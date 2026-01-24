Fost senator DNA se retrage la mănăstire în Bucovina pentru preoție
MainNews.ro, 24 ianuarie 2026 06:00
Fostul senator Ilie Niță s-a hirotonit preot la Mănăstirea Sfântul Gheorghe-Mirăuți, renunțând la cariera politică marcată de scandals. În urma unei anchete DNA și a condamnărilor pentru corupție, el face o reconversie profesională radicală. Descoperă povestea unui politician transformat în slujitor al lui Dumnezeu. Ilie Niță, fost senator din Suceava, a fost hirotonit preot la …
Acum 10 minute
06:30
Deficitul bugetar al României, raportat la 7,7%, ascunde o scamatorie contabilă. Guvernul Bolojan a inclus venituri fictive de 10 miliarde lei din granturi PNRR, în timp ce ținta oficială era 8,4%. Pierderile din PNRR și distorsiunile în execuția bugetară ridică semne de întrebare asupra stabilității economice. Deficitul bugetar al României pentru 2025 este raportat la …
Acum 30 minute
06:10
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a exprimat speranța ca Donald Trump să obțină pacea în Ucraina, astfel încât să-l propună pentru Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta a discutat despre inițiativele de pace ale lui Trump și despre îngrijorările Uniunii Europene legate de concentarea puterii. Giorgia Meloni, premierul Italiei, a declarat că vrea să-l nominalizeze pe Donald …
Acum o oră
06:00
Fostul senator Ilie Niță s-a hirotonit preot la Mănăstirea Sfântul Gheorghe-Mirăuți, renunțând la cariera politică marcată de scandals. În urma unei anchete DNA și a condamnărilor pentru corupție, el face o reconversie profesională radicală. Descoperă povestea unui politician transformat în slujitor al lui Dumnezeu. Ilie Niță, fost senator din Suceava, a fost hirotonit preot la …
05:50
Fostul președinte Traian Băsescu a comparat relația României cu SUA cu un deșert, subliniind necesitatea de a „plantat grâul" pentru a menține legătura. El a atras atenția asupra problemelor din trecut, cum ar fi retragerea Chevron și Exxon, și a subliniat importanța angajamentelor asumate, inclusiv mini-reactoare nucleare. Traian Băsescu subliniază importanța atragerii investitorilor americani în …
05:40
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a declarat că Dinamo nu a fost superioară, subliniind că echipa sa a avut ocaziile mai importante. Deși echipa a suferit o înfrângere, Munteanu este focusat pe recuperarea jucătorilor accidentați și pe îmbunătățirea evoluției echipei în Liga 1. Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de adversarul Dinamo, în ciuda înfrângerii …
Acum 2 ore
05:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că PNL nu va mai fi subordonat PSD și că deciziile interne nu vor fi influențate din afară. Acesta avertizează că, dacă PNL continuă să depindă de PSD, își va pierde credibilitatea. Interviul complet va fi difuzat duminică la Antena 3. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, avertizează PSD că PNL nu …
05:10
Prințul Harry a răspuns comentariilor lui Trump despre contribuția aliaților în Afganistan, subliniind că sacrificiile soldaților NATO merită discuții oneste și respectuoase. Cu două detașări în Afganistan, Harry evocă pierderile trăite de familii și o apatie față de provocările Alianței. Prințul Harry a afirmat că sacrificiile NATO în Afganistan merită respect și onestitate Reacția sa …
04:50
Lisa-Maria Tănase, cercetătoare la Universitatea Cambridge, a adus dovezi că parlamentarii subestimează sprijinul public pentru politicile climatice. Studiul său a fost discutat în Parlamentul Marii Britanii, evidențiind importante erori de percepție. Tănase subliniază impactul dezinformării asupra deciziilor politice. Lisa-Maria Tănase, cercetătoare la Universitatea Cambridge, a atras atenția în Parlamentul Marii Britanii cu studiul său asupra …
