Radu Dinescu, UNTRR: 60.000 de camioane din parcul de 180.000 al firmelor româneşti activează în Europa de Vest, în Germania, Franţa, Italia sau Spania Ziarul Financiar
Transportatorii rutieri de măr­furi au devenit tot mai competi­tivi în Europa de Vest, în prezent circa 60.000 de camioane din flota de 180.000 de camioane a firmelor ro­mâneşti activând în pieţe dezvoltate, precum Germania, Franţa, Italia sau Spania, acolo unde cererea de servicii logistice rămâne ridicată.
14:15
Opinie Iulian Anghel, ZF: De ce cerbii din Cehia nu trec in Germania. Despre Trump si forumul de la Davos Ziarul Financiar
14:00
ZF Live. Steffen Heringhaus, Five elements digital: Google şi Facebook domină, dar ChatGPT vine tare din urmă cu propria platformă de publicitate. ChatGPT a crescut în doi-trei ani cât Facebook în şapte ani. 2026 începe cu prudenţă: companiile sunt mai focalizate pe optimizarea costurilor decât pe creştere, deşi vânzările arată bine Ziarul Financiar
Piaţa de marketing digital din Ro­mânia are o valoare estima­tă între 100 şi 200 de milioane de euro anual, dar o cifră exactă este greu de stabilit pentru că metodologiile de calcul variază semnifica­tiv. Estimările existente oscilează între 60 şi 180 de milioane de euro, în funcţie de cine le realizează şi ce criterii foloseşte.
14:00
Va avea Europa o singură armată? Spania lansează un apel radical pentru o forţă militară europeană unificată, capabilă să protejeze UE Ziarul Financiar
13:45
Ochelarii preşedintelui Macron, care au făcut valuri la Davos, costă 659 de euro şi sunt produşi Henry Jullien, un brand de ochelari de lux fondat în 1921. Acţiunile companiei italiene care deţine brandul au explodat cu aproape 28% după ce s-a aflat Ziarul Financiar
13:45
Ce carte îţi recomandă Mihai Filip, CEO al Oves Enterprise, companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii software pentru aplicaţii aerospaţiale, de apărare şi securitate cibernetică Ziarul Financiar
13:45
BREAKING Acţiunile Ubisoft, companie franceză cu 1.600 de angajaţi în România, se prăbuşesc cu peste 30% după anunţul restructurării, anularea unor jocuri şi revizuirea ţintelor financiare, afectând industria IT şi investitorii Ziarul Financiar
13:15
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: De ce se duc CEO-ii la Davos? Geopolitica a devenit risc serios de business Ziarul Financiar
13:15
Salt Bank şi YOXO fac un partneriat ce aduce cashback, abonament gratuit şi mai puţine cheltuieli Ziarul Financiar
13:00
Paul Aparaschivei, Concordia: mesajul de la Davos este clar - o ţară fără putere economică, independenţă energetică şi tehnologie avansată este o ţară vulnerabilă. România are nevoie de agilitate şi reforme pentru a rămâne competitivă Ziarul Financiar
13:00
Cristian Stănică, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, prezintă într-un interviu pentru ZF principalele date macroeconomice care sunt luate în considerare de guvern pentru acest an: Cele mai mari riscuri pentru economia României în 2026 vin din tensiunile geopolitice, o posibilă absorbţie slabă a fondurilor europene şi presiunile asupra inflaţiei Ziarul Financiar
În 2026, economia României va evolua sub influenţa mai multor factori de risc, atât externi, cât şi interni, care pot afecta investiţiile, consumul şi stabilitatea preţurilor. Cristian Nicolae Stănică, preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), susţine că tensiunile geopolitice, o posibilă utilizare insuficientă a fondurilor europene şi presiunile persistente asupra inflaţiei se numără printre principalele provocări ale perioadei următoare.
13:00
Allianz Trade: România intră în 2026 cu inflaţie ridicată şi un spaţiu limitat pentru reducerea dobânzilor Ziarul Financiar
13:00
Ce se întâmplă cu banii din Pilonul 2? Persoanele care ies la pensie până în 2027 pot retrage banii integral. Din 2027, vor putea retrage doar 30%, urmând ca restul să fie plătiţi eşalonat. Care sunt criteriile pentru a putea lua suma integrală Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:30
Tranzacţie pe piaţa logistică: Terranova Logistic Park din nordul Bucureştiului a fost vândut către un grup de investitori Ziarul Financiar
12:30
Preşedintele Trump prezintă la Davos membrii inaugurali ai iniţiativei sale „Board of Peace”. Cine va face parte din iniţiativa-rival a ONU, creată pentru a media conflicte la nivel global. Singurul lider UE care a acceptat este Viktor Orban Ziarul Financiar
12:30
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Petru Tanasă, secretarul general al CJ Suceava: Autostrada Moldovei creşte şansele de a reduce migraţia forţei de muncă din judeţul Suceava atât către restul României, cât şi în străinătate Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastruc­tură rutieră aflat în deru­la­re, ce va ajunge anul acesta la Paşcani, va stimula crea­rea de noi locuri de muncă şi va creşte astfel şansele de a reduce migraţia forţei de muncă din judeţul Suceava atât către restul României, cât şi în străinătate.
12:15
Start pentru investiţii de 3,6 miliarde de lei prin Investalim: companiile au început să cumpere utilaje şi echipamente pentru unităţi noi sau extinderi de fabrici de carne, legume sau ulei. În total, prin Investalim se vor realiza investiţii de peste 3,8 miliarde de lei în industria alimentară Ziarul Financiar
Optsprezece proiecte de noi fabrici sau extinderi de unităţi existente sau noi depozite derulate prin Investalim sunt în prezent în derulare, astfel că un „motor“ de peste 3,6 miliarde de lei s-a pus în mişcare, rezultatul având ca scop crearea de capacităţi de producţie care să reducă deficitul comercial din zona alimentară, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor furnizate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
12:15
Şerban-Mihai Tănăsescu-Ienciu, bancher, fiul fostului ministru al finanţelor, Mihai Tănăsescu, intră în consiliul de administraţie al AAylex One, producătorul brandului Cocorico. „Este o modificare organizatorică în conformitate cu legislaţia specifică domeniului şi adaptarea la condiţiile actuale de piaţă.“ Ziarul Financiar
Gabriel Radu a demisionat din Consiliul de Administraţie al AAylex One, compania românească contro­lată majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, care deţine brandul de carne de pui Cocorico, iar locul său a fost preluat provizoriu de Şerban-Mihai Tănăsescu-Ienciu, conform informaţiilor publicate în Monitorul Oficial.
11:45
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a fost ales şef al boardului ACER, agenţia UE pentru cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare din energie Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.