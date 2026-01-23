Ai pâine în congelator? Ce trebuie să știi înainte să o mănânci

14:40

Vacanța de schi din februarie va fi organizată diferit de la un județ la altul, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. Conform datelor oficiale, trei județe au ales prima săptămână de vacanță, 22 de județe au optat pentru săptămâna din mijloc, iar restul județelor vor avea vacanța la finalul intervalului permis. Vacanța de [...]