EXCLUSIV FOTO Kaufland ridică un mare magazin în Pipera, pe un teren cumpărat de la Becali

România mai îndeplinește un singur criteriu pentru adoptarea euro, cel privind datoria publică, însă nici acest lucru nu va mai fi valabil mult timp, în contextul deficitelor bugetare foarte ridicate. Ungaria stă, în multe privințe, la fel de prost ca România – deși cetățenii unguri și cei românii sunt cei mai favorabili pentru adoptarea monedei unice. În schimb, Cehia îndeplinește toate criteriile macro și este cea mai dezvoltată din regiune, dar populația este mult mai sceptică în privința adoptării monedei unice.