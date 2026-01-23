„Arta negocierii” lui Trump a funcționat din nou, dar randamentul este în scădere. Confuzia, frica și escaladarea, pârghii des folosite
23 ianuarie 2026
Groenlanda este cea mai clară demonstrație de până acum a modului în care președintele american Donald Trump aplică modelul pe care l-a prezentat cu zeci de ani în urmă în cartea sa despre afaceri și negocieri, „Arta negocierii”, folosind frica, confuzia și escaladarea ca pârghii, scrie TVP World, site-ul radiofuziunii poloneze.
Peisaj dezolant în pădurea din Băile Felix: 600 de arbori urmează să fie tăiați. Explicațiile autorităților
Noi tăieri de arbori în pădurea din Băile Felix, județul Bihor. 600 de copaci urmează să fie tăiați în total, iar Direcția Silvică Bihor spune că este vorba despre o lucrare cu acte în regulă, impusă de furtunile din trecut și de îmbătrânirea copacilor. Localnicii se tem, însă, că nu doar arborii bolnavi sunt puși la pământ de muncitori, ci și trunchiuri sănătoase.
Cum a devenit Mark Rutte „tăticul" îmblânzitorilor lui Donald Trump. Șeful NATO se apără: „Nu are nevoie de sfaturi"
În ultima vreme, mulți oameni se laudă cu rolul lor de „îmblânzitori ai lui Trump”. Este o poreclă care a fost aplicată în mod diferit premierului italian Giorgia Meloni, premierului ungar Viktor Orban și iconoclastului Javier Milei din Argentina, cunoscut pentru folosirea drujbei. În Marea Britanie au existat ocazional persoane influente, printre care Sir Keir Starmer, Nigel Farage și, o dată, Lord Mandelson. Apoi, există persoanele influente din cercul restrâns al președintelui american: șeful de cabinet care trage sforile, titanii de pe Wall Street și experții în tehnologie care au influență asupra liderului, relatează The Times.
Partidele de extremă dreapta din Europa se confruntă cu un obstacol din ce în ce mai mare: însuși Donald Trump
Politica externă agresivă a lui Donald Trump este o lovitură dură pentru extrema dreaptă. Partidele naționaliste din Marea Britanie, Franța și Germania — susținute de președintele SUA — s-au opus pretențiilor liderului american asupra Groenlandei și amenințării temporare cu taxe vamale împotriva celor care îi stau în cale. Deși sunt aliniați cu Trump în ceea ce privește imigrația, ostilitatea față de UE și poziția conciliantă față de Rusia, populiștii de extremă dreapta din Europa văd că interesele lor intră în conflict cu politica „America First” a lui MAGA, scrie Kyiv Independent.
Ajutoare de urgență pentru familii și persoane singure în 2026. Cine poate beneficia și cum pot fi obținute
Familiile și persoanele aflate în situații de criză severă - de la calamități naturale și incendii, până la probleme medicale grave sau riscuri de excluziune socială - pot beneficia de ajutoare de urgență acordate de stat, în bani sau în natură.
Cum poate zgudui Europa economia SUA: „Este principala slăbiciune a Washingtonului în acest moment"
În fiecare zi, milioane de europeni utilizează programele Microsoft, își încălzesc locuințele cu gaz natural american și cumpără acțiuni americane. Mulți americani lucrează cu programe germane, beau vin din Franța și iau medicamente fabricate în Europa. În fiecare zi, între Statele Unite și Uniunea Europeană se tranzacționează bunuri și servicii în valoare de peste 5,4 miliarde de dolari, susținute de investiții transfrontaliere extinse care asigură milioane de locuri de muncă, notează The New York Times.
Alcool, sex cu prostituate și corupție: Spionii ruși se denunță unii pe alții în scrisori anonime, pentru a obține posturi mai bune
După ce Rusia a invadat Ucraina, țările occidentale au trecut la o expulzare în masă a diplomaților ruși, majoritatea spioni de carieră. Unii au fost plasați în alte țări sau la corporații de stat, dar majoritatea persoanelor non gratae (peste 700 în total) nu au reușit să-și găsească funcții potrivite, iar concurența în SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, e acerbă. Acum, spionii se denunță unii pe alții prin scrisori anonime trimise lui Serghei Narîșkin, șeful SVR, și administrației prezidențiale. În aceste denunțuri se vorbește despre beții, sex cu prostituate, corupție și sinucideri bizare, relatează publicația rusă independentă The Insider.
