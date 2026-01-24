Kopic l-a revigorat pe Opruţ după ce a dus Dinamo pe primul loc!

19:20

Stichting Pensioenfonds ABP, cel mai mare fond de pensii din UE, și-a redus expunerea la obligațiunile de stat americane cu 10 miliarde de euro, reflectând o tendință a investitorilor europeni de a evita aceste active din cauza instabilității financiare. Investițiile au fost redirecționate către Olanda și Germania. Stichting Pensioenfonds ABP a redus expunerea la obligațiunile …