Biblioteca Județeană Vrancea – expoziție dedicată Zilei Scrisului de Mână

10:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi este o zi specială pentru comunitatea sportivă locală și pentru toți cei care au trecut, de-a lungul timpului, prin sala de antrenament sau pe tatami sub îndrumarea sa. Sensei Viorel Burlan își serbează ziua de naștere, la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani, un moment potrivit pentru a aminti parcursul impresionant al unui […] Articolul Sensei Viorel Burlan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani unui adevărat simbol al artelor marțiale din România! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.