Ce spune Nicuşor Dan despre numirile la SRI şi SIE
Economica.net, 23 ianuarie 2026 08:20
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
08:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat joi că ţara sa are o "flotă uriaşă" care se îndreaptă înspre apele din jurul Iranului şi a avertizat Teheranul asupra necesităţii de a înceta reprimarea valului de proteste care zguduie ţara, relatează vineri EFE.
08:30
Coaliţia stă "ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni", a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, dar şi-a exprimat optimismul că formula guvernamentală va continua, "cu responsabilitate".
Acum 30 minute
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni.
08:20
CJUE menţine penalităţile de 68,5 milioane de euro împotriva Poloniei pentru refuzul de a închide o mină de cărbune # Economica.net
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi recursul Poloniei împotriva penalităţilor de 68,5 milioane de euro aplicate deoarece Varşovia a refuzat să oprească exploatarea lignitului la o mare mină din apropierea graniţelor cu Republica Cehă şi Germania, informează AFP.
Acum 8 ore
00:50
400 de camere video cu radar pe autostrăzi și drumuri naționale: CNAIR a scos la licitație un contract de 82 milioane de lei # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat în SEAP anunțul de licitație pentru implementarea sistemului e-SIGUR, prin montarea a 400 de camere video cu radar pe drumurile nationale și autostrăzi.
Acum 12 ore
23:50
Călătoria cu transportul în comun se va scumpi în București. Anunț de la primarul Ciucu despre STB # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că este necesară creşterea preţului pentru călătoriile cu STB.
23:00
Asigurarea la sănătate pentru cei care au încetat să fie coasiguraţi – soţ, părinte – costă 2.430 lei. Ghid de completare a declaraţiei unice în 2026 # Economica.net
Persoanele fizice cu venituri fiscalizate, care au în întreţinere pe soţ, soţie, părinte fără venituri proprii fiscalizate, pot să-i asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe aceşti oameni. Vor completa corect declaraţia unică, urmând ghidul de asigurare la sănătate, realizat de Economica.net. CASS datorată pentru fiecare persoană aflată în întreţinere asigurată optional la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cel care le are în întreţinere va achita, în total, 2.430 de lei. 608 lei din această sumă va fi plătită de contribuabil la momentul trimiterii declaraţiei unice la Fisc. Asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate, aflaţi în întreţinerea unei persoane cu venituri fiscalizate, e opţională.
23:00
SURPRIZĂ. Hotelul Siret de pe litoral, vândut cu 3,5 milioane de euro. Cine l-a cumpărat # Economica.net
Hotelul Siret de pe litoral a fost adjudecat la licitație cu 3,5 milioane de euro.
23:00
Piața europeană a mașinilor alimentate cu GPL este dominată autoritar de Dacia. Italia este principala piață # Economica.net
Creșterea ofertei de mașini cu motoare care permit utilizarea de GPL, venită în special de la marca Dacia, a dus la o majorare a vânzărilor în mai multe țări europene precum Italia, Spania sau Franța.
23:00
Premieră: Parcurile fotovoltaice au “bătut” turbinele eoliene și au ajuns a doua sursă de generare de energie a României, în termeni de putere instalată # Economica.net
Parcurile fotovoltaice au devenit a doua sursă de energie electrică a României, în termeni de putere instalată, conform ultimelor date în timp real ale Autorității de Reglementare în domeniul Energiei.
22:30
Optimus Light încheie anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro și estimează dublarea cererii pentru soluții de refrigerare comercială în 2026 # Economica.net
Optimus Light, companie românească specializată în sisteme integrate de refrigerare pentru spații comerciale, instalații electrice și automatizare pentru retail și HoReCa, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro, marcând un an de consolidare a activității și confirmând maturizarea modelului său de business, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
22:10
Transelectrica dă în judecată Asirom și mai mulți foști membri ai conducerii sale, cărora le cere peste 10,4 milioane de lei pentru despăgubirile pe care le-a plătit către mai mulți manageri concediați abuziv # Economica.net
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. anunță acționarii și investuitorii de la Bursa de Valori București că a deschis pe rolul Tribunalului București dosarul nr.1356/3/2026, în care e în calitate de reclamantă, pârâții fiind: Dogaru-Tulică Adina-Loredana, Popescu Mihaela, Morariu Marius Vasile, Năstasă Claudiu Constantin, Blăjan Adrian Nicolae și Societatea Asigurarea Românească - ASsirom Vienna Insurance Ggroup S.A.
