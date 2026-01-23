Femeie agresivă: a bătut soțul cu făcălețul din cauza infidelității suspectate
MainNews.ro, 23 ianuarie 2026 20:50
O femeie din Lipova a fost reținută după ce și-a agresat soțul cu făcălețul, suspectându-l de infidelitate. Incidentul a fost raportat la poliție, care a intervenit și a emis un ordin de protecție provizoriu. Victima nu a necesitat internare, iar cazul subliniază o tendință rară în violența domestică. Femeie de 40 de ani din Lipova
• • •
Acum 10 minute
21:20
Ministerul Energiei cere decizia finală de investiție pentru mini-reactoarele de la Doicești în ședința acționarilor din 12 februarie. Proiectul, dezvoltat de NuScale, necesită aprobarea condițiilor de fezabilitate și finanțare pentru avansarea lucrărilor. Nuclearelectrica a cheltuit deja peste 200 milioane de euro pe studii. Ministerul Energiei solicită decizia finală de investiție pentru mini-reactoarele de la Doicești
21:20
Ministrul ucrainean al energiei, Denys Șmihal, a declarat că 22 ianuarie a fost cea mai grea zi pentru sistemul energetic al Ucrainei de la avaria din noiembrie 2022. Un sfert din blocurile din Kiev nu au încălzire, iar echipele de intervenție lucrează neîntrerupt pentru a restabili serviciile esențiale. Denys Șmihal a declarat că 21 ianuarie
Acum 30 minute
21:00
Trump a retras planurile de anexare a Groenlandei, provocând întrebări despre viitorul NATO. Europa se confruntă cu o alegere critică între dependența de SUA și asumarea responsabilității pentru securitate. Investițiile în apărare cresc, însă voința politică rămâne o provocare. Europa trebuie să acționeze unitar pentru a-și întări autonomia militară. Donald Trump a renunțat la planurile
Acum o oră
20:50
Olimpiu Moruțan vorbește despre dorința de a-și recăpăta forma și de a munce pentru Rapid. El subliniază importanța sprijinului fanilor și obiectivele personale de a ajuta echipa să obțină rezultate mărețe. Moruțan își dorește să joace meciuri pentru a-și redobândi ritmul competițional și a contribui la succesul echipei. Olimpiu Moruțan își dorește să-și recapete forma
20:50
20:50
Romania analizează posibilitatea de a participa la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, conform premierului Ilie Bolojan. Acesta a subliniat necesitatea colaborării cu alte țări europene pentru a decide asupra alocării unui miliard de dolari pentru proiecte, subliniind importanța justificării cheltuielilor în contextul intereselor naționale. Premierul Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să
Acum 2 ore
20:20
Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au stimulat interesul pentru turismul din insulă, dar mulți turiști amână călătoriile din motive de securitate. Directorul companiei Raw Arctic, Moller, subliniază creșterea cererii și provocările de călătorie în contextul tensiunilor geopolitice recente. Groenlanda va distribui broșuri de supraviețuire pentru a pregăti populația în fața amenințărilor americane Interesul pentru turismul
20:00
Începând cu 2027, primăriile din România vor avea un nou soft care va permite accesul la valoarea de piață a imobilelor, fără creșterea impozitelor pe proprietate. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că această inițiativă va asigura un calcul mai corect al impozitelor, adaptat la realitatea pieței imobiliare. În 2027, primăriile și cetățenii vor avea acces
20:00
Prototaxites, gigantul de 7 metri care a dominat Pământul cu 400 de milioane de ani în urmă, rămâne un mister pentru știință. Considerat fie o ciupercă uriașă, fie un organism unic, acesta se hrănea cu materie organică în descompunere, stârnind întrebări despre adaptarea sa într-un peisaj aproape lipsit de vegetație. Prototaxites era un organism gigantic
19:40
Robert Moldoveanu a marcat un eurogol fabulos dintr-o lovitură liberă în meciul Metaloglobus – FC Argeș 0-2, deși nu era desemnat să execute. Antrenorul Bogdan Andone a decis să-l nominalizeze pe el pentru acest moment spectaculos, amintind de reușita legendarului Ilie Dumitrescu la Campionatul Mondial din 1994. Robert Moldoveanu a marcat un eurogol în meciul
19:40
