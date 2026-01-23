Tensiuni între autoritățile locale și Ministerul Mediului pe tema zonelor de protecție ale ariilor protejate din Țara Făgărașului

17:40

Prețurile continuă să crească pe piața imobiliară din Brașov. Unele zone ale orașului se bucură de un interes ridicat din partea cumpărătorilor și chiriașilor. Iată ce trebuie să știi, dacă vrei să te muți la începutul lui 2026. Proprietarii și dezvoltatorii din Brașov au majorat prețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare cu 8% [...]