SUA distruge prima navă de droguri în Pacific după căderea regimului Maduro
MainNews.ro, 24 ianuarie 2026 10:50
Statele Unite au efectuat un atac letal asupra unei nave suspecte de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, marcând prima intervenție de după căderea lui Nicolas Maduro. Această operațiune face parte din campania militară pentru combaterea narcoticelor, având ca rezultatul 35 de atacuri și multiple decese în rândul contrabandiștilor. Statele Unite au efectuat un
Acum 30 minute
11:00
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie, subliniază importanța unității și responsabilității în construcția statului modern. Sorin Grindeanu afirmă că acest moment istoric oferă lecții valoroase pentru viitor. Mesajele oficialilor evidențiază necesitatea respectului pentru lege și solidarității naționale. Ziua de 24 ianuarie marchează Unirea Principatelor Române din 1859, simbolizând începutul statului român modern Sorin
10:50
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu, acuzându-l de defăimare și prejudicii morale. Tensiunile dintre cei doi durează de aproape două decenii, iar Vîntu a făcut recent declarații controversate despre fostul președinte. Detalii despre acțiunea civilă și acuzațiile aruncate de ambele părți. Traian Băsescu a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu
10:50
Jannik Sinner a depășit o situație critică în turul 3 la Australian Open 2026, luptându-se cu crampe și greață. După o partidă maraton de 3 ore și 42 de minute, italianul a învins pe Eliot Spizzirri cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, demonstrând o voință incredibilă și primind ajutor de la antrenorul său. Jannik Sinner a
10:50
Statele Unite au efectuat un atac letal asupra unei nave suspecte de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, marcând prima intervenție de după căderea lui Nicolas Maduro. Această operațiune face parte din campania militară pentru combaterea narcoticelor, având ca rezultatul 35 de atacuri și multiple decese în rândul contrabandiștilor.
Acum o oră
10:20
O oportunitate rară: stațiunea de schi Sahnehang din Winterberg, Germania, este de vânzare. Cu pârtie, telescaun și cabană, acest domeniu schiabil oferă un peisaj idilic și potențial turistic deosebit. Prețul se învârte în jurul milioanelor de euro. Află mai multe despre această investiție unică! Stațiunea de schi Sahnehang din Winterberg, Germania, este de vânzare. Prețul
Acum 2 ore
10:00
Premierul Ilie Bolojan anunță reformarea sistemului de impozitare auto, eliminând facilitățile fiscale pentru mașinile hibride. Noul model va penaliza vehiculele vechi și va reduce impozitele pentru cele ecologice. Bolojan subliniază că această măsură este necesară pentru a susține infrastructura rutieră și a asigura echitatea fiscală. Premierul Ilie Bolojan propune reformarea sistemului de impozitare a autovehiculelor,
09:50
Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter, va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano. Acesta va fi un moment simbolic pentru România, care va participa cu 29 de sportivi la competiții variate, inclusiv snowboard și patinaj artistic. Deschiderea oficială va avea loc pe 6 februarie. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, va
09:50
Manifestări de Ziua Unirii Principatelor Române, cu Nicușor Dan la Focșani și Iași, și Ilie Bolojan în București. Călin Georgescu invita susținătorii la Monumentul Eroului Necunoscut. Celebrăm 167 de ani de la unirea Țării Românești și Moldovei, un pas crucial în formarea statului național român. Participă alături de noi! Pe 24 ianuarie, România sărbătorește Ziua
09:20
Bărbat amendat după 10 ani de parcare în fața propriei case: reacția sa surprinzătoare # MainNews.ro
Un bărbat din Chester a primit o amendă de 35 de lire pentru că și-a parcat mașina în fața casei după 10 ani fără probleme. Deși argumentează că locul este parte din drumul său privat, autoritățile susțin că este subiect la reguli de parcare. Contestația sa a fost respinsă, dar avocatul susține că amenda poate
Acum 4 ore
09:00
