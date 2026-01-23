Renovarea Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, blocată. Fundația Caritabilă Metropolis a reușit să strângă din donații doar jumătate din banii necesari. „Nu mă lăsați la greu!”

05:00

Schimbarea yalei într-o locuință închiriată nu este, în sine, un gest ilegal, dar nici un drept automat al chiriașului. Legea pune accent pe respectarea contractului și pe echilibrul dintre dreptul chiriașului la folosință liniștită și dreptul proprietarului asupra bunului său. Ce drepturi are chiriașul Din punct de vedere legal, închirierea unei locuințe este reglementată în [...]