Un adolescent de 16 ani a fost găsit inconștient în toaleta Liceului Goethe din București, având suspiciuni de consum de droguri. Cadrele medicale l-au transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar o substanță albă urmează să fie analizată. Datele recente arată o creștere alarmantă a consumului de droguri în rândul tinerilor. Un adolescent de 16 ani
19:30
Curtea Constituțională respinge sesizarea fostului primar acuzat de moartea unui copil # MainNews.ro
Curtea Constituțională a respins sesizarea fostului primar Nicanor Ciochină, acuzat de moartea unui adolescent, privind ilegalitatea unui articol din Codul de Procedură Penală. În decizie, instanța a confirmat că citarea declarațiilor din etapa urmăririi penale este legală, rămânând deschise dezbaterile judecători. Curtea Constituțională a respins sesizarea fostului primar Nicanor Ciochină legată de legalitatea citirii declarațiilor
Acum 4 ore
19:20
Unul dintre cele mai mari fonduri de pensii europene reduce expunerea la obligațiuni americane # MainNews.ro
Stichting Pensioenfonds ABP, cel mai mare fond de pensii din UE, și-a redus expunerea la obligațiunile de stat americane cu 10 miliarde de euro, reflectând o tendință a investitorilor europeni de a evita aceste active din cauza instabilității financiare. Investițiile au fost redirecționate către Olanda și Germania. Stichting Pensioenfonds ABP a redus expunerea la obligațiunile
19:00
Angajații centralei nucleare dezafectate Mühleberg din Elveția au consumat droguri în timpul programului de lucru, confirmându-se prin analize. O scrisoare anonimă și mărturii au adus dovezi despre prezența substanțelor interzise. Centrala, închisă oficial în 2019, a funcționat aproape 50 de ani și este acum în proces de dezafectare. Angajații centralei nucleare Mühleberg din Elveția ar
18:50
Conflictul Băluță-Ciucu escaladează, primarul PSD acuzându-l pe primarul Capitalei de incapacitate administrativă. Daniel Băluță subliniază răspunsurile populiste ale lui Ciprian Ciucu, în timp ce acesta din urmă afirmă că Băluță este responsabil de bugetul Bucureștiului. Detalii despre atacurile și reacțiile celor doi lideri politici. Conflict între primarii Daniel Băluță și Ciprian Ciucu pe tema bugetului
18:40
Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, a avertizat liderii UE că un conflict cu Donald Trump este o idee proastă. În cadrul unui summit, ea a subliniat că Europa ar avea de pierdut și a pledat pentru o abordare calmă și strategică. Liderii UE au convenit să se reunească luna viitoare pentru a discuta adaptarea la noile
18:30
Ilie Bolojan a răspuns atacurilor PSD care l-a acuzat de scamatorii contabile cu deficitul bugetar. Premierul a estimat că deficitul va depăși 8% în 2025, subliniind necesitatea reducerii cheltuielilor și a menținerii investițiilor. PSD contestă aceste afirmații, ceea ce alimentează tensiunile politice. Ilie Bolojan a anunțat că deficitul bugetar va depăși 8% la finalul anului
18:30
Ce să faci în primele 10 minute după ce hackerii ți-au spart Instagram-ul: deconectează toate sesiunile active, folosește opțiunile de recuperare a contului, schimba parola și activează autentificarea în doi pași. Blochează accesul neautorizat și elimină conținutul fraudulos. Acționează rapid pentru a-ți recupera contul. Deconectează toate sesiunile active imediat ce contul este compromis Recuperează contul
18:30
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost amendat de Tribunalul Alba după ce a instigat la revoltă în stradă cu furci și topoare, nemulțumit de anularea scrutinului prezidențial din 2024. Condamnat la 7.200 lei, el nu va putea ocupa funcții publice timp de doi ani. Detalii despre cazul lui și contextul legal. Un susținător
18:30
Hermannstadt și Dinamo se întâlnesc în etapa a 23-a din Liga 1, la ora 20:00, într-un meci crucial pentru „câini" care pot urca pe primul loc. În prezent, Dinamo ocupă locul 3 cu 41 de puncte, iar Hermannstadt se află pe penultimul loc cu 14 puncte. Urmăriți meciul live pe as.ro pentru cele mai recente
18:00
Un român din Austria a fost judecat după ce a rănit-o pe soția sa aruncând cu un cuțit în timpul unei certuri. Incidentul a avut loc în restaurantul unde cei doi munceau împreună. Femeia a declarat că a fost un accident, iar bărbatul a fost condamnat la trei luni de închisoare pentru vătămare corporală din
17:40