Președintele Nicușor Dan va celebra Ziua Unirii Principatelor în Focșani și Iași, în timp ce premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia din București. Evenimentele subliniază importanța acestui moment istoric pentru România, marcând totodată aniversarea Colegiului Național „Unirea" din Focșani. Președintele Nicușor Dan va fi prezent la Focșani și Iași de Ziua Unirii Principatelor Premierul
08:50
Fostul sportiv olimpic canadian Ryan Wedding, acuzat de trafic de droguri și comandarea de asasinate, a fost arestat în Mexic. Participant la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002, Wedding se afla pe lista celor mai căutați fugari ai FBI. Detalii despre captura sa rămân limitate, însă investigațiile continuă. Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian, a
08:50
Axenia Vârlan, supranumită „Monstrul Bucovinei", este una dintre cele mai șocante femei criminale în serie din România. A ucis zeci de oameni, inclusiv rudele apropiate, păstrând trofee macabre. În 1931, a fost condamnată la muncă silnică pe viață, stârnind groază și fascinatie în istoria criminală românească. Axenia Vârlan, cunoscută ca „Monstrul Bucovinei", a fost condamnată
08:40
Negocierile trilaterale SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi au început pentru a căuta o soluție la conflictul din Donbas, dar fără rezultate clare. Președintele Zelenski subliniază importanța dorinței de pace din partea tuturor părților. Detalii despre discuții și zone-tampon rămân neclare, cu bombardamente continuând în Ucraina. Rusia, Ucraina și SUA au început negocieri trilaterale la Abu Dhabi
08:20
Mega-furtuna de iarnă afectează SUA, cu stare de urgență în 18 state și mii de zboruri anulate. Avertizări de ninsori abundente, frig extrem și acumulări periculoase de gheață amenință traficul și infrastructura. Garda Națională e mobilizată, iar medicii recomandă rămânerea în siguranță pentru a evita degerăturile severe. Peste 180 de milioane de oameni, două treimi
08:00
Întârzierea CCR privind pensiile magistraților riscă să blocheze fonduri de peste 200 de milioane de euro, avertizează premierul Ilie Bolojan. Fără o decizie rapidă, bugetul și planurile de dezvoltare ale României pot fi afectate semnificativ. Adoptarea bugetului trebuie să se facă în condiții normale pentru a asigura predictibilitatea economică. Premierul Ilie Bolojan avertizează despre riscurile
07:50
Sorana Cîrstea a fost susținută de Jelena Djokovic în conflictul cu Naomi Osaka, acuzând-o pe aceasta de lipsă de respect în timpul meciului de la Australian Open. Soția lui Novak Djokovic a criticat comportamentul japonezei și a subliniat importanța fair-play-ului în sportul profesionist, generând discuții pe rețelele sociale. Sorana Cîrstea a ridicat probleme în timpul
07:50
Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor primarului Lia Olguța Vasilescu: „Haideţi să discutăm” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor primarului Lia Olguța Vasilescu privind lipsa căldurii în Craiova. El subliniază că fondurile alocate nu au fost utilizate corespunzător și discută despre necesitatea unui proiect serios pentru soluționarea problemei termoficării. Bolojan atrage atenția asupra gestionării deficitare din trecut. Ilie Bolojan a răspuns acuzațiilor primarului Lia Olguța Vasilescu privind lipsa căldurii
07:20
Atacuri rusești asupra celor mai mari orașe din Ucraina după negocierile din Abu Dhabi # MainNews.ro
Cele mai mari orașe ucrainene, Kiev și Harkov, au fost atacate de Rusia după negocierile din Abu Dhabi. Oficialii raportă mai multe răniți în Kiev și Harkov, inclusiv atacuri asupra instituțiilor de sănătate. Aceste evenimente survine în contextul intensificării conflictului ce durează de aproape patru ani. Cele mai mari orașe ale Ucrainei, Kiev și Harkov,
Acum 6 ore
07:00
Adolescenta de 14 ani care a obținut primul Golden Buzz în sezonul 16 Românii au talent # MainNews.ro
Bianca Muntean, o adolescentă de 14 ani, a impresionat-o pe Andra în sezonul 16 al emisiunii Românii au talent, câștigând primul Golden Buzz. Cu o voce puternică și un talent remarcabil, Bianca a fost propulsată direct în semifinală, visând să studieze la Liceul „Dinu Lipatti". Sezonul 16 al emisiunii Românii au talent a debutat la
