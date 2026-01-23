Raul Opruț, eroul Dinamo: „Cred că i-am făcut fericiți și pe ei”

18:00

Un român din Austria a fost judecat după ce a rănit-o pe soția sa aruncând cu un cuțit în timpul unei certuri. Incidentul a avut loc în restaurantul unde cei doi munceau împreună. Femeia a declarat că a fost un accident, iar bărbatul a fost condamnat la trei luni de închisoare pentru vătămare corporală din … Articolul Românceană rănită în Austria după ce soțul i-a aruncat un cuțit și un os de pui apare prima dată în Main News.