04:40
Dinamo a învins FC Hermannstadt cu 2-1, datorită dublei lui Raul Opruţ, și a urcat pe primul loc în Liga 1. Meciul s-a decis în repriza a doua, cu Opruţ marcând golul decisiv în minutul 80. Echipa antrenată de Kopic are acum 44 de puncte, în timp ce Hermannstadt se află pe penultimul loc cu …
Acum 4 ore
04:10
Negocieri trilaterale la Abu Dhabi: Continuarea discuțiilor sâmbătă cu delegatul lui Zelenski # MainNews.ro
Prima zi a negocierilor trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi s-a încheiat, iar discuțiile vor continua sâmbătă. Rustem Umerov, negociatorul ucrainean, a declarat că obiectivul este obținerea unei păci durabile și a mulțumit SUA pentru rolul de mediator. Detalii importante despre parametrii încheierii războiului au fost discutate. Prima zi a negocierilor trilaterale …
03:50
Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (aproximativ 131 milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie, afectând rețelele de electricitate și încălzire din Kiev. Mii de locuitori au rămas fără căldură în plină iarnă, iar Ucraina se confruntă cu o criză energetică severă, cu sporirea riscurilor de noi atacuri. Rusia a cheltuit …
03:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne, este potrivit pentru conducerea SRI, având o vastă experiență în funcții publice. Discuțiile privind numirea șefilor serviciilor de informații se intensifică, iar propunerile vor fi prezentate de președintele României. Premierul Ilie Bolojan a declarat că Cătălin Predoiu are o mare experiență pentru conducerea …
03:40
Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa sa în meciul Hermannstadt – Dinamo 1-2. Boateng a eronat la egalarea adversarilor, dar Opruţ a marcat pentru victorie. Jucătorul se simte ușurat și recunoscător colegului său, subliniind importanța echipei în drumul spre titlu. Kennedy Boateng a recunoscut că a comis o …
03:10
Rusia și China dezvoltă capabilități hibrid în Arctica, transformând expedițiile științifice și infrastructura în instrumente de război. Studiile subliniază amenințările, inclusiv sabotajul comunicațiilor și spionajul. SUA se confruntă cu deficiențe în tehnologie și arme, punând în pericol securitatea regională. Moscova și Beijingul transformă cercetările științifice și infrastructura în instrumente de război hibrid în Arctica China …
02:50
Ilie Bolojan afirmă că România ar putea contribui cu un miliard de dolari la inițiativa lui Donald Trump pentru un „Consiliu pentru Pace". Premierul subliniază importanța justificării acestei sume în contextul interesului național și a angajamentelor internaționale. Decizia va fi discutată în cadrul CSAT. Ilie Bolojan afirmă că România poate aloca un miliard de dolari …
02:50
Ilie Bolojan îi răspunde Olguței Vasilescu, acuzând-o de gestionarea defectuoasă a finanțărilor pentru termoficarea Craiovei. Premierul subliniază că au fost alocate 168 de milioane de euro, dar lucrările nu s-au realizat. El propune un proiect serios de modernizare și sprijin guvernamental pentru a rezolva problema căldurii în oraș. Ilie Bolojan respinge acuzațiile lui Lia Olguța …
02:40
Rapid FC continuă să își întărească echipa prin transferul lui Talisson, un fotbalist brazilian de 23 de ani, extremă dreapta, fost jucător la Red Bull Bragantino și Avai. Acesta vine într-un moment în care se discută despre o posibilă plecare a lui Alex Dobre, cel mai important marcator al echipei. Rapid București a oficializat transferul …
02:40
Rapid FC a oficializat transferul lui Talisson, un fotbalist brazilian de 23 de ani, care evoluează pe postul de extremă dreapta. După mutarea lui Olimpiu Moruțan, echipa pregătită de Costel Gâlcă se pregătește să facă față unei oferte pentru Alex Dobre. Rămâne de văzut impactul acestei transferuri asupra formației. Rapid a oficializat transferul lui Olimpiu …
