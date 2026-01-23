Baza de tratament de la Vizantea Livezi, recepționată oficial! Urmează obținerea autorizațiilor de funcționare
Jurnal de Vrancea, 23 ianuarie 2026 13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vești foarte bune pentru locuitorii comunei Vizantea Livezi și nu numai. Un proiect important dedicat sănătății și recuperării a fost finalizat și recepționat oficial. Este vorba despre mult așteptata Bază de tratament, obiectiv, realizat prin Compania Națională de Investiții care a trecut cu succes de verificările finale desfășurate în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026. […] Articolul Baza de tratament de la Vizantea Livezi, recepționată oficial! Urmează obținerea autorizațiilor de funcționare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
13:20
Baza de tratament de la Vizantea Livezi, recepționată oficial! Urmează obținerea autorizațiilor de funcționare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vești foarte bune pentru locuitorii comunei Vizantea Livezi și nu numai. Un proiect important dedicat sănătății și recuperării a fost finalizat și recepționat oficial. Este vorba despre mult așteptata Bază de tratament, obiectiv, realizat prin Compania Națională de Investiții care a trecut cu succes de verificările finale desfășurate în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026. […] Articolul Baza de tratament de la Vizantea Livezi, recepționată oficial! Urmează obținerea autorizațiilor de funcționare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum o oră
12:50
Administrațiile locale, pe perfuzii de la bugetul de stat. Ilie Bolojan: „Sistemul nu mai poate funcționa așa” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația locală din România trăiește, în mare parte, din banii veniți de la centru. O arată chiar datele prezentate public de premierul Ilie Bolojan, într-o analiză comparativă cu celelalte state din Uniunea Europeană pe pagina sa de Facebook. Concluzia este una dură: primăriile cheltuie mult, încasează puțin și depind masiv de transferurile de la bugetul […] Articolul Administrațiile locale, pe perfuzii de la bugetul de stat. Ilie Bolojan: „Sistemul nu mai poate funcționa așa” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CFR Călători marchează Ziua Unirii Principatelor printr-o cursă simbolică Ziua Unirii Principatelor Române va fi marcată anul acesta și pe calea ferată. CFR Călători lansează o garnitură specială, denumită sugestiv „Trenul Unirii”, care va face legătura între București și Iași, pe un traseu încărcat de semnificații istorice, cu oprire inclusiv în Focșani. Este vorba despre […] Articolul „Trenul Unirii” va opri la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
11:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident mortal s-a produs vineri (23 ianuarie) dimineață, în jurul orei 10.00, pe raza localității buzoiene Maxenu, la intersecția drumurilor județene 203 D și 204 D. Potrivit presei locale, un șofer în vârstă de 50 de ani, din Buzău, a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, a derapat și […] Articolul Șofer mort după ce a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Plutonierul Caraiman Gabi, desemnat pompierul lunii decembrie în cadrul ISU Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea îl desemnează pe plutonierul adjutant șef Caraiman Gabi drept Pompierul lunii decembrie, în semn de apreciere pentru modul exemplar în care a acționat și a coordonat intervenția la explozia produsă pe 22 decembrie 2025, din cauza acumulării de gaze într-un imobil din cartierul Sud al […] Articolul Plutonierul Caraiman Gabi, desemnat pompierul lunii decembrie în cadrul ISU Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
09:40
Natașa Simion, fost director al Colegiului Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii au dispus trimiterea în judecată a Simonei Natașa, până de curând director al Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, într-un dosar de abuz în serviciu, în formă continuată. Potrivit dosarului întocmit de procurori, faptele ar fi fost comise în perioada 2022–2024 și sunt legate de modul în care au fost organizate și desfășurate […] Articolul Natașa Simion, fost director al Colegiului Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, trimisă în judecată pentru abuz în serviciu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Cauți de lucru în Vrancea? Uită-te pe oferta AJOFM – peste 200 de locuri de muncă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 250 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru finele acestei săptămâni din luna ianuarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de […] Articolul Cauți de lucru în Vrancea? Uită-te pe oferta AJOFM – peste 200 de locuri de muncă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați cu privire la faptul că numita POPA MIHAELA CRINA, în vârstă de 44 de ani, din comuna Gugești, a plecat voluntar în cursul zilei de ieri de la domiciliu și nu a mai revenit. La momentul plecării, aceasta […] Articolul Femeie din Gugești dispărută de acasă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ai multă energie, dar direcția contează. Concentrează-te pe un obiectiv clar la muncă și evită conflictele impulsive. Seara aduce vești bune din partea unui prieten. Taur Zi favorabilă deciziilor financiare. Intuiția te ajută să faci alegeri inspirate. În plan personal, o conversație sinceră poate clarifica o situație mai veche. Gemeni Comunicarea este punctul tău […] Articolul Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
