Cum poate deveni cultură un business
RFI, 23 ianuarie 2026 10:00
O antreprenoare a creat mai multe produse literare prin care îmbină zona culturală cu obținerea profitului. Invitată la Business ON AIR: Roxana Brănișteanu, antreprenoare.
Un gest iresponsabil. Iată cum califică la RFI eurodeputatul USR Dan Barna gestul liderului extremist George Simion, care a participat la un eveniment în Statele Unite, unde a tăiat un tort în forma Groenlandei, cu harta SUA pe el.
Zilele filmului „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” debuterază vineri, la Cinema Muzeul Țăranului. Evenimentul ne propune să descoperim istoria din surse alternative. Ce producții ne așteaptă weekendul acesta aflăm de la Roxana Popa de la Institutul „Elie Wiesel”
INTERVIU Armand Goșu: Dacă va rezista în fruntea guvernului, Bolojan ar putea demantela acest conglomerat compus din facțiuni ale PSD, PNL, serviciile secrete și Justiție (PressOne) - Analiză: Scârțâie relația dintre România și Ucraina? (DW) - Pentru prima dată băncile internaţionale sunt mai optimiste decât guvernul când vorbesc despre economia României (Ziarul Financiar)
România, între tăcere și acțiune| Ce strategie ar trebui să adopte în noul context internațional? # RFI
Ce ar trebui să facă România în actualul context internațional? Cum ar trebui să se poziționeze? Ar trebui să accepte invitația de a face parte din Consiliul pentru pace inițiat de Donald Trump? Sunt întrebări care persistă în săpațiul public în condițiile în care autoritățile evită să se pronunțe răspicat în această chestiune. Pentru Jonathan Eyal, analist de politică externă, lucrurile sunt clare.
"Era bine dacă și România se afla pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie" (interviu) # RFI
O nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare pe 16 ianuarie 2026, a stârnit nemulțumiri printre politicienii din România dar și în comunitatea românească din Ucraina. "Scopul legii este să alinieze Ucraina la o serie de norme și standarde europene. Până acum, Ucraina nu permitea dubla sau multipla cetățenie", explică la RFI, Marin Gherman, politolog ucrainean.
Cristian Rizea și „televiziunea” scandalului: între libertatea de exprimare și derapajele din online # RFI
După ce postările fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat pentru corupție și eliberat condiționat, au devenit virale pe TikTok și alte platforme în ultimele săptămâni, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) s-a autosesizat și a analizat conținutul difuzat. Alături de Laura Vicol, fost parlamentar PSD și implicată în scandalul Nordis, Rizea realizează o emisiune online pe YouTube și TikTok, în care prezintă povești cu detalii intime despre foști președinți, premieri sau miniștri, fără a oferi dovezi care să le susțină. Subiectul a fost comentat la RFI de Petrișor Obae, fondatorul Paginademedia.ro.
Leyah revine în fața publicului pe 1 februarie 2026, de la ora 19:00, la ARCUB – Hanul Gabroveni din București, printr-o experiență live centrată pe emoție pură. Artista aduce pe scenă „Unplugged Stories”, un eveniment ce îmbină muzica cu talk-ul creativ, cu intenția de a explora felul în care muzica poate deveni un limbaj al conexiunii dintre artiști, idei și oameni.
Proiect | Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, cu condiţia reducerii pensiei cu 85% # RFI
Guvernul a discutat, joi, un proiect de lege privind cumulul pensie-salariu, în primă lectură, care prevede că persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%. De asemenea, detaşările funcţionarilor publici încetează în zece zile de la intrareaî n vigoare a legii, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
Lingușirea lui Donald Trump de către europeni nu mai funcționează, spune la RFI eurodeputatul PSD Vasile Dîncu. El crede că liderii continentului ar trebui să-i răspundă pe aceeași voce președintelui american, în contextul relațiilor tot mai tensionate dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. De partea ei, România nu trebuie să facă neapărat o alegere între cele două, explică europarlamentarul.
PSD a dat o lecție partenerilor de guvernare pe tema acordului UE-Mercosur, spune la RFI eurodeputatul Vasile Dîncu. ”A fost pur și simplu nevoia de echilibru și chiar o lecție pe care s-o dăm partenerilor noștri de guvernare că marile proiecte totuși trebuie discutate și a se obține un consens în coaliție”, afirmă el. PE a decis să ceară CJUE să evalueze dacă documentul este conform cu tratatele comunitare. A fost un vot strâns, 334 la 324, iar eurodeputații PSD au votat pentru.