Acum 6 ore
02:10
Patronul clubului elvețian unde au murit 40 de tineri a fost eliberat, reacții de la victime # MainNews.ro
Patronul clubului din Crans-Montana, Jacques Moretti, a fost eliberat după ce a plătit cauțiunea de 200.000 de franci elvețieni, provocând indignare în rândul familiilor victimelor tragediei din noaptea de Revelion, unde au murit 40 de persoane. Ancheta continuă, iar Moretti și soția sa sunt cercetați pentru neglijență. Patronul clubului din Crans-Montana, Jacques Moretti, a fost …
01:50
Daniel Băluță detaliază progresul de la Planșeul Unirii în mijlocul scandalului cu Ciucu # MainNews.ro
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță se acuză reciproc în scandalul scumpirii tarifelor STB, în contextul lucrărilor la Planșeul Unirii. Băluță anunță progrese la lucrări: a fost turnată a patra secțiune a plăcii de beton. Proiectul, început în 2025, este vital pentru siguranța zonei și costă 800 milioane lei din fonduri europene. Ciprian Ciucu și Daniel …
01:40
Cristi Chivu a reușit o mutare genială în meciul Inter – Pisa, transformând o dezavantajată situație de 0-2 într-o victorie zdrobitoare de 6-2. Inter rămâne lider în Serie A, cu 6 puncte avans față de AC Milan. Descoperă cum strategia sa a dus la un succes incredibil și detalii despre meciul spectaculos. Cristi Chivu a …
01:10
Cel mai lung tunel submarin din lume, Tunelul Seikan, conectează insulele Honshu și Hokkaido, având o lungime de 33,4 mile, dintre care 14,5 mile sub apă. Construcția a durat 15 ani și a costat 5,85 miliarde de euro, înregistrând 34 de decese. Astăzi, este vital pentru transportul de marfă și atracție turistică. Cel mai lung …
00:50
Ilie Bolojan a declarat că decizia privind acordul UE-Mercosur a fost luată de comun acord între Guvern și Președinție. Premierul a subliniat că nu a existat nicio dispută și că acest acord poate aduce oportunități importante pentru Uniunea Europeană și România, prin reunirea a două piețe mari. Premierul Ilie Bolojan afirmă că decizia privind acordul …
00:40
Inter învinge Pisa 6-2: victoria fantastică a lui Cristi Chivu! 6 puncte față de Milan # MainNews.ro
Inter a realizat o remontada spectaculară în meciul cu Pisa, câștigând cu 6-2. Cu această victorie, echipa antrenată de Cristi Chivu se distantiază la 6 puncte de rivală Milan. Un meci plin de emoții, în care Lautaro Martinez și Esposito au contribuit decisiv la revenirea echipei, confirmând forma bună din Serie A. Inter câștigă meciul …
00:40
Budapesta acuză Kievul de amestec direct în alegerile din Ungaria, subliniind că ucrainenii doresc un guvern favorabil Bruxelles-ului. Ministrul Szijjarto afirmă că Ungaria va continua să-și protejeze suveranitatea și să nu permită implicarea în război, cerând ucrainenilor să nu se amestece în campania electorală. Ungaria acuză Ucraina de amestec direct în alegerile sale, în special …
Acum 8 ore
00:10
Viktor Orban a afirmat că Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană până în 2027, beneficiind de o finanțare de 1,6 trilioane de dolari. În timp ce Comisia Europeană neagă detaliile, negocierile privind sprijinul financiar continuă, contrastând cu opoziția Ungariei față de integrarea Ucrainei în UE. Viktor Orban afirmă că Ucraina ar putea adera la …
23 ianuarie 2026
23:50
Ilie Bolojan respinge speculațiile despre înlocuirea sa cu Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare. Premierul afirmă că toți colegii săi își fac datoria. Nemulțumirile în PNL cresc, iar opozitia PSD devine mai vocală. Bolojan rămâne premier din iunie 2025 și președinte PNL din iulie 2025. Ilie Bolojan a declarat că nu știe nimic despre o posibilă … Articolul Ilie Bolojan răspunde despre înlocuirea sa cu Predoiu sau Nazare la Guvern apare prima dată în Main News.