Acordul cu privire la Groenlanda va permite SUA să „facă orice doresc" în cooperare cu NATO, spune Trump, la întoarcerea de la Davos
Aflat la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea în SUA de la Davos, preşedintele Donald Trump a continuat să ofere detalii vagi despre acordul-cadru pentru Groenlanda, afirmând că mai multe informaţii vor fi disponibile în două săptămâni, relatează CNN, preluat de News.ro.
SWITCH DAY - 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM
Vi l-ați imaginat vreodată pe Vlad Craioveanu la Digi24, în locul lui Cosmin Prelipceanu? Sau pe Teodora Tompea la microfonul PROFM în fiecare după-amiază? Ce ați spune dacă Dan Filoti ar face analiza politică zilnic pe digi24.ro sau dacă Ionuț Bodonea de la PROFM ar prelua pupitrul Știrilor Digi Sport?
De ce nu s-a prăbușit încă regimul din Iran. Cele trei structuri care conduc din umbră statul și țin în viață sistemul lui Khamenei
În timp ce protestele s-au răspândit din nou în mai multe orașe din Iran, toată lumea se întreba același lucru: Este Republica Islamică aproape de colaps? Dilema principală nu este dacă iranienii își doresc o schimbare, ci cum a reușit regimul de la Teheran să supraviețuiască unor cicluri repetate de proteste în masă care ar fi destabilizat guvernele din multe alte țări. Răspunsul se găsește în felul în care regimul aflat la putere a fost construit, potrivit unei analize Foreign Policy.
Cum sunt protejate animalele de ger. Grădina zoo din țară, unde maimuțele primesc zilnic ceai cald, iar leii au încălzire în pardoseală
Animalele din păduri găsesc tot mai greu hrană în această perioadă, așa că autoritățile locale vin în ajutorul lor. În zonele împădurite, echipele duc periodic hrană pentru căprioare, mistreți și alte specii. Și animalele de la grădinile zoologice au parte de un regim special în sezonul rece. Stau în țarcuri încălzite și primesc legume, fructe, dar și ceai cald.
Trump a retras invitația adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace"
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.
Donald Trump, declarații jignitoare la adresa aliaților NATO: „Au stat puțin mai în spate" în războiul din Afganistan
Donald Trump i-a denigrat din nou pe aliații Americii din NATO, susținând că trupele din națiunile aliate „au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, scrie The Guardian.
Trump atacă dur „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB": „O profitoare"
Preşedintele american Donald Trump a acuzat joi Spania la Davos că este o „profitoare”, întrucât este „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”, adăugând că doreşte să discute cu Spania acest lucru, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres.
Criticile lui Trump și amenințarea Rusiei împing Europa spre consolidarea propriului arsenal nuclear
Statele europene analizează posibilitatea de a-și întări capacitățile nucleare, în contextul îndoielilor legate de angajamentul SUA față de securitatea continentului și al intensificării amenințărilor venite din partea Rusiei. Potrivit unor oficiali europeni de rang înalt, citați de NBC News, discuțiile s-au intensificat în ultimele săptămâni, după criticile lansate de Donald Trump și pe fondul temerilor că garanțiile de securitate oferite de Washington nu mai sunt la fel de ferme ca în trecut.
00:00
Mircea Lucescu a fost internat de urgență după ce a contractat o gripă severă, anunță Digi Sport. Selecționerul spune că este sub supravegherea medicilor și că speră să se refacă repede.
00:00
Partida Dinamo Zagreb - FCSB, din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League, a fost una din care echipa campioană trebuia să ia minim un punct pentru a avea, matematic, șanse de a trece mai departe.