Noua linie de producție pentru muniție NATO la Uzina Mecanică Cugir atrage competiție internațională, cu oferte din Belgia și Turcia pentru un contract de 55 milioane euro. Investiția de 410 milioane lei modernizează capacitățile de apărare ale României, consolidând colaborarea cu NATO și stimulând economia locală. Companii din Belgia și Turcia concurează pentru un contract
17:40
Conflictul dintre PSD și PNL la București escaladează, Ciprian Ciucu acuzându-l pe Daniel Băluță de manipularea bugetului Capitalei prin decizii arbitrare. Ciucu subliniază nevoia de soluții financiare predictibile, în timp ce Băluță critică măsurile nepopulare anunțate de primarul general. Conflict între Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) pe tema bugetului Bucureștiului Ciucu îl acuză
17:30
TikTok a semnat un acord cu Oracle, Silver Lake și MGX pentru a crea TikTok US, evitând interzicerea în SUA. Noua companie va asigura protecția datelor și moderarea conținutului. Acordul a fost lăudat de Donald Trump, care speră că utilizatorii vor aprecia TikTok pe termen lung. TikTok a semnat un acord cu investitori majori pentru
17:30
Veaceslav Platon, afacerist controversat condamnat la 18 ani de închisoare pentru fraudă, nu a reușit să-și ajute salvatorii din Chişinău. Deși dorea să depună declarații, instanța a refuzat audierea de la Londra, iar cei implicați în eliberarea sa se confruntă cu acuzații de corupție. Detalii despre acest caz complex. Veaceslav Platon, afacerist controversat, nu a
17:30
FCSB a înregistrat o înfrângere dură, scor 1-4, în fața lui Dinamo Zagreb în Europa League. Croații au dominat meciul, evidențiind lipsa de calitate a echipei românești. Monsef Bakrar, Dion Beljo și Sandro Kulenovic au marcat pentru Dinamo, în timp ce Daniel Bîrligea a adus o unică replică pentru FCSB. FCSB a fost învinsă clar
Acum 6 ore
17:00
Finalistul Eurovision 2026 din Ucraina, Khayat, se confruntă cu provocări din cauza frigului și întreruperilor de curent. Artistul detaliază cum își adaptează rutina zilnică și pregătirile pentru concurs în condiții dificile. Încălzirea insuficientă și lipsa electricității îi afectează traiul cotidian. Cântărețul ucrainean Khayat se confruntă cu dificultăți cauzate de întreruperile de curent și lipsa încălzirii
16:40
Veterani europeni contestă afirmațiile lui Trump despre rolul aliaților în Afganistan, subliniind sacrificiile lor. Roman Polko, general polonez, a cerut scuze, iar oficialii britanici au respins declarațiile drept ridicole. Articolul 5 din NATO a fost invocat după atacurile din 11 septembrie 2001, când aliații au sprijinit SUA. Veterani europeni contestă declarațiile lui Trump despre contribuția
16:40
Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, numindu-l „șomer politic" și „bufonul scenei politice". Răspunsul vine după ce Orban l-a apărat pe Ilie Bolojan, iar Ciolacu sublini
16:30
Platformă de angajat asasini descoperită în România, provocând un scandal internațional. Autoritățile britanice și DIICOT au realizat percheziții în București și Râmnicu Vâlcea, descoperind tranzacții ilegale în criptomonede. Investigăm grupuri infracționale periculoase. Detalii despre ancheta în curs. Autoritățile britanice au descoperit o platformă online de angajat asasini în România Percheziții efectuate de polițiștii români în … Articolul Asasini angajați: platformă descoperită în România stârnește scandal internațional apare prima dată în Main News.
16:30
România a rămas fără reprezentante pe tabloul principal la Australian Open, după ce Gabriela Ruse a fost eliminată în turul 3 de Mirra Andreeva, scor 6-3, 6-4. Anterior, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate în fazele anterioare. Ruse a realizat cea mai bună performanță a carierei la acest turneu. Gabriela Ruse a fost … Articolul România fără jucătoare în etapa finală la Australian Open: Ruse eliminată în turul 3 apare prima dată în Main News.
16:10
Greg Peters, CEO-ul Netflix, afirmă că oferta de 108 miliarde de dolari a Paramount pentru Warner Bros Discovery nu are susținere financiară credibilă și nu trece „testul mirosului”. Netflix mizează pe o propunere de 82,7 miliarde de dolari, concentrându-se pe studiourile de film, nu și pe televiziuni. Greg Peters, CEO-ul Netflix, susține că oferta Paramount … Articolul Şeful Netflix respinge oferta Paramount, spunând că nu „parfumează” competiţia apare prima dată în Main News.
