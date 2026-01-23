ULTIMA ORĂ Sameday a vândut Poștei Austriece afacerea din Ungaria. Compania explică decizia pentru Profit.ro: Contextul s-a schimbat foarte mult!
23 ianuarie 2026
Compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, a vândut afacerea din Ungaria către Austrian Post, unul dintre cele mai importante grupuri logistice din Europa.
Cine urmează după Bulgaria? România și Ungaria, cele mai puțin pregătite pentru adoptarea euro, deși au cei mai doritori cetățeni – raport # Profit.ro
România mai îndeplinește un singur criteriu pentru adoptarea euro, cel privind datoria publică, însă nici acest lucru nu va mai fi valabil mult timp, în contextul deficitelor bugetare foarte ridicate. Ungaria stă, în multe privințe, la fel de prost ca România – deși cetățenii unguri și cei românii sunt cei mai favorabili pentru adoptarea monedei unice. În schimb, Cehia îndeplinește toate criteriile macro și este cea mai dezvoltată din regiune, dar populația este mult mai sceptică în privința adoptării monedei unice.
EXCLUSIV FOTO Kaufland ridică un mare magazin în Pipera, pe un teren cumpărat de la Becali # Profit.ro
Retailerul german Kaufland, cea mai mare rețea de hipermarketuri din România, pregătește construcția celui de-al doilea său hipermarket din Voluntari, în Pipera, și al șaptelea din județul Ilfov, pe un teren cumpărat de la familia omului de afaceri George Becali, potrivit informațiilor Profit.ro.
EXCLUSIV SURPRIZĂ Puternica familie Dayan, una dintre cele mai bogate din Israel, vinde deja fostul Palat BCR, din centrul Bucureștiului. Un milionar român, printre ofertanți # Profit.ro
Familia Dayan, aflată în topul celor mai bogate familii din Israel, se află deja în plin proces de vânzare a monumentului istoric Palatul Oscar Maugsch, cumpărat în 2019 de la Banca Comercială Română, iar printre ofertanți se află și un milionar român, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.
400 de radare fixe pe drumurile din România. LISTA unde vor fi amplasate. Licitația a fost acum lansată # Profit.ro
Compania Națională de Aministrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitația pentru achiziționarea a 400 de camere video cu radar și alte echipamente necesare pentru monitorizarea traficului rutier.
Revoltă a turiștilor la un hotel din Bulgaria: le-a fost impusă plata a 5 euro pentru utilizarea toaletelor # Profit.ro
Un hotel din Bulgaria, din stațiunea de schi Boroveț, a generat puternice critici din partea turiștilor.
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunțăcă este necesară creșterea prețului pentru călătoriile cu STB.
Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, la care acționar majoritar este Secretariatul General al Guvernului (SGG), cu 58,68% din capital, vrea să recupereze suma totală de peste 10 milioane lei plătită drept despăgubiri mai multor șefi executivi demiși în 2021.
După un parcurs corectiv în prima parte a acestei săptămâni, piața de acțiuni românească a revenit pe creștere.
Bolojan atacă primarii cu cifre: GRAFICE Dependență mare de bugetul de stat. Venituri din taxe și impozite locale, printre cele mai reduse din UE. Cheltuieli mari cu salariile # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a centralizat datele pe ultimii ani privind administrațiile locale din țările UE și, comparându-le, semnalează public dezechilibre de ansamblu, în special dependența mare de transferurile de la bugetul de stat și printre cele mai reduse venituri din taxele și impozitele locale.
Născut dintr-o legendă, Alpine a devenit între timp un nume tot mai prezent pe piața auto premium din Europa, chiar dacă volumele sale sunt încă la un nivel redus. Odată cu lansarea noilor modele electrice, Alpine a depășit un prag simbolic al vânzărilor.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a criticat virulent răspunsul Europei în disputa cu SUA pe tema Groenlandei.
Fidelis înaintea ultimei zile a ofertei de titluri de stat pentru populație: Investitorii individuali preferă obligațiunile guvernamentale denominate în euro # Profit.ro
Investitorii individuali de la BVB preferă obligațiunile guvernamentale denominate în euro și la primul exercițiu primar din acest an.