07:00
Nicușor Dan a declarat că nu va exista incertitudine privind pensiile militarilor și angajaților din MAI. El a subliniat că persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare vor beneficia de acestea, evitând astfel o situație similară cu cea din justiție, unde au fost valuri de pensionări anticipate. Nicușor Dan vrea să evite situații precum cele din
06:50
Raul Opruţ a adus victoria lui Dinamo împotriva celor de la Hermannstadt, marcând două goluri ce au dus echipa pe primul loc în Liga 1. Suporterii au fost ovaţionaţi de jucător, care le-a mulţumit pentru susţinere și i-a invitat la meciul cu Petrolul. Dinamo continuă lupta pentru titlu! Raul Opruţ a înscris două goluri în
06:30
Deficitul bugetar al României, raportat la 7,7%, ascunde o scamatorie contabilă. Guvernul Bolojan a inclus venituri fictive de 10 miliarde lei din granturi PNRR, în timp ce ținta oficială era 8,4%. Pierderile din PNRR și distorsiunile în execuția bugetară ridică semne de întrebare asupra stabilității economice. Deficitul bugetar al României pentru 2025 este raportat la
06:10
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a exprimat speranța ca Donald Trump să obțină pacea în Ucraina, astfel încât să-l propună pentru Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta a discutat despre inițiativele de pace ale lui Trump și despre îngrijorările Uniunii Europene legate de concentarea puterii. Giorgia Meloni, premierul Italiei, a declarat că vrea să-l nominalizeze pe Donald
06:00
Fostul senator Ilie Niță s-a hirotonit preot la Mănăstirea Sfântul Gheorghe-Mirăuți, renunțând la cariera politică marcată de scandals. În urma unei anchete DNA și a condamnărilor pentru corupție, el face o reconversie profesională radicală. Descoperă povestea unui politician transformat în slujitor al lui Dumnezeu. Ilie Niță, fost senator din Suceava, a fost hirotonit preot la
05:50
Fostul președinte Traian Băsescu a comparat relația României cu SUA cu un deșert, subliniind necesitatea de a „plantat grâul" pentru a menține legătura. El a atras atenția asupra problemelor din trecut, cum ar fi retragerea Chevron și Exxon, și a subliniat importanța angajamentelor asumate, inclusiv mini-reactoare nucleare. Traian Băsescu subliniază importanța atragerii investitorilor americani în
05:40
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a declarat că Dinamo nu a fost superioară, subliniind că echipa sa a avut ocaziile mai importante. Deși echipa a suferit o înfrângere, Munteanu este focusat pe recuperarea jucătorilor accidentați și pe îmbunătățirea evoluției echipei în Liga 1. Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de adversarul Dinamo, în ciuda înfrângerii
Acum 8 ore
05:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că PNL nu va mai fi subordonat PSD și că deciziile interne nu vor fi influențate din afară. Acesta avertizează că, dacă PNL continuă să depindă de PSD, își va pierde credibilitatea. Interviul complet va fi difuzat duminică la Antena 3. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, avertizează PSD că PNL nu
05:10
Prințul Harry a răspuns comentariilor lui Trump despre contribuția aliaților în Afganistan, subliniind că sacrificiile soldaților NATO merită discuții oneste și respectuoase. Cu două detașări în Afganistan, Harry evocă pierderile trăite de familii și o apatie față de provocările Alianței. Prințul Harry a afirmat că
04:50
Lisa-Maria Tănase, cercetătoare la Universitatea Cambridge, a adus dovezi că parlamentarii subestimează sprijinul public pentru politicile climatice. Studiul său a fost discutat în Parlamentul Marii Britanii, evidențiind importante erori de percepție. Tănase subliniază impactul dezinformării asupra deciziilor politice. Lisa-Maria Tănase, cercetătoare la Universitatea Cambridge, a atras atenția în Parlamentul Marii Britanii cu studiul său asupra … Articolul Lisa-Maria Tănase de la Cambridge: Impactul cercetării în Parlamentul britanic apare prima dată în Main News.
