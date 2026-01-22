ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 23 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România
Ziarul Financiar, 22 ianuarie 2026 18:30
Bertis, care operează preponderent în domeniul industriei cărnii, comercializării produselor alimentare şi alimentaţiei publice, controlat de familia Berszány din Covasna, investeşte 14 mil. euro într-un nou sediu # Ziarul Financiar
Bertis, care operează preponderent în domeniul industriei cărnii, comercializării produselor alimentare şi alimentaţiei publice, controlat de familia Berszány din Covasna, implementează un proiect de investiţii de aproximativ 14 mil. euro, finanţat din credite bancare şi surse proprii, ce presupune realizarea unui nou sediu în parcul industrial din Sfântu Gheorghe, cu termen de finalizare anul 2026.
Safety Broker conduce clasamentul brokerilor RCA, urmat de Destine Broker şi Inter Broker. Companiile de brokeraj în asigurări au intermediat prime pe peste 7 mld. lei doar pe RCA în 9 luni/2025, în creştere cu 12% # Ziarul Financiar
Brokerii de asigurări au ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute intermediate de puţin peste 7 mld. lei pe zona asigurărilor RCA, însemnând peste 56% din tot volumul primelor intermediate pe zona asigurărilor generale, de peste 12,4 mld. lei, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025.
Daniel Gross, PENNY: România rămâne o piaţă strategică pentru noi. În 2025 am investit 150 mil. euro aici, iar anul acesta continuăm. Vizăm investiţii de 3 mld. euro în zece ani în România # Ziarul Financiar
Lanţul de magazine de tip discount PENNY a investit 150 de milioane de euro pe plan local anul trecut şi continuă să parieze pe piaţa autohtonă şi în 2026 dat fiind că România este strategică pentru grupul originar din Germania.
Farmaciile Băjan, o reţea de 40 de unităţi în mai multe judeţe, au şi extinderea în plan în 2026: „Ne reinventăm cu fiecare hop care vine“. Brandul Farmacia Băjan apărea pe piaţă în urmă cu peste 30 de ani, în judeţul Vâlcea # Ziarul Financiar
Familia Băjan, care controlează farmaciile cu acelaşi nume din Vâlcea, vrea să reia creşterea numărului de unităţi în 2026, un an care va marca şi inaugurarea unui nou depozit de medicamente robotizat după o investiţie de 2 mil. euro. Reţeaua regională are 40 de unităţi în trei judeţe, în Vâlcea, Argeş, dar şi Bucureşti.
ZF Live. Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR: Mă aştept ca în a doua jumătate a anului să vedem o reducere mai semnificativă a ratelor dobânzilor din economie. Din 1 ianuarie, IRCC a scăzut cu peste 30 de puncte de bază, la circa 5,7%, însemnând o reducere cu 50 lei a ratei la un credit mediu de tip Prima Casă # Ziarul Financiar
Aşteptările sunt ca în a doua jumătate a anului 2026 dobânzile din economie să se reducă semnificativ, mai ales că începând cu prima zi din an IRCC a scăzut cu peste 30 de puncte de bază, ceea ce înseamnă o reducere cu 50 lei la rata unui credit mediu de tip Prima Casă, a spus Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, în cadrul emisiunii ZF Live.
Tinker Labs, un business croat din domeniul educaţiei fondat de Alan Orlic, vrea să intre pe piaţa din România în sistem de franciză, pariind pe modelul STEM şi pe momentele EURIKA. Ce înseamnă asta?. Tinker Labs se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani # Ziarul Financiar
Alan Orlic a crescut în Statele Unite, dar s-a stabilit ulterior în Osijek, Croaţia, unde şi-a crescut cele două fiice. Aici, spune el, a realizat un adevăr universal: părinţii de pretutindeni vor cel mai bun start posibil pentru copiii lor. Pornind de la acest crez, a fondat Tinker Labs, brand de educaţie STEM pentru copii.
ZF Live. Radu Dinescu, UNTRR: 60.000 de camioane din parcul de 180.000 al firmelor româneşti activează în Europa de Vest, în Germania, Franţa, Italia sau Spania # Ziarul Financiar
Transportatorii rutieri de mărfuri au devenit tot mai competitivi în Europa de Vest, în prezent circa 60.000 de camioane din flota de 180.000 de camioane a firmelor româneşti activând în pieţe dezvoltate, precum Germania, Franţa, Italia sau Spania, acolo unde cererea de servicii logistice rămâne ridicată.