Prim-ministrul Groenlandei, despre acordul cu Trump: „Nu știu ce conține". Premierul danez respinge ideea bazelor americane pe insulă
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat joi, înaintea summitului UE de la Bruxelles, că evenimentele recente au fost o lecţie pentru Europa: rămâneţi uniţi, rămâneţi puternici sau suportaţi consecinţele, scrie Politico. „Nu ştiu ce conţine concret acordul cu Trump”, a declarat prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, într-o conferinţă de presă.
Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Rusia: au început discuțiile cu Vladimir Putin pentru pacea în Ucraina
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au sosit la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. Întrevederea dintre negociatorii american și liderul de la Kremlin a început, relatează Kyiv Independent și UNN.
Următoarea țintă a lui Trump. SUA vizează o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului (WSJ)
Administrația Trump dorește să realizeze o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului, încurajată de înlăturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. SUA consideră Guvernul cubanez ca fiind fragil și economia sa în pragul colapsului, după înlăturarea lui Maduro, unul dintre principalii săi binefăcători, potrivit unor oficiali americani care au vorbit cu The Wall Street Journal (WSJ), notează The Times.
Venezuela face primul pas pentru deschiderea exploatării petrolului de către companii private
Parlamentul Venezuelei a aprobat joi, în primă lectură, un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume, de către companii private. Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia majoritară, informează AFP și Agerpres.
După amenințările cu tarife, Donald Trump a revenit la un rol familiar: semănarea haosului comercial (NYT)
Timp de patru zile, președintele american Donald Trump a amenințat din nou cu un război comercial transatlantic, spunând că va pedepsi țările europene dacă nu vor accepta pretențiile sale ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite. Amenințările au provocat prăbușirea piețelor bursiere și au declanșat o activitate frenetică, liderii europeni convocând ședințe de urgență, sunându-l insistent pe liderul american și suspendând eforturile de finalizare a unui acord comercial cu Statele Unite, pe care îl negociaseră cu multă trudă și îl aprobaseră cu doar câteva luni înainte, relatează The New York Times.
Prima autostradă care trece Carpații ar putea fi gata mai devreme. Șoferii vor putea străbate țara exclusiv pe șosea de mare viteză
Autostrada Sibiu - Pitești ar putea fi gata mai devreme. Peste trei ani, vom putea străbate țara exclusiv pe autostrada A1 Sibiu-Pitesti, care are ca termen de finalizare anul 2029. Vorbim despre cea mai importantă lucrare de infrastructură din istoria României și prima autostradă care străbate Carpații.
Ciprian Ciucu spune că situația financiară a Primăriei Capitalei este „jenantă", și anunţă „măsuri nepopulare": A ajuns cuțitul la os
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, joi seară, că situaţia financiară a Primăriei este „jenantă”, având doar cinci milioane de lei în conturi, sume comparabile cu ale unora dintre românii bogaţi. Ciucu anunţă că va lua măsuri „nepopulare”, urmând a desființa sau comasa instituţii, dar şi că se vor scumpi biletele STB. Decizia privind închiderea primelor instituţii se va lua săptămâna viitoare.
Ilie Bolojan, analiză după întâlnirea cu administrația locală pe bugetul din 2026: Dezechilibre de ansamblu față de media UE
Premierul Ilie Bolojan a publicat, joi, pe Facebook, o analiză a „dezechilibrelor în administrația locală”, după discuțiile de miercuri cu reprezentanții administrației publice locale pentru pregătirea bugetului pe 2026. El astfel susține că „pachetul de reformă în administrație contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administrația mai eficientă și mai orientată spre cetățeni”.
Petiție online pentru bucureșteni: cerem apă caldă și căldură în parametri normali! „ Nu mai vrem explicații, vrem soluții"
O femeie din București a avut inițiativa de a face o petiție online în care cere Primăriei Capitalei și companiilor Termoenergetica și Elcen furnizarea de apă caldă și căldură la parametri normali.
Kelemen Hunor, „radiografie" a situației geopolitice: „România este astăzi lipsită de greutate. Nu-şi trasează singură direcţia"
Kelemen Hunor a explicat joi, 22 ianuarie, că România nu poate asista pasivă la schimbările care se produc la nivel mondial și a criticat faptul că țara noastră „nu are poziții asumate aproape pe niciun subiect, nu-și trasează nici măcar singură direcția, se aliniază la pozițiile altora și plutește în derivă pe o mare deschisă și furtunoasă”.