16:00
Pașii finali pentru pacea în Ucraina se mută în deșert, cu negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi. Diplomat rezultă că este cea mai apropiată oportunitate de negociere. Liderii, inclusiv Zelenski și Trump, subliniază necesitatea compromisurilor pentru a încheia conflictul de aproape patru ani. Negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA se … Articolul Negocieri trilaterale la Abu Dhabi pentru pacea în Ucraina: pași finali în deșert apare prima dată în Main News.
15:40
Igor Grosu, liderul PA și președintele Parlamentului moldovean, este de părere că un vot pentru unirea cu România ar putea să nu întrunească numărul necesar de voturi. Președinta Maia Sandu subliniază că nu există o majoritate care să susțină unirea, prioritizând integrarea europeană și siguranța națională. Igor Grosu, liderul PA și președintele Parlamentului, susține că … Articolul Liderul de la Chișinău: votul pentru unire cu România nu va trece apare prima dată în Main News.
15:40
Fostul primar din Roșiori, Neculai Soceanu, a murit carbonizat într-un incendiu care i-a cuprins casa. Incidentul s-a petrecut vineri dimineață, iar ISU Brăila a intervenit la fața locului. Cauza incendiului a fost un coș de fum deteriorat. Soceanu avea 64 de ani și suferea de depresie după moartea soției. Neculai Soceanu, fost primar al comunei … Articolul Fostul primar Neculai Soceanu a murit în incendiu la 64 de ani apare prima dată în Main News.
15:30
Adrian Mutu îl susține pe FCSB și critică antrenorul Elias Charalambous pentru pregătirea tactică slabă după înfrângerea 1-4 cu Dinamo Zagreb. Mutu subliniază că antrenorul trebuie să își asume și el responsabilitatea, pe lângă lipsa de implicare a jucătorilor, afectând șansele de calificare în Europa League. Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a criticat jucătorii după înfrângerea … Articolul Adrian Mutu îl critică pe Elias Charalambous pentru pregătirea FCSB apare prima dată în Main News.
15:30
Mii de locuitori din sectoarele 2 și 3 ale Bucureștiului se confruntă vineri cu lipsa căldurii și apei calde, până la ora 23:30. Compania Termoenergetica a anunțat întreruperile din zonele Doamna Ghica, Fundeni, Pantelimon, Basarabia și multe altele. Aflați care sunt blocurile afectate. Mii de locuitori din sectoarele 2 și 3 ale Bucureștiului fără căldură … Articolul București: Mii de locuitori fără căldură și apă caldă vineri seară apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:20
Vladimir Putin cere cedarea de teritorii din Ucraina în negocierile pentru pace, în contextul întâlnirilor trilaterale cu SUA. Kremlinul insistă ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas, amenințând cu continuarea conflictului. Discuțiile recente nu au adus progrese semnificative în încetarea focului. Negocieri între Ucraina, SUA și Rusia se desfășoară în Emiratele Arabe Unite Kremlinul cere … Articolul Putin cere teritorii din Ucraina, continuând obiectivele în război pentru pace apare prima dată în Main News.
15:00
Un camion românesc a fost confiscat de poliția olandeză după ce a fost descoperit cu defecțiuni grave și nereguli administrative. Patronul a anunțat vehiculul ca fiind furat pentru a evita plata leasingului. Poliția a întocmit procese-verbale pentru încălcările constatate, asigurându-se că camionul va reveni companiei de leasing. Un camion românesc a fost confiscat în Olanda … Articolul Camion românesc furat, găsit în Olanda, confiscat de poliție pentru leasing neplătit apare prima dată în Main News.
14:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite, iar măsuri de reformă vor include creșterea vârstei de pensionare pentru anumite categorii profesionale. Aceste măsuri sunt esențiale pentru sustenabilitatea sistemului și pentru corectarea dezechilibrelor economice. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor crește taxe și impozite … Articolul Bolojan: Creșterea vârstei de pensionare și taxe neschimbate anul acesta apare prima dată în Main News.
14:30
Fostă funcționară MAE, Lavinia-Daniela Păune, este suspectată de corupție după ce a falsificat 176 de state de plată pentru a obține salarii ilegale de peste 8 milioane lei. Sub control judiciar, Păune are obligația de a depune 500.000 lei și se confruntă cu acuzații grave din partea DNA. Fostă angajată a MAE, Lavinia-Daniela Păune, a … Articolul Corupție la MAE: Fostă funcționară acuzată de fraudă de 8 milioane lei apare prima dată în Main News.