22 ianuarie 2026
18:20
O carieră strălucitoare te așteaptă! Curs acreditat de Coafor Hairstylist în Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă ești pasionat de domeniul beauty și îți dorești o carieră de succes în coafură, tuns și vopsit, Profesional New Consult te invită să te înscrii la Cursul Acreditat de Coafor Hairstylist din Focșani. Cu o experiență de peste 17 ani în formarea profesionala, Profesional New Consult îți oferă un program de pregătire completă, prin […] Articolul O carieră strălucitoare te așteaptă! Curs acreditat de Coafor Hairstylist în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:40
Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Forestieră Focșani a avut o activitate intensă în luna decembrie 2025, desfășurând atât controale în teren, cât și acțiuni de monitorizare și verificare a trasabilității materialelor lemnoase, potrivit informațiilor transmise public de instituție. Inspectorii din cadrul Direcției de Control a Regimului Silvic și Cinegetic au efectuat verificări menite să prevină și să combată tăierile […] Articolul Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Toată suflarea din Focșani marchează în zilele de 23 și 24 ianuarie împlinirea a 167 ani de la Unirea Principatelor Române, moment istoric ce a pus bazele statului român modern. Cu această ocazie, în orașul de pe Milcov au loc tot soiul de manifestări, care mai de care pregătite să ne reîmprospăteze memoria în legătură […] Articolul Evenimente organizate la Focșani cu ocazia zilei de 24 ianuarie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Muzeografa Emilia Atanasiu, lecție de istorie pentru elevii Colegiului Economic din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul unor activități prin care dorește să încurajeze interesul elevilor pentru cunoașterea istoriei naționale, Muzeul Vrancei, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea și Colegiul Național Economic „Mihail Kogălniceanu”, continuă manifestările dedicate zilei de 24 Ianuarie. În acest context, muzeografa Emilia Atanasiu le-a prezentat elevilor de la Colegiul Național Economic „Mihail […] Articolul Muzeografa Emilia Atanasiu, lecție de istorie pentru elevii Colegiului Economic din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
12:50
Percheziții la domiciliul unor profesori din Adjud! Cadrele didactice sunt suspecte că ar fi dat meditații „la negru” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri (21 ianuarie), la primele ore ale dimineții, mai mulți profesori de Matematică și Limba română de la Colegiul „Emil Botta” din Adjud s-au trezit la ușă cu polițiștii. Cadrele didctice sunt suspectate că ar fi dat meditații „la negru”, fără să declare veniturile la fisc dar și pentru că unora dintre elevii meditați le […] Articolul Percheziții la domiciliul unor profesori din Adjud! Cadrele didactice sunt suspecte că ar fi dat meditații „la negru” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Forestieră Focșani a avut o activitate intensă în luna decembrie 2025, desfășurând atât controale în teren, cât și acțiuni de monitorizare și verificare a trasabilității materialelor lemnoase, potrivit informațiilor transmise public de instituție. Inspectorii din cadrul Direcției de Control a Regimului Silvic și Cinegetic au efectuat verificări menite să prevină și să combată tăierile […] Articolul Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
ULTIMA ORĂ Incendiu puternic la o casă din Lepșa! Pompierii acționează cu mai multe autospeciale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incendiul a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 9.40, la o casă cu etaj din localitatea Lepșa, comuna Tulnici. La fața locului acționeză cu promptitudine două autospeciale din cadrul Punctului de Lucru Tulnici și Stației de Pompieri Vidra. În sprijinul echipajelor ISU au intervenit și pompierii voluntari ai SVSU Tulnici cu o autospecială. La […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu puternic la o casă din Lepșa! Pompierii acționează cu mai multe autospeciale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ziua aduce claritate in decizii si curaj in exprimare. Este un moment bun sa rezolvi o discutie amanata sau sa faci un pas ferm spre un obiectiv personal. Taur Te concentrezi pe stabilitate si siguranta. In plan financiar pot aparea idei bune, iar in relatii cauti liniste si gesturi concrete, nu promisiuni. Gemeni Comunicarea […] Articolul Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21 ianuarie 2026
18:10