Investițiile românești în Egipt au crescut puternic. Și Egiptul și-a majorat exporturile în România # Profit.ro
Exporturile Egiptului către România au crescut cu 8,8% în primele unsprezece luni ale anului trecut, ajungând la 517 milioane de dolari, comparativ cu 475,3 milioane de dolari în aceeași perioadă a anului 2024.
Brand Finance a publicat Global 500, clasamentul celor mai valoroase branduri din lume, care este, în continuare, dominat de companiile de tehnologie.
Producția de încălțăminte s-a prăbușit în România, în ultimii ani. Angajații sunt însă super-profitabili # Profit.ro
În perioada 2022-2024, afacerile cumulate ale producătorilor de încălțăminte au scăzut cu 25%, iar randamentul capitalurilor scade de asemenea accelerat.
FOTO Horwath HTL, una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru ospitalitate, turism și agrement din lume, deschide primul birou din România, alături de Călin Ile și Lucian Marinescu # Profit.ro
Horwath HTL, una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru ospitalitate, turism și agrement din lume, deschide primul birou din România.
PREMIERĂ FOTO Start pentru drumul expres al României cu lucrări și pe teritoriul Ucrainei. Licitația a fost lansată # Profit.ro
Licitația pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina a fost lansată astăzi.
Continental: obiective atinse, rezultate sub așteptări pentru ContiTech. Planul de vânzare nu se modifică # Profit.ro
Producătorul german de componente auto Continental, care a trecut în 2025 printr-o amplă reorganizare ce a presupus separarea activităților sale principale, a transmis primele cifre preliminare pentru anul trecut, anunțând că și-a atins obiectivele.
Metroul spre Aeroportul Otopeni - CNAIR a notificat constructorii să ia toate măsurile pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare. Au venit deja amenzi # Profit.ro
Metrorex avansează rapid cu lucrările la linia spre metroul Otopeni, prezentând acum, în retrospectivă, unde a ajuns cu planul pe anul trecut.
Două acuarele reprezentând o casă și o biserică, atribuite lui Adolf Hitler, au fost vândute discret la o licitație, în Regatul Unit, fără să atingă sume mari.
BBC a încheiat un ”parteneriat strategic” cu YouTube, proprietatea holdingului Alphabet, care prevede noi programe ce țintesc audiențe tinere.
Premier Energy devine furnizor de energie electrică și în Ungaria, după ce a cumpărat parcuri eoliene acolo # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie electrică și gaze natuale, distribuție de gaze, precum și producție și stocare de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, va activa ca furnizor de energie și pe piața de profil din Ungaria.
THR Marea Neagră a vândut hotelul Siret din Saturn, cu 3,5 milioane euro, prin licitație publică cu strigare.
Pentru a răspunde la misteriosul dispozitiv la care OpenAI lucrează, Apple ar dezvolta o replică, sub forma unui accesoriu pentru haine, care se poartă asemenea unei insigne.
Stimulată de majorarea cheltuielilor de consum, economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere din ultimii 2 ani, în perioada iulie-septembrie 2025.
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air anunță lansarea unor rute noi din România pentru sezonul de vară 2026.
Numărul șoferilor care depășesc viteza legală în Bulgaria a scăzut de trei ori, după ce a fost activată rețeaua de camere și radare fixe.
Grave anomalii sesizate - „Mașinile noi sunt mai taxate decât cele vechi!”. Petiție pentru corectarea impozitelor auto # Profit.ro
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), una dintre cele două organizații ale industriei auto din România, a lansat o petiție publică, cu care încearcă să determine guvernul să modifice structura impozitelor auto, intrate în vigoare în acest an.
Chris Wright, secretarul american al energiei, a spus, într-o întâlnire cu directori ai companiilor petroliere, că producția de petrol a Venezuelei ar putea crește cu aproximativ 30% față de nivelul actual de 900.000 de barili pe zi în perioada scurtă și medie.