A fost câștigat premiul la tragerea NOROC a Loteriei Române. Ce valoare are și unde s-a jucat biletul
Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.
Președintele SUA jubilează după Forumul Davos: „Acordul privind Groenlanda este în curs de elaborare. Va fi extraordinar pentru SUA"
Președintele SUA, Donald Trump, a postat, joi, o scurtă actualizare pe rețeaua Truth Social, în drumul de întoarcere de la Davos către Washington. „Acordul privind Groenlanda este în curs de elaborare și va fi extraordinar pentru SUA”, a precizat liderul de la Casa Albă.
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi Regatul Danemarciei"
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reacționat ferm după anunțul privind un „cadru de acord” la care ar fi ajuns Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniind că doar Groenlanda și Danemarca pot decide asupra viitorului insulei. Declarațiile au fost făcute joi, la Nuuk, în contextul negocierilor discutate la Davos, transmite AFP și Agerpres.
Macron este mulţumit că tensiunile s-au calmat, în timp ce cancelarul Germaniei speră ca alianţa transatlantică să fie restabilită
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care a venit joi la summitul extraordinar al UE de la Bruxelles cu aceeaşi ochelari de soare care au făcut furori pe internet, a lăudat unitatea europeană, considerând că a contribuit la calmarea tensiunilor din această săptămână, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat speranţa că Uniunea Europeană şi SUA vor găsi o cale de a depăşi tensiunile actuale, relatează POLITICO.
Singurele două ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace" al lui Donald Trump. Cum a fost confundată Belgia cu Belarus
Statele Uniunii Europene manifestă reticenţe serioase faţă de "Consiliul pentru Pace" lansat oficial joi la forumul economic de la Davos de preşedintele american Donald Trump, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
Nicușor Dan, precaut în privința aderării la Consiliul pentru Pace: „Nu e simplu. Angajează statul român la nivel internațional"
Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că „avem nevoie de relaţia transatlantică Europa-România” și a apreciat totodată că, „în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”. Preşedintele a remarcat, în schimb, că invitarea României în Consiliul pentru Pace „nu este o chestiune simplă”, el arătând că este vorba despre o cartă „care angajează statul român într-o chestiune internaţională şi trebuie să fie făcută o analiză”.
Rezervele de aur și valută ale Rusiei, parțial înghețate de Occident, au ajuns la o valoare record. Producția de petrol, în scădere
Rezervele Rusiei de aur şi valută, parţial îngheţate de statele occidentale, au atins un nivel record, de 769,1 miliarde de dolari, a anunţat joi banca centrală din Moscova, ca rezultat al creșterii preţului aurului, responsabil pentru aproximativ 43% din rezerve, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Totodată, oficialii ruși au anunțat că producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut.
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce acesta îl criticase la Davos: „Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înţelege niciodată"
Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil şi ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un răspuns public pe Facebook adresat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, joi, a consemnat MTI.
Profeția lui Elon Musk la Davos: „Vor exista mai mulți roboți decât oameni". Îmbătrânirea, „foarte ușor de rezolvat"
În prima sa apariție la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elon Musk a prezis că roboții vor depăși în cele din urmă numărul oamenilor, relatează Euronews.
Ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) au reținut marți un băiat de 5 ani în timpul unei operațiuni de control al imigrației, au declarat oficialii școlii din Minnesota și avocatul familiei.
Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența"
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu, spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va face diferenţa şi ar vrea ca, în martie, aceste măsuri să fie deja în implementare. Câciu a mai spus că în pachet va exista şi o componentă pe partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România, potrivit News.ro.
Forţele armate franceze au făcut prima comandă de drone kamikaze, de la firme locale din industria apărării, încercând să îşi dezvolte producţia proprie de astfel de arme în urma lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina, transmite joi Reuters.
Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat despre şansele ca premierul Ilie Bolojan să îşi finalizeze mandatul până la rotativa din 2026 că condiţia esenţială şi cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an, el arătând că atacurile inutile, toxice, săgeţile utrăvite trebuie oprite. Darău a mai spus că USR este în coaliţie pentru a sta la guvernare.