VIDEO Bătaie în trafic! Doi șoferi s-au hotărât să-și rezolve problemele ca în Vestul Sălbatic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Imaginile au fost surprinse pe o cameră de bord al unui alt participant la trafic, martor al răfuielii. Din imagini se poate vedea cum unul dintre șoferi coboară din mașină, se apropie de autoturismul „vrăjmaș” și îi spune ceva șoferului, băgând de câteva ori mâna pe geam ca și cum l-ar lovi. Apoi se întoarce […] Articolul VIDEO Bătaie în trafic! Doi șoferi s-au hotărât să-și rezolve problemele ca în Vestul Sălbatic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Centrul Cultural Vrancea – expoziție de artă vizuală dedicată Zilei Unirii Principatelor Române # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează joi, 22 ianuarie 2026, ora 17.00, la Sinagoga Focșani, o expoziție de artă vizuală dedicată Zilei Unirii Principatelor Române. Elevii clasei Pictură din cadrul Școlii Populare de Artă, îndrumați de domnul profesor Liviu Nedelcu, vor expune pe simeze lucrări dedicate momentului istoric, 24 Ianuarie – Ziua Unirii. […] Articolul Centrul Cultural Vrancea – expoziție de artă vizuală dedicată Zilei Unirii Principatelor Române apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Hidroelectrica a început emiterea facturilor pentru decembrie 2025. Ce trebuie să știe clienții despre întârzieri și solduri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Hidroelectrica anunță că a început procesul de emitere a facturilor aferente consumului de energie electrică din luna decembrie 2025. Potrivit companiei, pe măsură ce facturile sunt generate, soldul afișat în aplicația iHidro se va modifica, chiar dacă documentul nu a ajuns încă la clienți prin e-mail sau prin poștă. „Pe măsură ce emitem aceste facturi, […] Articolul Hidroelectrica a început emiterea facturilor pentru decembrie 2025. Ce trebuie să știe clienții despre întârzieri și solduri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Industria ospitalităţii, sub presiune! Restaurantele avertizează asupra unui val de închideri în 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Industria ospitalităţii traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar perspectivele pentru 2026 nu sunt deloc optimiste. Reprezentanţii sectorului avertizează că, în lipsa unei fiscalităţi predictibile şi rezonabile, piaţa riscă o contracţie accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare şi economiei locale. Potrivit estimărilor Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii […] Articolul Industria ospitalităţii, sub presiune! Restaurantele avertizează asupra unui val de închideri în 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Sondaj INSCOP: AUR trece de 40% iar scena politică intră în 2026 fără mișcări majore # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 40,9% din voturile celor care și-ar exprima opțiunea electorală, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research. Datele indică o distanță considerabilă față de următoarele partide: PSD cu 18,2%, PNL cu 13,5% și USR cu 11,7%. Rezultatele arată o revenire a AUR peste […] Articolul Sondaj INSCOP: AUR trece de 40% iar scena politică intră în 2026 fără mișcări majore apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
ANALIZĂ Cumpărăturile online din afara UE se vor scumpi! România aplică una dintre cele mai mari taxe logistice din Europa # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii care comandă online produse din afara Uniunii Europene vor simți din plin schimbările fiscale începând cu 1 ianuarie 2026. Deși la nivel european nu există încă un acord privind introducerea unei taxe logistice, România și Italia au decis să aplice această măsură pe cont propriu. Diferența majoră este cuantumul: în timp ce Italia percepe […] Articolul ANALIZĂ Cumpărăturile online din afara UE se vor scumpi! România aplică una dintre cele mai mari taxe logistice din Europa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autoritățile din județul vecin, Buzău, au demarat o anchetă pentru a depista vinovatul unui accident care s-a petrecut duminică, pe raza localității Gura Bâscei. Șoferul unui autoturism cu volan pe dreapta și înmatriculat în Marea Britanie a lovit mortal un urs care încerca să treacă strada. Speriat (sau poate nu) șoferul a plecat liniștit, fără […] Articolul Anchetă a poliției după ce un urs a fost omorât de o mașină apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
INCREDIBIL Adolescent de 15 ani ucis și îngropat într-o grădină de prietenii săi, minori și ei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un adolescent în vârstă de 15 ani din Cenei, județul Timiș a fost dat dispărut pe 19 ianuarie de părinții săi, îngrijorați că acesta nu mai ajunge acasă. El plecase de acasă luni, pe o trotinetă electrică și nu a mai revenit la domiciliu. După demararea cercetărilor, autoritățile au găsit ghetele băiatului iar apoi trotineta, […] Articolul INCREDIBIL Adolescent de 15 ani ucis și îngropat într-o grădină de prietenii săi, minori și ei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