23:40
Inter Milano a învins Pisa cu 4-2 în meciul din Serie A, marcând un spectacular eurogol prin Dimarco. Cu antrenorul Cristi Chivu, Inter caută să își revină după eșecul din Champions League. Pisa, în schimb, nu mai câștigase din noiembrie 2025, continuând să aibă o formă slabă în campionat. Inter Milano a învins Pisa cu … Articolul Inter – Pisa 4-2: Dimarco marchează un eurogol în spectacolul de la Milano! apare prima dată în Main News.
23:40
Robbie Williams a doborât recordul Beatles, devenind artistul cu cele mai multe albume numărul 1 în Marea Britanie, cu 16 titluri. Noul său album „Britpop”, lansat pe 16 ianuarie, dovedește succesul său continuu. Urmărit de Beatles cu 15 albume numărul 1, Robbie rămâne un artist de top în industria muzicală. Robbie Williams a stabilit un … Articolul Recordul Beatles, detronat de Robbie Williams cu noul său album apare prima dată în Main News.
23:30
Fostul ministru Victor Bodiu va fi adus forțat în instanță, după ce a refuzat să depună declarații în dosarul de fraudă bancară care-l implică pe Vladimir Plahotniuc. Trei dintre cei 26 de martori ai apărării refuză să declare, iar procurorii continuă investigarea cazului, inclusiv a lui Denis Ulanov. Trei martori ai apărării în cazul lui … Articolul Fost ministru adus cu forța în instanță în cazul Martorii lui Plahotniuc apare prima dată în Main News.
23:20
Descoperă fabulosul ceas de lux lansat de Mukesh Ambani, evaluat la 1,5 milioane de dolari. Proiectat de Jacob & Co., acesta ilustrează conservarea faunei sălbatice, având ca figură centrală pe Anant Ambani. Află mai multe despre pasiunea tânărului miliardar pentru ceasurile scumpe și grădina zoologică privată. Un ceas de lux de 1,5 milioane de dolari … Articolul Ceas fabulos de 1,5 milioane de dolari cu statuia unui miliardar indian apare prima dată în Main News.
23:00
Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, va fi purtător al torței olimpice la Jocurile de Iarnă de la Milano-Cortina 2026. Inter a anunțat această veste pe rețelele sociale, subliniind realizările sale ca jucător și antrenor. Jocurile se vor desfășura între 4-22 februarie 2026. Inter Milano a anunțat că Cristian Chivu va purta torța olimpică la … Articolul Chivu, purtător al torței olimpice, anunțat de Inter Milano apare prima dată în Main News.
23:00
Ilie Bolojan a discutat despre posibila demisie din fruntea Guvernului, în contextul criticilor din PNL și PSD. Deși a afirmat că nu există tensiuni interne în PNL, nemulțumirile cresc, inclusiv din partea lui Rareș Bogdan. Sorin Grindeanu de la PSD și-a exprimat dorința de a-l înlocui pe Bolojan, dar a subliniat că momentul nu este … Articolul Bolojan discută despre demisia din Guvern, contestat de PNL și PSD apare prima dată în Main News.
23:00
Trupul înotătorului rus Nikolai Svechnikov, dispărut în timpul cursei transcontinentale de pe Bosfor, a fost găsit decapitat și fără membre, la aproape cinci luni de la dispariție. Autoritățile confirmă identitatea prin test ADN, în timp ce familia acuză neglijență în organizarea competiției. Întrebări privind siguranța cursei persistă. Trupul înotătorului rus Nikolai Svechnikov a fost găsit … Articolul Înotător rus dispărut, găsit decapitat și fără membre după 6 luni apare prima dată în Main News.
