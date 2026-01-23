12:40

Vestea că angajații Companiei Municipale de Parking nu pot sancționa pe cei care nu plătesc când parchează pe locurile albastre, deținute de Primăria Capitalei, a făcut ca mulți bucureșteni să parcheze acolo „pe gratis. Noul primar general, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că acest lucru nu mai este posibil, pentru că activitatea de amendare a […]