ANUNȚ Hidroelectrica, mesaj către clienți - prezintă dificultăți deși tocmai a finalizat un proiect strategic. Accesarea aplicației iHidro, afectată # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și, totodată, principalul furnizor concurențial de curent electric pentru consumatori finali din țară, anunță că pot exista temporar dificultăți în accesarea aplicației iHidro, în pofida faptului că tocmai a finalizat un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților.
După ce s-a întâlnit cu Zelenski la Davis, Donald Trump cere Rusiei să pună capăt războiului cu Ucraina.
VIDEO Primar din România reduce din taxele și impozitele locale după nemulțumirea localnicilor # Profit.ro
Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, și președintele UDMR Sfântu Gheorghe, Miklos Zoltan, au decis, în urma nemulțumirilor venite din partea cetățenilor, să reducă la minimul legal nivelul taxelor și impozitelor locale pentru mașini și terenuri.
Statele Unite și Danemarca urmează să renegocieze un Acord de Apărare pe care l-au încheiat în 1951 și l-au actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda.
Donald Trump amenință că va lansa ”represalii mari”, dacă țările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite.
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la ″fratele mai mic″ al acestuia, Liberty Tubular Products Galați, a analizat propunerile de modificare a planului de reorganizare a combinatului, într-o întâlnire organizată astăzi, la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan.
FOTO Premieră - Nokian Tyres, cu o mega-investiție la Oradea, lansează anvelopa-concept Betula, cu o materie primă prezentată ca revoluționară # Profit.ro
Compania finlandeză Nokian Tyres, cu o mare investiție în fabrica de anvelope de la Oradea, de 650 milioane euro, a lansat anvelopa-concept Betula, care conține o materie primă prezentată ca revoluționară, obținută din coajă de mesteacăn.
Nou drum către frontieră în direcția Porubne - Siret. Ucraina și România au semnat proiectul # Profit.ro
Ucraina și România au convenit asupra unui proiect comun de infrastructură pentru dezvoltarea comunicațiilor de frontieră pe direcția Porubne - Siret, care va fi implementat cu finanțare din partea Uniunii Europene, în cadrul mecanismului SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei).
Emmanuel Macron anunță că marina franceză a reținut un petrolier „provenind din Rusia” în Marea Mediterană.
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS, semnează două noi contracte de transformare digitală în cadrul administrației publice centrale, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Proces de la zero, faptele penale s-au prescris. Dosarul în care fostul sindicalist Liviu Luca și apropiați ai acestuia au fost găsiți, în primă instanță, vinovați de delapidare și obligați la plata a peste 15 milioane de lei se reia # Profit.ro
Curtea de Apel Ploiești a decis reluarea procesului civil în care fostul sindicalist Liviu Luca și apropiați ai acestuia au fost obligați de instanța de judecată să achite 15,5 milioane de lei către PSV Company SA, companie ei sunt acuzați că au devalizat-o.
Donald Trump a acuzat Spania că este o „profitoare”, întrucât este „singura țară din NATO care nu s-a angajat să-și crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”.
Peste 100 de angajați ANRE s-au dus la tribunal pentru tăierea salariilor și a posturilor. Pronunțare amânată # Profit.ro
Curtea de Apel București a amânat astăzi pronunțarea în dosarul prin care peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au atacat în instanță actele administrative emise luna trecută de șefia instituției.
Effie Awards România intră în cea de-a 23-a ediție și anunță Comitetul de Organizare Effie 2026 # Profit.ro
Comitetul de Organizare Effie Awards România 2026 reunește profesioniști de top din agenții și companii de referință, care vor avea un rol-cheie în definirea direcției strategice a competiției, în asigurarea celor mai riguroase standarde de evaluare și în consolidarea relevanței Effie într-un context de piață aflat într-o continuă transformare.
CFR Călători pune în circulație, cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, ''Trenului Unirii'' (IC 561) între București și Iași.
România ocupă locul 3 la nivel global privind rata de deținere a locuințelor, cu un procent de 93,9%.
Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, merge să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Diplomatul spune că mai e o singură problemă de rezolvat și războiul din Ucraina se încheie.
Anunț de recrutare pentru 2 poziții de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome RASIROM # Profit.ro
Serviciul Român de Informații anunță declanșarea procedurii de selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Rasirom.