14:30
Conflictul Sorana Cîrstea – Osaka: Japonia își cere scuze public pentru remarcile lipsite de respect # MainNews.ro
Naomi Osaka a clarificat tensiunile cu Sorana Cîrstea după meciul de la Australian Open, cerându-și scuze pentru comportamentul său. Incidentul, marcat de un moment controversat și un schimb de replici scurt, a stârnit nemulțumiri, dar Osaka a subliniat respectul pentru jucătoarea română. Naomi Osaka a câștigat meciul împotriva Soranei Cîrstea în turul al doilea al … Articolul Conflictul Sorana Cîrstea – Osaka: Japonia își cere scuze public pentru remarcile lipsite de respect apare prima dată în Main News.
14:30
Începutul zilei merită cea mai bună aromă de cafea. Descoperă cum să alegi aparatul perfect pentru cafea și sortimentul ideal de boabe, pentru a transforma fiecare ceașcă într-o experiență memorabilă. Află detalii despre aparatele automate și manuale, curățare și personalizare pentru o rutină plăcută. Între prima ceașcă de cafea și rutina de dimineață există o … Articolul Cele mai bune arome de cafea pentru un început perfect al zilei apare prima dată în Main News.
13:50
Un cerb a declanșat alarma de jaf la o bancă din New York, străpungând un geam pentru a intra. Poliția comitatului Suffolk a intervenit rapid, surprinzând animalul în timp ce încerca să scape. După ce a fost prins, cerbul a fost eliberat în natură. Aflați întreaga poveste și detalii despre intervenție. Un cerb a spart … Articolul Cerb declanșează alarmă de jaf la bancă în New York; animalul a fost găsit | VIDEO apare prima dată în Main News.
13:40
Fostul număr 2 din AUR, Marius Lulea, critică gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma Groenlandei, considerându-l nepotrivit. Lulea subliniază necesitatea unei alte abordări pentru credibilizarea partidului, insistând asupra respectării dreptului internațional și suveranității statelor. Marius Lulea, fost număr 2 în AUR, critică gestul lui George Simion de a tăia un … Articolul Critici dure la adresa lui George Simion: „AUR are nevoie de o altă abordare” apare prima dată în Main News.
13:40
Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, îl atacă pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, cerându-i să nu se mai plângă și să ofere soluții concrete pentru problemele administrative. Băluță condamnă scumpirea biletelor STB și deficitul de indemnizații pentru persoanele cu handicap, acuzând cinismul lui Ciucu. Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, îl … Articolul Daniel Băluță cere lui Ciprian Ciucu să renunțe la plângeri: cinism inacceptabil! apare prima dată în Main News.
13:30
Calificare controversată la Australian Open: Dans și răspunsuri pentru fani huiduitori # MainNews.ro
Yulia Putintseva s-a calificat în optimile Australian Open 2026, în ciuda huiduielilor fanilor. Jucătoarea kazahă a dansat pe teren și a explicat că a cântat un cântec despre iepuri pentru a se distra. Aceasta a evidențiat atmosfera intensă a meciului și modul în care a rămas calmă în fața provocărilor. Yulia Putintseva s-a calificat în … Articolul Calificare controversată la Australian Open: Dans și răspunsuri pentru fani huiduitori apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
13:20
Kremlinul a pus o condiție esențială pentru găsirea unei soluții la conflictul din estul Ucrainei: retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Fără aceasta, este considerat inutil să se sperie la un acord pe termen lung. Discuțiile trilaterale cu SUA și Ucraina încep la Abu Dhabi. Kremlinul cere retragerea forțelor ucrainene din estul Ucrainei ca precondiție pentru … Articolul Condiția esențială a Kremlinului pentru un acord pe termen lung apare prima dată în Main News.
13:20
Cercetarea Google asupra modelelor AI DeepSeek și Alibaba Cloud arată că aceste sisteme pot gândi similar oamenilor, generând inteligență colectivă. Modelele dezvoltă „societăți de gândire”, îmbunătățind raționamentul prin diversitate. Rezultatele sugerează o nouă paradigmă în inteligența artificială. Cercetarea Google arată că modelele AI DeepSeek și Alibaba Cloud dezvoltă cogniție asemănătoare inteligenței colective umane Diversitatea perspectivelor … Articolul Modelele de AI care imită gândirea umană și inteligența colectivă apare prima dată în Main News.
13:10
Românii riscă să își piardă casele din cauza noii legi a impozitării, care facilitează executarea silită a celor cu datorii la Fisc. Analistul economic Adrian Negrescu recomandă rapiditate în achitarea impozitelor pentru evitarea problemelor, în timp ce autoritățile pot acum să recupereze datoriile mai eficient. Românii pot pierde mai ușor casele din cauza majorării impozitelor … Articolul Românii riscă să-și piardă casele din cauza noii legi de impozitare apare prima dată în Main News.
