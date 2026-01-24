Noile troleibuze electrice Yutong achiziționate de Primăria Capitalei au început să ajungă în țară. Vor circula pe linia 86

05:50

Ministerul Culturii a relansat procedura de selecție pentru postul de manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale" din București (TNB) și a stabilit data de 5 martie 2026 ca termen limită pentru depunerea dosarelor. Decizia vine pe fondul unui blocaj administrativ major, după ce tentativa anterioară de a numi un director plin s-a soldat cu un […]