ZF Live. Steffen Heringhaus, Five elements digital: Google şi Facebook domină, dar ChatGPT vine tare din urmă cu propria platformă de publicitate. ChatGPT a crescut în doi-trei ani cât Facebook în şapte ani. 2026 începe cu prudenţă: companiile sunt mai focalizate pe optimizarea costurilor decât pe creştere, deşi vânzările arată bine # Ziarul Financiar
Piaţa de marketing digital din România are o valoare estimată între 100 şi 200 de milioane de euro anual, dar o cifră exactă este greu de stabilit pentru că metodologiile de calcul variază semnificativ. Estimările existente oscilează între 60 şi 180 de milioane de euro, în funcţie de cine le realizează şi ce criterii foloseşte.
Cristian Stănică, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză, prezintă într-un interviu pentru ZF principalele date macroeconomice care sunt luate în considerare de guvern pentru acest an: Cele mai mari riscuri pentru economia României în 2026 vin din tensiunile geopolitice, o posibilă absorbţie slabă a fondurilor europene şi presiunile asupra inflaţiei # Ziarul Financiar
În 2026, economia României va evolua sub influenţa mai multor factori de risc, atât externi, cât şi interni, care pot afecta investiţiile, consumul şi stabilitatea preţurilor. Cristian Nicolae Stănică, preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), susţine că tensiunile geopolitice, o posibilă utilizare insuficientă a fondurilor europene şi presiunile persistente asupra inflaţiei se numără printre principalele provocări ale perioadei următoare.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Petru Tanasă, secretarul general al CJ Suceava: Autostrada Moldovei creşte şansele de a reduce migraţia forţei de muncă din judeţul Suceava atât către restul României, cât şi în străinătate # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră aflat în derulare, ce va ajunge anul acesta la Paşcani, va stimula crearea de noi locuri de muncă şi va creşte astfel şansele de a reduce migraţia forţei de muncă din judeţul Suceava atât către restul României, cât şi în străinătate.
Start pentru investiţii de 3,6 miliarde de lei prin Investalim: companiile au început să cumpere utilaje şi echipamente pentru unităţi noi sau extinderi de fabrici de carne, legume sau ulei. În total, prin Investalim se vor realiza investiţii de peste 3,8 miliarde de lei în industria alimentară # Ziarul Financiar
Optsprezece proiecte de noi fabrici sau extinderi de unităţi existente sau noi depozite derulate prin Investalim sunt în prezent în derulare, astfel că un „motor“ de peste 3,6 miliarde de lei s-a pus în mişcare, rezultatul având ca scop crearea de capacităţi de producţie care să reducă deficitul comercial din zona alimentară, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor furnizate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
Şerban-Mihai Tănăsescu-Ienciu, bancher, fiul fostului ministru al finanţelor, Mihai Tănăsescu, intră în consiliul de administraţie al AAylex One, producătorul brandului Cocorico. „Este o modificare organizatorică în conformitate cu legislaţia specifică domeniului şi adaptarea la condiţiile actuale de piaţă.“ # Ziarul Financiar
Gabriel Radu a demisionat din Consiliul de Administraţie al AAylex One, compania românească controlată majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, care deţine brandul de carne de pui Cocorico, iar locul său a fost preluat provizoriu de Şerban-Mihai Tănăsescu-Ienciu, conform informaţiilor publicate în Monitorul Oficial.
Jobul zilei. Un absolvent de arhitectură de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu câştigă, în medie, 4.577 de lei brut pe lună # Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu câştigă, în medie, un salariu brut lunar de 4.577 de lei, potrivit datelor de pe platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează informaţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturilor. Datele sunt aferente promoţiilor care au finalizat studiile în anii 2018–2019.
Ilyés Szabolcs György, RegioConsult: S-au depus 250 de proiecte pentru înfiinţare şi modernizare de brutării şi fabrici de alimente pe măsura DR 23, dar doar 50 ar putea primi finanţare. „Există un apetit foarte mare pentru finanţări nerambursabile“. # Ziarul Financiar
Numărul mare de producători din industria alimentară, în special din domeniul panificaţiei, care depun cereri pentru fonduri nerambursabile prin măsura DR 23 – Procesare produse agricole, arată faptul că aceste companii au o piaţă de desfacere bună, iar tot mai mulţi consumatori, inclusiv din oraşe mici, vor produse de calitate, crede Ilyés Szabolcs György, executive manager în cadrul companiei de consultanţă RegioConsult.
Ce prognoze are pentru economia României în anul 2026. Raiffeisen Bank, unde economist-şef este consilierul onorific pe economie al premierului. Raiffeisen Bank anticipează o creştere economică de 1,3% în anul 2026, prognoză mai optimistă decât cea a Guvernului, de 1%. Deficitul bugetar este estimat să scadă la 6,4% din PIB # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank, aflată în top 5 cele mai mari bănci din România după active, anticipează pentru anul 2026 o creştere economică de 1,3%, evoluţie mai bună decât cea de anul trecut şi cea din 2024, după cum reiese din informaţiile transmise de bancă la solicitarea ZF.