ITM Vrancea – măsuri obligatorii pentru protecția angajaților în contextul temperaturilor extreme scăzute # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a anunțat pentru perioada următoare temperaturi extreme scăzute, care pot coborî sub -20 de grade Celsius sau pot fi resimțite la acest nivel din cauza vântului puternic. Aceste condiții meteo vor afecta și județul Vrancea. În acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea atrage atenția angajatorilor asupra obligației de a respecta […] Articolul ITM Vrancea – măsuri obligatorii pentru protecția angajaților în contextul temperaturilor extreme scăzute apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Investițiile CUP SA Focșani vor continua și în acest an la nivelul întregului județ. Ce obiective are compania # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Conducerea consiliului județean s-a întâlnit de curând cu echipa managerială a Companiei de Utilități Publice (CUP) Focșani, obiectul discuțiilor fiind analiza investițiilor și a proiectelor aflate în derulare pe 2026, la nivelul județului. De asemenea, s-a dialogat pe tema dezvoltării echilibrate a tuturor localităților, în ceea ce privește asigurarea unor condiții de viață absolut decente […] Articolul Investițiile CUP SA Focșani vor continua și în acest an la nivelul întregului județ. Ce obiective are compania apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ai energie și inițiativă, dar evită graba. O discuție sinceră la serviciu poate clarifica o neînțelegere. Spre seară, relaxează-te. Taur Zi favorabilă pentru planuri financiare și decizii practice. Ascultă-ți intuiția în relații, cineva are nevoie de sprijinul tău. Gemeni Comunicarea este punctul tău forte. Vești bune sau o invitație neașteptată îți pot schimba programul. […] Articolul Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20 ianuarie 2026
18:20
Zeci de mii de puieți de păstrăv vor popula râurile din Parcul Natural Putna Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada următoare, râurile și pâraiele din Parcul Natural Putna Vrancea vor fi îmbogățite cu aproximativ 40.000 de puieți de păstrăv indigen. Această specie este strâns legată de calitatea apei, trăind exclusiv în medii curate, reci și bine oxigenate, motiv pentru care este considerată un barometru al sănătății ecosistemelor acvatice. Acțiunea de repopulare are ca […] Articolul Zeci de mii de puieți de păstrăv vor popula râurile din Parcul Natural Putna Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
S-a urcat la volan beat criță și a băgat doi oameni în spital! Inconștientul avea o alcoolemie uriașă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autorul inconștient al nenorocirii este un bărbat de 39 de ani, din municipiul Galați, care a fost deja reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, anesteziat de efectul alcoolului pe care-l turnase în […] Articolul S-a urcat la volan beat criță și a băgat doi oameni în spital! Inconștientul avea o alcoolemie uriașă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Șofer de 72 de ani, amendă de aproape 2.000 de lei pentru că a întors pe linie continuă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bunicul în vârstă de 72 de ani a fost filmat de o cameră de bord în timp ce încurca circulația pe Drumul de Centură al municipiului Galați. Bătrânelul a blocat circulația pentru că oprise mașina și încerca să vireze la stânga prin loc nepermis. Din nefericire pentru el, dar mai ales pentru buzunarul său, poliția […] Articolul Șofer de 72 de ani, amendă de aproape 2.000 de lei pentru că a întors pe linie continuă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
De râsu’ – plânsu’! Deși este bine mersi, un cetățean a fost declarat decedat de o instituție a statului și decăzut din drepturi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz cel puţin bizar a stârnit hohote şi reacţii din cele mai diverse pe reţelele sociale, după ce un bărbat din comuna Valea Seacă (județul Bacău) a fost anunţat oficial, printr-un document al statului, că este… decedat. Omul cu pricina se numește Eugen Popa și a primit o informare din partea Direcţiei Generale de […] Articolul De râsu’ – plânsu’! Deși este bine mersi, un cetățean a fost declarat decedat de o instituție a statului și decăzut din drepturi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doar 25,5% dintre români spun că au multă sau destul de multă încredere în Justiție, potrivit celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research. În același timp, peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice, însă două treimi dintre respondenți cred că această independență nu există în practică. Datele scot […] Articolul Sondaj INSCOP: doar unul din patru români are încredere în Justiție! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În dimineața zilei de 19 ianuarie, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost anunțată producerea unui incendiu la o locuință din comuna Nănești. La fața locului au fost mobilizate trei echipaje de intervenție, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. Ajunși la locul evenimentului, […] Articolul Cum poate salva vieți un simplu detector de fum apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” din Focșani propune publicului, pe 29 ianuarie, o seară de comedie spumoasă, odată cu spectacolul „Un gigolo de doi lei”. Piesa, programată de la ora 19.00, în Sala Teatrului, aduce în prim-plan o situație aparent simplă, dar care scapă rapid de sub control: două femei și un bărbat, fiecare cu […] Articolul Comedie la Teatrul Municipal Focșani: „Un gigolo de doi bani” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Datele oficiale publicate de INS și transmise de Agerpres arată o evoluție per ansamblu pozitivă a sectorului construcțiilor în 2025, dar cu diferențe clare între tipurile de lucrări și între perioadele analizate. Creșterea există, însă este susținută mai ales de un segment îngust: reparațiile capitale. Creștere solidă la 11 luni, trasă în sus de reparațiile […] Articolul Construcțiile în anul 2025 – în creștere dar în ritm inegal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Sensei Viorel Burlan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani unui adevărat simbol al artelor marțiale din România! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi este o zi specială pentru comunitatea sportivă locală și pentru toți cei care au trecut, de-a lungul timpului, prin sala de antrenament sau pe tatami sub îndrumarea sa. Sensei Viorel Burlan își serbează ziua de naștere, la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani, un moment potrivit pentru a aminti parcursul impresionant al unui […] Articolul Sensei Viorel Burlan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani unui adevărat simbol al artelor marțiale din România! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce claritate în plan profesional. Ai șansa să iei o decizie importantă legată de viitorul tău. Evită impulsivitatea în discuțiile cu cei apropiați. ♉ Taur Ești preocupat de stabilitate și siguranță. Un sfat primit azi te poate ajuta să vezi o situație financiară dintr-o perspectivă nouă. Seara favorizează relaxarea. ♊ Gemeni Comunicarea […] Articolul Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19 ianuarie 2026
19:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost găsit carbonizat în subsolul unui bloc din Focșani. Pompierii fuseseră chemați să stingă un incendiu care izbucnise în subsolul amintit iar în timpul intervenției au găsit cadavrul bărbatului. Cel mai probabil, acesta era un om al străzii și făcuse focul […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat din Focșani, ars de viu în subsolul unui bloc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi l-am avut ca invitat în Vrancea pe domnul Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, pentru un dialog deschis și aplicat cu fermierii, producătorii și asociațiile reprezentative din județ. Au fost prezenți reprezentanți ai unor sectoare esențiale pentru economia locală: viticultură și vinificație, cultura cerealelor, zootehnie, procesarea produselor agricole. Discuții oneste, orientate spre soluții concrete, cu teme […] Articolul Ministrul Agriculturii, în Vrancea, de vorbă cu fermierii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
ACUM Trafic îngreunat pe centura Focșaniului din cauza unui accident de circulație # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier produs în această după-amiază, în jurul orei 16.15, a îngreunat circulația pe centura ocolitoare a Focșaniului. Incidentul rutier s-a produs în zona Fan Courier, blocând un sens de mers. Din fericire, nu au fost victime, accidentul fiind soldat doar cu pagube materiale. Articolul ACUM Trafic îngreunat pe centura Focșaniului din cauza unui accident de circulație apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță noi intervenții programate pe autostrada A7, în județul Vrancea, care vor avea loc marți, 20 ianuarie. Potrivit reprezentanților DRDP Buzău, lucrările vizează portalurile pentru panouri cu mesaje variabile (VMS), fiind necesare verificări ale structurilor și echipamentelor amplasate la kilometrii 126+400 și 124+750. Pe durata intervențiilor, traficul va […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație pe A7 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii montani sunt o prezență esențială în zonele montane ale României, acolo unde natura este spectaculoasă, dar uneori imprevizibilă. Ei au misiunea de a menține ordinea publică, de a proteja mediul și de a veni în ajutorul turiștilor aflați în dificultate. Activitatea lor nu se rezumă doar la patrulare. Jandarmii montani participă frecvent la acțiuni […] Articolul VIDEO spectaculos cu jandarmii montani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
VIDEO Ce-i așteaptă pe tinerii care vor să se înscrie la colegiile militare! Care sunt probele din traseul utilitar-aplicativ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc a postat un filmuleț cu traseul utilitar-aplicativ, probă foarte importantă și cu rol decisiv în selecția candidaților pentru instituția militară. Materialul a fost filmat și făcut public în ideea de a veni în sprijinul viitorilor candidați ai colegiilor militare. Iată traseul utilitar aplicativ care trebuie susținut pentru […] Articolul VIDEO Ce-i așteaptă pe tinerii care vor să se înscrie la colegiile militare! Care sunt probele din traseul utilitar-aplicativ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.