04:40
Dinamo a învins FC Hermannstadt cu 2-1, datorită dublei lui Raul Opruţ, și a urcat pe primul loc în Liga 1. Meciul s-a decis în repriza a doua, cu Opruţ marcând golul decisiv în minutul 80. Echipa antrenată de Kopic are acum 44 de puncte, în timp ce Hermannstadt se află pe penultimul loc cu … Articolul Kopic l-a revigorat pe Opruţ după ce a dus Dinamo pe primul loc! apare prima dată în Main News.
04:10
Negocieri trilaterale la Abu Dhabi: Continuarea discuțiilor sâmbătă cu delegatul lui Zelenski # MainNews.ro
Prima zi a negocierilor trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi s-a încheiat, iar discuțiile vor continua sâmbătă. Rustem Umerov, negociatorul ucrainean, a declarat că obiectivul este obținerea unei păci durabile și a mulțumit SUA pentru rolul de mediator. Detalii importante despre parametrii încheierii războiului au fost discutate. Prima zi a negocierilor trilaterale … Articolul Negocieri trilaterale la Abu Dhabi: Continuarea discuțiilor sâmbătă cu delegatul lui Zelenski apare prima dată în Main News.
03:50
Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (aproximativ 131 milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie, afectând rețelele de electricitate și încălzire din Kiev. Mii de locuitori au rămas fără căldură în plină iarnă, iar Ucraina se confruntă cu o criză energetică severă, cu sporirea riscurilor de noi atacuri. Rusia a cheltuit … Articolul Cât a costat Rusia atacul care a lăsat Kievul fără căldură și electricitate? apare prima dată în Main News.
03:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne, este potrivit pentru conducerea SRI, având o vastă experiență în funcții publice. Discuțiile privind numirea șefilor serviciilor de informații se intensifică, iar propunerile vor fi prezentate de președintele României. Premierul Ilie Bolojan a declarat că Cătălin Predoiu are o mare experiență pentru conducerea … Articolul Răspunsul premierului Bolojan despre Cătălin Predoiu și SRI apare prima dată în Main News.
03:40
Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa sa în meciul Hermannstadt – Dinamo 1-2. Boateng a eronat la egalarea adversarilor, dar Opruţ a marcat pentru victorie. Jucătorul se simte ușurat și recunoscător colegului său, subliniind importanța echipei în drumul spre titlu. Kennedy Boateng a recunoscut că a comis o … Articolul Kennedy Boateng, salvat de Raul Opruţ după greşeala de la meci apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:10
Rusia și China dezvoltă capabilități hibrid în Arctica, transformând expedițiile științifice și infrastructura în instrumente de război. Studiile subliniază amenințările, inclusiv sabotajul comunicațiilor și spionajul. SUA se confruntă cu deficiențe în tehnologie și arme, punând în pericol securitatea regională. Moscova și Beijingul transformă cercetările științifice și infrastructura în instrumente de război hibrid în Arctica China … Articolul Rusia și China amenință Arctică: Pot SUA face față războiului hibrid? apare prima dată în Main News.
02:50
Ilie Bolojan afirmă că România ar putea contribui cu un miliard de dolari la inițiativa lui Donald Trump pentru un „Consiliu pentru Pace”. Premierul subliniază importanța justificării acestei sume în contextul interesului național și a angajamentelor internaționale. Decizia va fi discutată în cadrul CSAT. Ilie Bolojan afirmă că România poate aloca un miliard de dolari … Articolul Ilie Bolojan: România poate oferi un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace Trump apare prima dată în Main News.