22:40
Raul Opruț a strălucit în victoria lui Dinamo la Sibiu, marcând două goluri și aducând echipa pe primul loc în Liga 1. După meci, Opruț a subliniat importanța acestei victorii și a exprimat dorința de a reveni la echipa națională. Suporterii au fost entuziasmați de prestația sa remarcabilă. Dinamo a obținut a 12-a victorie din … Articolul Raul Opruț, eroul Dinamo: „Cred că i-am făcut fericiți și pe ei” apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:30
Forza Horizon 6 a fost lansat, dar detalii surprinzătoare au stârnit interesul fanilor Xbox. Două obiecte acoperite, posibile kituri de dezvoltare pentru noul Xbox, au fost observate în prezentare. Microsoft confirmă că o nouă generație de console este în lucru, iar lansarea ar putea avea loc în 2027 sau 2028. Forza Horizon 6 a fost … Articolul Noul Xbox „scăpat” în prezentarea Forza Horizon 6? Detalii pentru fani | VIDEO apare prima dată în Main News.
22:00
Prințul Harry l-a criticat pe Donald Trump pentru declarațiile false privind implicarea NATO în Afganistan. El a subliniat sacrificiile soldaților britanici, menționând că peste 450 au murit. Harry a cerut respect și adevăr pentru aceste pierderi, amintind de impactul devastator asupra familiilor afectate. Prințul Harry îl critică pe Donald Trump pentru afirmațiile false despre trupele … Articolul Critica Prințului Harry la adresa lui Trump despre Afganistan: 457 de militari uciși apare prima dată în Main News.
21:50
Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că nu are nicio problemă dacă va fi înlocuit de Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare. În contextul nemulțumirilor din PNL, Bolojan subliniază că susținerea Guvernului este esențială. PSD îl contestă, dar Bolojan rămâne la conducere, apreciind seriozitatea și responsabilitatea. Ilie Bolojan a declarat că nu are probleme dacă ar … Articolul Ilie Bolojan: Predoiu sau Nazare pot prelua fără probleme la Guvern apare prima dată în Main News.
21:40
Farul Constanța este interesată de transferul atacantului Denis Alibec, anunțat de Gigi Becali la FCSB pentru 200.000 de euro. Președintele Gică Popescu a afirmat că echipa nu poate plăti această sumă și că preferă să-l aducă liber de contract, negociind în același timp salariul jucătorului. Farul a exprimat interes pentru transferul lui Denis Alibec Gigi … Articolul Echipa din Liga 1 interesată de transferul lui Denis Alibec apare prima dată în Main News.
21:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu i s-a cerut demisia de către liderii coaliției, subliniind că actuala majoritate parlamentară va fi testată prin angajările de răspundere. El a răspuns și criticilor lui Nicușor Dan, afirmând că stabilitatea României este esențială în această perioadă. Scenaritele sunt comune în politică. Ilie Bolojan afirmă că nu a … Articolul Bolojan: Liderii coaliției nu mi-au cerut demisia, doar scenarii în discuții apare prima dată în Main News.
21:20
Ministerul Energiei cere decizia finală de investiție pentru mini-reactoarele de la Doicești în ședința acționarilor din 12 februarie. Proiectul, dezvoltat de NuScale, necesită aprobarea condițiilor de fezabilitate și finanțare pentru avansarea lucrărilor. Nuclearelectrica a cheltuit deja peste 200 milioane de euro pe studii. Ministerul Energiei solicită decizia finală de investiție pentru mini-reactoarele de la Doicești … Articolul Ministerul Energiei solicită decizia finală pentru mini-reactoarele de la Doicești apare prima dată în Main News.
21:20
Ministrul ucrainean al energiei, Denys Șmihal, a declarat că 22 ianuarie a fost cea mai grea zi pentru sistemul energetic al Ucrainei de la avaria din noiembrie 2022. Un sfert din blocurile din Kiev nu au încălzire, iar echipele de intervenție lucrează neîntrerupt pentru a restabili serviciile esențiale. Denys Șmihal a declarat că 21 ianuarie … Articolul Cea mai dificilă zi din 2022: Impactul și lecțiile învățate apare prima dată în Main News.
