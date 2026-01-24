SUA distruge prima navă de droguri în Pacific după căderea regimului Maduro

09:20

Un bărbat din Chester a primit o amendă de 35 de lire pentru că și-a parcat mașina în fața casei după 10 ani fără probleme. Deși argumentează că locul este parte din drumul său privat, autoritățile susțin că este subiect la reguli de parcare. Contestația sa a fost respinsă, dar avocatul susține că amenda poate … Articolul Bărbat amendat după 10 ani de parcare în fața propriei case: reacția sa surprinzătoare apare prima dată în Main News.