02:50
Ilie Bolojan îi răspunde Olguței Vasilescu, acuzând-o de gestionarea defectuoasă a finanțărilor pentru termoficarea Craiovei. Premierul subliniază că au fost alocate 168 de milioane de euro, dar lucrările nu s-au realizat. El propune un proiect serios de modernizare și sprijin guvernamental pentru a rezolva problema căldurii în oraș. Ilie Bolojan respinge acuzațiile lui Lia Olguța … Articolul Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor Olguței Vasilescu despre Craiova înfrigedă apare prima dată în Main News.
02:40
Rapid FC continuă să își întărească echipa prin transferul lui Talisson, un fotbalist brazilian de 23 de ani, extremă dreapta, fost jucător la Red Bull Bragantino și Avai. Acesta vine într-un moment în care se discută despre o posibilă plecare a lui Alex Dobre, cel mai important marcator al echipei. Rapid București a oficializat transferul … Articolul Dan Șucu aduce un brazilian la Rapid, coleg cu Alex Dobre! apare prima dată în Main News.
02:40
Rapid FC a oficializat transferul lui Talisson, un fotbalist brazilian de 23 de ani, care evoluează pe postul de extremă dreapta. După mutarea lui Olimpiu Moruțan, echipa pregătită de Costel Gâlcă se pregătește să facă față unei oferte pentru Alex Dobre. Rămâne de văzut impactul acestei transferuri asupra formației. Rapid a oficializat transferul lui Olimpiu … Articolul Dan Șucu aduce la Rapid un brazilian care joacă pe postul lui Alex Dobre apare prima dată în Main News.
02:10
Patronul clubului elvețian unde au murit 40 de tineri a fost eliberat, reacții de la victime # MainNews.ro
Patronul clubului din Crans-Montana, Jacques Moretti, a fost eliberat după ce a plătit cauțiunea de 200.000 de franci elvețieni, provocând indignare în rândul familiilor victimelor tragediei din noaptea de Revelion, unde au murit 40 de persoane. Ancheta continuă, iar Moretti și soția sa sunt cercetați pentru neglijență. Patronul clubului din Crans-Montana, Jacques Moretti, a fost … Articolul Patronul clubului elvețian unde au murit 40 de tineri a fost eliberat, reacții de la victime apare prima dată în Main News.
01:50
Daniel Băluță detaliază progresul de la Planșeul Unirii în mijlocul scandalului cu Ciucu # MainNews.ro
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță se acuză reciproc în scandalul scumpirii tarifelor STB, în contextul lucrărilor la Planșeul Unirii. Băluță anunță progrese la lucrări: a fost turnată a patra secțiune a plăcii de beton. Proiectul, început în 2025, este vital pentru siguranța zonei și costă 800 milioane lei din fonduri europene. Ciprian Ciucu și Daniel … Articolul Daniel Băluță detaliază progresul de la Planșeul Unirii în mijlocul scandalului cu Ciucu apare prima dată în Main News.
01:40
Cristi Chivu a reușit o mutare genială în meciul Inter – Pisa, transformând o dezavantajată situație de 0-2 într-o victorie zdrobitoare de 6-2. Inter rămâne lider în Serie A, cu 6 puncte avans față de AC Milan. Descoperă cum strategia sa a dus la un succes incredibil și detalii despre meciul spectaculos. Cristi Chivu a … Articolul Cristi Chivu: De la rușine la succes strălucitor în cariera sa de fotbalist apare prima dată în Main News.
01:10
Cel mai lung tunel submarin din lume, Tunelul Seikan, conectează insulele Honshu și Hokkaido, având o lungime de 33,4 mile, dintre care 14,5 mile sub apă. Construcția a durat 15 ani și a costat 5,85 miliarde de euro, înregistrând 34 de decese. Astăzi, este vital pentru transportul de marfă și atracție turistică. Cel mai lung … Articolul Cel mai lung tunel submarin: istoria tragica a construirii sale timp de 15 ani apare prima dată în Main News.