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale". Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare
Ministerul Sănătății a pus în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, document care prevede eliminarea fișelor scrise de mână și introducerea datelor pacienților o singură dată în sistem. Alexandru Rogobete spune că obiectivul este scoaterea „pixului și hârtiilor” din spitale și integrarea reală a tehnologiei în funcționarea sistemului sanitar.
Jack Smith, procurorul care l-a anchetat pe Trump: „A încercat să inverseze rezultatele alegerilor și a încălcat, deliberat, legile"
Preşedintele american Donald Trump a încercat în mod ilegal „să inverseze rezultatele alegerilor” din 2020 şi ulterior să împiedice transferul de putere către succesorul său Joe Biden, reafirmă joi fostul procuror special american Jack Smith, care iniţiase în justiţie două cazuri penale contra lui Trump, transmit Reuters şi AFP.
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă. Organizația „Salvaţi Copiii" explică factorii declanşatori
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, explică motivele pentru care copiii şi adolescenţii ajung să comită acte de o violenţă extremă, ca în recentul caz din judeţul Timiş, unde doi copii de 13 şi 15 ani au ucis cu un topor şi un cuţit un alt adolescent, tot de 15 ani, au încercat apoi să îi dea foc şi, în cele din urmă, l-au îngropat în grădină. „Eşecul este colectiv, nu un act individual”, afirmă reprezentanţii aociaţiei. Potrivit acestora, printre factorii care duc la acte de o asemenea violenţă sunt cei psihologici, precum trauma timpurie sau stima de sine precară, manifestate şi prin furie, dar şi factori sociali şi culturali, cum ar fi expunerea la agresivitate şi toleranţa la violenţă, într-un context emotional vulnerabil, prin jocuri video şi reţele sociale.
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că Acordul Mercosur îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Băsescu a mai spus că în opinia sa, în martie, acest acord va intra în vigoare şi a menţionat că, în condiţiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun şi vizează şi industria şi agricultura.
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii europeni hotărăsc cum să-și coordoneze planurile privind Trump și Groenlanda
Liderii de stat ai tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, începând cu ora 20:00 (ora României), la Bruxelles, pentru un summit „extraordinar” privind recenta criză din relațiile transatlantice, provocată de eforturile președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda.
La două din zece căsătorii mixte din Italia, mireasa e româncă. Italiencele, în schimb, preferă bărbați de altă naționalitate
Tot mai multe femei din România se căsătoresc cu cetățeni italian. Este concluzia celui mai recent raport al Institutului de Statistică din Italia, care arată că la două din zece căsătorii mixte din peninsulă, mireasa e româncă. Clasamentul este însă răsturnat când vine vorba de soți români și partenerii italience.
Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri", avertizează Friedrich Merz. „Nu este un loc confortabil"
Cancelarul german a avertizat că ascensiunea „marilor puteri” zguduie fundamentele vechii ordini mondiale, destrămând-o într-un „ritm uluitor”. În discursul său de joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Friedrich Merz a afirmat că a început o eră a „politicii marilor puteri”, menționând războiul Rusiei cu Ucraina, intrarea Chinei în „rândurile marilor puteri” și remodelarea radicală a politicii externe și de securitate a SUA sub Donald Trump, relatază The Guardian.
Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza": zgârie-nori de lux pe litoralul palestinian. „Voi avea mare succes, va fi frumos"
Preşedintele american Donald Trump şi-a dezvăluit joi planul pentru o „Nouă Gaza”, care ar transforma teritoriul palestinian devastat într-un complex luxos de zgârie-nori pe malul mării, un proiect care ar putea fi finalizat în termen de trei ani, anunță AFP.
„O schemă de muncă forţată impusă de stat asupra minorităților". ONU trage un semnal de alarmă în cazul Chinei
Experții ONU avertizează asupra existenței unei „scheme de muncă forțată impuse de stat” care vizează minorități etnice din China, inclusiv uiguri și tibetani. Potrivit acestora, practicile ar putea constitui crime contra umanității, Beijingul fiind acuzat că folosește programe guvernamentale pentru a constrânge populațiile minoritare să muncească în condiții abuzive, informează AFP și Agerpres.