21:00
Trump a retras planurile de anexare a Groenlandei, provocând întrebări despre viitorul NATO. Europa se confruntă cu o alegere critică între dependența de SUA și asumarea responsabilității pentru securitate. Investițiile în apărare cresc, însă voința politică rămâne o provocare. Europa trebuie să acționeze unitar pentru a-și întări autonomia militară. Donald Trump a renunțat la planurile … Articolul Criza Groenlandei și viitorul NATO: Europa la o alegere crucială apare prima dată în Main News.
20:50
Olimpiu Moruțan vorbește despre dorința de a-și recăpăta forma și de a munce pentru Rapid. El subliniază importanța sprijinului fanilor și obiectivele personale de a ajuta echipa să obțină rezultate mărețe. Moruțan își dorește să joace meciuri pentru a-și redobândi ritmul competițional și a contribui la succesul echipei. Olimpiu Moruțan își dorește să-și recapete forma … Articolul Olimpiu Moruțan, interviu exclusiv: „Promitem rezultate mărețe pentru fani!” apare prima dată în Main News.
20:50
O femeie din Lipova a fost reținută după ce și-a agresat soțul cu făcălețul, suspectându-l de infidelitate. Incidentul a fost raportat la poliție, care a intervenit și a emis un ordin de protecție provizoriu. Victima nu a necesitat internare, iar cazul subliniază o tendință rară în violența domestică. Femeie de 40 de ani din Lipova … Articolul Femeie agresivă: a bătut soțul cu făcălețul din cauza infidelității suspectate apare prima dată în Main News.
20:50
Romania analizează posibilitatea de a participa la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, conform premierului Ilie Bolojan. Acesta a subliniat necesitatea colaborării cu alte țări europene pentru a decide asupra alocării unui miliard de dolari pentru proiecte, subliniind importanța justificării cheltuielilor în contextul intereselor naționale. Premierul Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să … Articolul România are un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace al lui Trump? apare prima dată în Main News.
20:20
Amenințările lui Trump asupra Groenlandei au stimulat interesul pentru turismul din insulă, dar mulți turiști amână călătoriile din motive de securitate. Directorul companiei Raw Arctic, Moller, subliniază creșterea cererii și provocările de călătorie în contextul tensiunilor geopolitice recente. Groenlanda va distribui broșuri de supraviețuire pentru a pregăti populația în fața amenințărilor americane Interesul pentru turismul … Articolul Impactul amenințărilor lui Trump asupra turismului din Groenlanda apare prima dată în Main News.
20:00
Începând cu 2027, primăriile din România vor avea un nou soft care va permite accesul la valoarea de piață a imobilelor, fără creșterea impozitelor pe proprietate. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că această inițiativă va asigura un calcul mai corect al impozitelor, adaptat la realitatea pieței imobiliare. În 2027, primăriile și cetățenii vor avea acces … Articolul Taxele pe imobile în 2027: Soft pentru evaluarea valorii de piață a locuințelor apare prima dată în Main News.
20:00
Prototaxites, gigantul de 7 metri care a dominat Pământul cu 400 de milioane de ani în urmă, rămâne un mister pentru știință. Considerat fie o ciupercă uriașă, fie un organism unic, acesta se hrănea cu materie organică în descompunere, stârnind întrebări despre adaptarea sa într-un peisaj aproape lipsit de vegetație. Prototaxites era un organism gigantic … Articolul Prototaxites: Gigantul de 7 metri care a dominat Pământul acum 400 milioane de ani apare prima dată în Main News.
19:40
Robert Moldoveanu a marcat un eurogol fabulos dintr-o lovitură liberă în meciul Metaloglobus – FC Argeș 0-2, deși nu era desemnat să execute. Antrenorul Bogdan Andone a decis să-l nominalizeze pe el pentru acest moment spectaculos, amintind de reușita legendarului Ilie Dumitrescu la Campionatul Mondial din 1994. Robert Moldoveanu a marcat un eurogol în meciul … Articolul Robert Moldoveanu, eurogol în stil Ilie Dumitrescu: Nu eram desemnat! apare prima dată în Main News.
