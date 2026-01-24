Prințul Harry reacționează la comentariile lui Trump despre aliații din Afganistan

20:50

România analizează posibilitatea de a participa la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, conform premierului Ilie Bolojan. Acesta a subliniat necesitatea colaborării cu alte țări europene pentru a decide asupra alocării unui miliard de dolari pentru proiecte, subliniind importanța justificării cheltuielilor în contextul intereselor naționale. Premierul Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să …