21:50
Ungaria și Bulgaria sunt singurele state UE care au aderat până acum la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Economica.net
Statele Uniunii Europene manifestă reticenţe serioase faţă de "Consiliul pentru Pace" lansat oficial joi la forumul economic de la Davos de preşedintele american Donald Trump, numai Ungaria şi Bulgaria semnând "Carta" fondatoare a acestui consiliu în care ţările care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui să plătească din primul an o cotizaţie de un miliard de dolari, relatează agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
21:40
Donald Trump dă în judecată gigantul american JPMorgan Chase și cere despăgubiri de 5 miliarde de dolari # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a intentat joi un proces băncii JPMorgan Chase, una din cele mai mari din lume, cerând despăgubiri de cinci miliarde de dolari pe motiv că ar fi fost "debancarizat" după asaltul susţinătorilor săi asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:20
Zelenski anunță organizarea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia în Emiratele Arabe Unite # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi, la forumul economic de la Davos, că o echipă de negociatori a Kievului se va afla vineri şi sâmbătă în Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru o reuniune "trilaterală" cu reprezentanţi ai Statelor Unite şi Rusiei, cu scopul de a avansa pe calea către o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean, relatează agenţiile AFP, EFE şi DPA, transmite Agerpres.
20:50
Incertitudinea cauzată de evoluția economică, geopolitică și de evenimentele catastrofale vor accelera digitalizarea sectorului asigurărilor în 2026 – studiu Deloitte # Economica.net
La nivel global, asigurătorii trec printr-o perioadă de incertitudine considerabilă cauzată de presiunile economice, volatilitatea geopolitică și creșterea frecvenței și severității evenimentelor catastrofale, dublate de așteptările mai mari ale clienților, potrivit studiului Deloitte 2026 Global Insurance Outlook.
20:30
Producția de petrol a Rusiei a scăzut nesemnificativ anul trecut, în ciuda sancțiunilor occidentale și a atacurilor ucrainene # Economica.net
Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut, la 10,28 de milioane de barili pe zi (bpd), fiind responsabilă pentru aproximativ o zecime din producţia globală, în pofida sancţiunilor occidentale şi a atacurilor dronelor ucrainene, arată datele publicate joi, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:10
Donald Trump insistă că SUA vor obține acces total la Groenlanda, cu costuri zero. Detaliile se negociază acum # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări joi, la Forumul Economic de la Davos, că Statele Unite vor obţine în cele din urmă "acces total" în Groenlanda, însă detaliile mai trebuie negociate, transmite DPA, relatează Agerpres.
20:00
Marina Militară Franceză a interceptat joi dimineaţă în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparţine "flotei din umbră" prin care Rusia exportă petrol ocolind sancţiunile care i-au fost impuse de ţările occidentale, a anunţat preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP, transmite Agerpres.
19:40
Armata Franceză a dat prima comandă de drone kamikaze. Aparatele vor fi furnizate de companii locale # Economica.net
Forţele Armate Franceze au făcut prima comandă de drone kamikaze, de la firme locale din industria apărării, încercând să îşi dezvolte producţia proprie de astfel de arme în urma lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina, transmite joi agenţia Reuters, citată de Agerpres.
Acum 24 ore
19:30
Wizz Air lansează zboruri directe din Timișoara către Praga, Birmingham și Berlin și din Craiova către Veneția # Economica.net
Wizz Air, principalul transportator aerian din România, anunță lansarea unor rute noi din România pentru sezonul de vară 2026. Compania aeriană introduce de astăzi trei rute din Timișoara și o rută din Craiova către destinații populare din Cehia, Germania, Italia și Regatul Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord.
19:00
CNAIR a notificat constructorii Magistralei 6 de metrou să configureze corect amenajările rutiere temporare, din cauza accidentelor de pe DN1 # Economica.net
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a notificat constructorii Magistralei 6 de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare, în caz contrar aceştia fiind pasibili de amenzi de până la 6.000 de lei pentru fiecare abatere, relatează Agerpres.
18:50
Premiile Oscar. Thriller-ul cu vampiri „Sinners” este marele favorit după ce a fost nominalizat la 16 categorii # Economica.net
Thriller-ul cu vampiri "Sinners", a cărui acţiune se petrece în perioada segregaţiei din SUA, cu Michael B. Jordan în rolul principal, a obţinut joi nu mai puţin de 16 nominalizări la premiile Oscar, cele mai multe nominalizări obţinute anul acesta de un film, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:40
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (CMTEB) anunță lansarea serviciului de contractare online, prin intermediul noii platforme digitale.