Aproape 2.100 de lei – acesta este costul coșului minim al studentului, într-o perioadă marcată de austeritate. Analiza a fost realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), iar pe primul loc în topul cheltuielilor se află hrana.
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România (Adevărul) # RFI
Lăutarii (G4Media) - Rezultatul AUR din cel mai recent sondaj de opinie: adevăratul semnal de alarmă este normalizarea partidelor de extremă dreapta (PressOne) - Războiul de la graniță intră în al cincilea an. Legea Apărării – încă la sertar. Aleșii români promit că până la vară va fi adoptată (Europa Liberă) - Bacău, hub al industriei de apărare / Cum produc două fabrici româno-israeliene din industria de apărare echipamente pentru clienți naționali și internaționali (Economedia)
Tensiunile dintre SUA și Uniunea Europeană au fost vizibile în primele zile ale săptămânii, la Forumul Economic de la Davos. Nervozitatea s-a simțit în luările de poziție atât ale oficialilor europeni, cât și ale celor americani. În acest context, experții în economie avansează o serie întreagă de soluții pentru ca Uniunea Europeană să aibă o poziție mai bună de negociere pe subiectele comerciale și geopolitice. Astfel, publicația franceză „La Tribune” avansează o idee care la prima vedere ar putea fi eficientă. Este vorba despre datoria americană pe care a cumpărat-o Europa, respectiv vânzarea acestor active.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate va lansa, în perioada următoare, o platformă de programări online pentru serviciile de sănătate, unde pacienții pot accesa medicii aflați în contract cu casa de sănătate sau serviciile medicale decontate de stat, la nivel național. Programarea poate fi făcută de pacient sau de medicul său, spune la RFI, conf.dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.
Economist: Faptul că nu avem încă buget pe 2026 e un rezultat al calendarului extrem de greoi în care se desfășoară reformele din România # RFI
Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fara sa fie finalizat bugetul național. Acesta trebuia adoptat la finalul acestei luni sau la începutul lunii februarie însa va fi făcut, probabil, în a doua jumătate a lunii februarie, un rezultat al calendarului greoi în care se mișcă toate reformele din România.
Oana Țoiu, la Davos: conversații strategice alături de Secretarul General NATO și președinții Poloniei și Finlandei # RFI
Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a participat, în a doua zi a Formului Economic Mondial de la Davos, Elveția, la discuții pe teme strategice de securitate împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte și președinții Poloniei și Finlandei, Karol Nawrocki și Alexander Stubb, potrivit Digi24.ro
Călin Georgescu, la Curtea de Apel București pentru dosarul în care este judecat alături de gruparea de mercenari a lui Potra # RFI
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor vor fi aduşi, miercuri, la Curtea de Apel Bucureşti, unde un judecător va analiza, în cameră preliminară, probe şi înscrisuri depuse la dosar, urmând să se stabilească dacă poate începe judecarea pe fond a dosarului. La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra.
V-ați cumpărat de curând un frigider, un televizor sau o mașină de spălat? Vi s-a propus să vă extindeți garanția producătorului cu 1-2 ani sau ați fost întrebat dacă nu vreti să vă asigurați produsul? Bunurile din casă cum le asigurăm? De ce este bine să facem asta și cât ne costă?
Prezența la Forumul Economic de la Davos este importantă pentru România, declară la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. El participă la acest eveniment alături de ministrul de Externe, Oana Țoiu, cel al Energiei, Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Radu Burnete.
Guvernul anunță un deficit bugetar mai mic decât se aștepta în 2025. Cum a fost posibil? E o veste bună sau nu? (Europa Liberă) # RFI
Dominic Fritz despre coaliție: USR este responsabil până la limita durerii / PSD e nemulțumit de Bolojan pentru că Bolojan nu e Ciucă (G4Media) - Cum îngheaţă de frig România, cel mai mare producător de gaze din UE (Ziarul Financiar) - Cine și câte conducte magistrale a înlocuit, în fiecare din ultimii 10 ani, în București (SpotMedia) - Fascinația intelectualilor pentru fascism. Studiu de caz: asociația interbelică Criterion. „Există o amnezie colectivă a societății din România față de trecut” (Libertatea)
Ieri, ministrul finanțelor a prezentat într-o conferință de presă o serie de date bugetare din anul 2025. Cea mai importantă informație este fără îndoială nivelul deficitului bugetar. Să reamintim că ținta asumată de guvern pentru anul trecut era de 8,4% din PIB.