00:50
Ilie Bolojan a declarat că decizia privind acordul UE-Mercosur a fost luată de comun acord între Guvern și Președinție. Premierul a subliniat că nu a existat nicio dispută și că acest acord poate aduce oportunități importante pentru Uniunea Europeană și România, prin reunirea a două piețe mari. Premierul Ilie Bolojan afirmă că decizia privind acordul … Articolul Ilie Bolojan: Decizia Mercosur, acord între Guvern și Președinție fără dispute apare prima dată în Main News.
00:40
Inter învinge Pisa 6-2: victoria fantastică a lui Cristi Chivu! 6 puncte față de Milan # MainNews.ro
Inter a realizat o remontada spectaculară în meciul cu Pisa, câștigând cu 6-2. Cu această victorie, echipa antrenată de Cristi Chivu se distantiează la 6 puncte de rivală Milan. Un meci plin de emoții, în care Lautaro Martinez și Esposito au contribuit decisiv la revenirea echipei, confirmând forma bună din Serie A. Inter câștigă meciul … Articolul Inter învinge Pisa 6-2: victoria fantastică a lui Cristi Chivu! 6 puncte față de Milan apare prima dată în Main News.
00:40
Budapesta acuză Kievul de amestec direct în alegerile din Ungaria, subliniind că ucrainenii doresc un guvern favorabil Bruxelles-ului. Ministrul Szijjarto afirmă că Ungaria va continua să-și protejeze suveranitatea și să nu permită implicarea în război, cerând ucrainenilor să nu se amestece în campania electorală. Ungaria acuză Ucraina de amestec direct în alegerile sale, în special … Articolul Budapesta acuză Kievul de amestec în alegerile ungare apare prima dată în Main News.
00:10
Viktor Orban a afirmat că Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană până în 2027, beneficiind de o finanțare de 1,6 trilioane de dolari. În timp ce Comisia Europeană neagă detaliile, negocierile privind sprijinul financiar continuă, contrastând cu opoziția Ungariei față de integrarea Ucrainei în UE. Viktor Orban afirmă că Ucraina ar putea adera la … Articolul Orban dezvăluie: Ucraina ar putea intra în UE până în 2027 cu 1.600 miliarde $ apare prima dată în Main News.
23 ianuarie 2026
23:50
Ilie Bolojan respinge speculațiile despre înlocuirea sa cu Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare. Premierul afirmă că toți colegii săi își fac datoria. Nemulțumirile în PNL cresc, iar opozitia PSD devine mai vocală. Bolojan rămâne premier din iunie 2025 și președinte PNL din iulie 2025. Ilie Bolojan a declarat că nu știe nimic despre o posibilă … Articolul Ilie Bolojan răspunde despre înlocuirea sa cu Predoiu sau Nazare la Guvern apare prima dată în Main News.
23:40
Inter Milano a învins Pisa cu 4-2 în meciul din Serie A, marcând un spectacular eurogol prin Dimarco. Cu antrenorul Cristi Chivu, Inter caută să își revină după eșecul din Champions League. Pisa, în schimb, nu mai câștigase din noiembrie 2025, continuând să aibă o formă slabă în campionat. Inter Milano a învins Pisa cu … Articolul Inter – Pisa 4-2: Dimarco marchează un eurogol în spectacolul de la Milano! apare prima dată în Main News.
23:40
Robbie Williams a doborât recordul Beatles, devenind artistul cu cele mai multe albume numărul 1 în Marea Britanie, cu 16 titluri. Noul său album „Britpop”, lansat pe 16 ianuarie, dovedește succesul său continuu. Urmărit de Beatles cu 15 albume numărul 1, Robbie rămâne un artist de top în industria muzicală. Robbie Williams a stabilit un … Articolul Recordul Beatles, detronat de Robbie Williams cu noul său album apare prima dată în Main News.