18:40
Cum îți transformi punctele de loialitate de pe Card Avantaj în carduri cadou digitale? Prin aplicația Avantaj posesorii cardului pot alege ”cadouri” de la 50 de branduri locale și 800 internaționale # Economica.net
Printr-o nouă colaborare între Nexent Bank și Vouchers Depot clienții Card Avantaj pot transforma punctele acumulate din programul de loialitate în carduri cadou de la branduri și experiențe premium din România și din întreaga lume, arată un comunicat de presă al celor două instituții. Cumpărătorii pot avea acces la peste 50 de branduri partenere locale și peste 800 internaționale.
18:20
Vinted, cel mai mare second-hand online din Europa, prezent și în România, a intrat pe piața din SUA # Economica.net
Grupul Vinted, care operează cea mai mare platformă de modă second-hand din Europa, și-a făcut intrarea pe piața americană și este disponibil locuitorilor din New York.
18:20
Rezervele Rusiei au ajuns la 759,1 miliarde de dolari, ca urmare a scumpirii aurului # Economica.net
Rezervele Rusiei de aur şi valută, parţial îngheţate de statele occidentale, au atins un nivel record, de 769,1 miliarde de dolari, a anunţat joi Banca Centrală, ca rezultat al scumpirii aurului, responsabil pentru aproximativ 43% din rezerve, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:10
Economia SUA a înregistrat în trimestrul III din 2025 cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani # Economica.net
Stimulată de majorarea cheltuielilor de consum, economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani în perioada iulie-septembrie 2025, transmit Reuters şi AP, relatează Agerpres.
18:00
Europa Centrală și de Est intră într-o redresare economică inegală pe fondul presiunilor inflaționiste. România rămâne, în continuare, sub presiunea inflației și a dezechilibrelor fiscale.
17:50
A intrat în vigoare embargoul UE asupra carburanților făcuți din țiței rusesc. Motorina s-a scumpit în zona noastră # Economica.net
Interdicția UE asupra produselor petroliere obținute din țiței rusesc a intrat în vigoare la 21 ianuarie. Aceasta ar putea afecta importurile de distilate medii din Turcia, India și China, potrivit presei de specialitate.
17:50
Clădirea uneia dintre cele mai vechi instituții medicale din România a fost scoasă la vânzare # Economica.net
Clădirea în care a funcționat fostul Spital de Oncologie din centrul Timișoarei, una dintre cele mai vechi instituții medicale din România, a fost scoasă la vânzare.
17:40
Întâlnire la Palatul Victoria cu privire situația combinatului Liberty Galați, la care participă ANAF și Exim Banca Românească. Este analizat planul de reorganizare a întreprinderii # Economica.net
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi - S.A. a analizat posibilităţile de operaţionalizare a unor resurse ale combinatului pentru a face posibilă plată parţială a salariilor şi a utilităţilor strict necesare menţinerii funcţionalităţii acestuia şi asigurarea pazei.
17:10
Bogdan Ivan, la întâlnirea de la Davos cu secretarul SUA pentru Energie Chris Wright: „România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie pentru industriile viitorului” # Economica.net
România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie pentru industriile viitorului, a transmis, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în urma întâlniri la Forumul Economic Mondial de la Davos cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, transmite Agerpres.
17:10
Hidroelectrica, unul dintre furnizorii semnificativi ce energie din România, cu peste 1 milion de clienți, anunță că pot apărea probleme ale aplicației informatice.
17:10
Trump amenință cu represalii mari dacă europenii vor începe să vândă acțiuni și obligațiuni americane # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, într-un interviu acordat de la Davos unui post american, că va declanşa "represalii mari" dacă europenii vor începe să vândă acţiuni sau obligaţiuni americane în scopul de a face presiuni asupra Statelor Unite, informează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
16:50
IMM România solicită eliminarea Listei ocupațiilor deficitare, scurtarea perioadei ce procesare a cererilor muncitorilor străini și eliminarea obligării companiilor de a suporta transportul acestora # Economica.net
Confederaţia patronală IMM România consideră că ordonanţa de urgenţă privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor străinilor, autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare a străinilor pe piaţa muncii din România îngreunează procesul de recrutare a forţei de muncă străine, relatează Agerpres.