Pe 21 ianuarie 1941 a izbucnit la București rebeliunea legionară împotriva guvernului condus de Ion Antonescu, ocazie cu care legionarii au ucis 123 de evrei și au distrus peste 1.000 proprietăți. Istoricul Radu Ioanid a acordat un interviu la RFI România despre ceea a rămas în istorie drept Pogromul de la București.
La Cluj, cultura este prescrisă pe reteța medicală. Este singura prescripție care nu are nici un fel de contraindicații. Nu este o glumă, ci rezultatul unui parteneriat dintre un spital, un muzeu și o operă. Ca urmare a acestui parteneriat, pacienții primesc bilete gratuite la muzeu sau la operă, pentru a-și îmbunătăți starea psihologică, de mare ajutor în procesul de vindecare.
Alexandru Nazare: În acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, este în jurul cifrei de 7,7% din PIB # RFI
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, confirmă informaţiile potrivit cărora în acest an ţinta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, situându-se în jurul cifrei de 7,7% din PIB. El explică faptul că deficitul cash este mai mic în urma renegocierilor PNRR cu Comisia Europeană, renegociere care a fost posibilă în urma ”câştigării încrederii” Comisiei.
1 din 4 români are încredere în justiție, arată o cercetare realizata INSCOP publicată marți. Peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice însă 67% cred că acest lucru nu se întâmplă în realitate.
Șeful Statului Major al Apărării: Trebuie să avem populația pregătită pentru susținerea unui efort de război # RFI
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat marți, într-o conferință de presă, că ''trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război'' și a subliniat că Armata română are ''foarte multe programe de pregătire împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență'', potrivit Agerpres.
Sorin Grindeanu: Mă aştept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în faţa Comisiei Europene # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite marţi că se aşteaptă ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în faţa Comisiei Europene, el precizând că nu te poţi lăuda că ai tăiat de la investiţii şi ai crescut taxele şi impozitele. Grindeanu arată că măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administraţiei publice, o decizie unanimă a Coaliţiei de guvernare luată după prea multe luni în care au făcut eforturi susţinute să-l convingă pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susţinerea firmelor româneşti reprezintă o prioritate absolută a Guvernului, potrivit news.ro.
Coaliția aflată la guvernare trebuie să-și continue activitatea, spune la RFI ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. El consideră că disputele dintre partidele aflate la putere ar trebui purtate doar în interiorul arcului guvernamental.
Bugetul de stat pe 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare, anunță la RFI ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. El precizează că nu va fi un buget de austeritate.
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele româneşti furate din Muzeul Drents # RFI
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro în legătură cu furtul important de opere de artă din Muzeul Drents la începutul anului trecut, în 25 ianuarie, în care printre obiectele furate se afla şi Coiful de la Coţofeneşti din România, potrivit unei scrisori trimise către Tweede Kamer din Haga de către ministrul interimar al Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei, Gouke Moes (BBB), potrivit news.ro.
Pachetul privind reforma administrației publice nu se îndreaptă împotriva contribuabilului de bun simț, spune la RFI ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. El vorbește despre abuzurile comise de unii cetățeni care evită plata impozitelor: ”Am avut situații în care autocare înregistrate au fost scoase din evidența primăriilor”. Guvernul își va asuma răspunderea pentru reforma administrației și un pachet de redresare economică.
O capodoperă de diplomație românească: șpagat perfect executat de Nicușor Dan între SUA și UE peste Groenlanda (G4Media) # RFI
Analiză: România alături de SUA în Criza Groenlandei? (DW) - Reforma administrației locale provoacă furie în rândul primarilor: „Guvernanții trăiesc pe altă planetă” / „Să ne dăm demisia” (Adevărul) - Guvernul își va asuma pe 29 ianuarie răspunderea pe reforma administrației, la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD (SpotMedia) - Gabriel Liiceanu, mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan în scandalul de plagiat al ministrului Justiției (Hotnews)
Consiliul de administrație al BNR a decis ieri că dobânda de politică monetară rămâne la același nivel de 6,5%. Era de așteptat ca aceasta să fie hotărârea, chiar dacă banca centrală se află într-o situație delicată.
Coaliţia a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică (surse) # RFI
Coaliția de guvernare a decis, astăzi, ca Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrației publice doar împreună cu adoptarea, în mod similar, a pachetului de relansare economică propus de PSD, potrivit unor surse citate de News.ro.
Asistăm la o ușoară distanțare a României față de partenerii europeni, iar mișcarea poate reprezenta o greșeală în actualul contex internațional. Este ceea ce constată profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Bjola, care a analizat cele mai recente poziționări ale Bucureștiului.
