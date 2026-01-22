Ungaria și Bulgaria sunt singurele state UE care au aderat până acum la Consiliul pentru Pace al lui Trump

11:50

Cele mai așteptate IPO-uri (Oferte Publice Inițiale) din sectorul fintech în 2026 sunt Revolut, Stripe și Kraken, potrivit unei analize realizate de Freedom24, broker european pentru bursele internaționale. Stripe ar fi cel mai mare IPO, cu 100 de miliarde de dolari, Revolut pe locul doi. cu 45 de miliarde de dolari și urmează Kraken, cu 20 de miliarde de dolari.