16:40
Producătorul de anvelope Nokian Tyres, care deține o unitate de producție în România, a anunțat anvelopa-concept Betula. Conform companiei, aceasta conține o materie primă revoluționară, obținută din coajă de mesteacăn.
16:30
Cotaţiile futures la gaze naturale în SUA şi Europa au crescut săptămâna aceasta, vremea geroasă majorând cererea pentru combustibili, transmite Bloomberg.
16:20
Trump acuză Spania că este o „profitoare” pentru că nu-şi creşte bugetul apărării la 5% din PIB # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a acuzat joi Spania la Davos că este o "profitoare", întrucât este "singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB", adăugând că doreşte să discute cu Spania acest lucru, transmite agenţia EFE.
16:10
FOTO Ce face concurența: dm răspunde cu reduceri la deschiderea primului magazin BIPA în România # Economica.net
Concurența dintre marile lanțuri de drogherii se intensifică pe piața din România. Lanțul de magazine BIPA a deschis astăzi, 22 ianuarie, primul magazin în Mega Mall, la același nivel cu dm drogerie markt.
16:10
China respinge aluziile că ar reprezenta o ameninţare după acordul preliminar anunţat de Trump în privinţa Groenlandei # Economica.net
Beijingul a respins joi aluziile la o presupusă "ameninţare chineză" în Arctica, după anunţul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, privind un acord de principiu cu NATO asupra Groenlandei şi a denunţat utilizarea "acuzaţiilor nefondate" ca pretext pentru a urmări "interese egoiste", transmite EFE.
15:50
Economia germană a încheiat anul 2025 în forţă, dar primul trimestru din 2026 va fi probabil modest, iar inflaţia se va stabiliza la 2%, a estimat joi Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.
15:30
Fabrica din Arad a companiei Leoni a finalizat calendarul concedierilor colective anunţate în luna decembrie şi a transmis Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) că sunt vizaţi 465 de angajaţi, iar primele contracte de muncă vor fi desfăcute în luna martie, procedura urmând să se încheie în august. Leoni este unul dintre cei mai importanți angajatori din țară şi avea în 2023 circa 12.000 de angajați.
15:00
Start-up-ul românesc .lumen și Orange Romania încheie un parteneriat pentru susținerea deplasării independente a persoanelor cu deficiențe de vedere # Economica.net
Start-up-ul românesc .lumen și Orange Romania aduc împreună tehnologia asistivă și conectivitatea într-un nou parteneriat strategic, menit să susțină deplasarea independentă a persoanelor cu deficiențe de vedere.
15:00
Spania înregistrează al treilea accident feroviar într-o săptămână, după ce un tren a lovit o macara în Cartagena, potrivit The Independent
14:20
Ce se întâmplă cu banii mei? Care sunt fricile investitorilor şi ce se întâmplă cu Bitcoin şi aurul – analiză Bitget # Economica.net
Investitorii, îngrijoraţi de deprecierea monedelor, prioritizează aurul şi Bitcoin ca refugii strategice, relevă o analiză realizată de Bitget, platformă de tranzacţionare a criptomonedelor, dată joi publicităţii.
14:20
Surpriză, record: Avalanșă de tranzacții pe piața de energie la termen din România, prețurile au mai scăzut # Economica.net
O cantitate record de energie a fost tranzacționată ieri pe una dintre piețele forward din România, la prețuri în scădere.
14:20
Persoanele cu pensii speciale pot rămâne în activitate, cu condiţia reducerii pensiei cu 85% – proiect # Economica.net
Guvernul a analizat, joi, în primă lectură proiectul de lege conform căruia persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare vor putea rămâne în activitate, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%.
13:40
Moțiunea anti-Ursula von der Leyen a picat. Parlamentul European a respins iniţiativa Patrioţilor pentru Europa privind Mercosur # Economica.net
Parlamentul European a respins joi, cu o majoritate largă, o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de grupul Patrioţi pentru Europa din cauza semnării acordului cu Mercosur care, potrivit semnatarilor moţiunii, contravine intereselor UE şi ale cetăţenilor săi.
13:40
IKEA deschide al patrulea studio de planificare și comandă, la Brașov. Serviciile sunt acum gratuite # Economica.net
IKEA deschide primul Studio de Planificare și Comandă din Brașov, al patrulea din țară. Este în aceeași locație ca punctul de ridicare IKEA, iar sesiunile de planificare vor fi gratuite o perioadă limitată.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.