Numărul infracțiunilor comise de cetățenii români, condamnate în anul 2025 de instanțe judecătorești din Londra s-a cifrat 1.853, din totalul de 8.355 (22,17%) comise de cetățenii celor 27 de state UE, potrivit datelor obținute în exclusivitate de RFI România de la National Police Chiefs’ Council (NPCC, Consiliul Național al Șefilor de Poliție). Pe locul 2 s-au situat cetățenii Republicii Irlanda cu 1.327 și cei din Polonia cu 1.904.
Străinii care vin în România din țări în care mai există boli care au fost eradicate la noi, ar putea fi supuși unui screening mai amănunțit. Propunerea va fi inclusă în modificarea legii migrației, care reglementează în special situația celor care vin să muncească în România. Ideea a fost supusă atenției autorităților centrale, după cazurile de lepră de la Cluj.
Ce avantaje va avea România dacă va construi încă 250 de km de autostradă până la finalul anului (interviu) # RFI
Anul acesta ar putea sa se încheie cu aproape 250 de noi kilometri de șosele de mare viteză în România, asta după ce în anul 2024 s-au inaugurat 195 de km iar în anul 2025 s-au dat în folosință alți 146 de kilometri de autostradă și drumuri expres. Astfel am putea sa avem până la finalul anului puțin peste 1600 de kilometri de șosele de mare viteză.
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul din Spania a fost rănit uşor # RFI
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor, anunţă MAE, care precizează că bărbatul a fost deja externat din spital. MAE precizează că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară.
România va fi prezentă la ediția din 2026 a Bienalei de la Veneția cu proiectul „Marea Neagră la plural – Compoziții pentru ochiul sonor”. Proiectul, realizat de o echipă cu legături puternice cu scena artistică din Timișoara, propune o explorare a Mării Negre ca spațiu geopolitic, istoric și senzorial, într-un context internațional marcat de tensiuni, migrație și fragilitate.
Coaliţia de guvernare s-a reunit pentru prima dată în acest an | Reforma administraţiei și bugetul pe 2026 pe agenda discuţiilor # RFI
Coaliţia de guvernare s-au reunit, luni, de la ora 13.00, pentru prima dată în acest an, liderii partidelor urmând să discute despre reforma administraţiei, proiectul bugetului pe 2026, dar şi controversele legate de acordul Mercosur, după ce PSD a anunţat că nu este de acord cu votul MAE pe acest document, pentru că reprezintă o trădare a intereselor fermierilor români. Partidele urmează să discute şi despre asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul de reformă din administraţie, Guvernul dorind ca săptămâna aceasta să adopte proiectul Ministerului Dezvoltării şi să îl trimită Parlamentului.
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași s-a transformat, în ultimele zile, și într-o instituție de protecție socială. Vârstnici singuri din județ ajung să transforme saloanele de spital în „acasă”. Coordonatorul SMURD Iași, prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, acuză primăriile că nu își fac datoria de a asigura încălzirea bătrânilor aflați în situații de vulnerabilitate.
Bloggerițele iau atitudine la mesajele de bullying de pe internet. Fie că le primesc personal sau e vorba despre mesaje generale, atitudinile persoanelor care fac body shaming sau hărțuiesc online prin mesaje inadecvate încep să fie puse în discuție și semnalate în spațiul public. Cel mai recent exemplu vine de la Ioana Dumitrache - unul dintre cei mai vocali si vizibili bloggeri de beauty si fashion care a luat atitudine în privința unui mesaj de tip body shaming.
Suntem la începutul unui nou an în care ne așteaptă pe toți o mulțime de provocări. Dar ce îi așteaptă oare pe cei care doresc să devină antreprenori într-un asemenea moment.
Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților (G4Media) # RFI
Mercosur va permite „inundarea” Americii Latine cu Dacii? Expert: „Ar fi exagerat să spunem că e o efervescență în industria auto” (Adevărul) - Ministra din Groenlanda a resurselor, considerate una din mizele acțiunilor lui Trump, apel pentru români, ca aliați, după ultimele evenimente. „E despre alianța noastră occidentală și e devastator” (HotNews)
Există în continuare opinii și analize pe tema impozitelor locale. De exemplu, la sfârșitul săptămânii trecute, profesorul de economie Cristian Păun a afirmat într-un dialog găzduit de „Ziarul Financiar” că „în Franța și Italia impozitul pe prima locuință, cea în care stai, este zero”.
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din localitatea Tănăsoaia, judeţul Vrancea.
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană.
Administrația Prezidențială: România, invitată de SUA să devină membru al ''Consiliului pentru Pace'' # RFI
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, anunță Administrația Prezidențială de la București.
