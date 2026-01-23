13:20

Kremlinul a pus o condiție esențială pentru găsirea unei soluții la conflictul din estul Ucrainei: retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Fără aceasta, este considerat inutil să se sperie la un acord pe termen lung. Discuțiile trilaterale cu SUA și Ucraina încep la Abu Dhabi. Kremlinul cere retragerea forțelor ucrainene din estul Ucrainei ca precondiție pentru … Articolul Condiția esențială a Kremlinului pentru un acord pe termen lung apare prima dată în Main News.